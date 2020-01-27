حقوقيون عرب يدعمون الروابط بين الأديان السماوية

هسبريس - د.ب.أ

أكد المحامي السعودي كاتب الشمري، عضو "اتحاد الحقوقيين العرب"، ضرورة توثيق الروابط والعرى بين أتباع الأديان السماوية ، مشددا على أن زيارة الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، إلى بولندا مع وفد يضم الديانات الأخرى أظهرت الصورة الحقيقة للإسلام المعتدل.

وأشاد الشمري في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الاثنين، بالدور الذي تقوم به رابطة العالم الإسلامي في لم شمل كلمة المسلمين وخدمة الإسلام ، مشيرا إلى أن ما تقوم به الرابطة حالياً من تقديم صورة معتدلة وسمحة عن الإسلام يعد إنجازاً بكل المقاييس.

وأضاف أن الرابطة التي تتخذ من مكة المكرمة بالسعودية مقرا لها، في عهد أمينها العام الدكتور العيسى، "استطاعت إظهار الصورة الحقيقة للإسلام المعتدل الوسطي، الذي يقبل بالآخر والتعامل معه من منطلق الأخوة في الإنسانية ،وتوصيل رسالة مهمة ومفيدة للعالم، وهي أن الإسلام الحقيقي يكمن في السلم والأمن والأمان والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة".

وتابع الشمري :"أدهشتني الصورة التي جمعت الأمين العام لرابطة العالم الاسلامي، ومن معه من كبار علماء المسلمين، بعدة شخصيات من أتباع الأديان الأخرى، وكأنها تريد أن توصل رسالة مشفرة وصامتة للعالم، الذي ينشر مفهوم الإسلامفوبيا، أن الإرهاب لا يكمن في الإسلام".

وكان الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، محمد العيسى، زار يوم الخميس الماضي معسكر "أوشفيتز" النازي، في بولندا، للمشاركة في الذكرى الـ 75 لتحرير سجنائه، ورافق العيسى، الذي شغل سابقا منصب وزير العدل السعودي، وفد يضم عددا من رجال الديانات السماوي الاخرى لاظهار سماحة الاسلام وعظمته.