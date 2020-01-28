أكاديمية المملكة تكتشف كرواتيا "كأفق للتفكير"

هسبريس من الرباط

تنظم أكاديمية المملكة المغربية وسفارة جمهورية كرواتيا بالرباط يوما دراسيا حول موضوع "كرواتيا أفقا للتفكير"، وذلك يوم غد الأربعاء بمقر الأكاديمية.

ووفق بلاغ صادر عن الأكاديمية، فإن هذا اللقاء "سيكون فرصة لاكتشاف ثراء التراث الكراوتي، الذي تم إدراج العديد من مواقعه كتراث عالمي من طرف اليونسكو، وكذا لاستكشاف إمكاناتها التنموية في هذا الباب".