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الرئيسية | مدارات | وفاة "عميد الفقه الإسلامي" العلامة محمد بوخبزة

وفاة "عميد الفقه الإسلامي" العلامة محمد بوخبزة

وفاة "عميد الفقه الإسلامي" العلامة محمد بوخبزة
جمال سماحي من تطوان
الخميس 30 يناير 2020 - 21:05

عن عمر ناهز 88 سنة، غادر الشيخ والعلامة محمد بن الأمين بوخبزة المكنى بـ"أبي أويس" إلى دار البقاء، اليوم، بإحدى مصحات مدينة تطوان، بعدما نُقِل إليها الثلاثاء الماضي، عقب تدهور حالته الصحية.

وحسب مصادر مطلعة، فإن جنازة الراحل "أبا أويس" ستشيّع عصر غد الجمعة، من منزله الكائن بحي سيدي طلحة بتطوان، حيث سيوارى جثمانه بمقبرة "ابن كيران الإسلامية" بالمدينة ذاتها.

وأضافت المصادر ذاتها أن الفقيد "تعرض لزكام حاد، وضيق في التنفس، تطلب نقله إلى إحدى المصحات الخاصة بتطوان، الثلاثاء المنصرم"، موضحة أن "الأطباء اكتشفوا تعطل وظائف جزء مهم من قلبه، مما اضطرهم إلى وضعه بقسم الإنعاش، والاستعانة بجهاز التنفس الاصطناعي".

وقال الأمين بوخبزة، ابن شقيق الفقيد والبرلماني السابق عن دائرة تطوان: "ودعنا اليوم علما من أعلام بلدنا الحبيبة، وهو الشيخ العالم الزاهد العامل، محمد بن الأمين بوخبزة العمراني الحسني، الذي وفاه الأجل المحتوم، عن عمر يناهز 88 سنة بالتقويم الميلادي".

وتابع المتحدث ذاته، "نحن نعلم أن هذا العلم لا يؤخذ انتزاعا، وإنما يؤخذ بموت العلماء، وقد كان رحمه الله ورضي عن أعماله وأفعاله وأقواله مدرسة حية لمدة تزيد عن الستين سنة"، وزاد قائلا: "نسأل الله أن ينفعه بما قدّم، وأن يخلفنا فيه بمن نرضى به قدوة صالحة، ومن نرضى به في علمه وعمله، إنا لله وإنا إليه راجعون".

يُذكر أنّ الشيخ والعلامة محمدا بن الأمين بوخبزة، المزداد سنة 1932، يعتبر عالما من علماء المغرب المشاهير، ورجلا له باع طويل في إحياء ما اندثر من العلوم، خاصة الشرعية، وأهمها علم الحديث، إلى جانب أنه محقق وباحث ومدقق، وهو من العلماء المشهود لهم بالإحاطة الواسعة بمحتويات خزائن الكتب العربية الإسلامية، قديمها وحديثها، مخطوطها ومطبوعها.

نشر الراحل، الذي يعد عميد الفقه الإسلامي في الوقت الراهن، العلم عبر محاضرات ودروس علمية، وقام بالإشراف الأدبي والعلمي على كثير من الباحثين في أقطار إسلامية عديدة، إضافة إلى دوره الفعال في خدمة المخطوطات في القطر المغربي، وهو مؤسس معهد الإمام أبي القاسم الشاطبي لتحفيظ القرآن وتدريس علومه بتطوان، وله مؤلفات عديدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - Alfonso tetwani الخميس 30 يناير 2020 - 21:12
تغمده الله بواسع رحمته وجراه الله خیرا علی ما قدمه للمسلمین من نصح وارشاد لتتبع خطی المصطفی والحقنا به مسلمین
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40
2 - أبو طه الخميس 30 يناير 2020 - 21:14
إن لله وإن إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك
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33
3 - مصطفى الخميس 30 يناير 2020 - 21:16
رحم اللّٰه الفقيد واسكنه فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون
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26
4 - طالب الجنان الخميس 30 يناير 2020 - 21:16
إنا لله وإنا إليه راجعون
نسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته
ويدخله فسيح جنانه
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23
5 - محمد الخميس 30 يناير 2020 - 21:16
رحم الله الفقيد وإنا لله و إنا إليه راجعون
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21
6 - otman الخميس 30 يناير 2020 - 21:28
إن العين لتدمع و القلب ليحزن وإنا على فراقك يا شيخنا لمحزونون و إنا لله وإنا إليه راجعون ، عالم لم يعطى قدره في بلده رغم كل ما قدمه رأينا علماء و شيوخ من العالم يزورونه في بيته المتواضع في تطوان ليأخذو منه علمه ،رحم الله الفقيد
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20
7 - خسارة الخميس 30 يناير 2020 - 21:29
انا لله و انا اليه راجعون...عزاؤنا واحد في هذا المصاب الجلل. فقد المغرب أحد علماءه البررة المشهود لهم بغزارة العلم و سداد الرأي. فقيه علامة حافظ من أولياء الله في هذا الزمن لا يعرف قيمته الا من تتلمذ على يديه و نهل من علمه. اللهم ارحمه و اغفر له و تجاوز عنه. اللهم أدخله جنانك وأجره من نارك. أمين
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17
8 - لا اله الا الله محمد رسول الله الخميس 30 يناير 2020 - 21:30
رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته ورزق اهله الصبر والسلوان .والله اننا نتاسف كثيرا عندما نسمع مثل هذه الرجالات ترحل عنا في هذا الزمان الذي اختلط فيها الحق و بالباطل اللهم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه
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11
9 - عادل الخميس 30 يناير 2020 - 21:36
رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته إنا لله إنا اليه راجعون
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8
10 - فؤاد الخميس 30 يناير 2020 - 21:38
انا لله و انا اليه راجعون. البقاء لله
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8
11 - Baroudi الخميس 30 يناير 2020 - 21:38
قبض جزء من العلم
أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة
و أن يتقبله في الصالحين
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7
12 - إنسان راحل الخميس 30 يناير 2020 - 21:39
- كل نفس ذائقة الموة - رحم الله الفقيد والصبر والسلوان لأفراد عائلته . (إن للله وإن إليه راجعون ) .
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8
13 - محمد الزموري الخميس 30 يناير 2020 - 21:49
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر لنا وله الدوام لله الواحد القهار
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14 - عادل الخميس 30 يناير 2020 - 21:50
رحم الله عميد المحدثين، اللهم ارزقه الفردوس الأعلى...
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15 - يوسف الخميس 30 يناير 2020 - 21:51
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك لقد كان عالما سلفي المنهج محققا ومحدثا رحمه الله
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16 - [email protected] الخميس 30 يناير 2020 - 21:51
اللهم ارحمه واغفر له والحقنا به مسلمين إن لله وإنا إليه راجعون
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17 - المهدي الخميس 30 يناير 2020 - 21:52
رحمه الله رحمة واسعة وغفر الله لنا وله ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، الأمة تفتخر بمثل هذا العالم الرباني، وليس بأهل الفسوق والفجور
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18 - عبد الحق أبو اسامة المغربي الخميس 30 يناير 2020 - 21:54
الحقيقة المرة هو العالم الجليل رحمه الله تعالي معروف عند علماء ودعاة وطلاب العلم في العالم الإسلامي وبالأخص الخليج والمغرب العربي عند فقط عند المهتمين بالشأن الديني:وقام بزيارته الشيخ الألباني رحمه الله تعالي في بيته في المغرب واثني عليه. هذا العالم الجليل وللاسف الشديد الشعب المغربي الوحيد الذي لا يعرفه طبعا لا أعمم الكثير من المغاربة لا يعرفونه ليس هذا العالم المحدث فقط علماء المغرب كالنجوم نور ساطع معروفين منهم من مات رحمهم الله تعالي ومنهم من في طريقه إلى الله أعمارهم تتجاوز السبعين ولا يعرفهم إلا قليلا.:وكأن السماء بدأت تأخذ نجومها وتسترد شموسها إليها، وإني والله لأخشى أنّ ما أخبر به نبينا وحبيبنا قد بات على وشك الظهور والبدوّ والتحقق، وذلك حينما قال -صلى الله عليه وسلم- كما في الصحيحين: "إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء". وحينما أخبر الأمة أن من علامات قرب قيام الساعة رحيل العلماء؛ فقال -صلى الله عليه وسلم- كما في البخاري: "لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتظهر الفتن". وقبض العلم إنما يكون بموت العلماء.
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19 - مغريبي دوريجين الخميس 30 يناير 2020 - 21:56
السﻻم عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون.
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20 - عبد الحق أبو اسامة المغربي الخميس 30 يناير 2020 - 21:57
اخوتي الأفاضل القراء.

وكأن السماء بدأت تأخذ نجومها وتسترد شموسها إليها، وإني والله لأخشى أنّ ما أخبر به نبينا وحبيبنا قد بات على وشك الظهور والبدوّ والتحقق، وذلك حينما قال -صلى الله عليه وسلم- كما في الصحيحين: "إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء". وحينما أخبر الأمة أن من علامات قرب قيام الساعة رحيل العلماء؛ فقال -صلى الله عليه وسلم- كما في البخاري: "لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتظهر الفتن". وقبض العلم إنما يكون بموت العلماء.
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21 - حسن الخميس 30 يناير 2020 - 22:05
رحمك الله يا شيخنا الفاضل فقد سقطت ورقة من العلم في العالم الإسلامي فالشيخ أجاز كبار العلماء المسلمين على رأسهم الشيخ أبو إسحاق الحويني و قد زاره في تطوان ثلة من العلماء و الدعاة و منهم سلمان العودة و العريفي و حسين يعقوب و هو أحد تلاميذة الشيخ الألباني رحمه الله
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22 - Mohamed الخميس 30 يناير 2020 - 22:05
ان لله وان اليه راجعون تغمده الله بواسع رحمته
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23 - هشام كولميمة الخميس 30 يناير 2020 - 22:06
رحمة آلله عليه و إنا لله وإنا إليه راجعون...
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24 - مشتاق لبيت الله الحرام الخميس 30 يناير 2020 - 22:06
اللهم ارحمه رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناتك
إنا لله وإنا إليه راجعون
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