الشوباني: خنق الأحزاب السياسية وراء "أزمة مجتمعية" في الجزائر

هسبريس - محمد الراجي

حذّر الحبيب الشوباني، القيادي في حزب العدالة والتنمية المتزعم للتحالف الحكومي، من مخاطر محاولة التقليل من دور الأحزاب السياسية وتبخيس عملها، وقال إن الأحزاب تلعب دورا أساسيا في استقرار الأوضاع السياسية والاجتماعية داخل الدولة.

واستدلّ "وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الأسبق" بنموذجين لتهميش دور الأحزاب السياسية، وما تلا ذلك من انعكاسات سلبية؛ وهما النموذج الجزائري والنموذج الفرنسي، حيث أشار إلى أن من أسباب الاضطرابات الاجتماعية التي شهدتها فرنسا بعد احتجاجات "السترات الصفر" "صعود رئيس بدون حزب".

وعرّج الشوباني على التجربة الجزائرية، حيث قال إن "الأزمة المجتمعية الخانقة" التي عاشتها، متمثلة في تفجر أعمال العنف خلال ما يعرف بـ"العشرية السوداء" التي تلتْ إلغاء نتائج الانتخابات التي فاز بها الإسلاميون، سببها "تبخيس الأحزاب السياسية"، مضيفا "فرنسا والجزائر كلاهما انتهى إلى أزمة مجتمعية خانقة".

الشوباني أكّد، في مداخلة له ضمن ندوة "أزمة الوساطة وأعطاب المؤسسة الحزبية"، في المنتدى السادس لشبيبة العدالة والتنمية، أن لا مَحيد عن الأحزاب السياسية، وأنها ضرورة للإدماج السياسي للمواطنين في الحياة السياسية، كما أنها تشكل آلية لتقوية الدولة والمجتمع على حد سواء.

ونبّه المتحدث ذاته إلى أنّ إضعاف الأحزاب السياسية يضعف قدرة الدولة لمواجهة الأخطار الخارجية، قائلا إن "الدولة يجب أن تكون قوية بمؤسساتها وديمقراطيتها ودورها التنموي، وأن يكون المجتمع قويا بأحزابه ونقاباته وجمعياته، وأن يكون هناك تكامل بين هذه الأطراف؛ فأحيانا تكون هناك مخاطر خارجية تضغط على الدولة، وإذا ضعفت وضعف المجتمع فهذا يطرح إشكالات كبيرة".

وفي الوقت الذي توجّه فيه انتقادات إلى الأحزاب السياسية المغربية، لعدم قدرتها على لعب دور الوساطة بين الدولة والمجتمع في كثير من القضايا، اعتبر القيادي في حزب العدالة والتنمية أن هذا التصور خاطئ؛ لأنه يوحي بوجود أزمة بنيوية بين الدولة والمجتمع، على حد تعبيره، مضيفا: "الدولة هي من المجتمع والمجتمع من الدولة، ودور الأحزاب هو تأطير المواطنين وإدماجهم في الحقل السياسي".

وتعليقا على ضعف الأحزاب السياسية المغربية وما تعانيه من "أعطاب"، اعتبر الوزير الأسبق أن تقوية الأحزاب السياسية رهين بمدى توفر الرغبة في ذلك لدى الأحزاب والدولة معا، مشيرا إلى أن سلوك الدولة إزاء الأحزاب ينبغي أن يتقيد بالدستور واحترام أحكامه ومقتضياته.

في هذا الإطار، قال الشوباني إنه آن الأوان لأن يزول من القاموس السياسي ومن التمثلات السائدة "أن الحزب الفلاني هو حزب الدولة، وأن هذا الحزب مقرب من السلطة؛ لأن جميع الأحزاب المغربية هي أحزاب الدولة، وتعمل كلها لتحقيق هدف واحد"، مضيفا "لقد قطعنا أشواطا في احترام الدولة للدستور في علاقتها بالأحزاب، ولكن لا تزال هناك صعوبات".

وأردف المتحدث ذاته قائلا: "الأحزاب ضرورة مجتمعية في البلدان الديمقراطية، ولا يمكن تمثل معاني الدستور دون استحضار المكانة المركزية للأحزاب، وتبخيسها فيه تهديد لمنظومة التمثيل في المؤسسات، والتعبئة وممارسة السلطة بطرق ديمقراطية".