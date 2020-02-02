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الرئيسية | مدارات | الشوباني: خنق الأحزاب السياسية وراء "أزمة مجتمعية" في الجزائر

الشوباني: خنق الأحزاب السياسية وراء "أزمة مجتمعية" في الجزائر

الشوباني: خنق الأحزاب السياسية وراء "أزمة مجتمعية" في الجزائر
هسبريس - محمد الراجي
الأحد 02 فبراير 2020 - 19:00

حذّر الحبيب الشوباني، القيادي في حزب العدالة والتنمية المتزعم للتحالف الحكومي، من مخاطر محاولة التقليل من دور الأحزاب السياسية وتبخيس عملها، وقال إن الأحزاب تلعب دورا أساسيا في استقرار الأوضاع السياسية والاجتماعية داخل الدولة.

واستدلّ "وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الأسبق" بنموذجين لتهميش دور الأحزاب السياسية، وما تلا ذلك من انعكاسات سلبية؛ وهما النموذج الجزائري والنموذج الفرنسي، حيث أشار إلى أن من أسباب الاضطرابات الاجتماعية التي شهدتها فرنسا بعد احتجاجات "السترات الصفر" "صعود رئيس بدون حزب".

وعرّج الشوباني على التجربة الجزائرية، حيث قال إن "الأزمة المجتمعية الخانقة" التي عاشتها، متمثلة في تفجر أعمال العنف خلال ما يعرف بـ"العشرية السوداء" التي تلتْ إلغاء نتائج الانتخابات التي فاز بها الإسلاميون، سببها "تبخيس الأحزاب السياسية"، مضيفا "فرنسا والجزائر كلاهما انتهى إلى أزمة مجتمعية خانقة".

الشوباني أكّد، في مداخلة له ضمن ندوة "أزمة الوساطة وأعطاب المؤسسة الحزبية"، في المنتدى السادس لشبيبة العدالة والتنمية، أن لا مَحيد عن الأحزاب السياسية، وأنها ضرورة للإدماج السياسي للمواطنين في الحياة السياسية، كما أنها تشكل آلية لتقوية الدولة والمجتمع على حد سواء.

ونبّه المتحدث ذاته إلى أنّ إضعاف الأحزاب السياسية يضعف قدرة الدولة لمواجهة الأخطار الخارجية، قائلا إن "الدولة يجب أن تكون قوية بمؤسساتها وديمقراطيتها ودورها التنموي، وأن يكون المجتمع قويا بأحزابه ونقاباته وجمعياته، وأن يكون هناك تكامل بين هذه الأطراف؛ فأحيانا تكون هناك مخاطر خارجية تضغط على الدولة، وإذا ضعفت وضعف المجتمع فهذا يطرح إشكالات كبيرة".

وفي الوقت الذي توجّه فيه انتقادات إلى الأحزاب السياسية المغربية، لعدم قدرتها على لعب دور الوساطة بين الدولة والمجتمع في كثير من القضايا، اعتبر القيادي في حزب العدالة والتنمية أن هذا التصور خاطئ؛ لأنه يوحي بوجود أزمة بنيوية بين الدولة والمجتمع، على حد تعبيره، مضيفا: "الدولة هي من المجتمع والمجتمع من الدولة، ودور الأحزاب هو تأطير المواطنين وإدماجهم في الحقل السياسي".

وتعليقا على ضعف الأحزاب السياسية المغربية وما تعانيه من "أعطاب"، اعتبر الوزير الأسبق أن تقوية الأحزاب السياسية رهين بمدى توفر الرغبة في ذلك لدى الأحزاب والدولة معا، مشيرا إلى أن سلوك الدولة إزاء الأحزاب ينبغي أن يتقيد بالدستور واحترام أحكامه ومقتضياته.

في هذا الإطار، قال الشوباني إنه آن الأوان لأن يزول من القاموس السياسي ومن التمثلات السائدة "أن الحزب الفلاني هو حزب الدولة، وأن هذا الحزب مقرب من السلطة؛ لأن جميع الأحزاب المغربية هي أحزاب الدولة، وتعمل كلها لتحقيق هدف واحد"، مضيفا "لقد قطعنا أشواطا في احترام الدولة للدستور في علاقتها بالأحزاب، ولكن لا تزال هناك صعوبات".

وأردف المتحدث ذاته قائلا: "الأحزاب ضرورة مجتمعية في البلدان الديمقراطية، ولا يمكن تمثل معاني الدستور دون استحضار المكانة المركزية للأحزاب، وتبخيسها فيه تهديد لمنظومة التمثيل في المؤسسات، والتعبئة وممارسة السلطة بطرق ديمقراطية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (50)

1 - عادل الأحد 02 فبراير 2020 - 19:07
يجب إعفاء الرجل فورا، لأن انتقاد الجزائر أصبح من المقدسات...في المقابل الجزائر تصول وتجول تتدخل في أمورنا الداخلية...وجب إعادة النظر في السياسة الخارجية...
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31
2 - نقولو الحق الأحد 02 فبراير 2020 - 19:09
لم أكن اعرف ان الحكومة الجزايرية تمتلك حكومة خاصة بالحليب
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-17
3 - الجنوب الشرقي الأحد 02 فبراير 2020 - 19:13
وكانك في دولة احزاب .
الاحزاب ااسياسية المغربية عبارة عن دكاكين تسود فيها اازبونية واا. تحظى باي شعبية
احزاب لا تتقن سوى نهب الميزانيات
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106
4 - DZ4EVER الأحد 02 فبراير 2020 - 19:16
احزاب سياسية لها برنامج اقتصادي اجتماعي
وليس احزاب اخونجية برنامجها تجارة بالاسلام
الجزائر على الطريق الصحيح رغم كيد الحاقدين.
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44
5 - مقهور الأحد 02 فبراير 2020 - 19:16
السلام
انكم اخر من تتكلمون و تحللون السياسة الخارجية دولة كفرنسا ديمقراطية المنشء و احزابها مصالحها هو المواطن و معيشته لا مصالحهم الفرق شاسع بيننا وبينهم المرجوا التكلم على حزبكم الدي قهر البلاد و العباد حتى من التوقيت اصبح صيفي في موسم شتوي ناهيك على الزيادات في جميع المواد.
حزب خرب كل القيم السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية
حزب الكوبلات
حزب 20درهم للمعيشة
حزب الريع و التقاعد السمين.
حزب المدلكات .
انا من المصوتين عليكم في الانتخابات و لكن احس اني خنت جميع اطياف الشعب لان الصوت امانة.
انتظر بفارغ الصبر موعد الانتخابات لاكفر عن زلتي.
و الله المستعان.
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79
6 - Massin الأحد 02 فبراير 2020 - 19:18
احبد الديكتاتورية الصينية المنتجة و الصارمة على ديموقراطيات الكارتون و احزاب الكارتون.
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43
7 - هذا تدخل صريح ... الأحد 02 فبراير 2020 - 19:18
... في الشأن الداخلي الجزائري غير مسموح به من طرف مسؤول بارز في نظام الحكم بالمغرب ، يستوجب الاستنكار من وزارة الخارجية المغربية و الاستقالة من قبل السيد الشوباني كما سبق ان وقع مع الوزير السابق السيد مزوار .
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29
8 - عابر سبيل الأحد 02 فبراير 2020 - 19:19
و أين هي الاحزاب في المغرب ؟
كلها تابعة لجهة ما ولا حزب همه المواطن .
لذلك نقول : اللهم فرج عنا من هؤلاء دون فتنة .
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43
9 - hassan الأحد 02 فبراير 2020 - 19:19
و المغرب هذا يعيش، الركود الاقتصادي و الاجتماعي اللي يعيشو المغرب لا تعيشه الجزائر، و ما دخلنا نحن في الجارة
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54
10 - نبيل الأحد 02 فبراير 2020 - 19:21
تصريح ليس في محله ممكن يخلق مشكل مع الجارة الجزائر
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17
11 - مجرد وجهة نظر الأحد 02 فبراير 2020 - 19:21
في الجزائر تم خنق الأحزاب، وفي المغرب الأحزاب خنق الشعب
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56
12 - Mohajeer الأحد 02 فبراير 2020 - 19:22
ماذا فعلت انت لجهة درعة تافيلالت لاشئ سوى هدر الاموال في اقتناء السيرات الفارهة بالملايين لا مستشفيات لاطرق لابنية تحتية لاشغل للشباب .. كذبت في حملتك الانتخابية واطلقت علينا وعود كثيرة ولا واحد نفدته على ارض الواقع لقد صوت عليك ونذمت .. على فكرة اول مرة اصوت في الانتخابات مند 40 سنة
كفى نفاقا وكذبا.
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57
13 - الوجدي الأحد 02 فبراير 2020 - 19:23
الجزائر تعيش "أزمة مجتمعية" بسبب خنق الأحزاب السياسية، استنتاج خاطئ
ومجرد تبرير فشل اصاب حزب العدالة والتنمية ، وبقية الأحزاب النفعية التي
يتغطى بها أي نظام سياسي قمعي ، فهو يستخدمها (كترس) يتقي به النظام
من ضرباب الشعب
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26
14 - amine الأحد 02 فبراير 2020 - 19:25
الاحزاب لم تخنق وانما هدا حجمها الحقيقي لدى الشعب. لقد تعرت و انكشفت مند ان انطلق الحراك والا كيف نفسر عدم وجود قواعد شعبية لهده الاحزاب . والان يريدون التسلق الى القاطرة .انطلق القطار .لا تهميش ولا هم يحزنون
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19
15 - Abdslam الأحد 02 فبراير 2020 - 19:27
أنتم ومن ولاكن خنقتم كل متنفس في هذا البلد. أنتم دمرتم وحطمتم الروح النضالية للمواطن المغربي. أنتم من أنزل أقسى العقاب على الموظف والمعلم والأستاذ والمستخدم والعامل ووو... أنتم من تنازل وجبات نضالات الشعب المغربي بكل أطرافه إلى النظام. وكل ذلك من أجل انتفاخ بطونكم المتسخة من الداخل والخارج. منكم لله أيها المرتزقة والمحاربين العدالة والتنمية في هذا البلد الأمين بشعبه...
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28
16 - ملاحضه الأحد 02 فبراير 2020 - 19:27
يقول المتل الهندي لوكان الخوخ يداوي كنداو راسو
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27
17 - محمد الأحد 02 فبراير 2020 - 19:28
للأسف خسرت الحكومة رجلا نزيها، رزينًا و مثقفًا من حجم شوباني
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-60
18 - من تخوم الريف الأحد 02 فبراير 2020 - 19:32
هذا و كأننا في المغرب نعيش انفراجا سياسيا يحتذى به. كلامك صحيح لكن يراد به باطل، لأن ما نعيشه من هدوء هو فقط نتيجة الضغط على الشعب و الإلتجاء إلى المقاربة الأمنية كحل وحيد لتكميم الأفواه. ثم .. لا مجال لمقارنة النظامين الجزائري و المغربي بالفرنسي. فرنسا تعيش بالفعل حرية سياسية و احتراما لحقوق الإنسان، أما المغرب و الجزائر فالشعب لا كلمة له و هو مغلوب على أمره و لا داعي لبيع الأوهام للناس. بالمناسبة، لا يفوتني أن أضيف أن حزبكم هو متواطيء في قتل السياسة و حقوق الإنسان في المغرب بالضبط كما تفعله أحزاب آخر الزمن في الجزائر التي تكرس لسيادة نظام حاكم يعيش و كأنه كنيسة القرن السادس عشر، بقي له فقط أن يبيعنا صكوك غفران نضمن بها مقاعدنا في الجنة. كلامك مردود عليك و لا يرقى أن يكون ذي أهمية تستحق الوقوف لأنه يزيف الحقيقة. تحياتي لقراء هسبريس من هولندا
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9
19 - بن فلان الأحد 02 فبراير 2020 - 19:36
يا أستاد الكريم حكي لينا على مشاكل الراشدية وتنغير مشاكل الجزائر خليه للجزائريين بلدنا المغرب أهم شي للمغاربة الله ايهديك خليك فحالك
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23
20 - المواطن الأحد 02 فبراير 2020 - 19:44
لايحق لكم التعليق لانكم ببساطة اسوا حكومة منذ استقلال المغرب اتيتم وحسنتم اوضاعكم على حساب معاناة المغاربة ارحلوا غير ماسوف عليكم
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20
21 - الصالحي الأحد 02 فبراير 2020 - 19:46
سي الشوباني الا جمعنا الناس لي صوتوا في الانتخابات الأخيرة ما يعمروش قهوة في الدار البيضاء حكومة تكنوقراط حسن من نفقات على انتخابات تنتج نخبة فاشلة الجزائر حنا عارفينها حسن منك ديها غير ف الجهة درعة تافيلالت التي ينهش الفقر كرامة سكانها الشرفاء
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13
22 - السوسي الأحد 02 فبراير 2020 - 19:47
وما هو دور احزاب المغرب الا قولهم امين لكل ما قامت به حكومات الظل والمخزن وعدالته .ليس لكم اي دور يذكر وذلك باعتراف رئيس الحكومة السابق
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6
23 - sohail الأحد 02 فبراير 2020 - 19:51
الشوباني قالكم ما كان هذا حزب السلطة والمخزن او هذا حزب شعبي كلها احزاب الدولة دورها احتواء الاوضاع عن طريق إدماج المناضلين في كل حزب والاتجار بهموم المواطن وتكليخه حتى لا يعرف ماله وما عليه وقيادته كالقطيع
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6
24 - Hollandddddsdss الأحد 02 فبراير 2020 - 19:51
وما شانك انت؟ لهم مشاكلهم هل انت موظف عند الشعب المغربي أم لك سلطة علي بلاد وراء الحدود المغربية؟
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14
25 - Massinissa الأحد 02 فبراير 2020 - 19:55
وما دخلك في شؤون الجزائر
الجزائر رهي صابرة على تمنيك تعكم هذا لكن حذاري من الإفراط غادي توصل إلى ما يحمد عقباه الجزائر لها رجالها حذاري من الإنزلقات يا وسمك سياسة لها قواعد ماشي تيري برك
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7
26 - السلام عليكم الأحد 02 فبراير 2020 - 19:57
مع زحف الليبرالية المتوحشة وجشع الشركات الكبرى واللوبيات .مستقبلا ستندثر الأحزاب وستختفي فزاعة الديمقراطية التي الهت شعوب الكرة الأرضية لقرون.الاجيال الحالية والقادمة لم تعد تؤمن بالانتخابات والأحزاب والتناوب والاغلبية .حتى في الدول الغربية بدأت تتراجع نسبة المشاركة لأن الأحزاب والبرامج تتشابه والسياسيون اصبحوا من أشد المنافقين والكذابين والوصوليين والفاسدين .في العالم العربي من المحيط إلى الخليج لم تعد الأحزاب سوى واجهة خارجية خاصة مع تهجين الأحزاب الاشتراكية والتقدمية والاسلامية
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7
27 - Karim amazigh الأحد 02 فبراير 2020 - 19:58
كلامه قد يستبطن نوعا من التهديد حين قال أن العشرية السوداء في الجزائر جائت نتيجة إبعاد الأحزاب الإسلامية من الحكم ، اسمع يا الشوباني هل كنتم تظنون انكم ستبقون على الكراسي خالدين فيها ابدا ؟؟ الشعب المغربي واع جدا و هو من اتى بكم للحكم و هو من سيلفظكم إن شاء من الحكومة بكل شفافية و ديموقراطية ، اذن حاول ان تقنع الشعب الذي خذلتموه و تعلمون انه لن يصوت لصالحكم بدل استعمال اسلوب التشويش
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15
28 - محمد العربي الامازيغي الأحد 02 فبراير 2020 - 20:01
يا ايها الرجل المعلم غيره....نعم الجزائر تعيش ازمة..بل ازمة طاحنة..الجزائر بلد فاشل..لكن المغرب بلد فاشل..ومصر بلد فاشل..والسعودية التي تقطع الرؤوس وتقطع اوصال الصحافيين بلد افشل..بالله عليك اريني بلدا عربيا واحدا ليس بفاشل..كلهم في الفشل الذريع عرب..
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1
29 - جريء الأحد 02 فبراير 2020 - 20:02
كلام حق، اريد به باطل.
اسباب المصاءب في جل المدن هي الاحزاب و مجالسها المنتخبة، صراعات في صراعات في صراعات على الكعكة.
نريد ان نلبس لباس الديموقراطية، لكن لا يواتينا.
حبل الكذب قصير.
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19
30 - صح النوم الأحد 02 فبراير 2020 - 20:13
سمالاه على ال قي المجمعي المغربي ... الحراك الاجتماعي المجتمعي الجزائري الذي تنتقده ارسل رئيسا الى بيته و ادخل السجن رئيسي مخابرات و 20 وزير و 50 رجل اعمل . جعل المسؤول الجزائري يخمم 100 تخميمة قبل التفوه بكلمة او يمضي امضاءا .
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7
31 - محمد الأحد 02 فبراير 2020 - 20:13
الكل يعلم أن الأحزاب كلها و الحزب الحاكم و حتى رئيس الحكومة لا يحكم و الأول و الأخير الذي يحكم و يتحكم هو الدولة العميقة أولا لأن القارة إفريقيا و البلد المغرب.
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3
32 - ali الأحد 02 فبراير 2020 - 20:15
دعك من الجزائر وشؤونها وحدثنا عن شؤوننا التي تتولى المسؤولية عنها وتتقاضى الملايين بدون طائل
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19
33 - خديجة الأحد 02 فبراير 2020 - 20:17
وفي المغرب تعطات ليها البزولة كي تدمر الوطن وترهن مصيره للمجهول
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6
34 - عبدالله الأحد 02 فبراير 2020 - 20:20
الى غير بحال الحزب ديالكم احسن ما يكونش عندنا حتى حنا احزاب . وزيادة اش دخلك انت في الجزاءر .
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11
35 - حمزاوي الأحد 02 فبراير 2020 - 20:23
كل من يريد لفت الأنظار ينتقد الجزائر وكأنه جزائري وتخلت عنه بلده متى يتعلم الساسة ان إقناع شعوبهم يمر عبر مصداقيتهم والمصداقية تبدء بإنتقاد الذات ثم أخطاء بلده ويقدم الحلول لتلك الأخطاء وليس تحليل عقيم يستمد معلوماته من الجرائد والصحف ورغم إنتقادنا اللاذع للأحزاب الجزائرية الا اني لم اقرء يوما انهم انتقدو المغرب ولا سياسات المغرب نتمنى ان يتحلى هذا الهمام الغضنفر بقليل من الشجاعة وينتقد مايجب إنتقاده في المغرب على سبيل المثال لا الحصر كيف لدولة ما ان تطلب قروض و60 بالمائة من دخلها الخام يتجه لخدمة المديونية كيف لدولة ان تبني ميزانيتها من الهبات والصدقات والتبرعات لذالك اي حزب يحترم نفسه يبدء بكنس باب داره وان صامكم الشعب المغربي فليس بإنتقاد بلد آخر سيرضى عنكم المغاربة
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4
36 - Med-dz الأحد 02 فبراير 2020 - 20:25
اصبح التدخل في الامور الداخلية للجزائرشيئ مباح من طرف مسؤولين بارزين على الساحة السياسية المغربية وكانه شيئ عادي , يجب استدعاء السفير المغربي لدى الجزائر ووضع له النقاط على الحروف .
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-6
37 - husta الأحد 02 فبراير 2020 - 20:28
Je pensais que le PJD allait être une alternative aux partis politiques corrompus . Il s'est révélé être encore plus dangereux que les autres partis. Mélanger la religion et la politique est la pire chose qui puisse arriver à un pays. Nous avons donc le choix entre la peste et le choléra
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3
38 - عبد الكريم الجزائري الأحد 02 فبراير 2020 - 20:28
الأحزاب في الجزائر خنقت نفسها بنفسها والنظام الحالي لم يكن هو السبب في تهميشها لأنها كانت منذ مدة طويلة خارج التغطية ولا تلبي انشغالات المواطن وفقدت مصداقيتها ولم يعد لها وجود في الساحة السياسية الشعب هنا في الجزائر لا ثقة له في الأحزاب بكل ألوانها سواء كانت وطنية أو اسلامية أو أي شيء آخر وما قاله الشوباني لا يعتبر مثالا يحتدى به
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-1
39 - التشيار الأحد 02 فبراير 2020 - 20:32
مستوى متدن لقراءة سياسية خاطئة من شخص يمارس التشيار بلغة المصباح الذي لم يضئ ولن يضيء أبدا،
حتى محللوا المقاهي يقولون أفضل من هذا، ومن العار أن تكون رئيس جهة درعة تافيلالت.
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10
40 - بندق الأحد 02 فبراير 2020 - 20:35
وا غا سيرو فحالكم بلاش منكم راه غير تيصورو بكم الدمقراطية الوهمية و انتم عارفين بانكم ما تبدلو ما تغيرو و ما تحكمو ولكن تتهمكم المناصب و الدليل هو انكم تتدعيو ان لكم مرجعية دينية و تتحكمو فبلاد تيتصنع فيها الخمر و تيتاع فيها و تيتشرب فيها و اكثر من هذا تترفعو من الضرائب عليه باش تدخلو لفلوس للخزينة إوا سيرو ضحكو على شي حد آخر في رأيي نظام شمولي واضح خير من هذه المهزلة
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7
41 - بودواهي الأحد 02 فبراير 2020 - 20:42
الجزاءر قطعت أشواط هامة جدا في التقدم تاريخيا حيث بلغت على المستوى السياسي و المجتمعي جمهوريتها الثانية اما نحن فلازلنا لم تتحرر من الدولة الشمولية التيوقراطية التي تعيش ظروف القرن الثامن عشر...هدا أولا...
ثانيا عن اي أحزاب سياسية تتكلم و الكل يعرف احزابنا السياسية و خاصة العدالة و التنمية الدين هم عبارة عن دكاكين يتحكم فيها المخزن تحكما شاملا و فضيعا وحيث البيروقراطية و الأصولية تضرب اطنابها ...
هدا فضلا عن القيادات الخيانية و أنتم أكبر مثال عن هده القيادات التي يجب أن يكون مكانها السجون نظرا لكونها خاءنة ....
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-6
42 - طارق بن زياد الجزائري الأحد 02 فبراير 2020 - 20:42
الجزائر البلد القارة تعيش مرحلة جديدة في كل المجالات تجعل منها أكثر قوة واستقرارا وازدهارا ...تحيا الجزائر
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-9
43 - مغربي الأحد 02 فبراير 2020 - 20:53
عجيب تدخل بعض الإخوة الجزائرين الذين ينتقدون تدخل الشباني في الأمور السياسية المغربية أولم يتدخل مسؤولوكم في شؤون المغرب؟؟؟؟؟ و مع ذلك كمواطن مغربي أقول الشوباني نحن لا تهمنا الأحزاب الجزائرية أو حتى الفرنسية بل ما يهمنا ماذا حققتم أنتم للمغاربة. نقولها و للمرة المليون لا تهمنا الأحزاب الجزائرية بالجزائر لها شعبها. و ما يهمنا هو السياسة الفاشلة التي أغرقتم المغرب فيها. أما فرنسا أعتقد أنها أكثر ديموقراطية منا. أو على الأقل راهم شبعوا ديموقراطية. أعيد و أكرر ديوها فمصلحة المواطن المغربي. و إنتها.
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3
44 - عزيز الأحد 02 فبراير 2020 - 20:59
إيلا عا بحالكم بناقص.طحنتو عباد الله وحتى بعضياتكم
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2
45 - كريم الأحد 02 فبراير 2020 - 21:11
la république en marche ,, الجمهورية الى الامام ,, هذا هو الحزب الذي ينتمي اليه الرئيس الفرنسي ماكرون , يظهر ان الاستاذ ليس على اطلاع كاف على الاوضاع في فرنسا والجزائر بما فيه الكفاية
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-7
46 - Yassin الأحد 02 فبراير 2020 - 21:13
وهل حزب العدالة و التنمية حزب نقارن به الأحزاب الفرنسية؟
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0
47 - سعيد الأحد 02 فبراير 2020 - 21:23
السي الشوباني تجربتكم زادتنا ذكاء وذهاء فالآن نستطيع تأويل كل شيء ليكون حلالا طيبا ومباركا في السيارات الفاخرة وفي الزواج ولو كان البعل بعيد المنال وفي الروائح الباريسية والبدلات الاطالية. وبهته الانجازات لم يعد لنا الا اللعب فوق الطاولة. وأعتبر جلبابك وعماكتك هي السبب في أكبر إنجاز في المغرب أسيدي تمتع ما طاب لك اما نحن فألفنا فلوب طائبة ومتفرجة في تمتعكم
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48 - FILS DU MAROC الأحد 02 فبراير 2020 - 21:26
لماذا تعطون هذه الأهمية لدويلة مثل الجزائر انها فاشلة في كل شيء سياسيا اجتماعيا اقتصاديا ، ثانيا الشوباني بعيد عن السياسة قريب الى الفضائح وحتى تحليله السياسي لا يرقى الى تحليل أناس في أرصفة الشارع أورواد مقاهي وهذا التحليل يحمل في طياته تهديد أنا أوالطوفان يعني اما حكم العدالة والتنمية حتى ولو كان صوري أو الطوفان ، يجب أن نكفر عن ذنوبنا نحن معشر الكتلة الناخبة أننا صوتنا لكم وصوتنا أمانة وكم أحسسنا بالذنب لأنكم كنتم غير أكفاء وخذلتم الشعب في عدة محطات ولعل البداية كانت مع التماسيح والعفاريت وما جاء بعدها شيءفظيع صراحة لم تكونوا في المستوى
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49 - maghribi الأحد 02 فبراير 2020 - 21:33
Cette personne est un modele d escalade de classes sociales. D un simple enseignants au lycee a un ministre puis president de region. Waaaw pour lui il doit defendre les partis politiques car c est le seul moyen pour s enrichir facilement et sans effort. Quel apport cette personne a donner au marocain en contre partie de ce qu il a obtenu..
Heureusement la mediocritė ne tue pas.
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50 - changriha الأحد 02 فبراير 2020 - 21:34
mais mr choubani que les doctrine sont différentes ds les deux pays.
l algerien est revolutionnaire rebelle et impulsif
quand au marocain est tres soumis et ce depuis des siecles
c un point tres important
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