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- الشوباني: خنق الأحزاب السياسية وراء "أزمة مجتمعية" في الجزائر - (50)
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كُتّاب وآراء
الشوباني: خنق الأحزاب السياسية وراء "أزمة مجتمعية" في الجزائر
حذّر الحبيب الشوباني، القيادي في حزب العدالة والتنمية المتزعم للتحالف الحكومي، من مخاطر محاولة التقليل من دور الأحزاب السياسية وتبخيس عملها، وقال إن الأحزاب تلعب دورا أساسيا في استقرار الأوضاع السياسية والاجتماعية داخل الدولة.
واستدلّ "وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الأسبق" بنموذجين لتهميش دور الأحزاب السياسية، وما تلا ذلك من انعكاسات سلبية؛ وهما النموذج الجزائري والنموذج الفرنسي، حيث أشار إلى أن من أسباب الاضطرابات الاجتماعية التي شهدتها فرنسا بعد احتجاجات "السترات الصفر" "صعود رئيس بدون حزب".
وعرّج الشوباني على التجربة الجزائرية، حيث قال إن "الأزمة المجتمعية الخانقة" التي عاشتها، متمثلة في تفجر أعمال العنف خلال ما يعرف بـ"العشرية السوداء" التي تلتْ إلغاء نتائج الانتخابات التي فاز بها الإسلاميون، سببها "تبخيس الأحزاب السياسية"، مضيفا "فرنسا والجزائر كلاهما انتهى إلى أزمة مجتمعية خانقة".
الشوباني أكّد، في مداخلة له ضمن ندوة "أزمة الوساطة وأعطاب المؤسسة الحزبية"، في المنتدى السادس لشبيبة العدالة والتنمية، أن لا مَحيد عن الأحزاب السياسية، وأنها ضرورة للإدماج السياسي للمواطنين في الحياة السياسية، كما أنها تشكل آلية لتقوية الدولة والمجتمع على حد سواء.
ونبّه المتحدث ذاته إلى أنّ إضعاف الأحزاب السياسية يضعف قدرة الدولة لمواجهة الأخطار الخارجية، قائلا إن "الدولة يجب أن تكون قوية بمؤسساتها وديمقراطيتها ودورها التنموي، وأن يكون المجتمع قويا بأحزابه ونقاباته وجمعياته، وأن يكون هناك تكامل بين هذه الأطراف؛ فأحيانا تكون هناك مخاطر خارجية تضغط على الدولة، وإذا ضعفت وضعف المجتمع فهذا يطرح إشكالات كبيرة".
وفي الوقت الذي توجّه فيه انتقادات إلى الأحزاب السياسية المغربية، لعدم قدرتها على لعب دور الوساطة بين الدولة والمجتمع في كثير من القضايا، اعتبر القيادي في حزب العدالة والتنمية أن هذا التصور خاطئ؛ لأنه يوحي بوجود أزمة بنيوية بين الدولة والمجتمع، على حد تعبيره، مضيفا: "الدولة هي من المجتمع والمجتمع من الدولة، ودور الأحزاب هو تأطير المواطنين وإدماجهم في الحقل السياسي".
وتعليقا على ضعف الأحزاب السياسية المغربية وما تعانيه من "أعطاب"، اعتبر الوزير الأسبق أن تقوية الأحزاب السياسية رهين بمدى توفر الرغبة في ذلك لدى الأحزاب والدولة معا، مشيرا إلى أن سلوك الدولة إزاء الأحزاب ينبغي أن يتقيد بالدستور واحترام أحكامه ومقتضياته.
في هذا الإطار، قال الشوباني إنه آن الأوان لأن يزول من القاموس السياسي ومن التمثلات السائدة "أن الحزب الفلاني هو حزب الدولة، وأن هذا الحزب مقرب من السلطة؛ لأن جميع الأحزاب المغربية هي أحزاب الدولة، وتعمل كلها لتحقيق هدف واحد"، مضيفا "لقد قطعنا أشواطا في احترام الدولة للدستور في علاقتها بالأحزاب، ولكن لا تزال هناك صعوبات".
وأردف المتحدث ذاته قائلا: "الأحزاب ضرورة مجتمعية في البلدان الديمقراطية، ولا يمكن تمثل معاني الدستور دون استحضار المكانة المركزية للأحزاب، وتبخيسها فيه تهديد لمنظومة التمثيل في المؤسسات، والتعبئة وممارسة السلطة بطرق ديمقراطية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (50)
الاحزاب ااسياسية المغربية عبارة عن دكاكين تسود فيها اازبونية واا. تحظى باي شعبية
احزاب لا تتقن سوى نهب الميزانيات
وليس احزاب اخونجية برنامجها تجارة بالاسلام
الجزائر على الطريق الصحيح رغم كيد الحاقدين.
انكم اخر من تتكلمون و تحللون السياسة الخارجية دولة كفرنسا ديمقراطية المنشء و احزابها مصالحها هو المواطن و معيشته لا مصالحهم الفرق شاسع بيننا وبينهم المرجوا التكلم على حزبكم الدي قهر البلاد و العباد حتى من التوقيت اصبح صيفي في موسم شتوي ناهيك على الزيادات في جميع المواد.
حزب خرب كل القيم السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية
حزب الكوبلات
حزب 20درهم للمعيشة
حزب الريع و التقاعد السمين.
حزب المدلكات .
انا من المصوتين عليكم في الانتخابات و لكن احس اني خنت جميع اطياف الشعب لان الصوت امانة.
انتظر بفارغ الصبر موعد الانتخابات لاكفر عن زلتي.
و الله المستعان.
كلها تابعة لجهة ما ولا حزب همه المواطن .
لذلك نقول : اللهم فرج عنا من هؤلاء دون فتنة .
كفى نفاقا وكذبا.
ومجرد تبرير فشل اصاب حزب العدالة والتنمية ، وبقية الأحزاب النفعية التي
يتغطى بها أي نظام سياسي قمعي ، فهو يستخدمها (كترس) يتقي به النظام
من ضرباب الشعب
الجزائر رهي صابرة على تمنيك تعكم هذا لكن حذاري من الإفراط غادي توصل إلى ما يحمد عقباه الجزائر لها رجالها حذاري من الإنزلقات يا وسمك سياسة لها قواعد ماشي تيري برك
اسباب المصاءب في جل المدن هي الاحزاب و مجالسها المنتخبة، صراعات في صراعات في صراعات على الكعكة.
نريد ان نلبس لباس الديموقراطية، لكن لا يواتينا.
حبل الكذب قصير.
حتى محللوا المقاهي يقولون أفضل من هذا، ومن العار أن تكون رئيس جهة درعة تافيلالت.
ثانيا عن اي أحزاب سياسية تتكلم و الكل يعرف احزابنا السياسية و خاصة العدالة و التنمية الدين هم عبارة عن دكاكين يتحكم فيها المخزن تحكما شاملا و فضيعا وحيث البيروقراطية و الأصولية تضرب اطنابها ...
هدا فضلا عن القيادات الخيانية و أنتم أكبر مثال عن هده القيادات التي يجب أن يكون مكانها السجون نظرا لكونها خاءنة ....
Heureusement la mediocritė ne tue pas.
l algerien est revolutionnaire rebelle et impulsif
quand au marocain est tres soumis et ce depuis des siecles
c un point tres important