الخطري: مسار حل ملف الصحراء يتجاوز المقايضات

هسبريس – نورالدين إكجان

مُتغيرات الشرق الأوسط لا تستثني المغرب كذلك، فشظايا صفقة القرن بدأت بالبروز، بنقل عديد الجرائد الأمريكية تحركات باشرها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ناتينياهو، من أجل إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتنسيق مع المملكة لتثبيت موقفها من إسرائيل، مقابل اعتراف أمريكي بمغربية الصحراء.

وإلى حدود اللحظة لم تصدر أي مواقف رسمية بشأن القضية، إذ رفض وزير الشؤون الخارجية، ناصر بوريطة، أن يعلق على "صفقة المقايضة" التي تناقلتها وسائل الإعلام؛ فيما تظل العديد من الأطياف المساندة للقضية الفلسطينية متوجسة من تفعيل الأمر مستقبلا. لكن في المقابل اعتبرت فئات كثيرة الصفقة حلا ينهي "كابوس الصحراء".

وعلى الدوام، اقترن مشكل الصحراء بإمكانية تقديم تنازلات لإسرائيل تمكن المغرب من تحصين المكتسبات في الأقاليم الجنوبية، وهو معطى تعوزه الرسمية، لكن الرائج حاليا أعاده إلى الواجهة بقوة، خصوصا أن الرافض الأول للصفقة، المستشار الأمريكي السابق جون بولتون، رحل عن البيت الأبيض.

وبخصوص حيثيات الاتفاق المذكور، أشارت مصادر إعلامية أمريكية إلى أن "الاتصالات الدبلوماسية بين إسرائيل والمغرب اكتست طابعا "جدّيا" على خلفية اللقاء السري الذي جمع مسؤولين إسرائيليين بِوزير الشؤون الخارجية المغربي، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2018".

اللقاء غير المعلن، وفق الصحيفة ذاتها، جرى ترتيبه من خلال "الاتصالات الثنائية بين ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية المغربي، ومئير بن شبات، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، بمساعدة رجل الأعمال ياريف الباز، وهو المقرب من جاريد كوشنر، المستشار الأمريكي المكلف بخطة السلام الإسرائيلية الفلسطينية".

وفي السياق، أورد الشرقي الخطري، رئيس مركز الجنوب للدراسات والأبحاث، أنه "منذ تولي الملك محمد السادس سدة الحكم اتسمت الدبلوماسية المغربية بتوازن كبير على مستوى المواقف الخارجية"، رافضا ما يتم ترويجه بشأن "مقايضات تمت بشأن الاعتراف بإسرائيل مقابل تكريس مغربية الصحراء".

وأضاف الخطري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المغرب كان دائما في طليعة المدافعين عن حقوق الشعب الفلسطيني، بقيادته لجنة القدس، وكان حاضرا في محادثات "أوسلو" و"دايتل""، مسجلا أن "الموقف الرسمي يوازيه كذلك تضامن شعبي، وفي المقابل هناك أيضا تكريس للتسامح بين المسلمين واليهود بالمغرب".

وأوضح الأستاذ الجامعي أن "أكبر عائق يواجه صفقة القرن هو غياب موافقة أحد الأطراف الرئيسية عليها"، مثمنا استقبال المغرب لمخيمات الفلسطينيين، وتقديمه منحا لكثير من الطلبة، ومؤكدا أن "حل قضية الصحراء مرتبط بمسار أممي واضح، ولا علاقة له بصفقات تتم في بلدان أخرى".

وأكمل الخطري: "الأولوية الآن في المنطقة لقضايا شائكة مثل ليبيا ومالي"، مسجلا أن "الأمم المتحدة لازالت تبحث في قضية الصحراء عن حل متوافق عليه بين طرفي النزاع"، وزاد: "كما أن رهان الحل السلمي يبقى ضرورة بالنسبة لها".