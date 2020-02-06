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اليازغي: قضية الصحراء أولوية .. والمملكة لا تقبل المزايدة بفلسطين

اليازغي: قضية الصحراء أولوية .. والمملكة لا تقبل المزايدة بفلسطين
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الخميس 06 فبراير 2020 - 10:00

هل تتّجه الرّباط إلى الاعتراف بإسرائيل؟ هذا السّؤال شغلَ الرّأي العام المغربي والدّولي طوالَ اليومين الماضيين، عقبَ تسريبات إعلامية تحدّثت عن اتّفاق أمريكي إسرائيلي تعترفُ بموجبهِ الولايات المتحدة بمغربية الصّحراء، مقابل إقدامَ الرباط على تطبيع العلاقات السياسي مع "تل أبيب".

وعلى الرُّغم من أن الأمر يتعلّق بأخبار غير رسمية؛ فإنّها اتخذت طابعاً جدّياً لمّا تحوّل الموضوع إلى نقاش رسمي داخل قبّة البرلمان المغربي بعدما اتّهمت أصوات السّلطات بالتّنازل لصالح الكيان الإسرائيلي، بينما تقلّل الرّباط من أهمية هذه الرّوابط سواء من حيثُ تناولها على مستوى الإعلام الدّولي والمحلي.

ولمْ تعد العلاقات المغربية الإسرائيلية يكْتنفُها الغموضُ مع توالي التقارير الاستخباراتية والأمنية التي تكشفُ النقاب عن تزايُد "حملات التطبيع" بوتيرة متصاعدة بين البلدين، على الرغْم من نفْي الحكومة المغربية أيَّ علاقات رسمية مع تل أبيب.

وتعاطى الجانب الرّسمي المغربي مع موضوع التّسريبات الإسرائيلية باحتشامٍ كبير، إذ لم يفنّد صحّتها وفي الوقت نفسه لم يقفل الباب على "تناسل التّأويلات" التي دفعت إلى حدّ اعتبار الخارجية المغربية بأنّ "قضية الصّحراء هي القضية الأولى للمغرب، ولا ينبغي أن نكون فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين أنفسهم".

ويرى محمد اليازغي، الوزير الأسبق والكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سابقا، أنّ "التّطبيع المغربي مع إسرائيل يمثّل مشكلاَ مطروحاً وغير محسوم"، مبرزاً أنّ "المغرب يدعم القضية الفلسطينية، ولا يمكنه أن يقبل المزايدة في هذا الملف".

واعتبر الوزير المغربي السّابق، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ "قضية الصّحراء منفصلة عن نظيرتها الفلسطينية؛ فالأولى تمثّل قضية شعب ووطن ولها أولوية خاصة لدى المغاربة، بينما القضية الفلسطينية هي قضية احتلال بالدّرجة الأولى، وبالتّالي لا يمكن الجمع بينهما".

وأوضح اليازغي أنّ "التسريبات الإسرائيلية تمثّل نوعا من الضّغط على المغرب بالنّظر إلى مواقفه من القضية الفلسطينية"، مشيراً إلى أنّ "ملف الصّحراء يمثّل أولوية الأولويات بالنّسبة إلى المغرب، لأنّ الأمر يتعلق بأرضنا وترابنا الوطني". وتابع الوزير: "لا يمكن أن يكون هناك تطبيع في المستقبل".

وأشار السّياسي نفسه إلى أنّ "قضية الصّحراء المغربية لا يمكن مقابلتها بالقضية الفلسطينية"، مبرزاً أنّ "قضيتنا الأولى لها ارتباط بالجار الجزائري، وهي في يد منظمة الأمم المتحدة".

ورفض ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المزايدات السياسية باسم القضية الفلسطينية على خلفية الموقف الذي عبر عنه بخصوص ما يُعرف إعلامياً بـ"صفقة القرن".

ورداً على أسئلة عدد من المستشارين البرلمانيين خلال المصادقة على قانونيْ ترسيم المياه البحرية بالغرفة الثانية، أكد بوريطة أن مواقف المغرب بخصوص خطة السلام الأمريكية يجب أن تكون عقلانية وليست عن طريق المزايدات الفارغة كما فعلت بعض الدول.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - adil الخميس 06 فبراير 2020 - 10:13
فلسطين في القلب و الصحراء هي دم المغاربة
على السيد اليازغي ان لا يكون فلسطيني اكثر من الفلسطينيين و مصلحتنا فوق كل شيء
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13
2 - Mounir الخميس 06 فبراير 2020 - 10:14
حل قضية الصحراء لا يكون إلا باعتماد المغرب على نفسه وفرضه لسيادته بالقوة المستمدة من الشعب وطاقاته اما الاعتماد على أمريكا وإسرائيل فهو كمن يشتري السمك في قاع البحر.ولنتذكر اتفاق بوسطن الذي فرضته أمريكا على المغرب رغم انهيار الاتحاد السوفياتي الداعم العسكري لبوليساريو ودخول الجزائر العشرية السوداء حيث كان بالإمكان الحسم نهائيا وكذا مخطط جيمس بيكر الأمريكي الذي ورط المغربي ورهنه لاستقلال محتمل للصحراء
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21
3 - Noumidyin الخميس 06 فبراير 2020 - 10:15
نعم قظينا المغربية الأمازيغية و شمال أفريقيا اولا
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3
4 - عادل الخميس 06 فبراير 2020 - 10:15
الطريقة الجديدة لاشتغال وزارة الخارجية المغربية تحت إمرة الملك، حققت في السنوات الأخيرة ما لم تحققه كل الدكاكين السياسية منذ عشرات السنين، لأنها أحزاب ضعيفة بقيادات أصابتها الشيخوخة والزهايمر منذ زمن...
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21
5 - منير التولالي الخميس 06 فبراير 2020 - 10:16
لولا وجود القدس مسرى النبي صلى الله عليه و سلم لما كانت القضية الفلسطينية ضمن قائمة أولويتنا ..
خاصة و أن الفلسطينيين أنفسهم باعوا القضية و لم يتوحدوا ضد الاحتلال ..و انقسموا برئيسين و حكومتين تكره إحداهما الأخرى .
لكن وجود ثالت الحرمين و أولى القبلتين هناك يعني أننا لن نقايض تلك الأرض الطاهرة بملئ الأرض دهبا .
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23
6 - mohammed essette الخميس 06 فبراير 2020 - 10:17
قضية المغرب الاولى هي الوحدة الترابية وبرامج التنمية و محاربة الارهاب و غيرها من الاوليويات التي تتطلب تظافر الجهود و توحيد القوى السياسية من اجل مواجهتها . اما القضية الفلسطينية فهي في صلب السياسة الخارجية المغربية بتنسيق مع المنتظم الدولى و على الخصوص الفلسطسنيين الذين يهمهم الامر قبل دولة اخرى. فعلى من يركبون على ظهر القضية الفلسطينية من اجل تمرير الخطابات الزائفة و التظليل الراي العام في المشاكل الداخلية الماحة للمغرب ان يستفيقوا من سباتهم و قد حان الوقت لتوحيد جهود عملهم التضامني داخل الوطن الام بدلا من مساندة قضية لا يعرفون عنها سوى الشعارات الطائفية و القبلية .
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16
7 - notre vie,le sahara الخميس 06 فبراير 2020 - 10:22
la cause de la palestine est juste,la colonisation par israel des terres de palestine est illégale,
cette cause est soutenue par le peuple marocain,mais c"est avant tout la cause des palestiniens,sans surenchere ,le peuple marocain reconnaît le droit des palestiniens d"avoir un état indépendant et souverain à côté de celui d"israel qui a intérêt à libérer les terres qu"il colonise pour voir des relations normales avec israel,
le peuple marocain considere que le sahara est sa vie,toute atteinte à sa vie aura une réponse de sacrifice ,oui le sahara est notre vie même s"il faut tout sacrifier,
la kabylie est algérienne,le sahara est marocain,
le pouvoir d"alger veut dominer le maghreb et bien cette idée donne plus de force au maroc qui développe son sahara qui a vu le foot ball dire zéro au valetsario d"alger,la caravane avance et le ch.... aboie
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7
8 - Abou Walid الخميس 06 فبراير 2020 - 10:23
مصلحة الوطن أولى، تازة قبل غزة
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4
9 - العيون الخميس 06 فبراير 2020 - 10:24
الجار الشرقي الذي تعدى عدائه للمغرب عداء الصهاينة للفلسطينيين بسنوات ضوئية يربط دائما قضية الصحراء بقضية فلسطين. المشاكل التي تعاني منها قضية فلسطين راجع الى التشرذم العربي بسبب سياسات بعض الدول السلبية وعلى رأسهم الجزائر.
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5
10 - مزابي الخميس 06 فبراير 2020 - 10:25
بعض اليساريين هم المسؤولون عن انشاء كيان جنوب المغرب (المعارضة الخاوية) في مذكراته يقول الفقيه البصري بأنه أعطى للوالي وهو قيادي في جبهة البول زاريو 6ملايين سنتيم ،اليسار بدل أن يجلس إلى جانب الملك الحسن الثاني رحمه الله و يبحث عن حلول لمشاكل المغاربة إلا أنه تامر مع أعداء المغرب مثل القذافي و بومدين ،ااشمن يسار وااشمن معارضة، الخزي والعار لكل من تامر وخان المغرب وستبقى الدماء الزكية تطاردهم الى يوم يبعثون.
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12
11 - أمين الخميس 06 فبراير 2020 - 10:26
جميع البلدان العربية باعت فلسطين و نتمنى ألا يفعل المغرب نفس الشيء
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6
12 - الصحراء المغربية الخميس 06 فبراير 2020 - 10:28
ها المعقول ... عاش المغرب من طنجة حتى لكويرة . هذا لن يزيد قلوب الأعداء إلا غلا و انفجارا مدويا .
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5
13 - EL HOUCINE الخميس 06 فبراير 2020 - 10:28
هده هي صفقة القرن الحقيقية إعتراف أمريكي بمغربية الصحراء بمقابل توطيد العلاقات المغربية مع إسراىيل التي هي أصلا موجودة لكن غير معلنة و إسراىيل هي دولة قاىمة بذاتها و تعترف بها الدول الكبرى و لكن هنا نقرأ تعليقات بتلك الأسطوانة المشلوخة كلنا فلسطين فداك إلى غير دلك من الشعارات الكدابة
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3
14 - abdo الخميس 06 فبراير 2020 - 10:29
يقال ان من بيته من زجاج لا يرمي بالحجر خارجا،المغرب منذ سنوات يبحث عن السبل والطرق من غير نتاءج كارتية و من دون سفك دماء ولا حروب من اجل تحصين قلعته و تطويق حدوده برا و بحرا ،لاكن كيد الاعداء داءما كانو ضدنا ،وظل المغرب يجامل و يقبل و يسايس و ينزل عند رغبات العديد من دول العالم على مدى سنين لاكن دون جدوى بل ان بعضالدول تنكرت واصطفت ضدنا في بعض المواقف كما حصل في كاس العالم ،و السيسى الذي حاول الاتصال بالبوليزاريو قبل ان يلجمه المغرب ،والامارات التي تحاول اشعال الفتن في كل مكان ووووووو،اللهم المغرب يلعب صح و يأخذ حقه و يحصن بلده احسن ،بالله عليكم اقرب الاقربون الجزاءر يعطو بالظهر و يتنكروا لمبادء الجوار........الله يدير الخير
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6
15 - مواطن من المهجر الخميس 06 فبراير 2020 - 10:32
تــــــــــــحــــــــــــــيــــــــــــا فــــــــــــلــــــــــــســــــــــــطــــــــــــــــيــــــــــــــــن

اليهود هم اليهود

للأسف لم يتعلموا من ماضيهم (( هتلر))

ليس الولايات المتحدة بل الويلات المتآمرة تعترف بمغربية الصّحراء، مقابل تطبيع العلاقات السياسي مع "الكيان الصهيوني"

الصحراء صحرائنا شاء من شاء وأبى من أبى ولسنا بحاجة لهذه الدلالة الأمريكية الصهيونية

كفاية لهذا الأسلوب الخبيث الذي يريدون به طمس هوية فلسطين

فلسطين عربية أبية

وما يسمى باسرائيل إلى الزوال هم في بداية نهايتهم

خيبر خيبر يايهود إن جيش محمد سيعود

تــــــــــــحــــــــــــــيــــــــــــا فــــــــــــلــــــــــــســــــــــــطــــــــــــــــيــــــــــــــــن
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5
16 - عبدو الخميس 06 فبراير 2020 - 10:33
تحليل منطقي يفهمه اصحاب البعد السياسي
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17 - مقتطفات من كلام الرخيص الخميس 06 فبراير 2020 - 10:34
البوليساريو "ستكون صارمة في تطبيق ن ممارسة سيادتها على الأراضي المحررة وإجراءات فرض النظام العام ومحاربة الجريمة المنظمة وحماية الثروات الوطنية والتأمين من كل التهديدات وفي مقدمتها نشاط عصابات تهريب المخدرات والتهديد الإرهابي"، على حد تعبيره،عن اية اراضي محررة يتكلم زعيم عصابة البوليساريو الإرهابية التي تجند المرتزقة العابرين للحدود و تجندهم للقيام باعمال إرهابية و تدير شبكات لتصدير المخدرات و الاتجار بالمساعدات الانسانية، كل ذلك بحضانة من العسكر الجزائري الذي يريد زعزعة استقرار المغرب.
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2
18 - Casa الخميس 06 فبراير 2020 - 10:35
وتابع الوزير: "لا يمكن أن يكون هناك تطبيع في المستقبل".

mais le monde change ,mosieur Yazighi
et l'affaire du Sahara n'est dans les mais des UN ni de l’Algérie
c'est dans les mains des USA et la Russie
les autres ne sont que des figurants et des pignons
nos politiciens ont une vision courte à cause de leurs idéologies qui les a aveuglé depuis l’indépendance de notre pays jusqu’à maintenant
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19 - SODEA 6119 الخميس 06 فبراير 2020 - 10:39
الصحراء من الأولويات،ومصالحنا أولى وفوق كل اعتبار. (ولا حول ولا قوة إلا بالله )وهذه هي أحكام القوي على الضعيف (وأمريكا وحلفاؤها هم من يتحكمون في السياسات الدولية)
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20 - Taha maroc الخميس 06 فبراير 2020 - 10:41
الفلسطينيون يتعاملون كل يوم وكل ساعة مع إسرائيل، حلال عليهم، حرام علينا. بنظري، يجب القبول بالصفة، يوما ما، سيقبل الفلسطينيون بالصفة، ونتركها نحن. الصحراء هي قضيتنا الأولى الثانية. الثالثة. على المغرب أن يفعل كل شيء من أجل الصحراء وعلى الفلسطينيين فعل كل شيء من أجل أرضهم. لم يأتينا من الشرق الأوسط غير الصداع. كفى، إن لم تقبل بالخطة، سيشتد علينا الضغط، وقد تفقد الصحراء بقوة القوى الكبرى وليس بسبب بوزيال أو عسكر الجزائر. السياسة، هي فن الممكن. خد المتاح، وطالب ورارغ في المزيد. على مدى 60 عاما، لم يقبل العرب بالحلو المقترحة، وبعد كل عشر سنين، يتمنوا الرجوع لما كان مقترحا من قبل. حتى صاروا لا يجدون ما يعطى لهم. على المغرب أن يقبل الخطة ويؤمن صحراءه. وعلى الفلسطينيين، التعامل مع قضيتهم
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21 - عاشق المغرب الخميس 06 فبراير 2020 - 10:45
كلا بل هناك ارتباط كبير .

فماذا انتم فاعلون اذا قام النظام الجزائري بالتطبيع مع اسرائيل مقابل اعتراف الولايات المتحدة الامريكية بجمهورية الوهم .

لا نريد اعادة خطا الانسحاب من منظمة الاتحاد الافريقي .

وزايدون فتركيا بقيادة اردوكان وقطر هم من اكبر داعمي النضال الفلسطيني رغم علاقتهم المتينة والشاملة مع اسرائيل.
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-3
22 - yassine benfkir الخميس 06 فبراير 2020 - 10:50
المغرب لايستطيع حتى أن يخرج قليل من المورتزقين في الصحرا ومبالوك ان يخرج إسرائيل من فلسطين أقوى ذولة في العالم. رآه بين بلى تاوحذ مقذش على اليهود هذ الساعة.
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23 - خالد F الخميس 06 فبراير 2020 - 10:55
تقلب اليازغي في عدة مناصب منذ الإستقلال، وبالرجوع إلى ويكيبيديا يصيبك الدوار، لكن لم أجد شيئا يفيد بأن الرجل أفاد الوطن وقدم له إضافة يذكره بها التاريخ؟ ما هو مؤكد أن فلسطين المحتلة والقدس الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين وبوابة الأرض إلى السماء سيشكلان حصان طروادة لإقناع الناخبين وموضوع رئيسي للحملة الإنتخابية بدل الإهتمام برفاهية الشعب المغربي الأبي.
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24 - MON CHER الخميس 06 فبراير 2020 - 10:57
إنتبه سيدي اليازغي عندما يقوم الإسرائيليون بهذا الطرح لا يقولون صراحة بأن هناك تشابه نوعي في القضيتين ، ولكن المشترك بينهما أن قوة عظمى يمكن أن تحسم كل شيء وأمريكا هي المشترك ...تحركها أكثر فعالية من تحركات الراحل طوال حياته ، وأكثر ضغطا من لهث بوريطة نفسه ، وأكثر قوة من مايلوكه المغاربة بأننا كيان له أثنى عشر قرنا من الحضور ، وقصة البيعة وكل هذا الكلام ...أمريكا ياأخي هي كل شيء ...
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