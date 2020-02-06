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كُتّاب وآراء
اليازغي: قضية الصحراء أولوية .. والمملكة لا تقبل المزايدة بفلسطين
هل تتّجه الرّباط إلى الاعتراف بإسرائيل؟ هذا السّؤال شغلَ الرّأي العام المغربي والدّولي طوالَ اليومين الماضيين، عقبَ تسريبات إعلامية تحدّثت عن اتّفاق أمريكي إسرائيلي تعترفُ بموجبهِ الولايات المتحدة بمغربية الصّحراء، مقابل إقدامَ الرباط على تطبيع العلاقات السياسي مع "تل أبيب".
وعلى الرُّغم من أن الأمر يتعلّق بأخبار غير رسمية؛ فإنّها اتخذت طابعاً جدّياً لمّا تحوّل الموضوع إلى نقاش رسمي داخل قبّة البرلمان المغربي بعدما اتّهمت أصوات السّلطات بالتّنازل لصالح الكيان الإسرائيلي، بينما تقلّل الرّباط من أهمية هذه الرّوابط سواء من حيثُ تناولها على مستوى الإعلام الدّولي والمحلي.
ولمْ تعد العلاقات المغربية الإسرائيلية يكْتنفُها الغموضُ مع توالي التقارير الاستخباراتية والأمنية التي تكشفُ النقاب عن تزايُد "حملات التطبيع" بوتيرة متصاعدة بين البلدين، على الرغْم من نفْي الحكومة المغربية أيَّ علاقات رسمية مع تل أبيب.
وتعاطى الجانب الرّسمي المغربي مع موضوع التّسريبات الإسرائيلية باحتشامٍ كبير، إذ لم يفنّد صحّتها وفي الوقت نفسه لم يقفل الباب على "تناسل التّأويلات" التي دفعت إلى حدّ اعتبار الخارجية المغربية بأنّ "قضية الصّحراء هي القضية الأولى للمغرب، ولا ينبغي أن نكون فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين أنفسهم".
ويرى محمد اليازغي، الوزير الأسبق والكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سابقا، أنّ "التّطبيع المغربي مع إسرائيل يمثّل مشكلاَ مطروحاً وغير محسوم"، مبرزاً أنّ "المغرب يدعم القضية الفلسطينية، ولا يمكنه أن يقبل المزايدة في هذا الملف".
واعتبر الوزير المغربي السّابق، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ "قضية الصّحراء منفصلة عن نظيرتها الفلسطينية؛ فالأولى تمثّل قضية شعب ووطن ولها أولوية خاصة لدى المغاربة، بينما القضية الفلسطينية هي قضية احتلال بالدّرجة الأولى، وبالتّالي لا يمكن الجمع بينهما".
وأوضح اليازغي أنّ "التسريبات الإسرائيلية تمثّل نوعا من الضّغط على المغرب بالنّظر إلى مواقفه من القضية الفلسطينية"، مشيراً إلى أنّ "ملف الصّحراء يمثّل أولوية الأولويات بالنّسبة إلى المغرب، لأنّ الأمر يتعلق بأرضنا وترابنا الوطني". وتابع الوزير: "لا يمكن أن يكون هناك تطبيع في المستقبل".
وأشار السّياسي نفسه إلى أنّ "قضية الصّحراء المغربية لا يمكن مقابلتها بالقضية الفلسطينية"، مبرزاً أنّ "قضيتنا الأولى لها ارتباط بالجار الجزائري، وهي في يد منظمة الأمم المتحدة".
ورفض ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المزايدات السياسية باسم القضية الفلسطينية على خلفية الموقف الذي عبر عنه بخصوص ما يُعرف إعلامياً بـ"صفقة القرن".
ورداً على أسئلة عدد من المستشارين البرلمانيين خلال المصادقة على قانونيْ ترسيم المياه البحرية بالغرفة الثانية، أكد بوريطة أن مواقف المغرب بخصوص خطة السلام الأمريكية يجب أن تكون عقلانية وليست عن طريق المزايدات الفارغة كما فعلت بعض الدول.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (24)
على السيد اليازغي ان لا يكون فلسطيني اكثر من الفلسطينيين و مصلحتنا فوق كل شيء
خاصة و أن الفلسطينيين أنفسهم باعوا القضية و لم يتوحدوا ضد الاحتلال ..و انقسموا برئيسين و حكومتين تكره إحداهما الأخرى .
لكن وجود ثالت الحرمين و أولى القبلتين هناك يعني أننا لن نقايض تلك الأرض الطاهرة بملئ الأرض دهبا .
cette cause est soutenue par le peuple marocain,mais c"est avant tout la cause des palestiniens,sans surenchere ,le peuple marocain reconnaît le droit des palestiniens d"avoir un état indépendant et souverain à côté de celui d"israel qui a intérêt à libérer les terres qu"il colonise pour voir des relations normales avec israel,
le peuple marocain considere que le sahara est sa vie,toute atteinte à sa vie aura une réponse de sacrifice ,oui le sahara est notre vie même s"il faut tout sacrifier,
la kabylie est algérienne,le sahara est marocain,
le pouvoir d"alger veut dominer le maghreb et bien cette idée donne plus de force au maroc qui développe son sahara qui a vu le foot ball dire zéro au valetsario d"alger,la caravane avance et le ch.... aboie
اليهود هم اليهود
للأسف لم يتعلموا من ماضيهم (( هتلر))
ليس الولايات المتحدة بل الويلات المتآمرة تعترف بمغربية الصّحراء، مقابل تطبيع العلاقات السياسي مع "الكيان الصهيوني"
الصحراء صحرائنا شاء من شاء وأبى من أبى ولسنا بحاجة لهذه الدلالة الأمريكية الصهيونية
كفاية لهذا الأسلوب الخبيث الذي يريدون به طمس هوية فلسطين
فلسطين عربية أبية
وما يسمى باسرائيل إلى الزوال هم في بداية نهايتهم
خيبر خيبر يايهود إن جيش محمد سيعود
تــــــــــــحــــــــــــــيــــــــــــا فــــــــــــلــــــــــــســــــــــــطــــــــــــــــيــــــــــــــــن
mais le monde change ,mosieur Yazighi
et l'affaire du Sahara n'est dans les mais des UN ni de l’Algérie
c'est dans les mains des USA et la Russie
les autres ne sont que des figurants et des pignons
nos politiciens ont une vision courte à cause de leurs idéologies qui les a aveuglé depuis l’indépendance de notre pays jusqu’à maintenant
فماذا انتم فاعلون اذا قام النظام الجزائري بالتطبيع مع اسرائيل مقابل اعتراف الولايات المتحدة الامريكية بجمهورية الوهم .
لا نريد اعادة خطا الانسحاب من منظمة الاتحاد الافريقي .
وزايدون فتركيا بقيادة اردوكان وقطر هم من اكبر داعمي النضال الفلسطيني رغم علاقتهم المتينة والشاملة مع اسرائيل.