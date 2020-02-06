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الرئيسية | مدارات | بعد 8 سنوات .. وزيرة الدفاع الفرنسية تزور المغرب

بعد 8 سنوات .. وزيرة الدفاع الفرنسية تزور المغرب

بعد 8 سنوات .. وزيرة الدفاع الفرنسية تزور المغرب
هسبريس من الرباط
الخميس 06 فبراير 2020 - 08:35

من المرتقب أن تقوم فلورنس بارلي، وزيرة الدفاع الفرنسية، بزيارة إلى المغرب اليوم الخميس، في أول زيارة لوزير دفاع فرنسي منذ 8 سنوات.

ووفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الفرنسية فإن الوزيرة الفرنسية ستلتقي عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، من أجل إجراء محادثات حول العلاقات الفرنسية المغربية في مجال الدفاع، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما سيتداول الطرفان موضوع التعاون على الصعيد الإفريقي، إضافة إلى ملفّي الساحل وليبيا، اللذين يحتل فيهما المغرب موقعا إستراتيجيا.

وستلتقي الوزيرة الفرنسية، وفق المصدر ذاته، رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، الجنرال دو كور دارمي عبد الفتاح الوراق، لبحث تقوية التعاون العسكري بين الجانبين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - السادمي الخميس 06 فبراير 2020 - 09:09
بيع السلاح للمغرب أظن أن هذا هو سبب الزيارة... الله يبارك
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