الدكتور بن إيدامو يغني ببليوغرافيا التمايز الحضاري

هسبريس من الرباط

"المنظور الحضاري في السياسة الخارجية المغربية، مقاربة تحليلية مقارنة في الإدراك المغربي والتركي للأمن القومي" هو العنوان الذي اختاره الدكتور عادل بن إيدامو، الباحث المتخصص في القانون الدولي والعلاقات الدولية، لكتابه الجديد الذي أصل فيه للمنظور الحضاري، مع محاولة تسكينه في حقلي السياسية الخارجية والأمن القومي، وتطبيق ذلك على النموذجين المغربي والتركي.

وقد استند الكاتب إلى فكرة المدركات الجماعية، التي تشربها من أستاذه الدكتور سعيد خالد الحسن، باعتبارها نسقا مفاهيميا يضبط الحركة الحضارية للجماعة السياسية من الماضي إلى المستقبل إلى حين استواء واكتمال تكونها المجتمعي، بما يكسب الجماعة السياسية "الحضور" دلالة على الشهود، من خلال البحث في عناصر الشرعية والفاعلية الحضارية، الهادفة إلى تزكية الواقع الاجتماعي، عبر نهج مسالك التقوية الذاتية للنموذجين المغربي والتركي.

وقد عمد الكاتب في مؤلفه، الذي يقع في 300 صفحة، إلى الصياغة والتأصيل للمنظور الحضاري بأبعاده المعرفية والمنهجية، ليستقر به التداول نموذجا في البحث والتفكير والإدراك، من خلال تطوير محتواه وتشغيله وتفعيله في سياق مقارن بباقي المنظورات الوضعية في تحليل السياسة الخارجية والأمن القومي.

وقد عالج بن إيدامو، الباحث في مؤسسة خالد الحسن للدراسات والأبحاث، وفقا لأسلوب التحليل المقارن، إشكالية إمكان المنظور الحضاري تشكيل وبناء الرؤية الإستراتيجية للأمن القومي، ومن ثم، مناولة أهمية الرؤية الحضارية للمجتمعات الإسلامية كالمغرب وتركيا في بناء تصوراتها للأمن القومي، وكذا موقع المتغيرات الإستراتيجية الطارئة والمؤقتة من فاعلية المنظور الحضاري في نفس الإطار.

وبناء على إشكالية الدارسة وتساؤلاتها، تبنى عادل بن إيدامو فرضية رئيسية مفادها أن المنظور الحضاري باعتباره رؤية تعبر عن حصيلة ودروس الخبرة والتقاليد الحضارية للأمة، فإنها رؤية لا بد أن تشكل الأساس والمحدد المركزي لأي إستراتيجية أمن قومي متماسكة وفاعلة. ومن هنا، أهميتها المعرفية باعتبارها-كما هو الشأن مغربيا وتركيا-رؤية حضارية يتحدد بها مضمون الهوية والانتماء إلى الأمة.

وخلص الكاتب إلى قدرة المنظور الحضاري على إجراء تقييم للحالة المغربية والتركية، حيث شكل التراكم المستأنف محددا في بناء المرجعية الحضارية للمغرب، في مقابل أن ميز التراكم المعاق التشكل الهوياتي التركي، لما تستند إليه إستراتيجية الأمن القومي المغربي من تمثل واقعي لمرجعيته الحضارية الذي أكسبه العمق الحضاري وبالتالي القبول والإشعاع الحضاريين، وإن كان ذلك في غير مستوى فاعلية النموذج الحضاري التركي، الذي تتهدده صدمة الهوية ونبوءة الدولة الممزقة، والتي تفسر ما يتوجب على تركيا القيام به من مراجعة الانسجام بين الهوية الأوروبية الأطلسية، والقدرة على إعادة إنتاج هويتها وموروثاتها الحضارية الخاصة.

وينقسم كتاب "المنظور الحضاري في السياسة الخارجية المغربية، مقاربة تحليلية مقارنة في الإدراك المغربي والتركي للأمن القومي"، في معالجته موضوع البحث، إلى قسمين مع مقدمة وخاتمة.

يتناول القسم الأول المنظور الحضاري في السياسة الخارجية المغربية، من خلال الأسس المعرفية والمنهجية للمنظور الحضاري، ثم تحليل السياسة الخارجية المغربية وفق المنظور الحضاري، ليتأتى استخلاص الخبرة المغربية نموذجا تاريخيا في التحليل السياسي، إن على مستوى تقاليد النموذج السياسي المغربي، أم على مستوى تقاليد التعامل الدولي المغربي.

ويعالج القسم الثاني من الكتاب التصور المغربي والتركي للأمن القومي، وفق رؤية كلية تعتمد النظر في الانسجام بين الثقافة السياسية الداخلية وصناعة السياسة الخارجية، من خلال العرض للخصائص الثقافية والسياسية والجيوسياسية للحالة المغربية والتركية في سياق التحليل المقارن، إلى جانب العرض للإطار الإستراتيجي للعلاقات التركية العربية في عمقها التاريخي ومدى تأثرها بالتغيرات الجيوسياسية، بتحليل مسار هذه العلاقات في ظل التوازنات الإستراتيجية العربية التركية، مع اعتماد رؤية استشرافية تبحث في الوسائل الإستراتيجية للسياسات الإقليمية من خلال التفاعلات المغربية التركية نموذجا للعلاقات العربية التركية.

أما خاتمة كتاب "المنظور الحضاري في السياسة الخارجية المغربية، مقاربة تحليلية مقارنة في الإدراك المغربي والتركي للأمن القومي"، فقد أورد فيها المؤلف الدكتور عادل بن إيدامو، الباحث المتخصص في القانون الدولي والعلاقات الدولية، أهم الخلاصات التي توصل إليها خلال معالجته لموضوع البحث.