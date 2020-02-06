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الرئيسية | مدارات | فرنسا تحاول الاستعانة بخبرة المملكة في الحرب على الإرهاب بإفريقيا

فرنسا تحاول الاستعانة بخبرة المملكة في الحرب على الإرهاب بإفريقيا

فرنسا تحاول الاستعانة بخبرة المملكة في الحرب على الإرهاب بإفريقيا
هسبريس ـ عبد السلام الشامخ
الخميس 06 فبراير 2020 - 14:00

بعد حديث عن تأجيل زيارة الرّئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حلّت فلورنس بارلي، وزيرة الدّفاع والجيوش الفرنسية، اليوم الخميس بالرّباط، حيث التقتْ بعبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئاسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، في إطار أوّل زيارة لوزير دفاع فرنسي للمغرب منذ 8 سنوات.

وتأتي زيارة المسؤولة الحكومية الفرنسية في ظلّ حديث عن تأجيل زيارة الرّئيس الفرنسي الذي كان من المنتظر أن يحلّ بالرباط في هذا الشّهر، بينما أكّدت مصادر من باريس أنّ "جدول أعمال زيارة الرّئيس ماكرون إلى المغرب ما زالَ قائماً".

وتمحورت المحادثات التي جمعت وزيرة الدّفاع الفرنسية لوديي حول التعاون العسكري المشترك وكذا التباحث حول الوضع الأمني بليبيا والساحل الإفريقي. وخلال محادثاتهما، تبادل الجانبان وجهات نظر حول الوضع الأمني الإقليمي، وخاصة في منطقة البحر الأبيض المتوسط وقطاع الساحل والصحراء.

وتعرفُ العلاقات المغربية الفرنسية نوعاً من البرود الدّبلوماسي، إذ لم يجتمع وزير الخارجية الفرنسي بنظيره المغربي خلال الاجتماع الرئيسي متعدد الأطراف بالجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وتأتي هذه الزّيارة في وقت نقلت شركات تسليح فرنسية بأنّها حصلَت على رخص بيع معدّات حربية لصالح القوات المسلحة الملكية، مكسّرة بذلك هيمنة الأمريكيين على غالبية الصّفقات العسكرية التي تعقدها المملكة.

ويرى المحلل السّياسي مصطفى الطوسة أنّ "زيارة وزيرة الدّفاع والجيوش الفرنسية إلى المغرب تكتسي أهمية خاصّة، بالنظر إلى الظرفية التي تجري فيها؛ في وقت قرّرت باريس إعادة النّظر في إستراتيجيتها الأمنية في منطقة السّاحل؛ وزيادة وحدات عسكرية إضافية لمحاربة الإرهاب".

ويشير الخبير الإعلامي من باريس إلى أنّ "باريس في طور الاستشارة مع الدول المجاورة لمنطقة السّاحل، بما فيها المغرب الذي تعوّل عليه فرنسا في عمليات محاربة الإرهاب، لما له من خبرات"، مبرزاً أن الزّيارة تأتي بعدما قرَّرت فرنسا اتخاذ منعطف حاد في وجودها العسكري في منطقة الساحل وطريقة محاربتها للجماعات المسلحة.

واعتبر الطوسة، في تصريح لهسبريس، أنّ "باريس تحاولُ أن تعرفَ كيف يمكن للمغرب أن ينخرط بزخم أكبر في هذه الحرب الدولية ضدّ الإرهاب"، متوقفاً كذلك عند الأزمة الليبية واستبعاد المغرب من "مؤتمر برلين" الذي ناقش سبل الخروج من الأزمة، بحيث إنّ هذا أوّل لقاء فرنسي مغربي بعد هذا المؤتمر.

وزاد الخبير نفسه أن "المغرب احتضن مسلسل الصخيرات، ويؤكد على أنه يجب أن يلعب دورا في إنتاج حل سياسي للأزمة. والأكيد أنّه "ستكون هناك استشارات بين باريس والرباط، خاصة أنّ الاتجاه حالياً يسير نحو إيجاد إطار مغاربي لجمع الفرقاء المتناحرين في ليبيا؛ في أفق الوصول إلى حل متوافق عليه".

ويعتبر المحلل ذاته أنّ "هذا الإطار سيكون للمغرب دور مهم فيه، بحيث إنّ الأزمة الليبية تطال الأمن في شمال إفريقيا وسيكون لها انعكاسات على منطقة السّاحل، وهذا في حدّ ذاته يمثّل كابوساً لفرنسا، التي تخشى من أن تفلت الأمور بطريقة واضحة في ليبيا؛ وهو ما سيؤدي إلى تعبيد الطريق أمام الجماعات المسلّحة في منطقة الساحل".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - المعلق الخميس 06 فبراير 2020 - 14:07
نحن حتى الجراد نحاربه بدواءهم و يأتون اليوم ليحاولوا الاستفادة منا. فعلا ابواق المخزن و السلطة لا تستحيي من استحمارنا
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2
2 - ابو العربي الخميس 06 فبراير 2020 - 14:11
فرنسا هي سبب المصاءب في افريقيا
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3
3 - Salim الخميس 06 فبراير 2020 - 14:22
عن أي خبرة يملكها المغرب في محاربة ما يسمى بالارهاب؟؟؟!!!!
المغرب يقوم بدور واحد هو حماية السواحل الاوروبية من امواج المهاجرين ...اما الارهاب فالمغرب لا يحوز اي أي شيء في الميدان وفرنسا لها من القدرات ما يكفي بل تريد الزج بدول المنطقة في مستنقع لا يمكنهم الخروج منه.... وهو الصراع مع الجماعات الرافضة للتمدد الاجنبي في شمال افريقيا ودول الساحل ...
للفائدة فقط ما يسمى بالجماعات الارهابية هي ليست بالغباء الذي يصور في الاعلام بين الفينة والاخرى يتم اعتقال أشخاص بداعي مشاركتهم في انشطة ارهابية بكل بساطة... ما يسمون بارهابيين حقا لديهم قدرات وكفاءات عالية واساليب متطورة للافلات من المراقبة الامنية... والاجهزة المغربية يستبعد تماما ان تعتقل هذا النوع من الاشخاص ان كانوا فعلا موجودين في المغرب... فما يسمى بخبرة المغرب في الميدان كذب وبهتان لتحويل الانظار لا غير
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-1
4 - متى يفيق الضمير الخميس 06 فبراير 2020 - 14:22
في المقابل لماذا لاتحاول المملكة الاستعانة بخبرة فرنسا في التطبيب والبطالة والتقاعد وتجريم الاغتناء الغير المشروع.
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