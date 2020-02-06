24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5108:1813:4616:4019:0620:23
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. إدانة مدير الوكالة الحضرية السابق في مراكش بالسجن 10 سنوات (5.00)

  2. هيئات تحشد لمسيرة ضد "صفقة القرن" وترفض مقايضة فلسطين (5.00)

  3. تبخّر حلم الغاز والبترول يدفع شركات أجنبية إلى مغادرة المملكة (5.00)

  4. اليازغي: قضية الصحراء أولوية .. والمملكة لا تقبل المزايدة بفلسطين (5.00)

  5. السلطة تتجند لتحرير الملك العمومي بجماعة تغدوين (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | هيئات تحشد لمسيرة ضد "صفقة القرن" وترفض مقايضة فلسطين

هيئات تحشد لمسيرة ضد "صفقة القرن" وترفض مقايضة فلسطين

هيئات تحشد لمسيرة ضد "صفقة القرن" وترفض مقايضة فلسطين
هسبريس - محمد الراجي (صور: منير امحيمدات)
الخميس 06 فبراير 2020 - 15:00

عبّرت الهيئات المغربية الداعية إلى المسيرة الاحتجاجية الشعبية ضد خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، المعروفة بـ"صفقة القرن"، والمزمع تنظيمها يوم الأحد المقبل في العاصمة الرباط، عن رفضها للتصريحات الصادرة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية المغربي، والتي قال فيها إن المغاربة "لا يجب أن يكونوا فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين أنفسهم".

موقف الداعين إلى المسيرة الشعبية ضد "صفقة القرن" تم التعبير عنه في بلاغ تُلي في ندوة صحافية عقدوها صباح الخميس في مقر نادي المحامين بالرباط، حيث جاء في البلاغ أن الهيئات الداعية إلى المسيرة "تدين كافة المواقف المتخاذلة الخارجة عن إجماع الشعب المغربي، وترفض كل الصفقات والمؤامرات التي تُحاك ضد فلسطين".

الموقف من تصريحات ناصر بوريطة عبّر عنه بشكل أوضح خالد السفياني، الذي قال "إن الذي صرح على هواه ولم يكن وفيّا للموقف الرسمي والشعبي المغربي عليه أن يراجع حساباته، وأن يتراجع عن موقفه؛ فنحن لا نتوسل أحدا، بل ننطلق من الثوابت، ومن يُخل بها ساقط"، مضيفا أن الرسائل الملكية السابقة بشأن موقف المغرب من القضية الفلسطينية، وكذلك ما عبّر عنه رئيس الحكومة، تجعل موقف وزير الخارجية المغربي "معزولا".

وأضاف السفياني: "مَن لا يريد أن يكون فلسطينيا فله ذلك. أما نحن ففلسطينيون، والشعب المغربي فلسطيني".

وفي تلميح على الأخبار غير المؤكدة التي راجتْ مؤخرا، حول وجود مساعٍ إسرائيلية للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لدفع المغرب إلى تطبيع علاقاته مع إسرائيل، مقابل اعتراف واشنطن بسيادة الرباط على المناطق الصحراوية المتنازع عليها، قال السفياني: "الشعب المغربي لا ينتظر من ترامب ولا نتنياهو للحفاظ على وحدته، فهو قادر على ذلك بنفسه".

وأكدت الهيئات الداعية إلى مسيرة الأحد رفضها القاطع لـ"صفقة القرن"، التي قال محمد بنجلون الأندلسي إنها ستجرّد الشعب الفلسطيني من كافة حقوقه الطبيعية المشروعة، لافتا إلى أن غاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،من إعلان هذه الصفقة هي "أنه يريد ربط علاقات حميمية مع الصهاينة، ومع المسيحيين الإنجيليين الذين بوّؤه منصب الرئيس".

المسيرة الشعبية ضدّ "صفقة القرن" ستنطلق من ساحة باب الأحد بالرباط، وستجوب عددا من الشوارع الرئيسية بالعاصمة، وستليها فعاليات وأشكال نضالية أخرى حسب المنظمين، حيث قال الأندلسي إنّ مسيرة الرباط "ستكون انطلاقة لمسار نضالي مستمر وحضور فعليّ يواكب كل خطوات الشعب الفلسطيني لتحرير أراضيه".

وستشارك في المسيرة الاحتجاجية جميع الأحزاب السياسية والهيئات النقابية والحقوقية والجمعوية، "من أجل أن نكون في مستوى هذه المرحلة التي تعد من أخطر المراحل التي تعيشها القضية الفلسطينية في مواجهة الطابور الخامس، الذي يريد تصفية هذه القضية وإنهاء مفهوم الدولة، بمحاولة خلق كيان يسمى دولة، وهو ليس كذلك، وحرمان الشعب الفلسطيني من كل حقوقه التي أقرتها الشرعية والمواثيق الدولية"، يقول الأندلسي.

وفيما تباينت المواقف الرسمية الدولية من "صفقة القرن" بين داعم ورافض ومتحفظ، قالت الهيئات المغربية التي ستشارك في مسيرة الأحد إنّ الصفقة التي أعلنها الرئيس الأمريكي بمعية رئيس الوزراء الإسرائيلي "لن تجد القبول سوى لدى الحركة الصهيونية وعملائها، ومآلُها السقوط"، بينما وصفت قرار ترامب بـ"الخرق السافر للقوانين الدولية والمواثيق الأممية وتحديا للقيم الإنسانية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - متنور الخميس 06 فبراير 2020 - 15:06
نعم لصفقة القرن , من الأفضل القبول بالصفقة المتميزة، و إلا سيكون المصير أسوأ كما حدث بعد هزائم 48 و 67 و 73، من الأجدر بالعرب تلقف الصفقة لأنها الحل الأنسب لقضية طال أمدها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-20
2 - مروكي الخميس 06 فبراير 2020 - 15:10
وما شئننا بمشاكل غيرنا هل نحن أكثر فلسطينية من الفلسطينيين أنفسهم؟ أن أننا كجرد دمى يحركوننا وقتما شاءوا بدعوى العروبة و الاسلام ؟ أم تعترف السلطة الفلسطينية لاسرائيل فهل يحصدون ما زرعوه ونحن لنا مشاكلنا واهتماماتنا الداخلية و للقدس رب يحميه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-9
3 - المغربي المعروف الخميس 06 فبراير 2020 - 15:11
هضر على راسك ا سيدي متهضرش باسمي . او باسم الشعب المغربي .. مصلحة بلدي المغرب اهم ليا من اي اعتبارات .. نعم نحن نحب اخواننا الفلسطينيين و نقدر معاناتهم و لكن راه الحلول الوسطية راه كانت من زمان و رفضت .. التعايش هو الحل .. راه غير بالمنطق واش اسرائيل غادي يهزو حوايجهم او يمشيو مثلا ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
4 - شمالي الخميس 06 فبراير 2020 - 15:11
قرات احدى المقالات التي تبين أن مسؤولا فلسطينيا قال انه يدعم جبهة المخيمات و ان قضيتهم واحدة افيقوا يا مغاربة و دعكم من هذا التعاطف الغير مجدي مع من يقف ضدكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
5 - قارئ الخميس 06 فبراير 2020 - 15:12
اتساءل ماهو الدافع الذي يجعل هؤلاء يقومون بهذا، ماذا سيربحون ، ماهو دخلهم في شأن دولة اخرى بعيدة كل البعد عنا، ماهي الفاءة المتوخاة من المسيرة التي يريدون القيام بها، واخيرا هل هم فلسطينيون اكتر من الفلسطينيين انفسهم . اقولها واكررها . موضوع فلسطين لا يهمني في شيء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
6 - مغدبي فلسطيني الخميس 06 فبراير 2020 - 15:13
ستبقى فلسطين هية القضية الاولى حتى زوال الكيان الغاصب من الاراضي المقدسة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
7 - مغربي امازيغي الخميس 06 فبراير 2020 - 15:14
الحمد لله لما قام صلاح الدين الأيوبي رحمه الله ورضي عنه بتسمية باب المغاربة فهو علم ان المغاربة يحبون الشعب الفلسطيني ولن يتخلون عليهم مهما كان رغم ان الشعب المغربي لا حول ولاقوة له لكن نرى جليا من شبابنا المغاربة حبهم لفلسطين ونصرتهم للقضية الفلسطينية وحتى الجماهير المغربية دوما ترا علم فلسطين حاضرا ويرددون اغاني نصرة لهم رغم ان نصرة حقيقية هي في حمل السلاح لكننا مغلوبون عن أمرنا ولا نملك لهم غير الدعاء ورفع معنويااتهم وعدم تخلي عنهم حتى يأتي نصر الله وهو الوحيد القادر على نصرتهم سبحانه تعالى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
8 - 3arafa الخميس 06 فبراير 2020 - 15:20
أنا متفق مع ناصر بوريطة في كلامه، وهذا لا يعني أن المغرب ماعندو ما يدير بالقضية الفلسطينية ولكن حتى الفلسطينيين يجب ان يتكلموا عن حقوقهم وما فيها باس مرة مرة يتظامنوا مع الشعب المغربي في مشاكله الكثيرة، من جهة أخرى قبول صفقة القرن هو بيدي السلطة الفلسطينية وليس الدولة المغربية. اما من يدعو إلى المسيرة ضد الصفقة فأقول له من فظلك اضف الى شعارات المسيرة تحسين مستوى عيش المغاربة و اصلاح حقيقي للتعليم والصحة والقضاء في المغرب، واحترام المواطن...فقط يتكلموا قليلا عن المعتقلين السياسيين المغاربة ويطالبوا بمزيد من حرية التعبير....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
9 - Massinisa الخميس 06 فبراير 2020 - 15:21
فلتذهبوا لتحرير فليسطين اذن. اما كثرة الشفوي فلا تسمن و لا تغني من جوع.
لو اعطيت القدس للفليسطينيين لاصبحت مثل سوريا خراب في خراب .فهم متناحرون حتى بينهم.
ولو كان الفليسطينيون لدخلوا و عاشوا مع اليهود في سلام و في دولة علمانية واحدة لعاشوا في كرامة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
10 - ملاحظ مغربي الخميس 06 فبراير 2020 - 15:23
عقود طويلة جدا وانتم تحتجون وتصرخون وتنظمون المظاهرات السلمية،، ماذا أنتجتم او حققتم وراء ذلك ..
ولا شيء على الاطلاق ؟؟
بالعكس من ذلك نرى اسراءيل تزداد قوة وتجبرا وتضم أراضي اخرى ومستوطنات جديدة ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
11 - Sam.. italy الخميس 06 فبراير 2020 - 15:29
هرول المتصهينون الجدد على التعليقات الأولى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
12 - الحر الخميس 06 فبراير 2020 - 15:33
لن اشارك لاقلبا ولاقالبا
لاتهمني فلسطين لا من قريب ولا من بعيد
حرروا سبة مليلية والصحراء اولا ايها المنافقون

عاشت الصحراء وعاش من ينصرها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
13 - maghribi الخميس 06 فبراير 2020 - 15:35
رحم الله من عرف قدره
هذا المثل يسري على بلدنا الحبيب الضعيف الذي لم يحرر اراضيه بعد وتريدون منه ان يحرر فلسطين ويقف ضدا امام سياسة اقوى دولة في العالم التي تتحكم حتى في قرارات الأمم المتحدة التي بيدها ملف و مصير الصحراء
المغاربة ربما مصابون بانفصام الشخصية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
14 - Hamido الخميس 06 فبراير 2020 - 15:35
كون كان لخوخ يداوي كون داوا راسو.حيدو الظلم والحكرة على وطنكم وخوتكم لمغاربة .عاد شوفو فلسطين . ماعرفتش وحدين بلادهم تسرق نهارا جهارا وهو باغي يدافع على فلسطين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
15 - Ait الخميس 06 فبراير 2020 - 15:37
اتمنى لو كانت مسيرة ضخمة ضد الفساد والرشوة وضعف الصحة والتعليم،هذا ما تعنيه مسيرة الشعب المغربي اما المزايدات فقد تعبنا منها كنا فليسطينين اكثر من فلسطين وفي جل المحلات الكبرى صناديق تبرعات لدعم فلسطين ،ولا يوجد صندوق تبرعات واحد لدعم الصحة والتعليم وقلة الخدمات والمعوزين والايتام و ابناء الامهات العازبات .بنظرة بسيطة طاكسبات فلسطين افضل من طاكسيات المغرب ملابس الفليسطيني احسن من ملابس المغربي ..طرقاته وووو...الصدقة في المقربين اولى...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
16 - Chakib Tounsi الخميس 06 فبراير 2020 - 15:38
il y a des marocains qui pensent comme les iraniens qui veulent rayer Israel de la carte du monde. Ces marocains doivent laisser Mr Bourita faire son travail .Personne ne peut rayer Israel de la carte du monde Il y a une seule politique qui marche et c "donnant-donnant" Soyez serieux et reflechissez un peu
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
17 - mohammed essette الخميس 06 فبراير 2020 - 15:39
اتمنى ان تتجند القوى السياسية و المنظمات الحقوقية من اجل التنديد ضد كل اشكال مظاهر التخلف الاجتماعي و محاربة مظاهر الفقر و مظاهر الازبال و الاوساخ التي اصبحت و للاسف منظرا مالوفا في مدنا .
اما القضي الفلسطينية فلها قنوات سياسية خاصة تديرها و تعمل في اطار الامم المتحدة كما اود الاشارة الى ان الشعب الفلسطيني يعيش في طمانينة و رخاء على خلفية المساعدات المادية المتقاطرة عليه من العالم و لا اظن انه سيكون احسن حالا اذا نال استقلاله بسبب الانقسامات السياسية التي لا تخدم مصالح هذا الشعب بقدر ماتخدم التيارات المحيطة بالمنطقة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
18 - مواطن مغربي الخميس 06 فبراير 2020 - 15:40
أتمنى من هذه الهيئات أن تقوم بمظاهرات على سبتة و مليلية وجزر الكناري وكذلك الصحراء المغربية ، يبد أن مصلحة فلسطين أولا من مصلحة المغرب كما تبين !!! لكن أنا كمغربي أدعم مصلحة ووحدة بيلادي أينما كانت ولا أدعي دور القداسة في الدفاع عن فلسطين الإنهم أولا باع أرظيهم وثانيا القدس ليست للمسلمين وحدهم بل للكتب السماوية المسيحية و اليهوديه و المسلمين ،وثالثا (it is not my business ) , للأسف بعض الأحزاب و الهيئات بدؤ في شتم والنباح على مصدقية وزير الخارجية بوريطة لكن أقسم أنكم لن تصل حت الثلث في مصدقية حبه لوطنه ولا مجال للمقارنة في حنكته ديبلومسيا ولا سياسيا .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
19 - علي 18 الخميس 06 فبراير 2020 - 15:40
" مسيرة الشعب المغربي" الشعب المغربي منهمك في البحث عن لقمة العيش و مستواه الثقافي أدنى بكثير عن مستوى الفلسطينيين الظن يتلقون اكبر مساعدات من أموال المغاربة اكثر من اي قطر عربي ، غريب امر بعض المسؤولين عندما يتحدثون باسم الشعب ، الشعب في جهة و المسؤولون في جهة أخرى. الصفقة احسن حل الانهاء هذا المشكل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 19 | عرض: 1 - 19

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.