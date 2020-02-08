كتاب يقارب قضية التعليم خلال الحماية الفرنسية

هسبريس من الرباط

ضمن منشورات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير لسنة 2019، صدر مؤخرا كتاب "التعليم في المغارب خلال الحماية الفرنسية.. تونس والمغرب نموذجا (1956-1881 )"، بقلم الدكتور أحمد سوالم.

وتناول الكاتب، في مؤلفه هذا، بالدراسة والتحليل، فكرة التعليم في خدمة الاستعمار الفرنسي بتونس والمغرب وسياسته التعليمية، ورد فعل التونسيين والمغاربة المتمثل في إحداث المدارس الحرة دفاعا عن اللغة العربية والدين الإسلامي، اعتمادا على ما تتيحه المضان والوثائق التاريخية الفرنسية، وكذلك الدراسات والأبحاث التي تناولت الموضوع.

واعتمد الباحث في كتابه على لغة تاريخية، تخاطب المتخصص الأكاديمي والباحث العادي الراغب في اكتشاف تاريخ التعليم بالبلدين.

مصطفى الكثيري، المندوب السامي للمقاومة وأعضاء جيش التحرير، اعتبر أن هذا المؤلف يكتسي أهمية بالغة وقيمة مضافة في حقل الدراسات التاريخية، "لكونه درس الحقبة الاستعمارية بتونس والمغرب انطلاقا من مؤسسة اجتماعية هي المدرسة، للوقوف على كيفية تسخيرها من طرف الاستعمار لخدمة مصالحه الآنية والمستقبلية، ولكونه يضاف إلى مجهودات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في إثراء خزانة المكتبة الوطنية وتحقيق التراكم في الدراسات التي تتناول حقبة الحماية".