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كُتّاب وآراء
مطران القدس يشيد بنصرة الملك للقضية الفلسطينية
أشاد المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية الروم الأرثوذكس بالقدس، بجهود الملك محمد السادس في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والحفاظ على الهوية الحضارية للقدس.
وقال عطا الله حنا، في تصريح صحافي أدلى به لوكالة المغربي العربي، اليوم الجمعة، "نحن نشيد بجهود جلالة الملك، في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة".
وزاد المتحدث: "جلالة الملك ظل على الدوام مدافعا عن الشعب الفلسطيني، ومناصرا لقضيتنا العادلة في كل المحافل الدولية وخاصة وضع مدينة القدس وصيانة هويتها من محاولات طمس المعالم التي تتعرض لها باستمرار من لدن قوات الاحتلال".
وبخصوص خطة السلام الأمريكية، قال مطران القدس: "نحن قادرون على إفشال هذه الصفقة؛ لكن هذا يحتاج إلى تضامننا ووحدتنا، وأن نكون كشعب فلسطيني يدا واحدة وقلبا واحدا؛ لأن اتحادنا هو قوتنا من أجل الوقوف في وجه هذه المؤامرة التي تستهدف أعدل قضية عرفها التاريخ الإنساني الحديث".