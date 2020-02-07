خطيب الجمعة يستحضر عناية الملوك بمدينة أكادير

هسبريس - و.م.ع

أدى الملك محمد السادس، اليوم، صلاة الجمعة بمسجد خالد بن الوليد بمدينة أكادير. وفي مستهل خطبته، استحضر خطيب الجمعة ما أولاه سلاطين الدولة العلوية الشريفة من عناية لمدينة أكادير وجهاتها، وما أسدوه لها من معروف على امتداد العهود، "فما أن بويع السلطان المولى رشيد حتى نزل إلى جنوب المملكة يستكمل البيعة ويعزز الوحدة، فاستقبله سكان القبائل مبايعين مرحبين وهو في طريقه إلى بلدة إيليغ".

وأوضح أن رعاية خلفائه من السلاطين العلويين "استمرت بعين يقظة، يفتحون مرسى أكادير للتجارة إذا أمنوا حمايتها من الأطماع الأجنبية ويغلقونها إذا تجددت هذه الأطماع من جهة البحر"، مشيرا إلى أن تأسيس السلطان سيدي محمد بن عبد الله لمرسى الصويرة جاء في هذا السياق. كما أعاد المولى سليمان النشاط إلى أكادير، مرسى تصدير الحبوب التي كانت أوربا في حاجة إليها، خلال السنوات الموالية للثورة الفرنسية.

وفي القرن العشرين، يضيف الخطيب، يذكر التاريخ ما كان للملك محمد الخامس من رحلة لمدينة أكادير، لما أصابها الزلزال، "حيث واسى المصابين وأمر برصد كل الإمكانيات اللازمة لإعادة إعمار المدينة". كما تشهد المعالم على ما تحقق في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، من توسع في عمران المدينة ومن ارتقاء بمؤسسات الإقليم في جميع الميادين وما نتج عن ذلك من تحسن في ظروف معيشة المواطنين.

وأكد أن المدينة والجهة قد شهدتا في عهد الملك محمد السادس، وخلال عشرين عاما، أنواعا من الأنشطة والمنجزات في جميع الآفاق والمجالات، مشددا على أن الطموح والحرص الملكيين على المضي في البناء والإصلاح بهذه الجهة قد جاء التعبير عنه بليغا في الخطاب السامي بمناسبة الذكرى الـ44 للمسيرة الخضراء، إذ قال الملك : "ليس من المعقول أن تكون جهة سوس -ماسة في وسط المغرب وبعض البنيات التحتية الأساسية تتوقف في مراكش رغم ما تتوفر عليه المنطقة من طاقات وإمكانات".

وذكر بأن "التاريخ سجل للملوك العلويين الأماجد أن نهوضهم بأعباء الملك، والوقوف في وجه الأطماع، والذود عن حوزة الوطن، لم يكن ليلهيهم عن البناء والتشييد والإصلاح، والاهتمام بالرعية وتفقد أحوالها، وخير شاهد على ذلك هذه الانطلاقة الجديدة التي أمر بها أمير المومنين وأشرف على التوقيع على اتفاقيتها لصالح مدينة أكادير والجهة".