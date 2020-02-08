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كُتّاب وآراء
شراكة تراهن على تعزيز علاقات المغرب والسودان
شراكة جديدة جمعت "جمعية الجالية السودانية بالمغرب"، برئاسة المهندس أيمن عبد القادر، مع "منظمة بدائل للطفولة والشباب" المغربية، برئاسة محمد النحيلي.
وترمي هذه الشراكة، وفق بلاغ لمنظمة "بدائل"، "إلى توطيد العلاقات الشعبية بين الدولتين، والعمل على إثراء الحركة الثقافية والفنية في الدولتين الشقيقتين والقارة الإفريقية من خلال التبادل الثقافي والفني والتعريف بالقضايا الثقافية والاجتماعية محل الاهتمام المشترك".
كما ذكر المصدر نفسه أنّ حفل التوقيع على هذه الشراكة حضرته "مجموعة من الشخصيات البارزة، من بينها حسام الدين الطيب، القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة الجمهورية السودانية بالمغرب، الذي ثمن المبادرة".