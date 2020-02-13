وزير العدل يزور النيابة العامة في "معرض الكتاب"

هسبريس من الدار البيضاء

قام وزير العدل، محمد بنعبد القادر بزيارة إلى الأروقة الخاصة بمؤسسات العدالة المشاركة في الدورة الـ 26 من المعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء.

وحل الوزير، رفقة عدد من المسؤولين القضائيين والمحامين، بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، وعاين ما تقدمه هذه المؤسسات لزوارها، سواء من خلال الندوات المنظمة أو الكتب المعروضة أو الورشات التفاعلية التي تشرف عليها.

وزار بنعبد القادر رواق رئاسة النيابة العامة، حيث تعرف على إصدارات قضاة النيابة العامة من كتب وأبحاث قانونية، واطلع على برنامج المؤسسة المقدم لزوارها طوال أيام المعرض الدولي من ندوات ولقاءات تواصلية.

وقدمت لوزير العدل، خلال الزيارة ذاتها، إحصائيات متعلقة بالخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة الذي أطلقته رئاسة النيابة العامة، وعدد الحالات التي تم توقيفها بعد تفاعل المواطنين وجهاز النيابة العامة.

كما تعرف الوزير على خدمة "الشكاية الإلكترونية" التي تم إطلاقها من معرض الكتاب قبل أيام، وقدمت له شروحات حولها وحول كيفية تفاعل المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب، وكذا الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مع هذه الخدمة، وذلك عبر وضع شكاياتهم وتتبع مآلها عن بعد انطلاقا من الموقع الإلكتروني لرئاسة النيابة العامة.

وأوضح بنعبد القادر، في تصريح صحافي خلال هذه الزيارة، أنه وقف على الخدمات والمنجزات في الإدارة الرقمية، واطلع على مؤلفات تهم منظومة العدالة من شأنها إغناء الخزانة الوطنية.