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كُتّاب وآراء
بوريطة: دعم المغرب لـ"إيسيسكو" بتوجيهات ملكية
اجتمع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الخميس في الرباط، بسالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، حيث بحثا سبل تطوير التعاون بين المنظمة والمملكة في المجالات التربوية والعلمية والثقافية.
وأكد بوريطة حرص الحكومة المغربية على دعم "إيسيسكو"، بتوجيهات من الملك محمد السادس، لتحقق المنظمة ما تطمح إليه شعوب دول العالم الإسلامي، ولتصبح في انطلاقتها الجديدة منارة للإشعاع الدولي في مجالات الثقافة والتربية والعلوم.
من جهته أعرب المالك عن شكره المملكة المغربية، ممثلة في الملك محمد السادس، والحكومة المغربية، على الدعم الدائم للمنظمة، مستعرضا مع بوريطة أهم محاور الرؤية الجديدة لـ"إيسيسكو"، والتي تم اعتمادها وجميع القرارات المرتبطة بها خلال الدورة الـ40 للمجلس التنفيذي للمنظمة، التي استضافتها العاصمة الإماراتية أبو ظبي يومي 29 و30 يناير 2020.