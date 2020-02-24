العمراني يؤكد على الحلحلة الأممية لقضية الصحراء

هسبريس - أمال كنين

قال يوسف العمراني، سفير المغرب بجنوب إفريقيا، إن قضية الصحراء المغربية توجد الآن ضمن المسؤولية الحصرية للأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن على أساس معايير واضحة لضرورة التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم وعملي، هذه المعايير تتماشى مع مبادرة الحكم الذاتي الجدية وذات المصداقية التي قدمها المغرب والمعترف بها من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

العمراني، الذي كان يتحدث ضمن مقابلة على قناة "إنكا نيوز" الجنوب إفريقية، قال إن المغرب، الذي يعد أحد المؤسسين الرئيسيين لمنظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حاليا)، لم يغادر إفريقيا مطلقا، على الرغم من قراره الانسحاب من منظمة الوحدة الإفريقية في العام 1984 ضمن سياق تاريخي اتسم بانتهاك ميثاق المنظمة.

وأكد المتحدث أن "عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، المسجلة رسميا في قمة المنظمة المنعقدة في يناير سنة 2017 في أديس أبابا، جاءت لتلبية حاجة ملحة لاستعادة المغرب مقعده الشرعي داخل المنظمة التي ساهم في إحداثها".

ويقول العمراني إن "المغرب، منذ عودته إلى المنظمة، شرع في تقديم مساهمته المطلوبة بإلحاح من أشقائه الأفارقة لتعزيز إقلاع إفريقيا مزدهرة وجريئة على أساس مقاربة تخدم أهداف القارة في مجال السلام والأمن والإصلاح السياسي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية".

وتابع قائلا: "لقد عدنا لأننا نعتقد أن الوقت قد حان بالنسبة لنا كأفارقة لبناء مستقبل مشترك"، مشيرا إلى أن "التاريخ يطرق باب إفريقيا، التي يتعين عليها الاستجابة وأخذ مصيرها بيدها".

ويردف المتحدث قائلا: "المغرب يمتلك الإرادة القوية للعمل جنبا إلى جنب مع إخوانه الأفارقة، لتهيئة الطريق من أجل بلوغ مرحلة تبصم على التقدم في إفريقيا".

وتابع السفير قائلا: "إن جميع الأفارقة مدعوون إلى العمل من أجل تحقيق استقرار إفريقيا، خاصة من خلال تشجيع النمو الاقتصادي الذي يخلق مناصب الشغل"، مشيرا إلى أن "الأمر يتعلق بأحد الأهداف الرئيسية بعد دعم قرار المغرب باستعادة مقعده داخل الاتحاد الإفريقي".

ويؤكد العمراني أن "إفريقيا في قلب الهوية المغربية، وتمثل جزءا من دمائنا، ونحن لسنا أفارقة من خلال الجغرافيا ولكن أيضا من خلال التاريخ"، مشددا على أن "العلاقات الإنسانية والاقتصادية والثقافية التي تجمع المغرب وإفريقيا كانت دائما تتميز بالاستدامة ولم تتأثر إطلاقا بمرور الوقت".