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الرئيسية | مدارات | الملك محمد السادس يشيد بعلاقات المغرب والكويت

الملك محمد السادس يشيد بعلاقات المغرب والكويت

الملك محمد السادس يشيد بعلاقات المغرب والكويت
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 12:35

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأطيب المتمنيات للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وللشعب الكويتي الشقيق.

ومما جاء في هذه البرقية: "أغتنم هذه المناسبة لأعرب لسموكم مجددا عن تقديري الكبير للعلاقات المتميزة التي تجمع بلدينا، مؤكدا لكم حرصي الدائم على العمل معكم لتعزيزها وتطويرها، بما يستجيب لتطلعات شعبينا إلى المزيد من التعاون والتكامل والتنمية المشتركة".

ودعا الملك محمد السادس، على متن التهنئة نفسها، الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة المجيدة ودولة الكويت الشقيقة تنعم بالعز والرخاء في ظل قيادة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

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