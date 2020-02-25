24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:33
|07:59
|13:45
|16:53
|19:24
|20:38
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- نجاح استبدال مفصل ركبة لمريضة بمشفى تاونات
- طلبة البوليتكنيك بفرنسا في ضيافة والي بني ملال
- الرامي وبيغا يقدّمان "لحظات بلورية" بثلاث لغات
- مهاجرو جنوب الصحراء يُكابدون الغربة وقسوة العيش بالدار البيضاء
- هاتف هواوي الجديد
رصيف الصحافة: فيروس "كورونا" ينشر الرعب وسط مغاربة إيطاليا (5.00)
- إمامة امرأة للرجال داخل "مسجد مختلط" بباريس تخلقُ جدلاً مغربيا - (222)
- أخنوش يعرض "الجيل الأخضر" في مجلس الحكومة - (94)
- "العقل الأمني" لرئيس الجزائر يُواجه المغرب بملفي الصّحراء وليبيا - (70)
- وزارة التربية تعلّق الحوار مع النّقابات وترفضُ تصعيد "المتعاقدين" - (66)
- الأمن يوقف والد دنيا باطما للسياقة في حالة سكر - (62)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الملك محمد السادس يشيد بعلاقات المغرب والكويت
بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.
وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأطيب المتمنيات للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وللشعب الكويتي الشقيق.
ومما جاء في هذه البرقية: "أغتنم هذه المناسبة لأعرب لسموكم مجددا عن تقديري الكبير للعلاقات المتميزة التي تجمع بلدينا، مؤكدا لكم حرصي الدائم على العمل معكم لتعزيزها وتطويرها، بما يستجيب لتطلعات شعبينا إلى المزيد من التعاون والتكامل والتنمية المشتركة".
ودعا الملك محمد السادس، على متن التهنئة نفسها، الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة المجيدة ودولة الكويت الشقيقة تنعم بالعز والرخاء في ظل قيادة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.