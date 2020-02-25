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الملك يستحضر آخر لقاء بين دانييل والحسن الثاني

الملك يستحضر آخر لقاء بين دانييل والحسن الثاني
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 17:15

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى السيدتين ميشيل دانييل وسارة دانييل على إثر وفاة مؤسس ومدير وكاتب افتتاحيات "لو نوفيل أوبسيرفاتور"، جان دانييل.

وقال الملك، في هذه البرقية، إنه تلقى "ببالغ الأسى، نبأ وفاة السيد جان دانييل بعد حياة حافلة بالشغف، والالتزام، والأخلاق المهنية، والذي تمكن بثبات وأناقة وأدب بالغ أن يفسح المجال للنقاش واختلاف الآراء".

وأكد الملك أن جان دانييل، الفاعل والشاهد على عصره، تابع ولطالما واكب أهم المراحل التي ميزت تاريخ المغرب المعاصر وتطوره الذي كان يوليه اهتماما كبيرا.

وسجل الملك أنه يحتفظ في ذاكرته، بعناية كبيرة، على غرار العديد من مواطنيه، بأن آخر مقابلة صحفية لوالده الحسن الثاني، طيب الله ثراه، كانت تلك التي خص بها جان دانييل، يوم 6 يوليوز 1999، أسبوعين قبل وفاته.

وأكد الملك أن "هذه الثقة الكبرى وسمت بطابع الصداقة مسارا مشتركا في إطار الاحترام المتبادل، ووفاء منا لهذه الذكرى أعرب لكم عن كامل تعاطفي معكم راجيا أن تتقبلوا عبارات مواساتي وتقديري".

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