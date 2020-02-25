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جمعية: فاتح رمضان سيصادف يوم السبت 25 أبريل

جمعية: فاتح رمضان سيصادف يوم السبت 25 أبريل
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 16:30

أعلنت المبادرة المغربية للعلوم والفكر أن فاتح شهر رمضان بالمغرب سيصادف يوم السبت 25 أبريل 2020، موضحة أنها "نفس البداية المذكورة في تقويم باكستان، والتقويم العماني المعتمد في سلطنة عمان، وتقويم وزارة الشؤون الدينية الجزائرية".

وجاء إعلان الجمعية المذكورة بعد ثبوت رؤية هلال رجب بالعين المجردة مساء يوم الإثنين 24 فبراير حسابيا وميدانيا، والإعلان رسميا عن أول رجب 1441 هـ يوم الثلاثاء 25 فبراير 2020 من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب.

وكشفت الجمعية أنه في يوم 28 شعبان ستدعو وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية النظار والمراقبين إلى تحري هلال رمضان مساء يوم الخميس 29 شعبان 1441 هـ الموافق لـ23 أبريل 2020، حيث ستشارك 278 لجنة رسمية إضافة إلى القوات المسلحة في هذه الشعيرة المميزة التي تقوم بها المملكة شهريا وتعلن نتيجتها عبر القنوات الرسمية.

وفي يوم الخميس عند الساعة 02:27 بالتوقيت العالمي، تضيف الجمعية "سيقع الاقتران المركزي، وبعد غروب الشمس عند الساعة 18:51 ستبدأ التقارير من مختلف المدن المغرب تصل مقر وزارة الأوقاف بالرباط التي ستكون سلبية، بمعنى عدم الرؤية بسبب نقصان جل الضوابط: فعمر القمر 17:03 وهو أقل من 24 ساعة، والمكث: 30 دقيقة، وهو أقل من 48 دقيقة، والارتفاع: 5.48 درجة، وهو أقل من 7 درجات، وقوس الرؤية 7.31 درجة، وهو أقل من 9 درجات، وقوس النور 8.43 درجة، وهو أقل من 10 درجات".

كما أكدت الجمعية على صحة الإعلانات الرسمية لبداية شهر رمضان؛ "فرؤية هلال يوم الثلاثين مرتفعا وكبيرا بسبب زيادة الضوابط التي تم ذكرها سابقا بإضافة 24 ساعة، ولا صحة لقولة (كلينا نهار)"، وزادت: "سوف تختلف البداية مع السعودية لعدة أسباب: عدم اعتماد الرؤية شهريا مثل المغرب، وعدم التأكد من شهادة الشهود، واعتماد السعودية على شخصين ثبت كذبهما، بينما يعتمد المغرب أكثر من 2700 شخص مجندين شهريا للتحري".

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أعلنت أن فاتح شهر رجب لعام 1441 هـ هو يوم غد الثلاثاء 25 فبراير 2020م.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر رجب لعام 1441 هـ، بعد مغرب يوم الإثنين 29 جمادى الثانية 1441 هـ موافق 24 فبراير 2020 م، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - زواقي الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 16:53
نشكر الجمعية على إنزال التقويم الهجري من السماء إلى الأرض. اليوم يمكننا معرفة دخول الأهلة بدقة مماثلة للتفويم الميلادي و لم نعد ملزمين بالنظر إلى الأفق . فالحساب يجب أن يتقدم على الرؤيا.
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