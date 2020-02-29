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الرئيسية | مدارات | الملك يعزي العاهل السعودي في وفاة الأمير طلال

الملك يعزي العاهل السعودي في وفاة الأمير طلال

الملك يعزي العاهل السعودي في وفاة الأمير طلال
هسبريس من الرباط
السبت 29 فبراير 2020 - 17:10

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية إثر وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز آل سعود.

ومما جاء في برقية الملك: "علمت بتأثر كبير بوفاة المشمول بعفو الله صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، أحسن الله قبوله إلى جواره".

وأضاف الملك: "وبهذه المناسبة المحزنة، أعرب لكم ومن خلالكم لكافة أفراد أسرتكم الملكية الجليلة، عن أحر التعازي وأصدق المواساة، داعيا الله تعالى أن يشمل فقيدكم المبرور بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهمكم جميل الصبر وحسن العزاء".

وقال جلالته "وإذ أسأله عز وجل أن يحفظكم وأسرتكم الملكية المبجلة، وأن يمتعكم بموفور الصحة وطول العمر، أرجو أن تتفضلوا، خادم الحرمين الشريفين وأخي الأعز الأكرم، بقبول أصدق مشاعر تعاطفي، مشفوعة بأسمى عبارات مودتي وتقديري".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - زكرياء المغربي السبت 29 فبراير 2020 - 17:20
رحمه الله واسكنه فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون التعازي والمواساة للشعب السعودي الشقيق مع تقديرنا للعائلة الملكية السعودية .
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2 - محمد اليعقوبي السبت 29 فبراير 2020 - 17:35
اسمحوا لي
هل يوجد أمير سعودي حي آخر باسم طلال بن عبدالعزيز، أعرف واحدا توفي سنة 2018.
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3 - مول البراكة وافتخر بملكي السبت 29 فبراير 2020 - 17:36
عاشت الاسرة العلوية الشريفة المقدسة احفاد الرسول صلى الله عليه وسلم وعاش سيدنا ومولانا محمد السادس امير المؤمنين وعاش اخواننا واعزائنا واشقائنا الخليجيين ورحم الله الامير طلال بن سعود بن عبد العزيز ال سعود
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4 - عربي حر السبت 29 فبراير 2020 - 18:01
عقبال لجميع ال سعود. وال زايد. يا رب العالمين
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