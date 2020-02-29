الملك يعزي العاهل السعودي في وفاة الأمير طلال

هسبريس من الرباط

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية إثر وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز آل سعود.

ومما جاء في برقية الملك: "علمت بتأثر كبير بوفاة المشمول بعفو الله صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، أحسن الله قبوله إلى جواره".

وأضاف الملك: "وبهذه المناسبة المحزنة، أعرب لكم ومن خلالكم لكافة أفراد أسرتكم الملكية الجليلة، عن أحر التعازي وأصدق المواساة، داعيا الله تعالى أن يشمل فقيدكم المبرور بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهمكم جميل الصبر وحسن العزاء".

وقال جلالته "وإذ أسأله عز وجل أن يحفظكم وأسرتكم الملكية المبجلة، وأن يمتعكم بموفور الصحة وطول العمر، أرجو أن تتفضلوا، خادم الحرمين الشريفين وأخي الأعز الأكرم، بقبول أصدق مشاعر تعاطفي، مشفوعة بأسمى عبارات مودتي وتقديري".