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كُتّاب وآراء
وزير خارجية الجزائر يتمسك بخيار مهاجمة المملكة
يبدو أن افتتاح دول إفريقية عدة قنصليات لها بمدينتي العيون والداخلة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، خلال الفترة الأخيرة، بات يثير حفيظة الجزائر التي عبّرت عن موقف عدائي تجاه هذه البلدان.
كما وجهت الجزائر انتقادات شديدة إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على خلفية تصريحاته بشأن دعوتها عددا من الدول إلى عدم المشاركة في منتدى "كرانس مونتانا".
فقد قال صبري بوقادوم، وزير الشؤون الخارجية الجزائري، إن نظيره المغربي "قام بتصرفات استعراضية غالبا ما كانت تصل إلى حد الاستفزاز والسب والشتم"، مضيفا أن "الجزائر لا تبني علاقاتها بالسب والشتم"، وفق تعبيره.
وأورد المشرف على الأداء الدبلوماسي الجزائري، خلال ندوة صحافية عقدها مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن "الجزائر تحرص على عدم صب الزيت على النار، خاصة حول المغرب الشقيق".
وتابع المسؤول عينه بأن "الجزائر لم تكن تأمل أن تصدر تصريحات استفزازية من وزير الخارجية المغربي"، وأن "الجزائر كانت تأمل أن تُفتح سفارات في الرباط"، في إشارة إلى القنصليات التي جرى تدشينها بكل من العيون والداخلة.
وسبق لناصر بوريطة أن أكد في ندوة صحافية مشتركة مع سفير جمهورية جيبوتي المعتمد لدى المملكة المغربية، إبراهيم بليه دو عله، عقب افتتاح قنصلية عامة لجيبوتي بالداخلة، أن "منتدى كرانس مونتانا سينعقد وسيعرف النجاح نفسه، لأن منطق المغرب دائما هو منطق بناء".
وأبرز الوزير المغربي أن "المغرب يدافع عن كل فرص التعاون والحوار في الأقاليم الجنوبية، ومن أراد أن يكون في إطار المعاكسة والهدم فذلك شأن يعنيه، والمغرب يدرك طريقه جيدا ويمشي فيه".
وشدد بوريطة على أن سيادة المغرب على الصحراء ليست هي موضوع المسار الذي يتمثل في إقناع طرف معروف بالانخراط في جهد بنّاء لإنهاء هذا النزاع المفتعل.
وذكر رئيس الدبلوماسية المغربية بأن "المغرب لا يضع أبدا سيادته على صحرائه فوق طاولة أي مسار أو أي تفاوض".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (49)
للأسف من يسير النظام الجزائري مريض نفسيا،ويبدوا من هذا التدخل في شؤون المملكة المغربية الشريفة، أن مغتصبي الشعب الجزائري أصابتهم عدوى المرض النفسي،أقترح عليهم جميعا أن يلجؤوا لاطباء متخصيصين في علم النفس وخصوصا الأطباء الجزائريين المقيمين بفرنسا، إن لله وإنا إليه راجعون. لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.!!!
"يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ "
صدق الله العظيم
أما بالنسبة للتصريحات والإستفزازات ، فقد ألفناها منذ عقود عدة بسبب الحقد والطمع الراسخ في ذهن بعض الإنتهازيين ، وتبقى مشكلة الصحراء المغربية بيد الأمم المتحدة
فليموتوا بغيضهم.
البين على المغرب لا لشيء لأن المغرب استعاد صحراء
من يد المستعمر الإسباني سنة 1975 وبطريقة سلمية
كانت المسيرة الخضراء السليمة في عهد الحسن الثاني
رحمه الله
موقفهم من اتخاذ بعض الدول سفارات لها في جنوب المملكة موقف مشبوه و يثير الريبة، و حسب فهمي المتواضع في السياسة، فهذا الإعتراض هو اعتراف من الجزائر بدعمها للجبهة المزعومة و دفاعها عن الباطل، أتمنى بصدق أن تنهي الآلات ما لم يستطع إنهائه الأفواه.
منذ قدم التاريخ مرورا بامبراطوريات الوحدة والكرامة والعزة والانتماء المرابطين والموحدين إلى عصرنا الراهن والكل يعلم ذلك في قرارة نفسه .ندعو الله أن يحكم جميع الإخوة الحلم والحكمة والتفكير في مصير الأجيال القادمة ونبذ كل الأفكار والأفعال المفرقة المدمرة اللتي تزيد من آلام الأمة وتدمي القلب .اللهم أصلح أمورنا .
ويقول المثل المصري إلي آختشو ماتي
والسيد بوريطا رجل دولة سيكون شوكة في حلق كل من مد يده بسوء للمملكة
فهل المغرب العربي يحتاج إلى تكتل ام إلى تفرقة بخلق كيانات قزمية لا ترقى إلى درجة إمارة؟
ومن أولى بمال الغاز الجزائري هل شعب الجزائر الشقيق ام شرذمة قطاع الطرق والمتسكعين الذين تم تجميعهم في تندوف؟
ان العقليات المتخلفة التي لا تتطلع الى المستقبل بل تبقى حبيسة الماضي. لا تهمها مصلحة الشعوب والمنطقة بل مصالحها الشخصية والانتصار للنزوات العنترية.
انها المروكوفوبيا عند حكام الجزائر.
فمن يصب النار على الزيت طيلة 46 سنة من إحتضان مليشيات ودعمها بالمال والسلاح والجهد الدبلوماسي ؟ ّ
ومن سحب سفيره من ساحل العاج بسبب الصحراء المغربية ولم يقدرحتى على سحب قنصل جزائري من أمريكا أو غواتيمالا أو حتى الطوغو حين همت هذه البلدان بنقل سفاراتها إلى القدس المقدسة ...صدعتمونا بالشعارات الفارغة يا إخوة جزائريين
الظالم معروف والمظلوم معروف وما بينهما ظللتم ترقصون رقصة أحيدوز فلا فلسطين حررتموها ولا الصحراء المغربية رفعتم عنها أيديكم الملطخة بدماء ربع مليون جزائري
وأبرز الوزير المغربي أن "المغرب يدافع عن كل فرص التعاون والحوار في الأقاليم الجنوبية، ومن أراد أن يكون في إطار المعاكسة والهدم فذلك شأن يعنيه، والمغرب يدرك طريقه جيدا ويمشي فيه".
Ce sont des paroles qui me font oublier le Virus corona et les problèmes du monde entier.
Vive le Maroc et les politiciens Marocains.
اتاسف وأنا ارى السياسيين الجزائريين في أزمة نفسية حادة وأقول لهم اننا عندنا بويا عمر في المغرب