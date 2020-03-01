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الرئيسية | مدارات | وزير خارجية الجزائر يتمسك بخيار مهاجمة المملكة

وزير خارجية الجزائر يتمسك بخيار مهاجمة المملكة

وزير خارجية الجزائر يتمسك بخيار مهاجمة المملكة
هسبريس من الرباط
الأحد 01 مارس 2020 - 13:10

يبدو أن افتتاح دول إفريقية عدة قنصليات لها بمدينتي العيون والداخلة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، خلال الفترة الأخيرة، بات يثير حفيظة الجزائر التي عبّرت عن موقف عدائي تجاه هذه البلدان.

كما وجهت الجزائر انتقادات شديدة إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على خلفية تصريحاته بشأن دعوتها عددا من الدول إلى عدم المشاركة في منتدى "كرانس مونتانا".

فقد قال صبري بوقادوم، وزير الشؤون الخارجية الجزائري، إن نظيره المغربي "قام بتصرفات استعراضية غالبا ما كانت تصل إلى حد الاستفزاز والسب والشتم"، مضيفا أن "الجزائر لا تبني علاقاتها بالسب والشتم"، وفق تعبيره.

وأورد المشرف على الأداء الدبلوماسي الجزائري، خلال ندوة صحافية عقدها مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن "الجزائر تحرص على عدم صب الزيت على النار، خاصة حول المغرب الشقيق".

وتابع المسؤول عينه بأن "الجزائر لم تكن تأمل أن تصدر تصريحات استفزازية من وزير الخارجية المغربي"، وأن "الجزائر كانت تأمل أن تُفتح سفارات في الرباط"، في إشارة إلى القنصليات التي جرى تدشينها بكل من العيون والداخلة.

وسبق لناصر بوريطة أن أكد في ندوة صحافية مشتركة مع سفير جمهورية جيبوتي المعتمد لدى المملكة المغربية، إبراهيم بليه دو عله، عقب افتتاح قنصلية عامة لجيبوتي بالداخلة، أن "منتدى كرانس مونتانا سينعقد وسيعرف النجاح نفسه، لأن منطق المغرب دائما هو منطق بناء".

وأبرز الوزير المغربي أن "المغرب يدافع عن كل فرص التعاون والحوار في الأقاليم الجنوبية، ومن أراد أن يكون في إطار المعاكسة والهدم فذلك شأن يعنيه، والمغرب يدرك طريقه جيدا ويمشي فيه".

وشدد بوريطة على أن سيادة المغرب على الصحراء ليست هي موضوع المسار الذي يتمثل في إقناع طرف معروف بالانخراط في جهد بنّاء لإنهاء هذا النزاع المفتعل.

وذكر رئيس الدبلوماسية المغربية بأن "المغرب لا يضع أبدا سيادته على صحرائه فوق طاولة أي مسار أو أي تفاوض".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (49)

1 - Hicham الأحد 01 مارس 2020 - 13:24
بسم الله الرحمن الرحيم.
للأسف من يسير النظام الجزائري مريض نفسيا،ويبدوا من هذا التدخل في شؤون المملكة المغربية الشريفة، أن مغتصبي الشعب الجزائري أصابتهم عدوى المرض النفسي،أقترح عليهم جميعا أن يلجؤوا لاطباء متخصيصين في علم النفس وخصوصا الأطباء الجزائريين المقيمين بفرنسا، إن لله وإنا إليه راجعون. لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.!!!
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80
2 - ولد حميدو الأحد 01 مارس 2020 - 13:24
بوقادوم قديم و غشيم و ما هو دخله في الدول الافريقية فهل هي قاصر حتى يكون وصيا عليها
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74
3 - ATLAS الأحد 01 مارس 2020 - 13:24
لماذا لا تسحب الحكومة المغربية اعترافها بنتائج الانتخابات الجزائرية مادامت القوى الحية الجزائرية تكابد كل جمعة من أجل تنحي كل رموز النظام القديم حراس معبد بوتفليقة
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61
4 - زكرياء المغربي الأحد 01 مارس 2020 - 13:25
الفرق بين وزير الخارجية المغربي السيد ناصر بوريطة ووزير خارجية الجزائر هو الفرق بين السماء والأرض
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65
5 - نبيل المغربي الأحد 01 مارس 2020 - 13:32
على شاكلة الكورونا فالنظام الدزايري المستجد يشكل تهديدا للشعب الجزائري قبل غيره، يحاول التطاول و مقارعة الكبار لكنه لا يملك الامكانيات الذاتية لذلك، خلق ليهدم فقط، لكم الله يا شعب الجزائر، حقيقة تستحقون افظل من هذه العصابة الفيروسية
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55
6 - said الأحد 01 مارس 2020 - 13:33
واسيرو قلبو على دوا كورونا بقاو تابعينا في الصحراء. جار السوء
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54
7 - ابراهيم امريرت الأحد 01 مارس 2020 - 13:33
الاستفزاز هو ماتقومون به أنتم والعداء الذي تكنون للمغرب لاحتضان جماعة إرهابية و مرتزقة فوق اراضي الجزائر وصرفتم عليها أموال طائلة من مداخل البترول والغاز بدون جدوى المغرب في صحراءه والصحراء في مغربها والدليل واضح من استثمارات ضخمة التي تنجز فيها وويل لمن سولت له نفسه المساس بتراب صحراءنا
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54
8 - ليبي الأحد 01 مارس 2020 - 13:33
الجزائر ينطبق عليها قول الله تعالى
"يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ "

صدق الله العظيم
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73
9 - newhorizon الأحد 01 مارس 2020 - 13:33
قمة النفاق، بعد كل هذا العداء، يتجرؤوا المسؤولون الجزائريون على استعمال عبارة "المغرب الشقيق".
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48
10 - سامي الأحد 01 مارس 2020 - 13:34
الصحراء مغربية أحب من أحب وكره من كره ☝
أما بالنسبة للتصريحات والإستفزازات ، فقد ألفناها منذ عقود عدة بسبب الحقد والطمع الراسخ في ذهن بعض الإنتهازيين ، وتبقى مشكلة الصحراء المغربية بيد الأمم المتحدة
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39
11 - مغربية الأحد 01 مارس 2020 - 13:34
وديوها فسوق راسكم ومشاكلكم التي لا تعد ولا تحصى وخليو عليكم المغرب فالتيقار بناقص منها جورة ونتوما غير تشوفو المغرب طلع درجة كيجيكم السعار ياربي السلامة , تقاتلتو تاعييتو وااالاووو مصورتو ..اللهم رد كيدهم في نحرهم واجعل تدبيرهم تدميرهم .
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34
12 - أغراس الأحد 01 مارس 2020 - 13:36
غريب أمر هؤلاء الجزائريين هم الواحدين في العالم الدين يهتمون بهده العصابة الوهمية التي من إختراعهم ، لو كان لهم عقل يفكرون به لفكروا بأن المغرب 40 مليون نسمة و لا توجد قوة تزعزعه من أراضية ، إهتموا بشعبكم عوض البص في الوحدة الترابية لجيرانكم
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22
13 - محمد الشريف الأحد 01 مارس 2020 - 13:37
لقد صرح و.خ.ج قال نحرص على أن نصب الزيت على النار. عماه الله وقال الحقييقة التي يكنها الحكام الجزائريون إتجاه المغرب وخصوص الصحراء المغربية
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14
14 - مغربي من الريف الأحد 01 مارس 2020 - 13:38
اقول للمرتزق وزير خارجية العسكر في الجزائر العسكرية ان الوزير بوريطة وزير كبير ودبلوماسي متمرس ورجل ذو أخلاق عالية ويعرف متى يتكلم وكيف يتكلم وبالبراهين والحجج. اما انت ايها الوزير الممثل للبوزبالريو والعسكر الجزائري الجشع فلاتدري ما تقول ولا تعرف مصلحة الشعب الجزائري الشقيق بل همك العسكر والبوزبالريو .اما سيدك بوريطة فهو يدافع على قضية وطنية مغربية مقدسة تهم جميع المغاربة ولهذا فهو مشاكس لكل عدو لذوذ.
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22
15 - بن فلان الأحد 01 مارس 2020 - 13:38
ماشاء الله عواض اخدمو بلدهم فيما يخص شعبهم الحراك الدي يصرخ في الشواريع مند سنة ويطالب حقو في الشغل والبناء والفلاحة والصناعة وكرامة والصحة وهم حاضين المغرب الدي راح بعيدا عنهم. الله ايشافيهم من مرض مزمن والحقد مساكين داخو تالفين ههههههه . تحية لوطني المغرب من طنجة الى حدود موريتانيا
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12
16 - مغربي قح الأحد 01 مارس 2020 - 13:39
نطالب جمهورية القبائل بفتح سفارة لها بالرباط وقنصلية عامة بالعيون المغربية.يجب تقديم كل المساعدات للشعب القبائلي المحتل لإنهاء آخر استعمار بافريقيا.
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24
17 - سعيد المغربي الأحد 01 مارس 2020 - 13:39
الصحراء مغربية و ستبقى كذلك شاء من شاء وأبى من شاء.
فليموتوا بغيضهم.
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16
18 - عبد العزيز الأحد 01 مارس 2020 - 13:39
أصبحنا نرى في هذه الأيام استفزازات الجزائر للمغرب تتزايد منذ تولي تبون الرئاسة وهذا اصبح واضح للعيان بأن العدو الحقيقي للقضية الصحراء هي الجزائر اما البوليساريو فهي أدات في يد الجزائر
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16
19 - حاميدو الأحد 01 مارس 2020 - 13:40
هدوء بوريطة ودبلوماسيته في الكلام وعمله الجاد والمثمر سيرسل تبون ووزير خارجيته إلى مستشفى المجانين....
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17
20 - bakilly الأحد 01 مارس 2020 - 13:41
ازيد من اربعين سنة والنظام الجزائري ليس له شغل الا ان يهتم بشؤون المغرب المغرب يشتغل في بناء اقتصاده والبنية التحتية والدليل ان مدينة العيون احسن من الجزائر العاصمة على وزير الخارجية ان يهتم بشؤون الجزائر ان يهتم بالحراك في الجزائر وان يقدم حلولا لبلاده المنهارة اقتصاديا اما المغرب هو يهتم ببناء بلاده والان الحمد لله حتى الاروبيين يعترفون بالتقدم الدي وصل اليه المغرب صناعيا وسياحيا واقتصاديا وبنية تحتية بمواصفات عالمية اين هدا الوزير من دولة بددت ازيد من ١٥٠٠مليار دولار بدون اية نتيجة لا اقتصاد لا سياحة لا صناعة ولا اكتفاء داتي حتى في الخبز والحليب المغرب ينتظر من السيد الوزير ان ينافسه اقتصاديا صناعيا وببنية تحتية كما في المغرب اما ان تفتح دولة قنصليتها في الصحراء المغربية ويصاب بالهيستريا ويكاد ان يجن من خلال كلماته التعبيرية ايها الوزير الشعب الجزائري يريد منك ان تنهض باقتصاد الجزائر وتخلق فرص العمل للشباب وتجعل الجزائر في مصاف دول البترول متل الامارات وقطر اما ان تعيد عليهم دالك القرص المشروخ نحن مع التحرر والانعتاق هدا لاينفع الجزائريين في شئ
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17
21 - Qarfaoui Genova الأحد 01 مارس 2020 - 13:41
كلام وزير خارجية الجزائر بعيد كل البعد عن الواقع بل هو نفاق سياسي يندرج كالعادة في الحوارات السياسية للمسؤولين الجزائريين . على الجزائر أن تعلن عن فشلها الدبلوماسي في جل الملفات المتعلقة بقضيتنا المقدسة و الوطنية مع تحية و شكر للسبد بوريطة على سهره الدائم لنجاح الدبلوماسية المغربية .
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13
22 - حميد الأحد 01 مارس 2020 - 13:41
حكومة الجزائر الحالية تريد التدخل في مصالح المغرب نحو افريقيا حتي تلهي الرأي العام في الجزائر عن المشاكل التي تعيشها نظرا الظرفية الحالية وهبو ط قيمة البترول و ذهاب المستثمريين الي دول اخري والنهب الذي جعل خزينة الدولة تعاني العجز تريد تدخل في أمور لا تعنيها المشكل الحالي عند الجزائر وهي مراجعة حساباتها واستتمار الأموال الشعب في مصلحة البلاد والأموال التي تعطي للجهات التي للعلاقة لها بهم سوي للغة النهب والتهديد وعليه يجب البحت عن مخرج للحوار مع شعبها وإرجاع الأموال المنهوبة وجعل الجزائر في مصاف الدول المتقدمة بالعمل ومحاربة الفساد والعلاقات الجيدة وليس غلق العلاقات والابتعاد عن الركب الاقتصادي بذريعة الجزائر مقصودة و محسودة علي خيراتها لصالح الجنرالات والمقربين منهم اما الشعب فله الله والهجرة الي فرنسا التي تطلب منها الجزائر الاعتذار عن الحرب والاستعمار والعكس صحيح
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11
23 - محمد الأحد 01 مارس 2020 - 13:41
على السيد وزير الخارجية للمملكة المغربية أن يزيد في تفقيس زعما أ(ريدهم الفقسة) قلوب الطغمة الحاكمة في الجزائر هذه الطغمة التي مازالت تصب حقدها
البين على المغرب لا لشيء لأن المغرب استعاد صحراء
من يد المستعمر الإسباني سنة 1975 وبطريقة سلمية
كانت المسيرة الخضراء السليمة في عهد الحسن الثاني
رحمه الله
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9
24 - د.عبدالقاهربناني الأحد 01 مارس 2020 - 13:41
الظاهر أن الدولة الجزائرية لم تصل بعد مرحلة النضج السياسي وتظن واهمة بأن كل دول العالم ستتبع هراءاتها وبأن كل دولة لا تتبنى أطروحتها فإنها غير سياسية و تكيل الشتائم والسب وقلة الأدب لها ولشعبها.
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8
25 - جمهورية تندوف الأحد 01 مارس 2020 - 13:41
سيتكلم بكل ما أوتي من قوة ويسب المغرب حتى يذهب إلى قائمة الراحلين وبعدها الى مزبلةالتاريخ المغرب له رب يحميه ، أنا اتاسف لعصابة قصر المرادية
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11
26 - simo danmark الأحد 01 مارس 2020 - 13:42
بو ريطة ماش في الطريق الصحيح و نقدر ما يقوم به .نحن لا تهمنا الجزائر ولا تصريحات الجزائر ....العالم بدأ يستوعب ان الصحراء المغربية خط احمر المغاربة ......فتح سفارات بالجنوب مثله مثل فتحها في اَي مكان من طنجة الى لكويرة.......نتمنى من بوريطة ان يوضح العالم انه قريبا ليس هناك استفتاء او حكم ذاتي ....من أراد العودة أهلا وسهلا الوطن غفور رحيم ومن يرفض فليعش مدلولًا في تندوف مدلولًا الى ان يرث الله الارض ومن عليها
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11
27 - youssef الأحد 01 مارس 2020 - 13:46
و ما شأن الجزائر بشؤون المغرب؟! ألم يدعوا أنهم يلتزمون الحياد؟!
موقفهم من اتخاذ بعض الدول سفارات لها في جنوب المملكة موقف مشبوه و يثير الريبة، و حسب فهمي المتواضع في السياسة، فهذا الإعتراض هو اعتراف من الجزائر بدعمها للجبهة المزعومة و دفاعها عن الباطل، أتمنى بصدق أن تنهي الآلات ما لم يستطع إنهائه الأفواه.
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9
28 - شعيب الأحد 01 مارس 2020 - 13:47
إلى الإخوة في الجزائر الشقيقة دعوة التحكيم العقل والحكمة ولنتذكر أيام كفاح جميع مغاربة المغرب العربي من أجل التحرر والاستقلال لم تكن هناك حدود ولد وعاش الإخوة في وجدة وزهران وكان شعارهم تحرير ال٥وطان ورفع علم العروبة والإسلام والتآلف وانقسام طبي الكسكسي المتواضع بالملح .ويجب التذكير بلطف بأن الصحراء مكون وامتداد لا يمكن لأي أخ في المغرب العربي أن ينفي عدم اتصاله التاريخي والثقافي والإنساني بالمغرب
منذ قدم التاريخ مرورا بامبراطوريات الوحدة والكرامة والعزة والانتماء المرابطين والموحدين إلى عصرنا الراهن والكل يعلم ذلك في قرارة نفسه .ندعو الله أن يحكم جميع الإخوة الحلم والحكمة والتفكير في مصير الأجيال القادمة ونبذ كل الأفكار والأفعال المفرقة المدمرة اللتي تزيد من آلام الأمة وتدمي القلب .اللهم أصلح أمورنا .
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29 - سعيد الأحد 01 مارس 2020 - 13:47
نريد ان نعرف من هو المستفز ومن عدو وحدتنا الترابية ومن يجب عليه ان لا يتدخل في شؤون الدول واذا كان يقصد صب الزيت هو الحنوع فهو واه لان بلده هي اللتي تصب الكيروزين وليس الزين
ويقول المثل المصري إلي آختشو ماتي
والسيد بوريطا رجل دولة سيكون شوكة في حلق كل من مد يده بسوء للمملكة
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30 - ahmed الأحد 01 مارس 2020 - 13:48
لماذا صوبتم ما قاله الوزير الجزائري لقد قال حرفيا "صب الزيت على النار " والفيديو موجود. وهذه حقيقة حكام البلد الحار الذين بنوا كل مشاريعهم على معاداة المغرب فبذروا اموال الشعب الجزائري وعرقلوا بناء المغرب العربي الذي تحلم به شعوب المنطقة.
فهل المغرب العربي يحتاج إلى تكتل ام إلى تفرقة بخلق كيانات قزمية لا ترقى إلى درجة إمارة؟
ومن أولى بمال الغاز الجزائري هل شعب الجزائر الشقيق ام شرذمة قطاع الطرق والمتسكعين الذين تم تجميعهم في تندوف؟
ان العقليات المتخلفة التي لا تتطلع الى المستقبل بل تبقى حبيسة الماضي. لا تهمها مصلحة الشعوب والمنطقة بل مصالحها الشخصية والانتصار للنزوات العنترية.
انها المروكوفوبيا عند حكام الجزائر.
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31 - انزكان الأحد 01 مارس 2020 - 13:52
لقد سبقه اسلافه كعبقادر مساهل وسلال وأويحيا واسياد قومهم وكبرياء ساداتهم. ثم دابو دوبان الملح في الماء .واندثروا كاوراق الخريف الذابة. مند أن شقت المسيرة الخضراء المضفرة طريق الحرية والنماء والسلم والاستقرار. وحالة الهستريا المصحوبة بإسهال حاد تتفاقم وتزداد حدة وخطورة .عند الطغمة العسكرية المتسلطة على الشعب الأبي الشقيق الدي أكمل عاما كاملا من الرفض والاحتجاج اليومي.وعوض أن يستجبوا لمطالب الشعب .يأبى الحاكم العسكري إلا أن يوهمهم أن عدوا متربص بهم في مكان ما.....
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32 - الحو الأحد 01 مارس 2020 - 13:52
عفوًا لقد قال الرجل بالحرف و الفيديو موجود، إن الجزاءير حريصة على صب الزيت على النار و لم يقل حريصة على عدم صب الزيت على النار و لهذا ينطبق عليه المثل العربي المشهور كل إناء بما فيه ينضح.و لكم واسع النظر.
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33 - عاش المغرب الأحد 01 مارس 2020 - 13:52
السيد بوريطة تصرف بشكل مهني جدا وقال قولا سليما و داخل اللياقة والاعتراف الدبلوماسية. و لكن اللي فيه الفز تيقفز. و معروف على الدبلوماسيين الجزائريين بمختلف مستوياتهم وخاصة الرئاسة و الحكومة و وزارة الخارجية معروف انهم يفكرون خارج اي منطق و خارج العقل. انا احاول فهم العقلية الجزائرية و لم أستطع اللهم في اتجاه واحد وهو انهم بدون ثقافة سياسية و هم مدفوعون من طرف الجيش. السيد بوريطة الله يعطيك الصحة اقول لك دخل فباباهم طول وعرض انت وزير جلالة الملك وتمثل المملكة و تمثل جلالة الملك الذي هو تاج راس المغاربة كلهم. عاش الملك وعاش المغرب.
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34 - ابن سوس المغربي إلى لسان؟ الأحد 01 مارس 2020 - 13:53
سمعو تصريحات بوقادوم مزيان، قال بالحرف( الجزائر دائما تصب الزيت على النار مع المغرب الشقيق ) إنتهى تصريح الوزير الدزايري الحقيقة أن زلة لسان مو زير خارجية العسكري الحاكم في الدزاير عبرت عن الحقيقة التي يتعامل بها هذا النظام الحاقد على المغرب وشعبه، فا نفاق الأشقاء ولا نتدخل في شؤون الدول و أن مشكلة الصحراء الغربية المغربية في يد الأمم المتحدة وليس لنا دخل مجرد استهلاك إعلامي فارغ الحقيقة الغير قابلة للتغير هي أن الجزائر طرف رئيسي في نزاع الصحراء الغربية المغربية التاريخية وانهم ليس لديهم أي نية في طي صفحات الماضي و السير نحو الاحترام المتبادل و التعاون في الخير لمصلحة الجميع
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35 - مغربي جنوبي الأحد 01 مارس 2020 - 13:54
هل يملك مثل هؤلاء في رؤسهم أدمغة يفكرون بها بشكل موضوعي وعقلاني أم يملكون فقط مخيخات مغسولة بحجرة عثرة في حذاء المملكة ؟
فمن يصب النار على الزيت طيلة 46 سنة من إحتضان مليشيات ودعمها بالمال والسلاح والجهد الدبلوماسي ؟ ّ
ومن سحب سفيره من ساحل العاج بسبب الصحراء المغربية ولم يقدرحتى على سحب قنصل جزائري من أمريكا أو غواتيمالا أو حتى الطوغو حين همت هذه البلدان بنقل سفاراتها إلى القدس المقدسة ...صدعتمونا بالشعارات الفارغة يا إخوة جزائريين
الظالم معروف والمظلوم معروف وما بينهما ظللتم ترقصون رقصة أحيدوز فلا فلسطين حررتموها ولا الصحراء المغربية رفعتم عنها أيديكم الملطخة بدماء ربع مليون جزائري
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36 - عبدالرحيم 2 الأحد 01 مارس 2020 - 13:56
طبيعي جدا أن يبقى النظام الجزائري على حاله الدي تعود عليه يدعم مرتزقة ما يسمى بالبوليزاريو الذين علقوا على أراضيه ويدعمهم من قوت الجزائريين بالمؤونة والمال والسلاح ضد المغرب... فالرئيس المنصب من طرف الجنرالات هو من اختار تشكيلة حكومية مكونة من أفراد موالين من طبيعة الحال للمؤسسة العسكرية.. وما دامت ما سموها بالنوفمبرية العسكرية متسلطة على أعناق الجزائريين فلا تحسن ينتظر للوضع الإقتصاد والإجتماعي بالجزائر.. أما المغرب فهو في صحرائه يبني ويشيد في مشاريعه الضخمة والتشييد لا تهتم بالرقصات البهلوانية التي يقوم بها مرضى انفصام الشخصية...
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37 - عقبة بن نافع الفهري الأحد 01 مارس 2020 - 13:56
بسم الله الرحمان الرحيم الجزائر بلد تربطنا معه حقوق وروابط كثيرة حقوق الجيران روابط الدم والقرابة والدين واللغة والعادات إذن ليس من السهل التعامل مع اخواننا بمبدأ الصراع والعداء بل يجب البحث عن حل لفك لغز اخواننا السياسيين الجزائريين وإيجاد السبل لابعاد الكره والحسد والنقمة والخوف الذي يسكن أعضاء المخابرات الجزائرية وجهازها العسكري القديم الذي اكل عليه الدهر وشرب اليوم العالم يعيش في مبداء الاتحاد والتعاون الاجتماعي والاقتصادي فكان بالأحرى ان نشرح لإخواننا اننا رغم أنفنا اخوان فمن الرابح او الخاسر في هذا الصراع ؟ ماذا لو قدر الله ان يكون القاتل والمقتول مسلما ؟ اتقوا الله يااهل المغرب والإسلام
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1
38 - المختار بن دغة ولد العمراني الأحد 01 مارس 2020 - 14:01
الشعب المغربي شعب واعي وكل خطواته من أجل وحدتنا الترابية صائبة الى الطريق الصحيح كيفما إختلفت مشاربنا السياسية ، وأصبح الشعب بأكمله يتجاهل خطابات أعداء وحدتنا الترابية بشكل عام .
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3
39 - Foad الأحد 01 مارس 2020 - 14:01
أن في نظرى المتواضع جدا الله اكن في عوان الشعب الجزائري الشقيق من من يسير شؤونه خارجيا وداخليا كيف يعقل من مسيرى شؤون دولت الجزائر يتصرف كما انه يدافع فعلا عن شعب يعانى من الاطهاد أو يعانى من تضايق في عقيدته وثقافته كل شئ مصون ومحافظ عليه ومضمون من طرف الدولة المغربية بل ان الدولة المغربية تحافظ على ثقافت الجهة وتنظم لهم اياما واسابيع ثقافية خاصة بسكان المنطقة وماذا تقدم لهم الجزائر الشقيق سوى الكره والبغض والفقر والوهم وتلف ثقافات اولاد الصحراء في بنزويلا وكوبى هل هذه الدول تحافظ على شروط اكلهم وققافات بلادهم لآ طبعا لآ الله ارد بكم إلى الحق والحقيقة
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40 - مغربي حر الأحد 01 مارس 2020 - 14:03
اطلب من السيد الوزير الجزائري أن يعمل على مصالح الشعب الجزائري رفقة الرئيس وحكومته عوض ان يعمل جاسوسا للسيد بوريطا الدي يدافع على حقوق بلاده الشرعية
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41 - daka الأحد 01 مارس 2020 - 14:05
Les bonnes paroles
وأبرز الوزير المغربي أن "المغرب يدافع عن كل فرص التعاون والحوار في الأقاليم الجنوبية، ومن أراد أن يكون في إطار المعاكسة والهدم فذلك شأن يعنيه، والمغرب يدرك طريقه جيدا ويمشي فيه".
Ce sont des paroles qui me font oublier le Virus corona et les problèmes du monde entier.
Vive le Maroc et les politiciens Marocains.
اتاسف وأنا ارى السياسيين الجزائريين في أزمة نفسية حادة وأقول لهم اننا عندنا بويا عمر في المغرب
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42 - محمد الطانطاني الأحد 01 مارس 2020 - 14:05
هذا دليل واضح على أن المشكل مع النظام العسكري الجزائري و ليس مع ما يسمى البوليساريو.
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43 - ملاحظ غابر الأحد 01 مارس 2020 - 14:06
نحن امام دولة غير عادية ليست كجميع دول العالم التي غالبا ما تمتل مواطنيها وترعا مصالحهم ، الا ان هده الحالة الوحيدة الشادة في العالم لم يتغير فيها الرئيس بطريقة سلسلة وعادية ولو مرة واحدة ، العزل والسجن في حال بن بلة ،القتل بدس السم في حالة بوخروبة ، العزل والإقالة في حال الشادلي ، الرمي بالرصاص امام اعين الكاميرات نهار وجهارا في حال بوضياف ، العزل في حال زروال ، العزل والإقالة بعد انتفاضة شعبية في حال بوتفليقة الدي حكم البلاد فوق كرسي متحرك سنين دون ان يلقي ولو كلمة واحدة ، السكتة القلبية في حال القايد صالح ويستمر العرض ،
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44 - HASSAN Temara الأحد 01 مارس 2020 - 14:07
على وزير خارجية الجزائر أن يكون شجاعا ويعبر للجزائريين سبب تخلفهم عن مصاف الدول العربية النفطية خصوصا والدول المتحضرة عموما. وأن يجلب لوطنه الخير العميم وينقد الشعب الجزائري الشقيق من رداءة مستوى عيشهم... أخشى على هذا الوزير سكتة قلبية من جراء حقده الدفين لمغربنا العزيز.
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45 - عبدالكريم بوشيخي الأحد 01 مارس 2020 - 14:08
الدبلماسية المغربية في عهد السيد ناصر بوريطة استطاعت اخراج النظام الجزائري الغير الشرعي من جحوره بعد ان كان يختفي لعدة عقود من وراء مليشيات البوليساريو الارهابية و كيانهم التندوفي المفبرك و قد بدا جليا ان المعركة اصبحت مباشرة بين هذا النظام الغير الشرعي كطرف رئيسي و المسؤول الاول عن النزاع و بين دبلماسية المملكة المغربية التي كشفت عورته و اخرجته من قمقمه فردة فعل خديم الجنيرالات صبري بوقادوم على تصريحات السيد بوريطة و تنديده بالدول التي افتتحت قنصلياتها بمدن الصحراء المغربية حتى وصل به الحد الى استدعاء سفيره بالكوت ديفورار للتشاور او محاولته اليائسة افشال انعقاد منتدى كرانس مونتانا بتوجيه مراسلات رسمية لحلفائه لثنيهم عن المشاركة فكل ما يقوم به النظام الجزائري من فضح نفسه و تاكيد مسؤوليته في نزاع الصحراء المغربية هي اوراق رابحة و مهمة في يد السيد ناصر بوريطة يستطيع بها تشديد الخناق على حكام قصر المرادية و احراجهم امام المجتمع الدولي و اظهارهم في صورتهم الحقيقية و هذا ما تحقق لها بعد ردود افعال دبلماسيتهم الغبية خصوصا و ان تصريحات السيد بوريطة لم تشر الى الجزائر بالاسم لكن مول الفز كيقفز
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46 - سيادة المغرب خط احمر . الأحد 01 مارس 2020 - 14:08
يبدو أن وزير خارجية القطر الجزائري الجار ، قد جُن و فقد صوابه ، فالسيد بوريطة صرح بالحقيقة المؤكدة بالبيان و البرهان و كان تصريحا ديبلوماسيا مسؤولا و كان خاليا من أي قذف أو سب أو شتم ، الأمر الذي أزعج حفيظته ، ظنا منه أن ما يقوم به من الشيطنة في ظهر المغربخفية ضد الوحدة المغربية ؛ هو سري للغاية و لا يمكن للمغرب الإطلاع عليه ؛ الأمر الذي أزعجه الى حد فقدان أعصابه لأنه لم يكن يتوقع ذلك ، لكن ما قاله في ندوته يعتبر خروجا عن أدبيات الديبلوماسية وقد يدخل في سياق التهديد، و لا داعي للرد عليه ، نحن في طريقنا نمشي بثبات و الكلاب من ورائنا تنبح بدون أسنان.
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47 - wiseman الأحد 01 مارس 2020 - 14:11
Sahara is and will always be Moroccan. Algerian government must stop wasting its resources and energy. We Moroccans are busy cleaning up the country from corruption to ensure that our beautiful land becomes Civilized and successful.the Algerians should do the same with their country. They can not stop progress in Morocco but corruption can.
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48 - Morocconist الأحد 01 مارس 2020 - 14:12
البلادة تضرب هؤلاء الشردمة العسكرية . جنوب افريقيا ليس لها أية مصلحة في تصالح المغرب والجزائر لانها تعرف مسبقا ان في اتحادهما سيختفي دور جنوب افريقيا في القارة لكن حقد وجهل العساكر اعمى بصائرهم .
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49 - المهدي الأحد 01 مارس 2020 - 14:12
لو تكرم بوقادوم و اخرج تصريحاً واحداً لبوريطا يسب او يشتم الجزائر ! ثم ما دخل بوخادوم في السفارات في الرباط او القنصليات في العيون و الداخلة وغيرها من المدن المغربية ؟ هل يريد بوخادوم ان نطلب إذناً منه لفتح قنصلية او سفارة !! انك فعلا خدوم و خدوم حتى النخاع لاسيادك و أولياء نعمتك مخربي اقتصاد بلادك و ناهبي أموال شعبك !! ماقاله بوريطا حول علاقة الجزائر بالدول التي تبادلت السفراء مع إسرائيل هو موضوع يهم ما تدعيه الجزائر من الوقوف مع المظلومين و مناهضة الظالمين !! لم لم تجب عن سؤال بوريطا يا خدوم ؟؟ أكرره عليك ان نسيت او تناسيت، لماذا لم تستدع ياخدوم سفراءك من دول فتحت سفاراتها في تل ابيب ؟؟ دعنا من تل ابيب !!! ولم تستنكر فتح بعض الدول سفاراتها في القدس و بالأحرى ان تستدع سفراءك للتشاور ؟؟ لكن في منطقك و مبادئك و ثقافتك فالعيون هي المستعمرة و القدس و تل ابيب اراض اسرائيلية تفعل فيها ما تشاء !!
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