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الرئيسية | مدارات | المغرب يطرد داعمين للبوليساريو من العيون .. خبير: زيارة بنوايا خبيثة

المغرب يطرد داعمين للبوليساريو من العيون .. خبير: زيارة بنوايا خبيثة

المغرب يطرد داعمين للبوليساريو من العيون .. خبير: زيارة بنوايا خبيثة
هسبريس من الرباط
الأحد 01 مارس 2020 - 15:00

احتجت جبهة البوليساريو الانفصالية على طرد المغرب لبرلمانيين ونشطاء من منطقة كاتالونيا بإسبانيا من مدينة العيون المغربية.

وقالت الجبهة في رسالة موجهة إلى مجلس الأمن الدولي إن "الوفد الإسباني لم يسمح له بالنزول من الطائرة فور وصوله إلى مطار مدينة العيون، وتم ترحيله على الفور من الإقليم".

رسالة البوليساريو إلى رئيس مجلس الأمن أشارت إلى أن الهدف من الزيارة هو "الاطلاع عن كثب على وضعية حقوق الإنسان في الإقليم، ومقابلة الناشطين الصحراويين في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني".

وطردت السلطات المغربية، الجمعة، وفدا يضم 8 نشطاء، ضمنهم ثلاثة برلمانيين من إقليم كاتالونيا، معروفين بولائهم للأطروحة الانفصالية، ومعارضتهم للمصالح المغربية، وهو ما دفع رئيس البرلمان الكاتالوني إلى الاحتجاج بدوره عن هذا الطرد.

وأورد رئيس البرلمان الكاتالوني أن "الحكومة المغربية قامت بطرد ثمانية مواطنين كتالونيين من إقليم الصحراء، من بينهم نواب في البرلمان ومستشارون في البلديات وأعضاء في منظمات غير حكومية".

وكشفت مصادر إسبانية أن الوفد المطرود رفض الامتثال لأوامر وزارة الخارجية الإسبانية بضرورة التنسيق مع السلطات المغربية لترتيب الزيارة وكل ما يرتبط بالبرنامج إلى مدينة العيون.

وتجاهل الوفد الكتالوني تحذيرات سلطات الخارجية الإسبانية التي سبق أن أخبرت نظيرتها المغربية، التي أكدت في جوابها ضرورة أن يقوم المعنيون بالأمر بالتنسيق مع المصالح المغربية لإعداد برنامج الزيارة تفادياً لطردهم في حالة قدومهم إلى الأقاليم الجنوبية، وفقا لما كشفته وكالة الأنباء الإسبانية "إفي".

وأضافت المصادر ذاتها أنه رغم إخبار وزيرة الخارجية الإسبانية الوفد الكتالوني بجواب الرباط، وبأنهم لن يكونوا مرحبا بهم في حالة مخالفتهم للقوانين المنظمة للزيارات ذات الطابع الرسمي، إلا أنهم أصروا على التوجه نحو العيون.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها طرد برلمانيين ونشطاء إسبان من الأقاليم الصحراوية؛ إذ يعمد العديد من النشطاء الأوروبيين إلى التنسيق مع جبهة البوليساريو الانفصالية دون إشعار السلطات المغربية ببرنامج الزيارة.

ودأبت منظمات غير حكومية تنشط في إقليم كاتالونيا على التنسيق مع جبهة البوليساريو، قبل التسلل إلى الأقاليم الجنوبية، بغرض تحريض انفصاليي الداخل على التظاهر وافتعال مواجهات مع قوات الأمن، تزامنا مع وصول الوفد البرلماني، لإظهار توتر مزعوم في منطقة الصحراء.

عبد الفتاح الفاتيحي، خبير في شؤون منطقة الصحراء والساحل، قال إن الزيارات الرسمية للوفود الأجنبية إلى الأقاليم الجنوبية تؤطرها أعراف وقوانين سنتها السلطات المغربية، وذلك في إطار الحماية الأمنية لهذه الوفود أولاً، ثم لترتيب وتسهيل الزيارة ثانيا.

وأشار الفاتيحي، في تصريح لهسبريس، إلى قيام عشرات الوفود الأجنبية والدولية بزيارة الأقاليم الصحراوية بعد تنسيق مسبق مع السلطات المغربية، موردا أنه "في كل مناطق العالم، يتم التنسيق القبلي قبل القيام بأية زيارة إلى بلد ما أو منطقة معنية لاعتبارات متعددة".

وأردف الخبير ذاته أن عدد الأشخاص الذين يشتكون من وجود "عراقيل للوصول إلى الأقاليم الجنوبية" ضعيف جداً مقارنة مع الزيارات الأخرى الناجحة، "لكن في كثير من الأحيان تحمل بعض هذه الزيارات نوايا خبيثة وأهدافا ذات طابع عدائي تجاه المملكة المغربية".

وأكد المتحدث قيام بعض الوفود الأجنبية بـ "ممارسات تمس بالسيادة الوطنية، من بينها التحريض والتشويش، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع جمعيات بالصحراء غير معترف بها قانونياً بهدف القيام بأعمال الشغب وخلق البلبلة تزامنا مع زيارة الوفد الأجنبي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - المتتبع الأحد 01 مارس 2020 - 15:05
كل من لا يعترفبان الصحراء مغربية يجب ان لا تطا قدماه تراب المملكة
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91
2 - زكرياء المغربي الأحد 01 مارس 2020 - 15:12
قرار سيادي يهم المملكة المغربية
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94
3 - الاندلس الأحد 01 مارس 2020 - 15:12
من أراد زيارة البوليزاريو فيأخذ طائرة إلى الجزائر ثم يتوجه إلى تندوف ويعرف العصابة وظروفها . من طبيعة الحال تندوف حتى هي مغربية والكثير من الأراضي التي أهدتها فرنسا إلى الجزائر .
المقاومة المغربية ساندت نظيرتها الجزائرية في التحرير ، فتركوا الحدود لأنهم إخوة، ولكن الغذر من جينات العسكر الجزائري
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102
4 - أطلسي الأحد 01 مارس 2020 - 15:15
علاش مايدخلهومش للسجن بعض الأيام حتى تكون عبرة لمن أراد المساس بمقدسات المملكة.
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29
5 - المغرب اكبر من كل قزم وخاءن الأحد 01 مارس 2020 - 15:15
راه المغرب هذا
وراه المغاربة هاذو
وراكم انتم كذلك مغاربة ولكن غرر بكم

وعارفين المغاربة يقولون
اللي مافيه انفع ادفع

المغرب سيادة
المغرب وطن
المغرب قيادة

المغرب والمغاربة اكبر من كل قزم
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28
6 - محمد الشريف الأحد 01 مارس 2020 - 15:15
نحن أحرار في بلدنا نرحب بمن نشاء ونرفض إلا أعداء بلادنا أبى من أبى وكره من كره
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26
7 - belahcen الأحد 01 مارس 2020 - 15:17
الوفد الاسباني الذي وصل الي العيون الذين يحملون اعلام الدولة الوهمية كان من الواجب اخواجهم من العيون وان يرسلوهم الي السجن لكي يكونوا مثال لغيرهم لكي يتصرفوا باحترام الدول وقانون الدولي لا يمنعنا حتي من جلدهم لان في اسبانيا لو قام اجد ضد القانون الاسبانيا ياخذ ما لا تتصوره.
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22
8 - فهد الأحد 01 مارس 2020 - 15:18
هاد اسبانيا تصر على معاملة المغرب كمستعمرة قديمة....وا عباد الله حان الوقت ليكشر المغرب عن انيابه فالتاريخ و الجغرافيا لا تعترف الا بالقوي....كفانا رضوخ .....خاص سياسة اللي دوا ياكل الدوا...فقط اصلحوا لنا البيت الداخلي و اراك للفراجة.....انتهى الكلام
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18
9 - rachid الأحد 01 مارس 2020 - 15:20
إلى نسقو مع مسؤولي جبهة بوليزبال يمشو عندهم لتندوف مكين حتى مشكيل. أما مدينة العيون المغربية راها بناسها وآلله لأ دزتو ليها غير رتاحو.
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21
10 - كريم الأحد 01 مارس 2020 - 15:20
اولا في المرة المقبلة يجب محاكمتهم بتهمة الإرهاب والشعب وتهديد الأمن القومي، تانيا يجب منعهم من دخول المغرب نهائيا واخيرا لماذا لا يدافع هؤلاء المرتزقة الإرهابيين عن حق شعبهم اولا وهو الشعب الكتلاني والباسكي
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15
11 - اطلس الأحد 01 مارس 2020 - 15:21
لماذا لا يذهب هؤلاء لمساندة الأحرار في الجزائر الذين يطالبون برحيل العصابة الجاثمة على صدورهم ،الجزائريون اولى بالدعم من العملاء أبناء اللقيطة .المغرب اقوى من النظام الجزائري غير الشرعي الممول لهذه الكائنات. أما الطابور الخامس اتباع ابراهيم الرخيص فاليهم نقول تبا للخيانة ولا عاش في المغرب من خانه.
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18
12 - سعد الأحد 01 مارس 2020 - 15:21
الاسبان وبعض الدول يتعاملون مع المغرب بوجهين وجه يطعن في اراضيه وسيادته ووجه يدعون الانحياد وعدم الانحياز وعدم دعم اي طرف هذا هو النفاق السياسي.اما البوليزاريو فهم اتوا من اليمن ابان انفجار سد مارب باليمن وعند الحرب بين جالوط ومالوط بقلسطين.والجزاىر هي مقر لهم وتدعي ان الامازيغية اصلها من اليمن لانها تحتضنهم كما تحتضن الشيعة الايرانيين والعثمانيين الاتراك حاليا.فليعودوا لليمن او تحتضنعم الجزاىر .
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9
13 - مغربي صحراوي شرقي الأحد 01 مارس 2020 - 15:22
لست أدري كيف يفكر هؤلاء المرتزقة الأغبياء..! فهل الأمين العام للأمم المتحدة سيعطي أهمية لرسالتهم بسبب طرد المغرب لبرلمانيين من كتالنيا التي تدعوا إلى الإنفصال عن إسبانيا يريدون التدخل في وحدة المغرب الترابية..؟ سحقا للأشقرار أين ما كانوا...
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13
14 - افران الاطلس المتوسط الأحد 01 مارس 2020 - 15:22
حقا يجب طرد الاجانب الداعمين للبوليساريو من العيون وايضا مقاضة الانفصاليين الصحراوين القانطين بالعيون الذين يتظاهرون في شوارع العيون واماكن اخرى لا مجال لهم ولا للتخلي لاعداء وحدتنا الترابية لا مكان لهم في المغرب ولا ليتمتعوا بكل حرية وللاستفزاز اما ان يسجنوا أو يتم طردهم من المغرب إلى حمادة تندوف
En effet, les étrangers qui soutenant le Polisario doivent être expulsés de Laâyoune, et du Maroc en général ainsi que la poursuite des séparatistes sahraouis qui manifeste contre notre intégrité territoriale à Laâyoune ceux ou celle qui manifestent dans les rues de Laâyoune et d'autres lieux n'ont pas de place chez nous au Maroc soit qu'ils soit emprisonnés soit pour être expulsés du Maroc vers lahmada de tindouf ne jamais céder aux ennemis de notre unité territoriale n'ont pas de place au Maroc ni de jouir de toute liberté et de provocation
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7
15 - مغربي قح الأحد 01 مارس 2020 - 15:22
الصحراء مغربية وستبقى مغربية الى الابد ان شاء الله اما الوفد الكتالاني فليشرب البحر والمغرب والحمد لله لهم بالمرصاد.
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14
16 - حاميدو الأحد 01 مارس 2020 - 15:25
كان على المغرب أن يطردهم في الجو قبل أن تحط طائرتهم على أرض المطار حتى لا تدنس أقدامهم القذرة أرض الصحراء المغربية.
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6
17 - صالح الأحد 01 مارس 2020 - 15:26
تا حنا خاص نصيفطو برلمانين لاقليم الباسك نشوفو واش غيخلوهم انزلو لاطلاع على احوال حقوق الباسكيين
عارضين عليكم الاسترزاقين
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5
18 - Bazz الأحد 01 مارس 2020 - 15:26
عصابة بوخروبة خسرت 1000 مليار دولار على قضية فاشلة و عصابة ارهابية ... الحمد لله ليس عندنا لا بترول و لا غاز و نحن الافضل و الحمد لل
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19 - متتبع مغربي الأحد 01 مارس 2020 - 15:27
السلطات المغربية لهذا القرار السيادي. Bravo
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4
20 - immad الأحد 01 مارس 2020 - 15:28
والله مايقع يحرق الاعصاب!!!! ولماذا لا تذهبون الى مخيمات تندوف لتصدموا بواقع حقوق الانسان هناك !!! العيون ولله الحمد تطورت كثيرا والعيش فيها رائع والحياة الكريمة..
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3
21 - الحسين الأحد 01 مارس 2020 - 15:30
وهل هناك دولة في العالم يدخل إليها من يريد بدون تأشيرة المغرب يجب عليه أن يفرض التأشيرة على الجميع بدون استثناء. والعمل بالمثل مما أن اسبانيا لا تسمح للمغاربة بالدخول إلى بلدانهم الا بالتاشير ة ونحن ايضا تعاملهم بالمثل وهل المغاربة اقل منهم شانا.
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5
22 - dima maroc الأحد 01 مارس 2020 - 15:30
bravo le maroc
bravo la diplomatie marocaine
attention attention attention aux traitres et leurs soutiens

a bas les traitres

Dima maroc
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4
23 - مواطن7 الأحد 01 مارس 2020 - 15:32
شئ عادي في العالم أن يطردوا لأنهم يقومون بعمل عداءي مؤدى عنه منظم من طرف الجزائر
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4
24 - ben lebsir ahmed الأحد 01 مارس 2020 - 15:33
لابد من المغرب ان يتعامل بقوة كمثل اي دولة ان لايترك من تترتشيه الجزائر وجنوب افريقيا ان يستغل المغرب لا يحقق مكاسب ماليا على ضهره لابد من حزم ان لايدخل مرة اخرى للبلد لابدا ولو سياحة كل من ضبط عليه دالك حتى من ليست له وطنية ويحب الجزائر ان يدهب اليها ومن هناك يتحرك ويتكلم
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4
25 - Roussya الأحد 01 مارس 2020 - 15:34
هاذا قرار سيادي ويجب الحيطة والحذر ، واللذي يريد خلق الفوضى في أقاليمنا الجنوبية وخلق عدم الاستقرار يجب طرده فورى ودون استفسار ، كل من سولت له نفسه في زعزعة استقرار المغرب يجب طرده ، و ما عليه الا ان يذهب مباشرة إلى تندوف عند عصابة المرتزقة ، لا يجب ان تطأ قدماه ارض المملكة المغربية الشريفة .
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5
26 - مواطن2222 الأحد 01 مارس 2020 - 15:36
نعم يجب طرد الكل الدخلاء الذين لا يحترمون سيادة المغرب والقوانين الجاري بها في المغرب والمنع يجب ان يكون لمدة طويلة تتجاوز 20سنة ممنوع الدخول الى المغرب هذا الامر المعمول به في جميع الدول الامن الداخلي واحترام القانون وسيادة المغرب على جميع اقاليمه من طنجة الى الكويرة لا تسامح فيها وانتهى الكلام.
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27 - المهدي الأحد 01 مارس 2020 - 15:37
من يريد مساعدة البوليزاريو بأية وسيلة فذلك شأنه و البوليزاريو في تندوف ... اما العيون فهي مغربية وبها هيآت منتخبة و احزاب سياسية وجمعيات و مؤسسات عمومية و خاصة تعمل بقوانين المغرب و تتعامل عبر القنوات القانونية و الدبلوماسية و من ألف التعامل بالتحايل وخارج القوانين فليبحث له عن مكان آخر !!! و نحن نتحدث عن كاتلونيا و تقرير المصير لم اسمع يوماً مسؤولاً جزائريا صرح انه مع استقلال كاتلونيا ... اليست الجزائر تفتخر اما العالم بانها بجانب حركات التحرر ؟؟؟!!
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28 - بوفايدة الأحد 01 مارس 2020 - 15:38
رائع رائع ونعم القرار الذي اتخذته السلطات المحلية بمدينة العيون المغربية هؤلاء مجرد عرابين للمرتزقة هدفهم الإساءة إلى مصالح المغرب ومقدساته وقضيته العادلة لا تسامح في السيادة الوطنية ولو على جثثنا جميعا الحزم الحزم ثم الحزم إجماع كل المغاربة حول وحدتهم الترابية تحت قيادة ملكهم الهمام لن يسمح لأي متطاول أو مرتزق بتدنيس أرض الصحراء المغربية الحبيبة بسمومه ومؤامراته مزيدا من الحزم يجب على الجميع أن يدرك أنه لن يحترمك العالم إذا لم تكن قويا وحازما الله الوطن الملك
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