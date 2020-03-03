عبادي يدعو الأحزاب إلى تنزيل "مخرجات التنمية"

هسبريس - محمد بلقاسم

في خضم الجدل الدائر في المغرب حول علاقة السياسي بالتقني منذ تعيين لجنة النموذج التنموي، التي يرأسها وزير الداخلية الأسبق شكيب بنموسى، طالب أحمد عبادي، الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، الأحزاب السياسية المغربية بترجمة برامجها مع مخرجات اللجنة التي عينها الملك محمد السادس للإشراف على النموذج التنموي الجديد.

وقال عبادي، اليوم الثلاثاء، في اللقاء الذي يجمع أعضاء من اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي بعدد من الشخصيات المشتغلة في مجال الفكر، إن "برامج الأحزاب في المغرب يجب أن تكون في تناغم مع أشغال اللجنة"، مضيفا أن "هذا الأمر يتطلب ترجمة للنموذج التنموي الجديد، عن طريق تنزيل ما تم اقتراحه من طرف اللجنة المعينة".

وأكد الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء أمام أعضاء اللجنة على "القيم باعتبارها مقياس ومعايير تعطي للناس منازلهم، وهي من تنحت تصورنا لذواتنا"، مستدلا على "قيم الشجاعة والفروسية التي كانت لدى المجتمع الأوربي في الفترة الحمائية".

وأكد الأستاذ الباحث المتخصص في الفكر الإسلامي أن "القوانين تحمي القيم لأنها مستمدة منها؛ في حين أن القوانين التي تتلاءم مع قيم المجتمع غالبا ما تنتهي، لأن المواطنين لا يتبنونها"، مشيرا إلى أنه "عندما يتبنى المجتمع القيم تنجح القوانين التي تحملها، فمثلا عندما يقول المغربي: "أنا بالله وبالشرع" عنده تصور للحساب وأن الله هو مالك يوم الدين وأن الشرع هو من يحمي بين الناس، على حد قول المتحدث ذاته.

"المجتمع المغربي ليس كتلة موحدة بل هناك الاسرة، المكونة من الطفولة واليافعين والشباب والمؤثرين والمنظمين للمجتمع، والملهمين مثل الرسام والفنان والقاص الكاتب، والمسيرين أو الحكام"، يشرح عبادي رؤيته أمام لجنة بنموسى موضحا أن "كل هذه الفئات لا يمكن أن نتحدث عنها بمنطق واحد بل هي مشارب وتمظهرات مختلفة".

وضرب الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء مثالا بالتحولات التي يعرفها المجتمع المغربي بالأسرة الممتدة التي كانت تواكب الأسر الجديدة، موردا أن "هذا تحول في المجتمع، حيث تجد أسرة صغيرة في شقة بعيدة باستثناء مواكبة الوالدين؛ وهذا الأمر ينتج لنا قيما جديدة بناء على الأنترنيت وغيرها".

وفي الوقت الذي يرى فيه عبادي أنه "لا توجد آليات لرصد القيم الإيجابية والسلبية في المجتمع المغربي"، اعتبر أن "المغرب اليوم يحتاج في بناء النموذج التنموي إلى آليات زرع القيم"، مشيرا إلى "ضرورة معرفة المغربي وماذا يمكن أن يستهدفه من تطرف فكري وغير عن طريق مرصد للقيم بالاعتماد على التجارب الدولية".