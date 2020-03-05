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أكاديمية المملكة تعلن تأجيل كافة تظاهراتها العلمية
الخميس 05 مارس 2020 - 12:30
قررت أكاديمية المملكة المغربية تأجيل كافة التظاهرات العلمية التي كان مقرراً تنظيمها في الأسابيع المقبلة، وذلك بسبب تفشي فيروس "كورونا" في العالم.
ويتعلق الأمر بسلسلة من الندوات والأيام الدراسية التي كان مقررا تنظيمها بشراكة مع بعض المنظمات العلمية، استدعيت لها شخصيات علمية مرموقة.
وستقوم أكاديمية المملكة المغربية بالإعلان عن المواعد الجديدة لهذه الأنشطة فور استئناف برمجتها مجددا، وفق ما أوردته مصادر هسبريس.