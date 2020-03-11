الملك يستقبل أربعة أعضاء بالمحكمة الدستورية

هسبريس من الرباط

أفاد بلاغ للديوان الملكي بأن الملك محمدا السادس استقبل اليوم بالقصر الملكي بالدار البيضاء الأعضاء الأربعة الجدد المعينين بالمحكمة الدستورية.

ووفق ذات البلاغ، فإن الاستقبال يأتي "طبقا لأحكام الدستور، والقانون التنظيمي لهذه المحكمة، ولاسيما المقتضيات المتعلقة بتجديد ثلث أعضائها".

ويتعلق الأمر، بحسب البلاغ، بكل من:

السيدة لطيفة الخال والسيد الحسين عبوشي: العضوين المعينين من قبل جلالة الملك، أعزه الله؛

والسيد محمد علمي، العضو المنتخب من طرف مجلس النواب؛

والسيد خالد برجاوي، العضو المنتخب من طرف مجلس المستشارين.

وخلال هذا الاستقبال، أدى الأعضاء الأربعة الجدد اليمين بين يدي جلالة الملك، حفظه الله، وذلك طبقا لأحكام القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية. وسيشرعون في ممارسة مهامهم ابتداء من رابع أبريل 2020، تاريخ انتهاء مدة انتداب ثلث أعضاء المحكمة.

حضر مراسيم هذا الاستقبال رئيس المحكمة الدستورية، السيد سعيد إهراي".