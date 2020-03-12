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النيابة العامة تسجّل 400 شكاية إلكترونية في شهر

النيابة العامة تسجّل 400 شكاية إلكترونية في شهر
هسبريس من الرباط
الخميس 12 مارس 2020 - 19:17

في إطار تسهيل التواصل مع المرتفقين، وتجسيدا لشعار "نيابة عامة مواطنة"، تنهي رئاسة النيابة العامة إلى علم المواطنين أنه "تم الشروع في تقديم خدمات الشكاية الإلكترونية منذ تاريخ 07 فبراير الماضي، وبعد مرور شهر من إطلاق هذه الخدمة، سجلت مصالح رئاسة النيابة العامة ما يناهز 400 شكاية إلكترونية، اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة في جلها، ووجهت إشعارات لمقدميها بواسطة رسائل نصية".

وأضافت رئاسة النيابة العامة، في بلاغ لها، أن "مجموعة من الشكايات الإلكترونية المذكورة وردت من أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج في دول مختلفة (فرنسا، ألمانيا، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، قطر...)، وتمت دراستها وإعطاؤها الاتجاه القانوني المناسب".

وأضاف البلاغ الذي توصلت به هسبريس أن رئاسة النيابة العامة ستواصل جهودها من أجل تطوير خدماتها وتقريبها للمواطنين، وذلك تنزيلا لخيارها الاستراتيجي المتمثل في تجسيد شعار "نيابة عامة مواطنة".

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