"كورونا" يصيب 152 ألف شخص عبر أرجاء العالم

هسبريس ـ مُتابعة (كاريكاتير: مبارك بوعلي)

أعلنت المنظمة العالمية للصحة، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم بلغ 152 ألفا و428 حالة.

وأضافت المنظمة أن 5393 شخصا توفوا نتيجة إصابتهم بالفيروس، وتم تسجيل حالات الإصابة في 141 دولة، موضحة أن الصين ما تزال أكثر الدول تضررا من الفيروس بتسجيل 81 ألفا و48 حالة.

في المرتبة الثانية تأتي إيطاليا، التي سجلت 21 ألفا و157 حالة، فيما إيران تحتل المرتبة الثالثة عالميا بأكثر من 12 ألفا و700 حالة.