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"كورونا" يصيب 152 ألف شخص عبر أرجاء العالم
الأحد 15 مارس 2020 - 12:52
أعلنت المنظمة العالمية للصحة، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم بلغ 152 ألفا و428 حالة.
وأضافت المنظمة أن 5393 شخصا توفوا نتيجة إصابتهم بالفيروس، وتم تسجيل حالات الإصابة في 141 دولة، موضحة أن الصين ما تزال أكثر الدول تضررا من الفيروس بتسجيل 81 ألفا و48 حالة.
في المرتبة الثانية تأتي إيطاليا، التي سجلت 21 ألفا و157 حالة، فيما إيران تحتل المرتبة الثالثة عالميا بأكثر من 12 ألفا و700 حالة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - دحمان بريك الأحد 15 مارس 2020 - 13:06
المشكل الكبير أمام محاربتها والحد من تفشيها في بلدنا مع الاسف تفشي الأنانية والانتهازية وحب الذات والهرولة نحو المصالح الشخصية وانعدام التضامن وعلى الخصوص تفتت وتشتت وتقطع أوصال المجتمع وتدميره اخلاقيا وروحيا ومعنويا هذه الوضعية جاءت بعد سنوات عديدة من العمل على مخططات تشتيت المجتمع لتحقيق أهداف سياسية من طرف لوبي التحكم !!
فكل الخبراء يجمعون على ان اهم أسباب القضاء على العدوى في الصين وكوريا الجنوبية هو تضامن وتكافل الشعب واحترام كل التعليمات والمعقول ونكران الذات وهذا مع الاسف غير موجود في بلدنا !!
فكل الخبراء يجمعون على ان اهم أسباب القضاء على العدوى في الصين وكوريا الجنوبية هو تضامن وتكافل الشعب واحترام كل التعليمات والمعقول ونكران الذات وهذا مع الاسف غير موجود في بلدنا !!
2 - حمزة الأحد 15 مارس 2020 - 13:07
يجب الإشارة أيضا إلى نسبة الوفيات مقارنة مع عدد المصابين لي هيا 3%, الحمد لله، كونو ايجابيين
3 - دكتور الأحد 15 مارس 2020 - 13:07
كلا من أكل الحلوف سيصاب بكرونا، الله يشفي الجميع
4 - marocain الأحد 15 مارس 2020 - 13:09
كورونا حسب رأي الشخصي ان هناك طرق أخرى لانتشار هي المقاهي و المطاعم لان عند استعمال كووس و الملاعق و الفورشات هي تصاب بلعاب المصاب نعرف اغلب هذه الاماكن عبر العالم لا يتم تعقيم هذه الدوات في كل استعمال،نتمنى شفاء لكل مصاب يجب الاحطيات لان الصحة اهم شيء.
5 - المساري الأحد 15 مارس 2020 - 13:35
أحدث إحصائيات فيروس كورونا :
160 ألف مصاب
76 الف تعافوا من الإصابة
6000 شخص توفوا
الدول الخمس الأكثر إصابة :
الصين إيطاليا ايران كوريا الجنوبية اسبانيا
160 ألف مصاب
76 الف تعافوا من الإصابة
6000 شخص توفوا
الدول الخمس الأكثر إصابة :
الصين إيطاليا ايران كوريا الجنوبية اسبانيا
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