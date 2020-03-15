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كُتّاب وآراء
حاخام يصاب بـ "كورونا" بعد مغادرة الدار البيضاء
أصيب الحاخام البريطاني يوني غولكر، الذي زار مدينة الدار البيضاء خلال الأسبوع المنصرم، بفيروس "كورونا" المستجد، بعدما تأكدت إيجابية التحاليل المخبرية التي أُجريت له، وتم إدخاله الحجر الصحي في مدينة لندن إلى حين امتثاله للشفاء.
ووفقا لما نقلته وكالة "تلغراف" اليهودية فإن حاخام كنيسة "سانت جون وود" بلندن قد حلّ بالمملكة المغربية قبل أن تظهر عليه أعراض الوباء العالمي، ما يعني أنه تعرّض للإصابة بالفيروس في بريطانيا، موردة أنه زار كاتدرائية الدار البيضاء والمدرسة العبرية بالعاصمة الاقتصادية.
وأوضحت قصاصة الوكالة اليهودية أنه طُلب من جميع الأشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق مع الحاخام البريطاني تنفيذ العزل الصحي الذاتي (المنزلي) إلى حين انقضاء مدة 14 يوما التي يحتضن فيها الجسم فيروس "كورونا" المستجد.
وقد أعلنت كنيسة "سانت جون وود" بلندن إغلاق أبوابها بشكل مؤقت من أجل خضوعها للتعقيم تفاديا لنقل العدوى إلى المواطنين الذين يواظبون على الخدمات الدينية المسيحية، بينما ستظل مختلف الكنائس الأخرى مفتوحة في وجه العموم خلال نهاية الأسبوع الجاري.
وفي خضم تمدد فيروس "كوفيد-19" في المملكة، أعفت الكنيسة الكاثوليكية بالمغرب المسيحيين من قدّاس الأحد؛ فقد أكد دانييل نوريسات، أب كاتدرائية القديس بطرس بالرباط، في اتصال مع جريدة هسبريس الإلكترونية، توقيف الكنيسة الكاثوليكية في المغرب جميع الأنشطة التي يتجاوز عدد المشاركين فيها خمسين شخصا، بما في ذلك القدّاسات المنظّمة في أنحاء المملكة.
كما دفع فيروس "كورونا" الطائفة اليهودية في المغرب إلى تأجيل مواسم الحجّ "الهيلولة" إلى وقت لاحق، مع الدعوة إلى عدم السلام المباشر بالأيدي والتقبيل، وتجنب لمس الوجه باليد، وغسل الأيدي بشكل مستمر، والمكوث في المنزل في حالة الإصابة بالحمى وصعوبات في التنفس، وتهوية المعابد وتنظيفها يوميا، كما ورد في بلاغ لمجلس الطّوائف اليهودية بالمغرب.
وقد منعت وزارة الداخلية إلى إشعار آخر، جميع التجمعات العمومية التي يشارك فيها خمسون شخصا فما فوق، كما أوضح بلاغ لها، وألغت جميع التظاهرات واللقاءات الرياضية والثقافية والعروض الفنية بالمملكة، بينما دعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى إلغاء جميع المواسم المنظمة بالمغرب.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
يعني راه طلا المغاربة