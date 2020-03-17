كورونا عالميّا .. 167 ألف إصابة و6606 وفيات

هسبريس - إفي

بلغ عدد الحالات الإيجابية لـ"فيروس كورونا" على مستوى العالم 167511 حالة، بعد الإبلاغ عن 13903 إصابة جديدة، بينما ارتفعت الوفيات إلى 6606، من بينها 862 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، حسب ما ذكرت منظمة الصحة العالمية.

وللمرة الأولى تجاوز عدد الحالات خارج الصين (86434 حالة مع 13874 حالة جديدة) عدد الإصابات في ذلك البلد الذي ظهر فيه الوباء (81077 حالة مع 29 حالة فقط تم اكتشافها في الـ24 ساعة الماضية)، لذا فإن منظمة الصحة العالمية أعلنت أنها ستتوقف عن حصر الحالات على الأراضي الصينية بشكل منفصل عن تلك الموجودة على بقية الكوكب.

كما أن عدد الوفيات خارج الصين (3388 حالة وتم الإبلاغ عن 848 اليوم) تجاوز عدد الوفيات في ذلك البلد لأول مرة (3218 حالة، 14 منها خلال الـ24 ساعة الماضية).

وارتفع عدد البلدان والأقاليم المتضررة إلى 151، بعد الإبلاغ عن الحالات الأولى في أوروجواي وأوزبكستان ورواندا وسيشيل.

وجاءت إيطاليا بعد الصين كثاني أكثر الدول تأثرا بتفشي الفيروس التاجي بـ23073 حالة إصابة (بزيادة 2470 حالة مما كانت عليه في اليوم السابق)، تليها إيران بـ14991 حالة (بزيادة 1053 حالة) وإسبانيا، التي تجاوزت كوريا الجنوبية وسجلت 8744 حالة، وتسجل ما يقرب من ألف حالة يوميا، وفقا لمنظمة الصحة العالمية .