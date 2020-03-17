24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0707:3313:4117:0119:4020:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. وصلات القنوات التلفزية بشأن فيروس كورونا "لا تتكلم الأمازيغية" (5.00)

  2. "تدابير كورونا" تنقص ركاب سيارات الأجرة وتلزم بتعقيم العربات (5.00)

  3. وزير الأوقاف يدعو إلى الحرص على رفع الأذان في مساجد المغرب (5.00)

  4. هل يتبرع الأغنياء المغاربة بالملايير لمواجهة أزمة فيروس "كورونا"؟ (5.00)

  5. هسبريس تعتمد "العمل عن بعد" خلال "أزمة كورونا" ابتداء من اليوم (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | كورونا عالميّا .. 167 ألف إصابة و6606 وفيات

كورونا عالميّا .. 167 ألف إصابة و6606 وفيات

كورونا عالميّا .. 167 ألف إصابة و6606 وفيات
هسبريس - إفي
الثلاثاء 17 مارس 2020 - 12:50

بلغ عدد الحالات الإيجابية لـ"فيروس كورونا" على مستوى العالم 167511 حالة، بعد الإبلاغ عن 13903 إصابة جديدة، بينما ارتفعت الوفيات إلى 6606، من بينها 862 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، حسب ما ذكرت منظمة الصحة العالمية.

وللمرة الأولى تجاوز عدد الحالات خارج الصين (86434 حالة مع 13874 حالة جديدة) عدد الإصابات في ذلك البلد الذي ظهر فيه الوباء (81077 حالة مع 29 حالة فقط تم اكتشافها في الـ24 ساعة الماضية)، لذا فإن منظمة الصحة العالمية أعلنت أنها ستتوقف عن حصر الحالات على الأراضي الصينية بشكل منفصل عن تلك الموجودة على بقية الكوكب.

كما أن عدد الوفيات خارج الصين (3388 حالة وتم الإبلاغ عن 848 اليوم) تجاوز عدد الوفيات في ذلك البلد لأول مرة (3218 حالة، 14 منها خلال الـ24 ساعة الماضية).

وارتفع عدد البلدان والأقاليم المتضررة إلى 151، بعد الإبلاغ عن الحالات الأولى في أوروجواي وأوزبكستان ورواندا وسيشيل.

وجاءت إيطاليا بعد الصين كثاني أكثر الدول تأثرا بتفشي الفيروس التاجي بـ23073 حالة إصابة (بزيادة 2470 حالة مما كانت عليه في اليوم السابق)، تليها إيران بـ14991 حالة (بزيادة 1053 حالة) وإسبانيا، التي تجاوزت كوريا الجنوبية وسجلت 8744 حالة، وتسجل ما يقرب من ألف حالة يوميا، وفقا لمنظمة الصحة العالمية .

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - معاذ الثلاثاء 17 مارس 2020 - 13:01
الاصابات ارتفعت ل186ألف...ياربي تلطف بينا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - عروبي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 13:09
على الدولة أن تعي تماما من الٱن عى أنّ قطاع الصحة قطاع مهم و حيوي لأمن البلاد كالدفاع و الداخلية ها نحن نرى دول عظمى تعلن عن حالة حرب و تترنح أمام فيروس مجهري قد يؤدي إلى خراب شامل للإقتصاد و الدولة... إذن يجب وضع خطة من الآن و وضع ميزانيات ضخمة للنهوض بهذا القطاع..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.