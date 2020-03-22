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الرئيسية | مدارات | صحيفة إسبانية تفضح الأوضاع الصحية في تندوف

صحيفة إسبانية تفضح الأوضاع الصحية في تندوف

صحيفة إسبانية تفضح الأوضاع الصحية في تندوف
متابعة من خالد ملوك
الأحد 22 مارس 2020 - 09:45

حذرت صحيفة إسبانية من النتائج الوخيمة التي يمكن أن تنتج عن تفشي فيروس كورونا بمخيمات المحتجزين بتندوف، لاسيما بعدما أفادت تقارير إعلامية بتسجيل عدة حالات أمام صمت الحكومة الجزائرية وتخليها عن سلطاتها لجبهة البوليساريو الانفصالية التي تعيش وضعا غير مسبوق، خاصة في ظل غياب إجابات عن التحديات التي يطرحها وباء "كوفيد 19" في هذه المنطقة الخارجة عن القانون.

وقالت صحيفة "دياريو16" إن صحراويي المخيمات أمام خطر وشيك قد يترتب عن نشوء بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد، خصوصا في ظل تردي الخدمات الصحية وتدهور البنية التحتية للمستشفيات بهذه الرقعة الجغرافية، إلى جانب غياب الأطر الطبية المؤهلة والافتقار إلى أبسط وسائل العناية وأجهزة الإنعاش الصناعي؛ وهو ما سيثير أزمة صحية ذات عواقب مروعة على حد وصف المنبر الإعلامي الإسباني.

وذكرت المنبر الإخباري نفسه، ضمن مقال اختار له عنوان: "العواقب الوخيمة لفيروس كورونا على ساكنة مخيمات تندوف"، أن دولا متقدمة مثل الصين وإيطاليا تضررت جراء هذه الجائحة العالمية، رغم قوة أنظمتها الصحية والاقتصادية، ما يعني أن مناطق تعيش على إيقاع المساعدات الدولية سيكون مصيرها أسوأ، خصوصا في ظل غياب تدابير النظافة والربط بالمياه الصالحة للشرب وأنظمة الصرف الصحي.

وأضافت "Diario16" أن "أزمة إنسانية ستقع في حال استشرى الفيروس بمخيمات تندوف، خاصة في ظل تراجع قيمة المساعدات الإنسانية التي تتلقاها جبهة البوليساريو من قبل الاتحاد الأوروبي"، وذلك على ضوء تقارير رسمية أوروبية فضحت تلاعب الجزائر والبوليساريو بالمساعدات الموجهة إلى المحتجزين فوق التراب الجزائري، مبرزة أن غياب الأطقم الصحية المؤهلة واحدة من المشاكل الرئيسية بالمخيمات.

"في حال تفشي فيروس "كوفيد 19" بمخيمات تندوف، حيث يعيش الآلاف من الصحراويين في ظروف غير إنسانية، فإن حالات الإصابة ستكون مرتفعة للغاية بسبب تفشي أمراض أخرى كالسكري والالتهابات الرئوية، بالإضافة إلى سوء التغذية والجفاف"، تضيف الجريدة، التي كشفت أيضا أن "البنية التحتية للمستشفيات عبارة عن منازل من الطوب لا تتوفر على التهوية الملائمة ولا توجد بها المياه الجارية".

وأكد المصدر الإعلامي الإسباني أنه من المستحيل مواجهة الفيروس في هذه المخيمات، كما أنه من غير الممكن البتة إجراء العمليات الجراحية بسبب غياب الحجرات المعقمة ووحدات العناية المركزة، موردا أنه لا توجد سيارات إسعاف مجهزة بأنابيب الأوكسجين لنقل المرضى، كما أن هناك نقصا خطيرا في الأدوية الضرورية، خاصة المضادات الحيوية التي يحتاجها المصابون بفيروس كورونا المستجد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - yaaaaaaaaadris الأحد 22 مارس 2020 - 10:13
سمحولي ، حتى الأوضاع الصحية في المغرب، لا تسر لا حبيب و لا عدو، و نتمنى أن تكون هذه الظروف العصيبة بداية لإعادة النظر في الواقع الصحي المغربي
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2 - محماد الوجدي مول المحلبة الأحد 22 مارس 2020 - 10:17
هذه مسؤولية حكام الجزاءر العسكر..ومسؤولية بلد جنوب افريقيا ، وكل الدول التي تغرد في فلكهما عن الشعب الصحراوي وجمهوريته الوهمية .. على الجميع التدخل فورا لانقاذ أرواح مواطنين ابرياء جيء بهم منذ أربعة عقود إلى تندوف لزعزعة الاستقرار في المملكة المغربية... هذه مسؤولية حكام الجزاءر العسكر والآخرون اللذين يبدرون أموال شعوبهم لشراء الأسلحة للبوليزاريو ...وعلى كل حال بعضهم صحراويون مغاربة من قباءل الصحراء غرر بهم .. عليهم نفض غبار رمال تندوف وطلب العودة إلى المغرب بلدهم الاصلي ....
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3 - ام ياسين الأحد 22 مارس 2020 - 10:19
السلام عليكم ورحمة الله اولا وقبل كل شيء ادعوا الله ان يرفع عنا هذا البلاء ويشفي جميع المرضى ويرحم المتوفين منهم وددت في كل مرة وانا اتصفح جريدتكم بان اشارككم رايي المتواضع في هذه النازلة ولكن اجد الكثير ممن يدلي بنفس رايي اما وقد حانت الفرصة فاقول قال الله فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين هاذا هوالحال هذه الشرذمة القليلة التي تدعي انها دولة تضاهي بلدي الحبيب الذي يعبق بالتاريخ ظهرت على حقيقتها المخزية وحقيقة من يؤازرونهم بهتانا وظلما ادمعتم عيوننا وادميتم قلوبنا على هم حملناه في صدورزا اجيالا واجيالا على تفرقة بين اخوان وجيران دم واحد ولسان واحد وعاءلة واحدة مشتتة بكيد منهؤلاء ولا زلنا لم نتعظ ولكن حان الوقت ليعلم حكام ظلموا انفسهم وشعبهم في الشقيقة الجزاءر ان في الاتحاد قوة واتم كلامي بانه تبين بوضوح انه لا يصح الا الصحيح فالعلم اولا ثم الصحة ثانيا والضرب على ايدي الخاءنين سنكون بخير العزة لبلادي والقهر للخونة
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4 - fadil الأحد 22 مارس 2020 - 10:19
اللهم اهد جنرلات الجزائر ونطامهم ماذا سيربحون من معاكاساتهم للتاريخ ول
منطق العقل؟
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5 - الفيلالي الأحد 22 مارس 2020 - 10:19
اقول دائما أن الجزائر صانعة الكيان لا تريد الصحراويين بقدر ما تريد ارضهم الفكر التوسعي يسيطر على حكام الجارة الشرقية وخاصة منهم الجنرالات فلم تكتفي هده الدولة بسلب تندوف ولبير لحلو من المغرب لدى من الواجب والضروري على الشعب الصحراوي المحتجز وحتى المسيرون من قادة الجبهة ان يعو بلعب الحكومة الجزائرية وجنرالاتها وينضمو الى اخوانهم في المغرب والنهوض لهده الجهة من الوطن الحبيب المواكبة المدن الاخرى
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6 - سليم الأحد 22 مارس 2020 - 10:20
بمشيىة الله كورونا ستصيب كل اعداء الوحدة الترابية وباذن الله سينجو المساكين الذين لاحول لهم ولا قوة
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7 - Mohamed HRIDA الأحد 22 مارس 2020 - 10:20
لا اله الا الله
هذه هي المناسبة للرجوع آلى الوطن الأصلي المغرب
كفاكم عذابا سنين مضت
ان الوطن غفور رحيم
كل شيء متوفر لديكم في وطنكم الأصلي المغرب
الحمد لله
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8 - احمد الأحد 22 مارس 2020 - 10:22
فاقد الشيء لا يعطيه ان الجزائر في هده المحنة ان تساعد هم و هي محتاجة لمن يساعدها لو رجعوا لوطنهم المغرب لكانوا يعاملون معاملة المواطن الحر
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9 - belahcen الأحد 22 مارس 2020 - 10:23
الجريدة الاسبانية التي تتكلم عن المساعدات الاوروبية البوليزاريو تذهب الي جيوب الشردمة المسوولة علي وضعية المغتربة المحتزجين في تندوف فلما لا تقول الصحفي اوالصحفية علي فتح الطريق لمن اراد الرجوع الي وطنه. اما عن تفشي الوباء فاذا كان وطنيا لبلده فانه لا يحمل هم اخوته الاسبان والايطاليين ويعمل علي العمل في جهة في صحراء الجزاءر. بمجموعة لا تفوق 40000سكان ولا تهمه 69000000نسمة من بلاده او له مصلحة مالية في شردمة البولبزاريو.
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10 - Salassi alaouin الأحد 22 مارس 2020 - 10:31
حضن النظام الجزائر مرتزقة البوليزاريو الإرهابي فحضن التخلف و موت الإقتصاد و اليوم أصاب المرتزقة الوباء .
لنظام الجزائر الإختيار أن اختار حضن الموت فنا ذنب الشعب ؟
قف أيها النظام الجزائري و أسأل نفسك ماهي نتائج عنادك و تعنتك ؟ ماذا جنت أياديك
اقتصاد كساد خرب ...و سعر النفط يعوم في البحر الأحمر
للشعب الجزائري غارق في بحار الفقر
الوباء ينتشر و من سفك بالسرقة أموال الشعب لا يتحرك
إن شئت أحضن تعنتك أحضن المرتزقة أحضن الموت
فالشعب الجزائري الأبي المؤمن رب يحميه رب ينصره ....ليكن الله في عونك أيها الشعب الجزائري الشقيق .
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11 - عكاشة . الأحد 22 مارس 2020 - 10:36
على اخواننا المحتجزين بحمدات تندوف اعلان العصيان المدني بهذا المخيم الذي يعتبر سجن كبير تحت انظار الامم المتحدة ، رفع شعار الالتحاق فورا بارض الوطن . فالوطن غفور رحيم كما قال سيدي رضوان الله عليه . فالصمت والبقاء تحت الخيام البالية لا يجدي نفعا . فالعسكر واصحاب الخدمة الوطنية هو الرابح اذا ما تمت اطالة امد هذا الصراع الذي عمر طويلا .
اللهم رد الينا اخواننا المحتجزين عاجلا غير اجل بحق بسم الله الرحمان الرحيم وصل اللهم على محمد وال محمد في العالمين انك حميد مجيد .
و السلام على من ينتظر منا السلام .














- عكاشة لخديم .
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