24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:00
|07:26
|13:39
|17:03
|19:44
|20:59
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- المغرب ينهي عملية تسهيل عودة السياح إلى بلدانهم
- هكذا يرتبط تعافي الاقتصاد المغربي بمدى تطبيق "الحجر الصحي"
- "كورونا".. تعدد التفسيرات والخطر واحد
- في ضرورة التثقيف الصحي
- إجراءات الدولة في مواجهة الفيروس
الشاعر سرحان يتخيل البشرية بدون ماء .. لهاث وكوابيس زرقاء (5.00)
لماذا تسجل إيطاليا أعلى حصيلة للوفيات جراء فيروس "كورونا"؟ (5.00)
- عدد المصابين بـ"فيروس كورونا" يتزايد في المغرب .. الحصيلة: 96 - (286)
- خرق الطوارئ الصحية بفاس - (257)
- تزايد الإصابات المؤكدة بكورونا في المملكة .. الحصيلة: 104 حالات - (229)
- "شهادة الخروج" تربك مغاربة في اليوم الأول من "الطوارئ الصحية" - (203)
- هذه تفاصيل عن الجهات المسجّلة 96 إصابة بـ"كورونا" في المملكة - (138)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حقوقيون ينادون بحماية سكان تندوف من كورونا
قالت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إنها تطالب الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضية السامية للاجئين بضرورة التدخل العاجل لحماية ساكنة مخيمات تندوف من وباء "كورونا"؛ وذلك بإيجاد الوسائل الصحية التي تحد من الانتشار والمعالجة الممكنة، والحماية الدولية لهذه الساكنة أمام الأنباء التي تؤكد تركها ومصيرها في هذه الظروف العصيبة.
كما أضافت المنظمة إن مكتبها التنفيذي، في إطار تتبعها لتداعيات وباء "كورونا" انطلاقا من التواصل مع عضواتها وأعضائها، ومن خلال ما ينشر في الصحافة الورقية والإلكترونية، توقف عند بعض القضايا التي تشغله وتستدعي التدخل العاجل.
وطالب المكتب التنفيذي الحكومة والسلطات العمومية والجماعات الترابية بأن تقوم بـ"إيواء المهاجرين والمهاجرات وجميع الأجانب الذين لا مأوى لهم في أماكن آمنة، أسوة بما قامت به بعض الجماعات بالنسبة للمشردين في جماعاتها"، و"تقنين وتسريع تمكين المواطنين بشهادات التنقل الاستثنائية والإعلان عن سبل وطرق التوصل بها عبر القنوات العمومية لتفادي المضاربة فيها والتجمعات غير المرغوب فيها إعمالا لبلاغ وزارة الداخلية".
وناشد المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان المسؤولين من أجل "تمكين الجمعيات والتعاونيات التي تدبر توزيع الماء في دواويرها من الدعم إذا كانت في حالة عسر وبإرجاء مشاكلها في هذا الظرف العصيب لتمكين الساكنة بالماء لحيويته في مواجهة الوباء".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
من جهة أخرى، يجب على الإعلام المغربي أن ينشر تقارير عن وضعية مستشفيات إيطاليا المكتظة بممراتها التي لا يسمع فيها إلا صوت آلات التنفس ورائحة الموت تخيم على المكان، حتى يعي مخالفوا الحجر الصحي بخطورة الوضع، وإن لزم الأمر تغريم المخالفين. فالأمر جدي وخطير وكارثي.
إذا حار أمرك في شيئين ولم تدري حيث الخطأ والصواب , فخالف هواك فإن الهوى يقود النفس إلى ما يعاب.
الامام الشافعي