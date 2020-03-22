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الرئيسية | مدارات | حقوقيون ينادون بحماية سكان تندوف من كورونا

حقوقيون ينادون بحماية سكان تندوف من كورونا

حقوقيون ينادون بحماية سكان تندوف من كورونا
هسبريس من الرباط
الأحد 22 مارس 2020 - 12:49

قالت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إنها تطالب الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضية السامية للاجئين بضرورة التدخل العاجل لحماية ساكنة مخيمات تندوف من وباء "كورونا"؛ وذلك بإيجاد الوسائل الصحية التي تحد من الانتشار والمعالجة الممكنة، والحماية الدولية لهذه الساكنة أمام الأنباء التي تؤكد تركها ومصيرها في هذه الظروف العصيبة.

كما أضافت المنظمة إن مكتبها التنفيذي، في إطار تتبعها لتداعيات وباء "كورونا" انطلاقا من التواصل مع عضواتها وأعضائها، ومن خلال ما ينشر في الصحافة الورقية والإلكترونية، توقف عند بعض القضايا التي تشغله وتستدعي التدخل العاجل.

وطالب المكتب التنفيذي الحكومة والسلطات العمومية والجماعات الترابية بأن تقوم بـ"إيواء المهاجرين والمهاجرات وجميع الأجانب الذين لا مأوى لهم في أماكن آمنة، أسوة بما قامت به بعض الجماعات بالنسبة للمشردين في جماعاتها"، و"تقنين وتسريع تمكين المواطنين بشهادات التنقل الاستثنائية والإعلان عن سبل وطرق التوصل بها عبر القنوات العمومية لتفادي المضاربة فيها والتجمعات غير المرغوب فيها إعمالا لبلاغ وزارة الداخلية".

وناشد المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان المسؤولين من أجل "تمكين الجمعيات والتعاونيات التي تدبر توزيع الماء في دواويرها من الدعم إذا كانت في حالة عسر وبإرجاء مشاكلها في هذا الظرف العصيب لتمكين الساكنة بالماء لحيويته في مواجهة الوباء".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - Mino الأحد 22 مارس 2020 - 13:04
اين هي الإمكانيات ،الناس واحلين في تلبية اقل الاشياء للشعب ،صافي الحلقة الاخيرة وقربات طلع الكتبة
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-12
2 - Soufiane الأحد 22 مارس 2020 - 13:04
اشكر المنضمة المغرببة لحقوق الانسان المغرببة على هذه الإلتفاتة الانسانية ... بوركتم.
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12
3 - غبثة الأحد 22 مارس 2020 - 13:05
سكان تندوف جائتهم الفرصة على طبق من ذهب الإلتحاق بالوطن، اما طلبهم الحماية من كورونا و والولاء للجزائر فللجزائر اولى بحمايتكم
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26
4 - immad الأحد 22 مارس 2020 - 13:13
اظن الجزائر ستحمي تيندوف من كورونا فقد عودتنا انها تدافع عنها باستماتة ....
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-13
5 - خالد F الأحد 22 مارس 2020 - 13:20
لأول مرة أتفق مع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، لانها كانت منطقية في مطالبها، لكن بما أنها منظمة غنية ذات موارد مالية دولية وداخلية، هل تبرعت لصندوق جائحة كورونا أم لا !؟
من جهة أخرى، يجب على الإعلام المغربي أن ينشر تقارير عن وضعية مستشفيات إيطاليا المكتظة بممراتها التي لا يسمع فيها إلا صوت آلات التنفس ورائحة الموت تخيم على المكان، حتى يعي مخالفوا الحجر الصحي بخطورة الوضع، وإن لزم الأمر تغريم المخالفين. فالأمر جدي وخطير وكارثي.
إذا حار أمرك في شيئين ولم تدري حيث الخطأ والصواب , فخالف هواك فإن الهوى يقود النفس إلى ما يعاب.
الامام الشافعي
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8
6 - مغربية الأحد 22 مارس 2020 - 13:21
اللهم احض اخواننا في تندوف ضحايا استغلال الجبهة التي يتمتع رؤساءها بالنعيم في قصورهم
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10
7 - VGA الأحد 22 مارس 2020 - 13:27
والى المغاربة الفارين لتندوف الله يهديهم ويرجعو معززين مكرمين فكلنا مسلمون فالمغرب بلدهم والصحراء صحراءهم وكلنا مغاربة مسلمون لا فرق بين هادا وهادا والشعب الجزاءري اخواننا وأشقاءنا لنا خيراتنا ولهم خيراتهم والكل يعيش مع الآخر ونطلب من الله ان يرحمنا وان بشافى مرضانا ومرضى المسلمين و الإنسانية جمعاء وان يدهب عنا هاد الوباء
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0
8 - عكا الأحد 22 مارس 2020 - 13:27
لعلها الفرصة السانحة لكي نفهم الصحراويين المغاربة المحتجزين بتندوف انهم لو عادوا إلى وطنهم لوجدوا الكرامة والعزة والعناية .
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0
9 - sadaam الأحد 22 مارس 2020 - 13:27
نعم انا معا هدا القرارا لانهم محتجزين في السجون والاسوار عبارة عن ألغام مزروعة حيت لايمكنهم الهروب الله ايكون معهم
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10 - REDA الأحد 22 مارس 2020 - 13:33
هذه فرصة من ذهب لاخراج ساكنة تندوف المغاربة من الجحيم
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11 - ذئب الغابة الأحد 22 مارس 2020 - 13:37
أين اختفت الجمعية المغربية لحقوق الانسان؟
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