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الرئيسية | مدارات | الصين ترسل إلى المغرب طائرة محملة بالمعدّات لمواجهة "كورونا"

الصين ترسل إلى المغرب طائرة محملة بالمعدّات لمواجهة "كورونا"

الصين ترسل إلى المغرب طائرة محملة بالمعدّات لمواجهة "كورونا"
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الأحد 22 مارس 2020 - 14:45

بعد المباحثات الهاتفية التي أجراها ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مع نظيره الصيني، وانغ يي، بشأن مرض فيروس "كورونا" المستجد، قررت الصين إرسال طائرة من المعدات الطبية إلى المغرب.

وأكدت مصادر رسمية لجريدة هسبريس الإلكترونية، اليوم الأحد، أن طائرة الخطوط الملكية المغربية توجهت، ليل السبت، إلى الجمهورية الصينية لجلب مساعدات طبية لمكافحة انتشار فيروس "كورونا".

وذكرت مصادر هسبريس أن الطائرة وصلت إلى الصين اليوم على الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المغربي، ويرتقب أن تعود محملة بالمساعدات الطبية الصينية المتعلقة بمكافحة "كورونا"، وذلك في إطار الاستفادة من خبرات التجربة الصينية في هذا المجال.

وأجرى وزير الخارجية المغربي مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني، أول أمس الجمعة، كما شارك رفقة وزراء خارجية عدد من الدول التي تعرف تفشي الوباء لديها، في "اجتماع بالفيديو"، مع كبار المسؤولين الصينيين لبحث سبل مواجهة وباء "كورونا".

وفي المرحلة الأولى، يُرتقب أن يقتصر التنسيق بين المغرب والصين على المعدات الطبية المتعلقة بفيروس "كورونا"، ويُمكن أن يشمل الاستفادة من تجربة الأطباء الصينيين في حالة تطور وضعية الوباء في المملكة.

وكانت وكالة "شينخوا" للأنباء الصينية كشفت أن وزير الخارجية الصيني أجرى اتصالاً هاتفياً مع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بشأن مرض فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وأورد المصدر ذاته أن بوريطة وجّه الشكر إلى الجانب الصيني على تعاطفه وتضامنه مع الشعب المغربي، وأشاد بدعم الصين للمغرب. وقال بوريطة، وفق وكالة "شينخوا"، إن "الصين وضعت معايير أساسية للمجتمع الدولي فيما يتعلق بمكافحة المرض".

وذكر بوريطة، حسب المصدر نفسه، أن "المغرب حريصٌ على التعلم من الخبرة الصينية في الوقاية والسيطرة، والمضي قُدماً تجاه تعزيز التبادلات والتعاون مع الخبراء الطبيين الصينيين".

وأشار المصدر نفسه إلى أنه "على الرغم من أن الصين ما تزال في حاجة إلى كمية كبيرة من الإمدادات الطبية للوقاية من المرض، فإنها ستفعل أقصى ما في وُسعها لمساعدة الدول المعنية في شراء المنتجات من الصين وتوفير ممرات خضراء للتخليص الجمركي والنقل".

وكانت الصين قد أرسلت طائرة من المعدات الطبية والخبراء إلى إيطاليا لمساعدتها في مواجهة وباء "كورونا"، كما تعهدت بتزويد الاتحاد الأوروبي بالكمامات وأجهزة الفحص لمكافحة تفشي فيروس "كورونا" المستجد، منها "مليونا كمامة جراحية، و200 ألف كمامة 'ان/95'، و50 ألف جهاز فحص".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (72)

1 - ملاحظ الأحد 22 مارس 2020 - 14:50
1 - احذروا فتنة العابد الجاهل: الحل يجب على الدولة منع التجول ابتداء من 6 مساء. 2 - يجب التفكير من الان في تحويل بعض الفنادق الى ميتشفيات مؤقتة وتعويض اصحابها من بعد
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18
2 - الهلالي الأحد 22 مارس 2020 - 14:50
مانوع المساعدات ؟ اللهم الطف بنا يالطيف
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7
3 - Hollandddddsdss الأحد 22 مارس 2020 - 14:51
حكام الصين ليسوا هم حكام اسبانيا
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5
4 - ايوب مول البنان الأحد 22 مارس 2020 - 14:51
الحمد لله بلادنا ممخلياش من جهدها باش تحارب هاد الفيروس
كنتمناو حتى ناس يعواو بهادشي
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38
5 - YOUSSERSIF الأحد 22 مارس 2020 - 14:52
نشكر جزيل الشكر الصين الشعبية الشقيقة العظيمة وتحياتي ايظا للسيد المحترم ناصر بوريطة وكنتمناو بان هاد المعدات الطبية يستفد منها الشعب
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27
6 - تنغيري الأحد 22 مارس 2020 - 14:52
الصين طلعات حسن من المغاربة ديالنا،دولة غربية تساعد المغرب في حين ان المغاربة انفسهم يسعون الى تدمير البلاد. ݣالوها ناس زمان،تلقا الخير في البراني متلقاهش فخوك.
الله اكتر من امثال الصينيين
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20
7 - yassine الأحد 22 مارس 2020 - 14:52
بلتوفيق للاطر الطبية المشرفة... اعانهم الله على هذه المحنة... الله المعين
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18
8 - مغربي الأحد 22 مارس 2020 - 14:52
و البعض كان يطالب ب مقاطعة الصين بسبب ما كان تقوم به مع انفصاليي الإيغور
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-3
9 - hayat الأحد 22 مارس 2020 - 14:52
بغينا يعطيونا الخطة و المنهجية ديالهم
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6
10 - الزغاري الأحد 22 مارس 2020 - 14:52
اللهم يا ربي فرج علينا و على جميع المسلمين و ارفع الوباء و نجينا من الداء انك على كل شيء قدير
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9
11 - عبدو الأحد 22 مارس 2020 - 14:53
طلب من السلطات المغربية التأكد من خلو هده المعدات من الفيروس ربما يكون عالقا بتلك المعدات من غير قصد اتناء الشحن الى غير دلك كون هده المعدات سيستعملها اطباؤنا وشكرا
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6
12 - مسمار جحا الأحد 22 مارس 2020 - 14:53
نحن كشعب و الله ما نستحقو هاد مساعدات اكثر من 90 فالماية من شعب كان كيشوف صينيين فشواع و ينعتهم بكورونا دبا هما تعافاو و حنى تبلينا بالفيروس + الخونة، واحد رئيس جماعة قروية بالمغرب بغا يعاون صين المغاربة كاملين استهزؤوا به دبا صين العظمى كتعاونكم على وجهو و صيفطولو شلا كمامات، لو كان العالم كلو فديك لحضة تضامن مع صين و عاونها ما كانش غيخرج فيروس من صين
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11
13 - المتوكل الأحد 22 مارس 2020 - 14:53
مشكورون،مستقبل زاهر ينتظر العلاقات المغربية الصينية.
سؤال: هل سينقلب السحر على الساحر وتقود الصين العالم؟
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8
14 - ابن سوس المغربي الأحد 22 مارس 2020 - 14:54
يا ربي السلامة راه الشينوا مشاو كاع لطليان و مزال مبانتش النتيجة، اللهم ياربي احفظ هذا الشعب و هذآ الوطن
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15 - Samir الأحد 22 مارس 2020 - 14:54
هل تقوم وزارة الصحة بتوغدعبة المواطنين ؟؟؟
أختي المغربية أخي المغربي إلزموا بيوتكم من فضلكم. ان الفيروس ينتقل من شخص لآخر حتى و ان يبدو الشخص سليم يمكن أن يكون ناقل للفيروس. لان الأعراض تكون طاهرة على الشخص بعد أسبوعين من الإصابة. المرجو من وزارة الصحة توعية البشر عن طريق نشرة على التلفاز و الجرائد. و لما تعليمات متكررة .
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16 - Observater الأحد 22 مارس 2020 - 14:54
شكرا لجمهورية الصين الشعبية .. شكرا للشعب الصيني العظيم
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0
17 - نكير الأحد 22 مارس 2020 - 14:55
الصين ارسلت ماسكات الى عدة دول,لكن عليها تعويض الدول التي تعاني,لان نكران وجود المرض لمدة شهرين من طرف حكام الصين جعله ينتقل الى الجميع
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18 - حسن قنديلة الأحد 22 مارس 2020 - 14:55
شكرا جل المسؤولين بصف عامة وشكراا خاصة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصرو الله وحفظه وجميع الاسرة العلوية على جهودهم من الاعمال والإرشادات للتصدي هذا الوباء الفتاك
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-5
19 - مغربي مفكر بالمنطق الأحد 22 مارس 2020 - 14:56
خليك فدارك خليك فدارك خليك فدارك

البارح داكشي لوقع كديل على عدم وعي بعض الفئات، شوف العالم كلو متحد الحمد لله، ندعيو ونصليو من دارنا، المسؤوليه مشتركة والقضيه امن دوله ماشي عب

اطالب بتدخل الجيش بصرامه حيت هادا تههديد لسلامة الوطن والمواطنين،
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3
20 - La verite الأحد 22 مارس 2020 - 14:56
يجب اعطاء التعليمات لتعقيم كل ما يتحرك في الشوارع وليس وتيقة الخروج.
على الدولة ان تتحمل مسؤوليتها ولا باراج واحد يقوم بالتعقيم و غير بالكربة والله عار .
اما الخروج بلا ضرورة فلا داعي منه
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21 - rachid rachid الأحد 22 مارس 2020 - 14:56
يجب تعقيمها الهم احفظنا و احفظ بلادنا الحبيب و احفظ ملكنا و الاسرة الملكية
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22 - حمزة الأحد 22 مارس 2020 - 14:56
هذه مبادرة حسنة من اكبر المتضررين فالعالم. اتمنى ان يتخلص المغرب من هذا الوباء بسرعة، ليلعب دوره الريادي افريقيا، ويساعد إخوانه جنوب الصحراء كما اعتدنا عليه.
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2
23 - مغربي الأحد 22 مارس 2020 - 14:57
الصين وجدت طريقة لبيع منتجاتها .
رغم انها هي من تتحمل المسؤولية في هذا الوباء لازالت تبحث عن المال .
حتى تعرفوا ان الصين اشد بأسا على للشعوب من الغريبين.
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-4
24 - Haddaoui الأحد 22 مارس 2020 - 14:57
Un nouveau business pour les Chinois..quand la Chine s'eveillera...le monde tremblera
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-2
25 - مغربي الأحد 22 مارس 2020 - 14:57
اتبتت الحكومة التكنوقراطية الى حد الان حزمها ونجاعتها في التصدي للازمة تحت القيادة الرشيدة لعاهل البلاد حفظه الله.
والان فقط نجني تمار عدم الاصطفاف الى قطب معين و الابتعاد عن سياسة المحاور و الانجراف نحو اجندات خارجية معينة .
اللهم نجنا من هدا الوباء. الله يحد الباس..
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0
26 - فلاح الأحد 22 مارس 2020 - 14:58
نتمنى ان تكون هذه المعدات كافية ونتوجه بالشكر للصين على المساعدة
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0
27 - الحرب العالمية الثالثة الأحد 22 مارس 2020 - 14:59
هذه الحرب اجمعت جيوش العالم بشتى توجهاتهم لمواجهت عدو ضعيف ليبين اننا اضعف منه لانه فرض علينا حضرا جويا و بحريا وبريا .
اتمنى ان تكون اجهزة الفحص ضمن المساعدات الصينية.
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0
28 - Ilyas الأحد 22 مارس 2020 - 14:59
السلام عليكم ورحمة الله،

انصحكم و نفسي بتقوية المناعة و تجنب تيارات الهواء، فحسب بعض الاطباء، هناك من يقضي او يقاوم الفيروس قبل تفاقم الوضع.

لا تنسو الدعاء للجميع بالتوفيق و بتيسير الاسباب
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29 - خالد الأحد 22 مارس 2020 - 14:59
اوقات الشدة يظهر الصديق ، الصين تبدي حسن نيتها تجاه العالم و تسرع للمساعدة ، شكرا لك ايها التنبن العضيم.
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30 - حسن الأحد 22 مارس 2020 - 14:59
رغم هاذ المجهودات الجبارة لي كاديرو هناك فئة من الشعب غير مبالية بالعربية تعراابت ممسوقااش للأسف
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31 - الصين الأحد 22 مارس 2020 - 14:59
رغم محنتها الا أنها ابانت ان تساعد المغرب . فتحية للشعب الصيني والمغربي على التعاون والتضامن فيما بينهم. اللهم ارفع البلاء عن العالم باكمله فكل الدول في ورطة الان . اطلب من سكان طنجة وفاس الا يقوموا بعمل ماقاموا به ليلة أمس كي لانقع في الخطأ التي وقعت فيه الدول العظمى . اللهم احفظ بلادنا .
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3
32 - mohammed الأحد 22 مارس 2020 - 15:00
شكرا ايها الابطال الصينيين. اخي بوريطه هادو هما الرجال اللي كايخص الانسان يديرهم بجنبه في السراء والضراء
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1
33 - youssef الأحد 22 مارس 2020 - 15:00
اللهم يسر و لا تعسر. لنحافظ على الئيجابية
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34 - المرادي جواد الأحد 22 مارس 2020 - 15:00
يجب على الدولة ان تستخلص الدروس و العبر من جائحة كورونا ....
الدولة التي تحارب الاطباء و تحارب الاساتذة و تحارب الموظفين و تفتطع من معاشاتهم ...و تجعلهم يفرون من الوظيفة قبل التقاعد
فمن يحمل الوطن في غياب هؤلاء ؟؟
من يتكلف بتعليم وتطبيب و تمريض المجتمع في غياب اطبائها و ممرضيها ؟؟
من يحمل الوطن في غياب عنصره البشري عامة ؟؟؟
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35 - سعيد الأحد 22 مارس 2020 - 15:00
نثمن كل الجهود التي يبدلها المغرب من أجل التحكم والتغلب على هذا الوباء، نعم المزيد ثم المزيد من التعاون والبحث عن شتى الحلول والمخارج حتى نتجنب المعضلة. كما يجب اتخاد إجراءات أمنية مشددة وصارمة في كافة المدن المغربية ونركز على الاستباقية التي تعتبر هي الأخرى حلا
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36 - انا الأحد 22 مارس 2020 - 15:01
اين هم الان اولائك الذين كانوا يتشفون في مصاب الصين اول الوباء؟ ها هي الآن الصين شفيت و ترسل لك مساعداتها، مزيا الصين ما كاتفهمش العربية و ما عارفاش اش كان يتقال عليها ههه
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37 - موظف الأحد 22 مارس 2020 - 15:01
مبادرة طيبة تفتح الامل في استمرار الحياة
ان شاء الله كل شيء سيمر مر السحاب وتبقى الذكرى لعلنا نستفيد منها
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38 - ben lebsir ahmed الأحد 22 مارس 2020 - 15:01
بصراحة المغرب يقوم بمجهوادات تحسب له يقوم بما يلزم بعيدا على مشكل الاقتصاد ليس كما الكثير البلدان تفضل الاقتصاد على المواطن لكن للاسف مايزال في المغرب مجتمعا وبعض الدين لايعرفون وجاهلون للمصيبة التي هزمت الدول العضمى امامها نثمنى من المجتمع المغربي ان يساعد هده الدولة لهزيمة هدا الوباء بااقل الخسائر علينا ان نتقدم ونتحد ونلتزم
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39 - أرجو تدخل قوة الجيش الأحد 22 مارس 2020 - 15:02
بعد المظاهرات التي كان وراءها شردمة من الخونة، نأمل أن لا يخرج الوضع عن السيطرة.
أرجو خروج الجيش من الثكنات لفرض النظام بقوة، و تزويد الأسر الضعيفة بضروريات الحياة
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40 - عبد الله لطفي الأحد 22 مارس 2020 - 15:02
السيد بوريطة في نظري افضل رجل وزير خارجية مغربي خلال الاعوام الماضية
وفقنا الله للخير جميعا
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41 - عبده/الرباط الأحد 22 مارس 2020 - 15:02
شكرا لجمهورية الصين الشعبية على هذه المساعدة الهامة للشعب المغربي رغم ظروفها الخاصة... اما امريكا فقد رفضت رفع العقوبات عن ايران مما زاد من استفحال حالة وباء كورونا بها... المحن هي التي تظهر معادن الرجال و تصقلها....
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42 - بن عبو الأحد 22 مارس 2020 - 15:02
ڤيروس كورونا كشف عورة أمريكا و اوربا، فقط دول تعيش على خيرات الدول الضعيفة عن طريق ابتزازها بحقوق الانسان و ما شابه ذلك فكما صرح الرئيس الصربي ان أوربا لا يعول عليها وقت الأزمات. الصين ابانت عن حنكة و انضباط حكومة و شعبا مما يجعلها جديرة بقيادة العالم عن مستقبل أفضل خاليا من التسلط على الدول النامية.
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43 - Топ الأحد 22 مارس 2020 - 15:02
Il faut scanner tout ce qu`ils vous envoie , parce que chez ces gens la,les produit exporte au tiers monde sont different a celle qu`ils exportent a l`ouest.Peut etre la deuxieme vague de corona vers l`afrique
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44 - شكرا جزيلا للصين الشعبية الأحد 22 مارس 2020 - 15:03
شكرا للقيادة السامية لجلالة الملك محمد السادس على توجهاته الدبلوماسية في سبيل هذا الوطن الغالي، وشكرا للصين الشعبية حكومة وشعبا على هذه الالتفاتة وخصوصا في هذه الظرفية العصيبة، الله يحفظ جميع الامم وخصوصا الأمة الإسلامية من هذا الوباء الفتاك كورونا ويحفظ ملكنا والأسرة العلوية والشعب المغربي داخل المغرب أو وخارجه وكل من يعيش علة هذه الأرض وان يرحمنا ويرحم جميع المسلمين والسلام.
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45 - moha الأحد 22 مارس 2020 - 15:03
Une grande nation, une grande civilisation, un grand peuple ils méritent tous le respect. Un grand chapeau aux Chinois,
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46 - عبداللطيف الأحد 22 مارس 2020 - 15:04
أتمنى ان تكون تلك المعدات معقمة
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47 - اسفيي الأصل الأحد 22 مارس 2020 - 15:04
شكرا يا أحسن شعب بالعالم ... كم إحتقروكم لكنكم أعطيتمونا درسا في الإنسانية و الإخاء
انتم خير جار و صديق ... رغم بعد المسافات.
حفظكم الله ... وحفظ بلدنا من شر الوباء .
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48 - Yassine الأحد 22 مارس 2020 - 15:05
الإمبرطورية الصينية إسم على مسمى شكرا لكم عللى المساعدة رغم أنكم بحاجة لها
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49 - هشام الأحد 22 مارس 2020 - 15:05
مبادرة حميدة ونتمنى من المغرب أن يستفيد من التجربة الصينية
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50 - benabdellah الأحد 22 مارس 2020 - 15:05
هذه هي سياسة الصحيحة يجب أستيراد الأجهزة سوائا من الصين ٱو من الدول أوروبية لتشخيص و علاج قيروس viruscorrona سوائا من ميزانية الدول أو عن طريق خلق صندوق
تبرعات من طرف أغنياء المغرب .. مع مواصلة البقاء في المنزل و الخروج فقط للضرورة مثل ذهاب للعمل أأو تبضع في الحانوت
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51 - لا حول و لا قوة إلا بالله الأحد 22 مارس 2020 - 15:05
الصين خرجت من الحرب منتصرة و في ظرف قياسي بعد عزلها عالميا و بفضل صرامتها و قوة عزيمة مواطنيها تغلبت على اوباء الفتاك ،لذا وجب الاستفادة من تجربتها و خبرتها في مجال الفيروسات و ربط علاقات جيدة معها لتزويد المملكة باللوجستيك الصحي الضروري لتخطي محنة فيروس كورونا المستجد ... اللهم انك تعلم اننا امة بسيطة و لا حول و لا قوة لنا ابعد عن شر هذا الوباء القاتل
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52 - محمد بوعناية الأحد 22 مارس 2020 - 15:06
من فضلكم مجرد ملاحظة أين الأشقاء الفرنسيين والأشقاء الأمركيين أين الذين بريظون التطبيع علانية والأمركيين. الصديق عند الضيق
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53 - متتبع هيسبريس الأحد 22 مارس 2020 - 15:06
احسن عوان الناس لي مشاو مع الطيارة
الله يحفظهم وصافي
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54 - العلوي عبد الواحد الأحد 22 مارس 2020 - 15:06
للامانة انا معجب بالدبلوماسية والحكومة المغربية فاجأتني بصراحة...كنت لا ارى فيها الا الفشل والان خطواتها محسوبة واستباقية وتقدير الأزمة بمهنية واحترافية واقنا الله من الجهلاء والضلامين منهم بالخصوص
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55 - logique الأحد 22 مارس 2020 - 15:06
ونعم التعاون والعلاقة بين الدول . اللهم ارفع عن البشرية هذا الوباء برحمتك وكرمك وجودك انك على كل شيء قدير
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56 - بن دودة محمد الأحد 22 مارس 2020 - 15:07
أشكر دولة الصين شعبا وقيادة على هذه المساعدات القيمة في هذه الظروف العصيبة،وكمواطن مغربي غيور على وطنه اقول لا أنسى هذه المبادرة من شعب قيمه ضاربة منذ القدم في تاريخ البشرية ،على عكس آخرين.حفظ الله المملكة .
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57 - التعقيم الأحد 22 مارس 2020 - 15:07
الله ايرحم ليكم الولدين الى ما قبل ما تنزلوا هاته المعدات من الوسيلة ديال النقل عقموهم مزيان لان الصين ما غادي ايجي منها الا الفايروس.
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58 - ملذو الأحد 22 مارس 2020 - 15:07
ما داواو حتى راسهم
الله يلطف بنا
الحجر الصحي الكفيل فهاد اللحظة
غير خليو فلوس التبرعات مخبيين نحتاجوهم لحوايج خرين بلا ماتلقاوا ليهم الطريق
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59 - Samir الأحد 22 مارس 2020 - 15:09
كل الاحترام والتقدير لسيادتنا المغربية تأكدنا بما لا يدفع إلى الشك اننا تحت ايدي آمنة تأكدنا ان وطننا الحبيب له رجالات المواقف الصعبة بكل فخر واعتزاز وانتماء لا مشروط انا مغربي وافتخر
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60 - هشام متسائل الأحد 22 مارس 2020 - 15:09
شكرا للصين العظيمة

ولا تعولوا على ماما فرنسا
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61 - الكحلاوى سعيدة الأحد 22 مارس 2020 - 15:11
شكرا لمجهودات الجبارة التى يتخدها الملك نصره الله اتمنى لشعب ان يتعاون باخلاقه والتزامه لتعلمات السامية ولسلطات التى تبدل اقصى جهدها اتمنى الكل يجلس فى بيته والحراسة الى عدم نقل الوباء لغير
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62 - جلال الأحد 22 مارس 2020 - 15:11
الصين خاضها تصفيط طائرات ديال النظام والانضباط هي يحتاجها المغرب كلشي يمشي مزيان لو الشعب انظبط تخيلوا متلا خرج الصينيين إلى الشارع مظاهرة ضد.كورونا يكسرون الحظر باش يدعو على كورونا ماذا سوف يحصل لهم لو كانوا في الصين سوف يتم الإعدامهم فورا بسبب غباءهم يعتبرون المجرمين أو المجانين يوضعون في مستشفى الأمراض العقلية خصهم حجر العقلي ماشي الحجر الصحي باش مزيانة الديكتاتورية تجيب النظام الديمقراطية تجيب الفوضى خاصة مع الشعوب المتخلفة
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63 - عبد الصمد الأحد 22 مارس 2020 - 15:11
اطلبوا المساعدات ولو في الصين
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64 - ضد الضد الأحد 22 مارس 2020 - 15:11
لم يكذب من قال ابحثوا عن العلم و لو في الصين . سيأتي اليوم الذي ستحتل فيه العالم بئسره ليس عسكريا و لكن بالإنتاج الصيني في كل الميادين
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65 - اسماعيل الأحد 22 مارس 2020 - 15:12
الاسلوب الوقائي بالتزام العزل الداتي هو اهم عنصر الامن الصحي الجماعي لذا هذا نداء الى وعي وضمير المواطنين بالتزام بيوتهم واحترام حضر التجوال لمحاصرة هذا الوباء.
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66 - ابو سعد الأحد 22 مارس 2020 - 15:12
مهم جدا الاستفادة من تجربة الصين في السيطرة على الفيروس. ولم لا تشجيع افاق التعاون وتبادل الخبرات؛في المجال العلمي؛وفي مجال مكافحة الاوبئة ...../.
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67 - صهيل الخيل الأحد 22 مارس 2020 - 15:12
للجنرال الأمريكي مكارتني قول بليغ جدا
ويختصر كل ما يقع في العالم : كل الهزائم تلخصها كلمتين c est trop tard
لقد فات الأوان
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68 - جون الأحد 22 مارس 2020 - 15:13
الصين أظهرت للعالم انها تساعد وفعلا شكرا لما تقوم به على عكس الولايات م.أ التي يود رئيسها الاستفراد بللقاح للأمريكيين فقط أظن أنه حان الوقت للصين لتقود زعامة العالم. شكرا للصين على دعمها للمغرب والعالم أجمع.
نبقاو في دارنا المغاربة حتى يدوز الوباء .. الله يرحم ليكم الوالدين
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69 - عبدالعالي الأحد 22 مارس 2020 - 15:13
نقدم الشكر للمسؤلين على هذا التفاعل مع فيروس كورونا واود القول الاستفادة من التجربة الصينية لا تقتصر على هذا بل كثير من الحزم من طرف السلطات للتطبيق الكامل للحجر الصحي ولو اقتضى ذلك استعمال العنف . لأن بعض النماذج في مجتمعنا لا يليق لها اللين .
واخيرا يجب على كل مسلم ترديد هذا الدعاء الذي علمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم "اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسىء الأسقام "
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70 - medmod الأحد 22 مارس 2020 - 15:14
منذ تنصيب السيد بوريطة على راس الديبلوماسية المغربة والامور تمشي على ما يرام رجل مناسب في مكان مناسب . اكثر الله من امثاله . دون ذكر ما قام به لان اللائحة طويلة . برافو بوايطة . دائما في الوسيطة وفي خدمة المغرب .
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71 - almahdi الأحد 22 مارس 2020 - 15:15
حسن فعل وزير الخارجية المغربي باستشارته للصينيين؛الحكمة ضالة المؤمن اينما وجدها فهو اولى بها؛اطلبوا العلم ولو بالصين؛ المرجوا المتابعة؛ ولما لا الاستعانة باطباء صينيين ربما يكونون قدوة لبعض الاطباء المغاربة الذين يتعاملون مع المريض كانه مذنب؟!!!
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72 - خليك فدارك الأحد 22 مارس 2020 - 15:15
قدمت الصين صوره تعكس الوعي والتطور وكذلك التاقلم السريع مع المتطلبات التي تفرضها الضروف كعدم الخروج الا للضروره والحفاض عاى مسافه الامان...... والنتيجه مبهره.
نديرو هي فحالهوووم نستافدو من تجريبتوم اعباد الله
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