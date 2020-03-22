24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:00
|07:26
|13:39
|17:03
|19:44
|20:59
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- أخبار زائفة تورّط 3 أشخاص في إمزورن وسطات
- رئيس سوريا يصدر عفوا عامّا بسبب تفشي كورونا
- المغرب ينهي عملية تسهيل عودة السياح إلى بلدانهم
- الصين ترسل إلى المغرب طائرة محملة بالمعدّات لمواجهة "كورونا"
- وزارة الثقافة والشباب والرياضة تعلّق طباعة الجرائد
الصين ترسل إلى المغرب طائرة محملة بالمعدّات لمواجهة "كورونا" (5.00)
الشاعر سرحان يتخيل البشرية بدون ماء .. لهاث وكوابيس زرقاء (5.00)
لماذا تسجل إيطاليا أعلى حصيلة للوفيات جراء فيروس "كورونا"؟ (5.00)
- إدانة واسعة تنهال على مسيرات ليلية تجاهلت حالة الطوارئ الصحية - (318)
- خرق الطوارئ الصحية بفاس - (305)
- عدد المصابين بـ"فيروس كورونا" يتزايد في المغرب .. الحصيلة: 96 - (286)
- تزايد الإصابات المؤكدة بكورونا في المملكة .. الحصيلة: 104 حالات - (235)
- "شهادة الخروج" تربك مغاربة في اليوم الأول من "الطوارئ الصحية" - (206)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الصين ترسل إلى المغرب طائرة محملة بالمعدّات لمواجهة "كورونا"
بعد المباحثات الهاتفية التي أجراها ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مع نظيره الصيني، وانغ يي، بشأن مرض فيروس "كورونا" المستجد، قررت الصين إرسال طائرة من المعدات الطبية إلى المغرب.
وأكدت مصادر رسمية لجريدة هسبريس الإلكترونية، اليوم الأحد، أن طائرة الخطوط الملكية المغربية توجهت، ليل السبت، إلى الجمهورية الصينية لجلب مساعدات طبية لمكافحة انتشار فيروس "كورونا".
وذكرت مصادر هسبريس أن الطائرة وصلت إلى الصين اليوم على الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المغربي، ويرتقب أن تعود محملة بالمساعدات الطبية الصينية المتعلقة بمكافحة "كورونا"، وذلك في إطار الاستفادة من خبرات التجربة الصينية في هذا المجال.
وأجرى وزير الخارجية المغربي مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني، أول أمس الجمعة، كما شارك رفقة وزراء خارجية عدد من الدول التي تعرف تفشي الوباء لديها، في "اجتماع بالفيديو"، مع كبار المسؤولين الصينيين لبحث سبل مواجهة وباء "كورونا".
وفي المرحلة الأولى، يُرتقب أن يقتصر التنسيق بين المغرب والصين على المعدات الطبية المتعلقة بفيروس "كورونا"، ويُمكن أن يشمل الاستفادة من تجربة الأطباء الصينيين في حالة تطور وضعية الوباء في المملكة.
وكانت وكالة "شينخوا" للأنباء الصينية كشفت أن وزير الخارجية الصيني أجرى اتصالاً هاتفياً مع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بشأن مرض فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).
وأورد المصدر ذاته أن بوريطة وجّه الشكر إلى الجانب الصيني على تعاطفه وتضامنه مع الشعب المغربي، وأشاد بدعم الصين للمغرب. وقال بوريطة، وفق وكالة "شينخوا"، إن "الصين وضعت معايير أساسية للمجتمع الدولي فيما يتعلق بمكافحة المرض".
وذكر بوريطة، حسب المصدر نفسه، أن "المغرب حريصٌ على التعلم من الخبرة الصينية في الوقاية والسيطرة، والمضي قُدماً تجاه تعزيز التبادلات والتعاون مع الخبراء الطبيين الصينيين".
وأشار المصدر نفسه إلى أنه "على الرغم من أن الصين ما تزال في حاجة إلى كمية كبيرة من الإمدادات الطبية للوقاية من المرض، فإنها ستفعل أقصى ما في وُسعها لمساعدة الدول المعنية في شراء المنتجات من الصين وتوفير ممرات خضراء للتخليص الجمركي والنقل".
وكانت الصين قد أرسلت طائرة من المعدات الطبية والخبراء إلى إيطاليا لمساعدتها في مواجهة وباء "كورونا"، كما تعهدت بتزويد الاتحاد الأوروبي بالكمامات وأجهزة الفحص لمكافحة تفشي فيروس "كورونا" المستجد، منها "مليونا كمامة جراحية، و200 ألف كمامة 'ان/95'، و50 ألف جهاز فحص".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (72)
كنتمناو حتى ناس يعواو بهادشي
الله اكتر من امثال الصينيين
سؤال: هل سينقلب السحر على الساحر وتقود الصين العالم؟
أختي المغربية أخي المغربي إلزموا بيوتكم من فضلكم. ان الفيروس ينتقل من شخص لآخر حتى و ان يبدو الشخص سليم يمكن أن يكون ناقل للفيروس. لان الأعراض تكون طاهرة على الشخص بعد أسبوعين من الإصابة. المرجو من وزارة الصحة توعية البشر عن طريق نشرة على التلفاز و الجرائد. و لما تعليمات متكررة .
البارح داكشي لوقع كديل على عدم وعي بعض الفئات، شوف العالم كلو متحد الحمد لله، ندعيو ونصليو من دارنا، المسؤوليه مشتركة والقضيه امن دوله ماشي عب
اطالب بتدخل الجيش بصرامه حيت هادا تههديد لسلامة الوطن والمواطنين،
على الدولة ان تتحمل مسؤوليتها ولا باراج واحد يقوم بالتعقيم و غير بالكربة والله عار .
اما الخروج بلا ضرورة فلا داعي منه
رغم انها هي من تتحمل المسؤولية في هذا الوباء لازالت تبحث عن المال .
حتى تعرفوا ان الصين اشد بأسا على للشعوب من الغريبين.
والان فقط نجني تمار عدم الاصطفاف الى قطب معين و الابتعاد عن سياسة المحاور و الانجراف نحو اجندات خارجية معينة .
اللهم نجنا من هدا الوباء. الله يحد الباس..
اتمنى ان تكون اجهزة الفحص ضمن المساعدات الصينية.
انصحكم و نفسي بتقوية المناعة و تجنب تيارات الهواء، فحسب بعض الاطباء، هناك من يقضي او يقاوم الفيروس قبل تفاقم الوضع.
لا تنسو الدعاء للجميع بالتوفيق و بتيسير الاسباب
الدولة التي تحارب الاطباء و تحارب الاساتذة و تحارب الموظفين و تفتطع من معاشاتهم ...و تجعلهم يفرون من الوظيفة قبل التقاعد
فمن يحمل الوطن في غياب هؤلاء ؟؟
من يتكلف بتعليم وتطبيب و تمريض المجتمع في غياب اطبائها و ممرضيها ؟؟
من يحمل الوطن في غياب عنصره البشري عامة ؟؟؟
ان شاء الله كل شيء سيمر مر السحاب وتبقى الذكرى لعلنا نستفيد منها
أرجو خروج الجيش من الثكنات لفرض النظام بقوة، و تزويد الأسر الضعيفة بضروريات الحياة
وفقنا الله للخير جميعا
انتم خير جار و صديق ... رغم بعد المسافات.
حفظكم الله ... وحفظ بلدنا من شر الوباء .
تبرعات من طرف أغنياء المغرب .. مع مواصلة البقاء في المنزل و الخروج فقط للضرورة مثل ذهاب للعمل أأو تبضع في الحانوت
الله يحفظهم وصافي
الله يلطف بنا
الحجر الصحي الكفيل فهاد اللحظة
غير خليو فلوس التبرعات مخبيين نحتاجوهم لحوايج خرين بلا ماتلقاوا ليهم الطريق
ولا تعولوا على ماما فرنسا
ويختصر كل ما يقع في العالم : كل الهزائم تلخصها كلمتين c est trop tard
لقد فات الأوان
نبقاو في دارنا المغاربة حتى يدوز الوباء .. الله يرحم ليكم الوالدين
واخيرا يجب على كل مسلم ترديد هذا الدعاء الذي علمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم "اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسىء الأسقام "
نديرو هي فحالهوووم نستافدو من تجريبتوم اعباد الله