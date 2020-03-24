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الرئيسية | مدارات | الأوقاف: شهر شعبان يحل يوم الخميس في المغرب

الأوقاف: شهر شعبان يحل يوم الخميس في المغرب

الأوقاف: شهر شعبان يحل يوم الخميس في المغرب
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 24 مارس 2020 - 21:14

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر شعبان لعام 1441 هجرية سيكون بعد غد الخميس.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر شعبان لعام 1441 هجرية بعد مغرب اليوم الثلاثاء فتأكد لديها عدم ثبوت رؤيته.

وفي ما يلي نص البلاغ:

"تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر شعبان لعام 1441 هجرية، بعد مغرب يوم الثلاثاء 29 رجب 1441 هـ موافق 24 مارس 2020 ميلادية، واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته. وعليه فإن شهر رجب يكون قد استكمل الثلاثين يوما، ويكون فاتح شهر شعبان هو يوم الخميس 26 مارس 2020 ميلادية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - عصام ايت الثلاثاء 24 مارس 2020 - 21:20
اللهم آهله علينا باليمن والبركات
ليفرحان برمضان يبان
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59
2 - karim الثلاثاء 24 مارس 2020 - 21:20
اللهم أدخل علينا هذا الشهر الحرام بالفرج وارفع عنا البلاء إنك سميع مجيب الدعاء وارحم ضعفنا فمهما عظمت ذنوبنا فإن رحمتك أعظم
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61
3 - اللهم بلغنا رمضان الثلاثاء 24 مارس 2020 - 21:20
الله ادخلو علينا او على امة محمد صلى الله عليه وسلم بصحة او عافية او يرفع علينا هاد بلاء ياربي
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33
4 - احبك ياوطني الثلاثاء 24 مارس 2020 - 21:22
اللهم اهله علينا بالخير و البركات والشفاء ورفع البلاء انك على كل شىء قدير
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32
5 - hajji الثلاثاء 24 مارس 2020 - 21:23
ربي مسنا الضر وانت احم الراحمين
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37
6 - مبارك لعميم الثلاثاء 24 مارس 2020 - 21:25
اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان يا حنان يا منان
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32
7 - عبد الهادي ابن جرير الثلاثاء 24 مارس 2020 - 21:25
بالصحة والسلامة والهنا وزوال الفيروس بإذن الله.
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22
8 - Bouchaib الثلاثاء 24 مارس 2020 - 21:25
اللهم ادخله عنا بالخير والبركات وان يرفع عنا هدا الوباء.
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25
9 - غيور الثلاثاء 24 مارس 2020 - 21:27
اللهم اهله على هذه الامة الضعيفة التي توحدك ولا تشرك بك احدا بالخير والفرج والنجاة والحفظ يا من لا بخفى عليه شيء لا في السماء ولا غي الارض امين
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24
10 - وفاء 1 الثلاثاء 24 مارس 2020 - 21:28
الله يدخلو علينا وعلى أمة سيدنا محمد وعلى جميع البشرية بالصحة والعافية ورفع البلاء يارب
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20
11 - عادل من تطوان الثلاثاء 24 مارس 2020 - 21:31
هلال خير و و رشد اللهم اهله علينا بالخير و الرحمات و اجعله فرصة لنا للرجوع الى طريق الحق و الصواب و ارفع عن امة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كل بلاء و ارزقنا الصبر على البلاء
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21
12 - ليلى الثلاثاء 24 مارس 2020 - 21:35
ياربي دخلوا علينا بصحة وعافية واختفاء هذ وباء في جميع بقع العالم
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20
13 - عبدالرحيم زيداني الثلاثاء 24 مارس 2020 - 21:37
الله أكبر اللهم بلغنا رمضان وارفع عنا البلاء يادالجلال والإكرام
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14 - فارس محمد الثلاثاء 24 مارس 2020 - 21:42
اللهم بلغنا رمضان وأبعد عنا البلاء يا ارحم الراحمين
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5
15 - امينة الثلاثاء 24 مارس 2020 - 21:44
اللهم اجعل شهر رجب جابر للكسر الذي يعاني منه العالم،و اهل علينا شهر شعبان بالصحة والعافية و جلاء الهم و الحزن و رارفع عنا البلاء يا ربنا حتى نستقبل شهر الصيام بكل اجواىه الروحانية،
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16 - mohamed chaba الثلاثاء 24 مارس 2020 - 21:45
اللهم ادخله علينا بالخير انشاء الله وعلى أمة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وابعد عنا هذا الوباء انه سميع مجيب
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17 - ندى الثلاثاء 24 مارس 2020 - 21:48
اللهم أهله علينا بالعفو و العافية على أمة لا إله إلا الله محمد رسول الله.و ارفع عنا هذا الإبتلاء و عن البشرية جمعاء مسلمون و إخواننا في الإنسانية
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18 - hicham الثلاثاء 24 مارس 2020 - 21:50
الله أهله علينا بالخير واليمن والبركات
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19 - makhlouf الثلاثاء 24 مارس 2020 - 21:52
الله يدخلو علينا بالصحة والسلامة وأبعد عنآ هاد البلاء ,,,برحمتك يا ارحم الراحمين
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20 - NADA الثلاثاء 24 مارس 2020 - 21:53
اللهم مع دخول الشهر الابرك اللهم ارفع هذا البلاء و ارزق الشفاء لكل مريض يا رب
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21 - khalido الثلاثاء 24 مارس 2020 - 21:54
رب اهله علينا و انت راض عنا يا أرحم الراحمين
رب ارفع عنا البلاء و الوباء
رب و ارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين و اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات يا عفو يا كريم
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22 - لنتحد جميعا الثلاثاء 24 مارس 2020 - 21:55
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شئ في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم
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23 - nada الثلاثاء 24 مارس 2020 - 21:57
اللهم بلغنا رمضان وارفع عنا البلاء وقنا شر هذا الداء
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24 - كريم السائل الثلاثاء 24 مارس 2020 - 22:03
اللهم اهله علينا بالخير و البركات والشفاء ورفع البلاء انك على كل شىء قدير
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