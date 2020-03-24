الأوقاف: شهر شعبان يحل يوم الخميس في المغرب

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر شعبان لعام 1441 هجرية سيكون بعد غد الخميس.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر شعبان لعام 1441 هجرية بعد مغرب اليوم الثلاثاء فتأكد لديها عدم ثبوت رؤيته.

وفي ما يلي نص البلاغ:

"تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر شعبان لعام 1441 هجرية، بعد مغرب يوم الثلاثاء 29 رجب 1441 هـ موافق 24 مارس 2020 ميلادية، واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته. وعليه فإن شهر رجب يكون قد استكمل الثلاثين يوما، ويكون فاتح شهر شعبان هو يوم الخميس 26 مارس 2020 ميلادية".