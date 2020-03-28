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العيسى: قمة العشرين تبرز الإشعاع الدولي للسعودية

العيسى: قمة العشرين تبرز الإشعاع الدولي للسعودية
هسبريس من الرباط
السبت 28 مارس 2020 - 11:13

أوضح الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس مجلس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، أن قمة مجموعة العشرين الافتراضية الاستثنائية التي دعا إليها الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لبحث جائحة فيروس كورونا المستجد وتداعياتها، تؤكد حرص المملكة العربية السعودية على الاضطلاع بمسؤوليتها الدولية.

وقال العيسى "بادرت السعودية بالدعوة إلى عقد تلك القمة الاستثنائية وبنجاح كبير في ترتيب اجتماعها الافتراضي من أجل مناقشة موضوع مهم يتعلق بتلك الجائحة العالمية وما تُشكله من خطر كبير على العالم بأسره، بدءاً بتهديد الأرواح، حيث حصد العديد منها في انتشار سريع ومطرد، وانتهاء بالاقتصاد العالمي والتأثير سلباً على نموه، والمهدد بالانخفاض إلى النصف في حال استمرار انتشار الفيروس.

وتابع القيادي الإسلامي ذاته بأن "الكلمة الضافية التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين في افتتاح القمة ألقت بظلالها على العديد من النقاط المهمة؛ إذ أكد أن تأثير هذه الجائحة توسّع ليشمل الاقتصاديات والأسواق المالية والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية، ما تسبب في عرقلة عجلة التنمية والنمو، والتأثير سلباً على المكاسب التي تحققت في الأعوام الماضية".

واستطرد المتحدث بأن "هذه الأزمة الإنسانية تتطلب استجابة عالمية، والعالم يعقد آماله على قادة المجموعة للتكاتف والعمل معاً لمواجهتها؛ مع ما أوضحه العاهل من مبادرة المملكة بالعمل مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات المتخصصة على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد وضمان سلامة الأفراد، وتثمين الإجراءات الفعالة التي اتخذتها الدول في هذا الصدد، والدعم الكامل لمنظمة الصحة العالمية في تنسيقها للجهود الرامية إلى مكافحة هذه الجائحة.

وأشار الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى إلى تأكيد خادم الحرمين الشريفين على مجموعة العشرين بأن تأخذ على عاتقها مسؤولية تعزيز التعاون في تمويل أعمال البحث والتطوير، سعياً إلى التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا، وضمان توفر الإمدادات والمعدات الطبية اللازمة، مع أهمية تقوية إطار الجاهزية العالمية لمكافحة الأمراض المعدية التي قد تتفشى مستقبلاً".

ولفت العيسى إلى أهمية ما شدد عليه العاهل السعودي من ضرورة استعادة التدفق الطبيعي للسلع والخدمات في أسرع وقت ممكن، إذ أوضح أنه يتوجب على مجموعة العشرين إرسال إشارة لاستعادة الثقة في الاقتصاد العالمي، عاقداً الأمل الكبير من خلال تحفيز قدرة مجموعة العشرين على التعاون المشترك على تجاوز هذه الأزمة.

وتابع المتحدث بأن المملكة العربية السعودية تؤكد من خلال هذه المبادرة السريعة، وبحجمها الدولي الكبير والمؤثر، على التعاطي الإيجابي الفاعل عبر محورية دورها العالمي واضطلاعها بكامل مسؤوليته على كافة الأصعدة، ولاسيما في إطار ترؤسها لمجموعة العشرين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - أين مختبرات الدول العربية السبت 28 مارس 2020 - 11:28
أقول لي السيد عبد الكريم عيسى ،الإشعاع لي الدول التي تهتم با العلماء و المختبرات ، لي إيجاد دواء أو لقاح.
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17
2 - عدنان السبت 28 مارس 2020 - 11:32
حتى في قلب الازمة و في هذا الابتلاء الرباني ، لازلتم تتمتعون بنفاق عجيب.
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20
3 - كمال السبت 28 مارس 2020 - 11:33
العلماء ديال بصاح اراهم منكبين ليلا ونهارا ومع سباق مع الزمان في مختبارتهم يحاولون ايجاد دواء ولقاح لهذا الفيروس الجديد الغريب والعابر للقارات بسرعه البرق والذي ازعج البشريه باكملها وانتم في المقابل جالسون تمدحون في هذا وذاك .
مساهمه كبيره هذي من جانبكم
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4 - حلف الفضول السبت 28 مارس 2020 - 11:36
لا عاصم اليوم من امر الله. لله الامر من قبل ومن بعد ...!
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12
5 - kamal السبت 28 مارس 2020 - 11:37
عن اي اشعاع يتحدت لاتوجد دولة عربية لديهاا شعاع وبالخصوص السعودية التي لولا البترول والحج لما كان يعرفها احد
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6 - سعد السبت 28 مارس 2020 - 11:40
رحم الله من عرف قدره ولا حول ولا قوة الا بالله
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7 - Izhak السبت 28 مارس 2020 - 11:49
Meskine. Le Corona a bouffé son cerveau !Va dormir va toi et le psychopathe qui utilise la tronçonneuse contre ses opposants.
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0
8 - المعلق الصغير السبت 28 مارس 2020 - 11:49
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
معلومات مهمة
يجب وضع الكمامات للجميع كما فعلت الدول الاسيوية وهذا ما ساعدها على احتواء المرض رغم الكثافة السكانية لان الأشخاص المصابين الذين لا تظهر عليهم اعراض المرض هم الذين ينشرونه
نذه المسألة نغافلت عنها أوربا وانتم ترون النتيجة
ولبس من اللازم ان تكون الكمامة طبية بل اي خرقة تغي بالغرض لمنع تلويث الأماكن
ثانيا الاستعانة بالتشخيص الإشعاعي سكانير لان دقته 97% وهو سريع بالمقارنة بالتشخيص البيولوجية 60٪ فقط اي ان الانسان قد يكون مريضا بالكورونا ولا يظهر ذلك في نتيجة التشخيص
نسأل الله السلامة والعافية للجميع
اللهم ارفع عنا الوباء يا أرحم الراحمين
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0
9 - مطبل حتى النخاع !! السبت 28 مارس 2020 - 11:49
اﻻشياء كبيرة وصغيرة ﻻ تخفى على الناس ، ﻻكن مع اﻻسف الشديد اهل مكة أبعد من مكة ، حتى وقت اﻻزمات والشدة يخشون المخلوق وﻻ يخشون الخالق . والله احق ان تخشوه.
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10 - عمر السبت 28 مارس 2020 - 11:49
عن أي إشعاع تتحدث و أنتم تصدرون البترول و تستوردون كل شيء. عن أي إشعاع و أنتم تدفعون الجزية لأسيادكم و أنتم صاغرون. عن أي إشعاع و أنتم دمرتم جميع الدول العربية. عن أي إشعاع و أنتم تفتحون الحانات قرب الحرم.
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