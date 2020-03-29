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الرئيسية | مدارات | المغرب يجلب 110 آلاف جهاز كشف عن "كورونا" من كوريا الجنوبية

المغرب يجلب 110 آلاف جهاز كشف عن "كورونا" من كوريا الجنوبية

المغرب يجلب 110 آلاف جهاز كشف عن "كورونا" من كوريا الجنوبية
هسبريس من الرباط
الأحد 29 مارس 2020 - 15:00

بعد المنتجات الطبية الصينية، لجأ المغرب إلى شركة عالمية من كوريا الجنوبية لاقتناء أجهزة الكشف عن فيروس "كورونا" المستجد، وذلك في ظل استمرار تفشي الوباء في المملكة.

ووقع سفير المملكة المغربية بكوريا الجنوبية، شفيق رشادي، عقداً مع المدير العام لشركة "Osang Health Care" الكورية الجنوبية لشراء 100 ألف جهاز كشف سريع عن فيروس "كورونا".

وقررت الشركة الرائدة عالمياً، وفق ما نقلته الصحافة الكورية، منح المغرب 10 آلاف جهاز كشف إضافي مجاناً؛ في حين أبرم الطرفان عقداً في وقت قياسي بالنظر إلى حاجيات المملكة من أجهزة الكشف السريع.

وكانت وزارة الصحة المغربية توصلت من الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، المحدث بتعليمات من الملك محمد السادس، بمبلغ 2 مليار درهم من أجل شراء المعدات الطبية وتجهيزات المستشفيات.

يتعلق الأمر بعتاد لوجستيكي يتمثل في 1000 سرير للإنعاش و550 جهازا للتنفس، ومائة ألف عدة لأخذ العينات، ومائة ألف عدة للكشف، وأجهزة للفحوصات بالأشعة.

كما سيخصص هذا المبلغ أيضاً لشراء الأدوية من مواد صيدلانية واستهلاكية طبية وغازات طبية، ناهيك عن تعزيز إمكانيات اشتغال وزارة الصحة، من تعويضات لمهنيي الصحة، والتعقيم والتنظيف والوقود.

ويتوقع أن يرفع المغرب من الطاقة السريرية للإنعاش المقدرة حاليا بـ1640 سريرا إلى 3000 سرير، نتيجة اقتناء عدد من تجهيزات التنفس الاصطناعي وأجهزة الكشف السريع عن الفيروس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - Said russie الأحد 29 مارس 2020 - 15:05
المغرب يملك احسن أنضمة الكشف وهما الشيخ و المقدم ولكن مع كامل الاسف المغرب دأب على استعمال هذين الجهازين فقط فيما يخدمه وليس فيما يخدم المواطن
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-3
2 - فردوس الأحد 29 مارس 2020 - 15:05
كورونا فيروس أعمى لا يفرق بين اسود او ابيض ولا بين غني او فقير ولا قوي او ضعيف يصيب الجنس البشري بما انك تنتمي إلى الجنس البشري. فإنك. مهدد.
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4
3 - رحاب الأحد 29 مارس 2020 - 15:06
اتمنى من هسبرس ايصال صوتها. اليوم مشيت لاحد مراكز تجاريه بطريقتي بسياره شفت ناس مجمعه خاصة شباب.. وكانه ماكايننش والو اتمنى من سلطات تشديد رقابهم حتى رالنهااار
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9
4 - اغلاق الأحد 29 مارس 2020 - 15:06
الحكومة دايرة لي عليها خاص الشعب يتبع التعليمات باش نقضيو على الفيروس.ادعو السلطة الى اغلاق الاحياء لي سكانها مامسوقينش
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8
5 - Khalid الأحد 29 مارس 2020 - 15:06
مع كامل احترامي للصين، حتى الأقنعة الواقية يجب تجنب شرائها من الصين، فهولندا أرجعت مؤخرا مئات الآلاف من الأقنعة إلى الصين (لا أنذكر العدد بالضبط) لأنها لا تتطابق مع معايير الجودة للحماية من كوفيد-19.
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2
6 - سكتو عبد الرحيم الأحد 29 مارس 2020 - 15:06
Continuez à appliquer toutes les solutions disponibles. Bon courage.
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1
7 - المهدي الدهجي الأحد 29 مارس 2020 - 15:07
بالنسبة هاد التحليل مشي كتعطي 100٪ غير 70٪
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-2
8 - ساعة اضافية اليوم الأحد 29 مارس 2020 - 15:07
لماذا اليوم هناك ارتباك في الهواتف بزيادة ساعة اضافية ؟؟
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1
9 - قصراوي الأحد 29 مارس 2020 - 15:07
هد الشي ممتاز
ولكن يمتا غدي نتوصلو بهد المعدات الطبية
حياتش هدا وقتهم
المرجو تفسير
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2
10 - عادل الأحد 29 مارس 2020 - 15:08
بالله عليكم تفاءلوا ، وكفوا عن التخوين، السلطات لا تنام من أجلكم والتجهيزات الطبية قادمة إن شاء الله، فالخير آت، وما عليكم إلا الدعاء والتفاؤل...
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2
11 - فاسي تايق فراسي الأحد 29 مارس 2020 - 15:08
هنيئا لنا جميعا... اضن الآن سيتم أخد الاعتبار و زيادة في ليطيسي... و سيتم علاج المرضى الدي بدأهم العلاج قبل فوات الأوان
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-1
12 - مهتم الأحد 29 مارس 2020 - 15:08
نسأل الله السلامة والعافية ، اللهم ارفع عنا هذا البلاء وقنا شرّه. آمين
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3
13 - Rachid holland الأحد 29 مارس 2020 - 15:08
علاش من قبل .ؤعمل المستشفيات والمدارس التغدية الصحية بحال كوبا الدولة صغيرة استثمرت في الصحة المغرب كيستثمر في المغنين والموازين
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0
14 - الان الأحد 29 مارس 2020 - 15:09
الان ستظهر ان شاء الله التحاليل في اقرب وقت وولعدد كبير
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0
15 - على كلميييم باب الصحراء الأحد 29 مارس 2020 - 15:09
فوقاش غادي اوصلو هاد الأجهزة للمغرب.....
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2
16 - مواطنة الأحد 29 مارس 2020 - 15:09
استغرب لحال الناس ، بينما الاعداد تتصاعد لازال الكتيرون يخرجون لزيارة الوكالات التجارية من ابناك و وكالات الاتصالات لاغراض تصنف بغير الطارىة في الظروف الحالية و يزدحمون في صفوف الانتظار و يستعملون الالات التي يلمسها كل الناس دون التفكير ولو لدقيقة في خطورة الامر فمن يعلم اين يلتصق الفيروس!!! ومن يعلم ان كان الانسان مصابا لكن الاعراض لم تظهر بعد و هو يسرح ويمرح و ينقل العدوى لموضفين اضطرو للخروج للعمل ...لطفا ببعضنا البعض ان لم تخافو على انفسكم فلا تظلمو ابريء معكم امكثو في منازلكم الله يرحم الوالدين
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3
17 - ahmef الأحد 29 مارس 2020 - 15:09
العالم كله يتهاتف لشراء الاجهزة الطبية. السؤال متى ستصنع ومتى ستصل. وكذلك هل هي وفق المواصفات على اعتبار النصب والغش الذي تعرضت له العديد من طلبيات بعض الدول كاسبانيا وبلجيكا حيث وجدوا ان السلع المستوردة لم تكن وفق المواصفات المطلوبة .
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