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بنحمزة يدعو إلى إخراج الزكاة قبل الموعد لمساعدة "فقراء كورونا"

بنحمزة يدعو إلى إخراج الزكاة قبل الموعد لمساعدة "فقراء كورونا"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 01 أبريل 2020 - 09:15

مع الصّعوبات التي تعانيها العديد من الأسر ذات الدّخل المحدود بعد فرض حالة الطوارئ الصحية للوقاية من انتشار فيروس "كورونا" بالمملكة، دعا الفقيه المغربي البارز مصطفى بنحمزة الناسَ إلى تقديم الزّكاة قبل موعدها للأسر المعوزة والمحتاجين، وإلى الصندوق المخصّص لتدبير الجائحة.

وقال مصطفى بنحمزة، عضو المجلس العلمي الأعلى، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إنّ الأصل في الزكاة أنّها تجب بعد مرور الحول بالنسبة للأموال، لكن الفقه الإسلامي اعتبر أنّ هناك حاجات تستدعي أن تُقَدَّم الزكاة، وانتهى الفقه المالكي بعد نقاش إلى جواز تقديمها بنحو شهرين.

وأضاف مصطفى بنحمزة أنّ هناك فقها آخر، هو فقه أبي حنيفة وقولٌ لأحمد ابن حنبل بأنّ الزكاة يمكن أن تقدَّم لسنتين، وقال: "قد قدّم النبي صلى الله عليه وسلم زكاة عمّه العبّاس قبل إبّانِها بسنتين".

وأضاف: "لا نعيش الآن ظرفا عاديا، بل نعيش ظرفا خاصّا استثنائيا، وحالةَ ضرورة، وفقه الضرورة هو غير الفقه العادي، ونحتاج أن نُسْعِفَ النّاس ويجدوا أن الإسلام هو الذي يقدّم لهم يد العون، ولذلك لا بدّ أن نصير إلى الأقوال التي تقول بتقديم الزكاة، وهي أقوال فقهاء مسلمين كبار، ولهذا يجوز إخراجها الآن".

وذكر الفقيه ذاته أنّ "مع استمرار الجائحة اليوم، هنالك حاجة للمعالجة الفورية، فالنّاس يحتاجون الطّعام، ويحتاجون شيئا مما يَسْتَبقيهِم في بيوتهم"، وقال شارحا: "فُرِضَ على النّاس الحجر وهو مفيد ونافع، ونرى أن تمدّد هذا المرض بالمغرب ليس بالسّرعة التي يتمدّد بها في دول أخرى، وإذا أردنا أن نحافظ على هذا النظام، لا بدّ أن نعطي للنّاس إمكانات البقاء في بيوتهم، وأهمّ ما يطلبه الناس الطّعام؛ فإسْعَافُ الناس يصير واجبا حمايةً لهم وحماية للآخرين؛ لأن كلّ من يخرج من بيته يمكن أن ينقل الوباء إلى جهات كثيرة".

وشدّد مصطفى بنحمزة على ضرورة "المسارعة إلى إنجاد هؤلاء المحتاجين، مع تنظيم ذلك لأن هناك من سيتطلّع ومن سيستغلّ اللحظة... وهو ما يتطلّب أن ينظر الإنسان إلى الفقراء الذين يعرفهم، ويعرف من وضعِهِم ومن سكنهم ومن أحوالهم أنّهم فقراء، لأنه لا بدّ أن يبقيهم في بيوتهم عن طريق هذا العطاء"، ثم أضاف: "الحمد لله، بعض المغاربة يقومون بذلك في بعض الأسر والأحياء".

وأوضح رئيس المجلس العلمي المحلي بوجدة أنّ "هذه الزكاة يجب أن يدفعها الإنسان إلى الأقرَب فالأقرب، فإذا وجد أمامه فئة محتاجة فلا يذهب إلى غيرها، لأنه إذا كان يعرف من الواقع ومن تقصّيه أنّ هنالك فقراء يعرفهم بأعيانهم، أو أناسا يعرف أحوالهم من هؤلاء الذين تقطّعت بهم السّبل وتوقّفت مصادر عيشهم، فهم الأوّلون إن استطاع".

وأضاف المتحدّث أنّ "على الإنسان أن يضع في الاعتبار الصندوق الخاصّ بتدبير الجائحة؛ لأن التبرع له هو تبرّع لعموم النّاس، فقرائهم وأغنيائهم، لأنه صندوق للمواطنين كلِّهِم"، واسترسل شارحا: "لا شكّ أن الجميع يصير في مثل هذه الحالة شبه فقير؛ لأن الغني قد يكون عنده المال لكنّه قد لا يستطيع أن يجد جهازا للتنفّس مثلا، فيصير فقيرا ولا يغني ماله عنه شيئا. وهذا الصندوق يدعم وزارةَ الصحة لشراء هذه الأجهزة التي تتطلّبها اللحظة".

واعتبر بنحمزة أنّ "المبادرات التي قام بها هذا الصندوق مطمئنة ومشجِّعَة للنّاس الذين رأوا أن التجهيزات وصلت ووُزّعت"، مضيفا: "لا ندري، فهناك دائما نفقات إضافية، والصندوق يعطي الآن للمنقطعين الذين فقدوا أعمالهم، فالمستفيد الأكبر منه هو الفقراء، ولذلك إذا أعطى الإنسان له فإنّما يُعطي للفقراء والمساكين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (30)

1 - الفئة المسحوقة الأربعاء 01 أبريل 2020 - 09:21
الزكاة تعطى لمن هم حولنا ،لا ان ننتظر اجراءات ومساطير تفاقم سحق الفئة المسحوقة اصلا
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7
2 - ياسين الأربعاء 01 أبريل 2020 - 09:22
كلام منطقي وصحيح ولا غنى عنه
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7
3 - مفكر الأربعاء 01 أبريل 2020 - 09:24
و إعفاء المواطنين من أداء فواتير الماء و الكهرباء .
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15
4 - انما اﻻعمال بنيات.. الأربعاء 01 أبريل 2020 - 09:28
الزكاة اذا بلغت النصاب وحال عليها الحول (سنة هجرية ) وجب اخراجها ، كما يجب إخراجها حسب بعض اﻻراء الفقهية اقتداءا بالرسول اﻻعظم صلى الله عليه وسلم ، وهذا يجوز ، وﻻننسى ان اكثرية من المغاربة يخرجونها في عاشوراء !! والبعض الاخر يخرجها في رمصان كبعض الدول العربية والإسلامية قبل وقتها او بعد فوات الأوان وﻻ أحد ينكر عليهم مادامت نيتهم حسنة .
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9
5 - الأندلس الأربعاء 01 أبريل 2020 - 09:29
والصندوق لي فيه 30 مليار درهم ، لمن غيبقى لشي كورونا عندها اليدين والعينين
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22
6 - Abderrahim الأربعاء 01 أبريل 2020 - 09:33
Zakat c’est des sommes d’argent qui varie entre 9 dirhams et 17 dirhams selon la région par personne et par ans
C’est ce que vous nous avez enseigné
Alors la vous vous foutter des gens qui sont dans la misère
Ces familles qui vivent dans des conditions difficiles ont droit à l’aide mensuelle de l’état
2000 dirhams par mois
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-23
7 - hakim الأربعاء 01 أبريل 2020 - 09:37
اخراج الزكاة نعم ضرورة
و لكن اااسي الفقيه شوف لنا مع صندوق الكوارث و المليارات لي نزلات فيه من أنحاء العالم ومن جيوب المواطنين و صندوق كورونا و كذلك الاموال بي نزلات فيه مليارات من المحسنين و من مؤسسات أجنبية
و الوزراء و البرلمانيين ما نخضوش لهم الأجور ديالك
او لا هم خص نريدهم تعويضات تعرفي النفس للخطر
أقسم بالله صادقا غير حانث
لو وزعت الأموال بالسوية لما بقي في المغرب فقير و لا جاهل و لا مريض
المغرب الفساد و تشفارت و بنادم دايخ
فاش كنا نغوتو على موازين و كرة القدم و المشاريع الوهمية و تغيير المنظومة التعليمية و التحديث بما يلزم من تكنلوجيا و أطر
و اعادة بناء المنظومة الصحية و هيكلتها
الناس كانت باغا تشطح و تفرج في الكرة و في تمشي تضحك في مهرجان مراكش للضحك
و لي تكلمتي معه يقول لك اش كتقول ا العميق
ايوا دبا منين جا هذ الفيروس ارا نتفرج انا دبا في الخلعة و في تمارا ديال المواطنبن لي بلا خدمة و بلا مدخول و الطلبة و التلاميذ و الوالدين و خصوصا منين تعلن سنة بيضاء تمتعوا لي في الموسيقى و الغناء و الشطيح و الدربيات و في اطوندوس المدرح ديال يوتوب
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19
8 - من بعيد الأربعاء 01 أبريل 2020 - 09:38
هل يجب إعطاء الزكاة لغير المسلمين
انا أتواجد ببلد و لا يجود به عدد كبير من المسلمين
و يوجد فقراء غير مسلمين في حاجة اكثر من المسلمين

المرجو من العارفين الإجابة فقط
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12
9 - ملاحظ الأربعاء 01 أبريل 2020 - 09:39
الزكاة نعم لكل من تجب عليه. و أداء الضريبة لبعض الشركات التي لا تؤديها.
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7
10 - محمد الأربعاء 01 أبريل 2020 - 09:39
والله ثم والله لو كان الأغنياء يؤدون فريضة الزكاة تجاه الفقراء لما وجدنا أحدا يتسول بهذا الوطن ، ولما قل المطر ولما كثرت الشكاوي والتسول عير المواقع الاجتماعية ، ومع وباء كورونا هناك شريحة من المجتمع تعاني في صمت بمنازلها، تعيش أسوء أيامها مثل قصة القطة التي أغلق عليها البيت لا هي أطعمتها صاحبتها ولا هي أعطتها حريتها لتبحث عن قوتهاومن موقع هيسبريس أقول لنفسي ولغيري إن الله مع الصابرين ، ولا بد من توجيه الشكر للجهات المختصة التي ستقدم الدعم للمواطنين مع بداية شهر ابريل الجاري. اللهم ارفع عنا البلاء آمين
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7
11 - زكاة الراتب الشهري الأربعاء 01 أبريل 2020 - 09:42
الزّكاة في الرّاتب الشهريّ واجبة إذا بلغ نصاباً، وحال عليه الحَوْل،[١] أمّا من كان عنده راتب شهريّ يَصرِفه ولا يبقى منه شيء إلى نهاية الشهر فإنّه لا يلزمه إخراج زكاة راتبه الشهريّ، إلّا في حالة بلوغ ما يدّخره من الرّاتب نصاباً وأن يمضي عليه حَوْل كامل
ومقدار الزّكاة تكون بمقدار خمسة وعشرين بالمئة، وقد فرّق جماعة بين مقدار الزّكاة في الرواتب، ومقدار الزّكاة في إيرادات المِهن الحرّة، فقالوا إنّها 2.5% في الرواتب
نصاب الزكاة هو قيمة 85 غرام من الذهب. او 595 غرام من الفضة.
الضرائب لا تعتبر بحال من احوال بديلا للزكاة، لان للزكاة شروط كثيرة اقلها النية و مخارجها الشرعية
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-9
12 - كريم الأربعاء 01 أبريل 2020 - 09:42
لماذا لا تدعو الناس الى التكفل بالفقراء والمحتاجين كل على قدر استطاعته بدل اللجوء الى التفلسف والتستر وراء والدين ,,,اللجوء الى هذه الفتوى ستكون ذريعة للاغنياء للحجم عن تقديم الصدقة للمحتاجين خاصة الذين بقي لهم على الحول اكثر من شهرين , اما القول بان التبرع الى صندوق كورونا هو صدقة لجميع المحتاجين في المغرب فهذا صحيح ولكننا قرأنا بالامس فقط خبرا بان الاطباء الخواص طلبوا من رئيس الحكومة الاستفادة من هذا الصندوق حتى لا يتعرضوا للافلاس
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4
13 - بنكبور الأربعاء 01 أبريل 2020 - 09:46
جزاكم الله الف خير استاذنا و فقيهنا الجليل ؛ و اكثر من امثالكم؛ اجتهاد و اقتراخ في محله خصوصا في هذه ااظروف
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-7
14 - الصراحة على عين ميكا الأربعاء 01 أبريل 2020 - 09:47
هناك في البنوك من الأموال لو أخرجت الزكاة عليها كل سنة لما بقي فقير في المغرب ودعوة موجها إليهم. وخير الكلام كلام الله في قرآن عضيم
وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ
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0
15 - سعيد الأربعاء 01 أبريل 2020 - 09:47
هاته التفاتة ايجابية من ديننا الحنيف.واين هي التفاتة وزارة الاوقاف ياحسرة مع انها سيادية.
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2
16 - حميد الأربعاء 01 أبريل 2020 - 09:48
الصلح مع الله
الرجوع الى الله والاستغفار
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي (البقرة
اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ ۖ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ هود
وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ هود
وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ هود
اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى سورة نوح
اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا سورة نوح
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-1
17 - نورد الأربعاء 01 أبريل 2020 - 09:49
أولا أين ميزانية وزارة الأوقاف فين كتمشي واش من زكاة تتخرج ٠ناس معدها ماتعطي نص شعب بارك من الخدمة ٠دائما تبحتون إخراج الأموال من المواطنين بأي طريقة ٠٠٠راه صندوق كورونا عمر ٠٠٠٠٠٠
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4
18 - جميل الأمزون الأربعاء 01 أبريل 2020 - 09:53
لو كان الناس يخرجون زكاة مالهم ما بقي فقير في المغرب،لكن حب المال ،الابتعاد عن التعاليم و تعويضها بالضرائب جعل الأغنياء يختبؤون وراء ما يخرجون. الضرائب تدفع للدولة ولا تصل للفقير خصوصا في المغرب.في بلدان أخرى تخصص الدولة دخلاً للمحتاجين من هذه الضرائب وتتكفل بالدواء والتمريض.أما في المغرب الحبيب فإن لم يكن لك عمل فمن الأفضل أن تسمح لهم في هذا البلد، وإلا ستموت جوعا وإن لم تمت جوعا تموت مدلة.
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1
19 - رشيد الأربعاء 01 أبريل 2020 - 09:54
اسي مصطفى راه الخير موجود الحمد لله وصلت مداخيل صندوق كورونا 30 مليار درهم بدون احتساب الهبات الخارجية. تنوزعو بعدا هذه الأموال على مستحقيها من بعد عاد نفتيو في إخراج الزكاة
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2
20 - Zaroual الأربعاء 01 أبريل 2020 - 09:55
الزكاة نوعان زكاة الفطر هي 13 درهم كماقلت تعطي ليرد السائل يوم عيد الفطر
اما النوع الثاني وهو المهم فهي تخرج مرة في السنة وتكون 2.5٪ من مجموع المال اذا كان نقدا
و10٪ من المزروعات البورية
و5٪ من الزراعات السقوية
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0
21 - متطوع في المسيرة الخضراء الأربعاء 01 أبريل 2020 - 09:55
مع احتراماتي للسادة العلماء الأجلاء أعتقد أن من الأفضل بالنسبة للدين سيتوجهون لأداء مناسك الحج هذه السنة حبذا لو تبرعوا بالمبالغ المالية المرصودة لذالك لمساعدة الأرامل واليتامى والمساكين وابن السبيل لكان لهم ذالك أفضل من ألف حجة لأن من رحم من في الأرض يرحمه من في السماء الكل يلتمس رحمة الله تعالى وهاهي بين أيديهم أن وفقهم الله لذالك
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0
22 - نوال الأربعاء 01 أبريل 2020 - 09:58
نعم الزكاة واجبة ولو أعطية للفقراء لما كان الفقر فلنبدأ بأصحاب المليارات الذين ان اخرجت زكاتهم كانت بالملايين
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0
23 - maroc 2020 الأربعاء 01 أبريل 2020 - 10:00
السلام عليكم،
شيء مضحك حقًا ، هل الأغنياء في المغرب يخرجون الزكاة!!
لو كانو يخرجونها ما وجد فقير في المغرب، وما جفت السماء.
أظن ان العلامة يعرف هذا.
والسلام
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24 - السلام عليكم الأربعاء 01 أبريل 2020 - 10:00
كيف سيتقبل الناس افكاركم والكثير منكم ينكرون ان هذه الجائحة غضب من الله... والكثير منكم بعد إغلاق المساجد جلسوا في بيوتهم وتركوا الإعلام لأناس لا يقولون حتى جملة ان شاء الله
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1
25 - مواطن صادق الأربعاء 01 أبريل 2020 - 10:01
بسم الله الرحمان الرحيم

(ا تامرون الناس بالبر و تنسون انفسكم افلا تعقلون )

حلل و ناقش

صدق الله العظيم
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-1
26 - المخلوف الأربعاء 01 أبريل 2020 - 10:03
كلام سديد ومنطقي.الا اني أرى انه يجب ان تفرض كرها على الاموال المكدسة في حسابات الأغنياء والمترفين بالبنوك.
أليست الضرورات تبيح المحضورات؟
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27 - خدوج الأربعاء 01 أبريل 2020 - 10:04
داك صندوق كورونا من حقنا نعرفو فين غتمشي المصاريف ديالو بالتفصيل في إطار الحق في الوصول للمعلومة ، راه 30 مليار درهم هدي ماشي اللعب ، أما السي بنحمزة ، حنا عارفينك كتهضر بالتيليكوموند ، والمسلمين المغاربة عارفين وقتاش ولمن غيعطيو الزكاة وحنا معدناش رجال الكنيسة ولا الأرثودوكس
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28 - إلى عبد الرحيم الأربعاء 01 أبريل 2020 - 10:04
أخي المغربي يوجد نوعان من الزكاة زكاة الفطر و هي التي تحدث عنها في مقالك و هناك زكاة الأموال وهي التي تحدث عنها العلامة بنحمزة، الوطن في حاجة إلينا و لو بدرهم واحد، حفظ الله كافة بلدان المسلمين
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29 - marocaine الأربعاء 01 أبريل 2020 - 10:07
comme c'est homme il ne revient de rien de nouveau ils monte toujours sur les malheurs des sociétés aujourd'hui le monde a besoin des sciences appliqués toi tu peut allé dormir dans la mosquée par ce que les imams n'ont jamais rien donné a la société chaque fois il nous sort d'une fenêtre ce lui qui veut aider il y à les banques avec toutes transparence merci hespress
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0
30 - هشام متسائل الأربعاء 01 أبريل 2020 - 10:07
سي بنحمزة
اعطينا شي فتوى في هاذوك اللي ما كيخرجو حتى سنتيم ديال الضرائب رغم الملايير المُمَليَرة اللي مكدسينها
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