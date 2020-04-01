24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:45
|07:12
|13:36
|17:05
|19:52
|21:08
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مظاهر مكافحة القانون الدولي العام للأوبئة
- أياكس الهولندي يلغي عقد اللاعب عبد الحق نوري
- "مجلس التمريض" ينشد حماية كاملة أمام كورونا
- حالة الطوارئ الصحية تلغي تصوير "سلسلة كبور"
- مهندسون ينتقدون ضعف الدعم المقرر ضد كورونا
المغرب يسد ثغرات الثروات الطبيعية بالصحراء بتطبيق قوانين البحار (5.00)
فيروس "كورونا" يدفع شبانا إلى "الحريڭ" من إسبانيا نحو المغرب (5.00)
- هذه حقيقة اقتطاع الحكومة ثلاثة أيام من الأجور الشهرية للموظفين - (187)
- فيروس "كورونا" يدفع شبانا إلى "الحريڭ" من إسبانيا نحو المغرب - (143)
- كورونا في المغرب .. وزارة الصحة تعلن ثبات عدد الإصابات بالعدوى - (142)
- دموع من أجل الوطن - (126)
- وزارة الصحة: 68 حالة جديدة بفيروس "كورونا" .. الحصيلة: 602 - (112)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
بنحمزة يدعو إلى إخراج الزكاة قبل الموعد لمساعدة "فقراء كورونا"
مع الصّعوبات التي تعانيها العديد من الأسر ذات الدّخل المحدود بعد فرض حالة الطوارئ الصحية للوقاية من انتشار فيروس "كورونا" بالمملكة، دعا الفقيه المغربي البارز مصطفى بنحمزة الناسَ إلى تقديم الزّكاة قبل موعدها للأسر المعوزة والمحتاجين، وإلى الصندوق المخصّص لتدبير الجائحة.
وقال مصطفى بنحمزة، عضو المجلس العلمي الأعلى، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إنّ الأصل في الزكاة أنّها تجب بعد مرور الحول بالنسبة للأموال، لكن الفقه الإسلامي اعتبر أنّ هناك حاجات تستدعي أن تُقَدَّم الزكاة، وانتهى الفقه المالكي بعد نقاش إلى جواز تقديمها بنحو شهرين.
وأضاف مصطفى بنحمزة أنّ هناك فقها آخر، هو فقه أبي حنيفة وقولٌ لأحمد ابن حنبل بأنّ الزكاة يمكن أن تقدَّم لسنتين، وقال: "قد قدّم النبي صلى الله عليه وسلم زكاة عمّه العبّاس قبل إبّانِها بسنتين".
وأضاف: "لا نعيش الآن ظرفا عاديا، بل نعيش ظرفا خاصّا استثنائيا، وحالةَ ضرورة، وفقه الضرورة هو غير الفقه العادي، ونحتاج أن نُسْعِفَ النّاس ويجدوا أن الإسلام هو الذي يقدّم لهم يد العون، ولذلك لا بدّ أن نصير إلى الأقوال التي تقول بتقديم الزكاة، وهي أقوال فقهاء مسلمين كبار، ولهذا يجوز إخراجها الآن".
وذكر الفقيه ذاته أنّ "مع استمرار الجائحة اليوم، هنالك حاجة للمعالجة الفورية، فالنّاس يحتاجون الطّعام، ويحتاجون شيئا مما يَسْتَبقيهِم في بيوتهم"، وقال شارحا: "فُرِضَ على النّاس الحجر وهو مفيد ونافع، ونرى أن تمدّد هذا المرض بالمغرب ليس بالسّرعة التي يتمدّد بها في دول أخرى، وإذا أردنا أن نحافظ على هذا النظام، لا بدّ أن نعطي للنّاس إمكانات البقاء في بيوتهم، وأهمّ ما يطلبه الناس الطّعام؛ فإسْعَافُ الناس يصير واجبا حمايةً لهم وحماية للآخرين؛ لأن كلّ من يخرج من بيته يمكن أن ينقل الوباء إلى جهات كثيرة".
وشدّد مصطفى بنحمزة على ضرورة "المسارعة إلى إنجاد هؤلاء المحتاجين، مع تنظيم ذلك لأن هناك من سيتطلّع ومن سيستغلّ اللحظة... وهو ما يتطلّب أن ينظر الإنسان إلى الفقراء الذين يعرفهم، ويعرف من وضعِهِم ومن سكنهم ومن أحوالهم أنّهم فقراء، لأنه لا بدّ أن يبقيهم في بيوتهم عن طريق هذا العطاء"، ثم أضاف: "الحمد لله، بعض المغاربة يقومون بذلك في بعض الأسر والأحياء".
وأوضح رئيس المجلس العلمي المحلي بوجدة أنّ "هذه الزكاة يجب أن يدفعها الإنسان إلى الأقرَب فالأقرب، فإذا وجد أمامه فئة محتاجة فلا يذهب إلى غيرها، لأنه إذا كان يعرف من الواقع ومن تقصّيه أنّ هنالك فقراء يعرفهم بأعيانهم، أو أناسا يعرف أحوالهم من هؤلاء الذين تقطّعت بهم السّبل وتوقّفت مصادر عيشهم، فهم الأوّلون إن استطاع".
وأضاف المتحدّث أنّ "على الإنسان أن يضع في الاعتبار الصندوق الخاصّ بتدبير الجائحة؛ لأن التبرع له هو تبرّع لعموم النّاس، فقرائهم وأغنيائهم، لأنه صندوق للمواطنين كلِّهِم"، واسترسل شارحا: "لا شكّ أن الجميع يصير في مثل هذه الحالة شبه فقير؛ لأن الغني قد يكون عنده المال لكنّه قد لا يستطيع أن يجد جهازا للتنفّس مثلا، فيصير فقيرا ولا يغني ماله عنه شيئا. وهذا الصندوق يدعم وزارةَ الصحة لشراء هذه الأجهزة التي تتطلّبها اللحظة".
واعتبر بنحمزة أنّ "المبادرات التي قام بها هذا الصندوق مطمئنة ومشجِّعَة للنّاس الذين رأوا أن التجهيزات وصلت ووُزّعت"، مضيفا: "لا ندري، فهناك دائما نفقات إضافية، والصندوق يعطي الآن للمنقطعين الذين فقدوا أعمالهم، فالمستفيد الأكبر منه هو الفقراء، ولذلك إذا أعطى الإنسان له فإنّما يُعطي للفقراء والمساكين".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (30)
C’est ce que vous nous avez enseigné
Alors la vous vous foutter des gens qui sont dans la misère
Ces familles qui vivent dans des conditions difficiles ont droit à l’aide mensuelle de l’état
2000 dirhams par mois
و لكن اااسي الفقيه شوف لنا مع صندوق الكوارث و المليارات لي نزلات فيه من أنحاء العالم ومن جيوب المواطنين و صندوق كورونا و كذلك الاموال بي نزلات فيه مليارات من المحسنين و من مؤسسات أجنبية
و الوزراء و البرلمانيين ما نخضوش لهم الأجور ديالك
او لا هم خص نريدهم تعويضات تعرفي النفس للخطر
أقسم بالله صادقا غير حانث
لو وزعت الأموال بالسوية لما بقي في المغرب فقير و لا جاهل و لا مريض
المغرب الفساد و تشفارت و بنادم دايخ
فاش كنا نغوتو على موازين و كرة القدم و المشاريع الوهمية و تغيير المنظومة التعليمية و التحديث بما يلزم من تكنلوجيا و أطر
و اعادة بناء المنظومة الصحية و هيكلتها
الناس كانت باغا تشطح و تفرج في الكرة و في تمشي تضحك في مهرجان مراكش للضحك
و لي تكلمتي معه يقول لك اش كتقول ا العميق
ايوا دبا منين جا هذ الفيروس ارا نتفرج انا دبا في الخلعة و في تمارا ديال المواطنبن لي بلا خدمة و بلا مدخول و الطلبة و التلاميذ و الوالدين و خصوصا منين تعلن سنة بيضاء تمتعوا لي في الموسيقى و الغناء و الشطيح و الدربيات و في اطوندوس المدرح ديال يوتوب
انا أتواجد ببلد و لا يجود به عدد كبير من المسلمين
و يوجد فقراء غير مسلمين في حاجة اكثر من المسلمين
المرجو من العارفين الإجابة فقط
ومقدار الزّكاة تكون بمقدار خمسة وعشرين بالمئة، وقد فرّق جماعة بين مقدار الزّكاة في الرواتب، ومقدار الزّكاة في إيرادات المِهن الحرّة، فقالوا إنّها 2.5% في الرواتب
نصاب الزكاة هو قيمة 85 غرام من الذهب. او 595 غرام من الفضة.
الضرائب لا تعتبر بحال من احوال بديلا للزكاة، لان للزكاة شروط كثيرة اقلها النية و مخارجها الشرعية
وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ
الرجوع الى الله والاستغفار
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي (البقرة
اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ ۖ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ هود
وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ هود
وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ هود
اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى سورة نوح
اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا سورة نوح
اما النوع الثاني وهو المهم فهي تخرج مرة في السنة وتكون 2.5٪ من مجموع المال اذا كان نقدا
و10٪ من المزروعات البورية
و5٪ من الزراعات السقوية
شيء مضحك حقًا ، هل الأغنياء في المغرب يخرجون الزكاة!!
لو كانو يخرجونها ما وجد فقير في المغرب، وما جفت السماء.
أظن ان العلامة يعرف هذا.
والسلام
(ا تامرون الناس بالبر و تنسون انفسكم افلا تعقلون )
حلل و ناقش
صدق الله العظيم
أليست الضرورات تبيح المحضورات؟
اعطينا شي فتوى في هاذوك اللي ما كيخرجو حتى سنتيم ديال الضرائب رغم الملايير المُمَليَرة اللي مكدسينها