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البرلماني الشناوي يطلب استقالة رئيس هيئة الأطباء

البرلماني الشناوي يطلب استقالة رئيس هيئة الأطباء
هسبريس من الرباط
الأربعاء 01 أبريل 2020 - 14:05

وصف مصطفى الشناوي، البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، مراسلة المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء إلى رئيس الحكومة، المطالبة بإيجاد حلول لتستفيد المصحّات الخاصة والعيادات الطبية من إعفاءات وتسهيلات ضريبية، بـ"الفضيحة التي فيها استفزاز لمشاعر المواطنات والمواطنين في هذا الوقت الحرج".

وقال الشناوي إنّ "الفضيحة" تتمثّل في مطالبة رئيس الهيئة ومن معه في هذا الوقت الحرج بالذات، وفي عز حالة الطوارئ الصحية، وفي ظل توحيد جهود الجميع وتعبئة كل الإمكانات واستنفار مهنيي الصحة بالقطاع العام والجامعي والعسكري، وما تعرفه المنظومة الصحية من خصاص على كافة المستويات، والحديث باسم الأطباء، خاصّةً أطباء القطاع الخاص، دون أن يطلبوا ذلك، وإقحامهِم في صراع مفتعل .

وتساءل مصطفى الشناوي عن معنى طلب تسهيلات وإعفاءات ضريبية وإجراءات أخرى في هذا الوقت بالذات، قائلا: "هل هو ابتزاز أو مقايضة للدولة من طرف رئيس الهيئة؟"، وزاد: "وهل من المعقول هذا المطلب، وهل زمانه الآن ونحن نواجه كارثة صحية وجب على جميع نساء ورجال الصحة مواجهتها والتصدي للفيروس بدون قيد أو شرط أو مقايضة؟".

ويرى الشناوي أنّ قمّة الفضيحة أنّ هذه المطالبة تمّت و"ملايين المغاربة في القطاع المهيكل لن يتلقوا أجورهم، وفي القطاع غير المهيكل لن يكون لهم دخل إلا القليل مما سيجود به دعم صندوق كورونا المحدث لهذا الغرض".

ويرى النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي أنّ أمام هذا "على نقابات القطاع الخاص أن تتبرأ مما كتبه رئيس الهيئة غير المسؤول"، وعليها أن "تؤكد على موقفها الذي عبرت عنه من قبل بالانخراط في المجهود الوطني لمحاربة فيروس كورونا".

كما ذكر الشناوي أنّ على نقابات القطاع الخاص "أن تستمر عمليا في القيام بواجبها الذي عبرت عنه، وتمد يد العون لإخوانها في القطاع العمومي والعسكري"، وأضاف: "ونحن على علم أن أغلبهم منخرطون في مختلف الأقاليم في جهود محاربة الفيروس".

وذكر الشناوي أنّ على الدولة والحكومة مراجعة الارتباك الحاصل منذ بداية الخطة في التعامل مع القطاع الخاص، وإشراكه فعليا وعمليا في التكامل مع القطاعات الأخرى، وذلك سواء في بلورة الخطط المحلية والإقليمية أو التكوين أو العلاج والاستفادة من وسائل الحماية.

ودعا البرلماني ذاته رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء إلى تقديم استقالته "بسبب الفضيحة التي تسبب فيها والتذمّر الذي خلقه لدى المواطنين، وخدشه صورة الطبيب لديهم"، وزاد أنّ "على أعضاء المجلس الوطني للهيئة إن هم زكوا ما كتبه الرئيس أن يقدموا استقالتهم كلهم".

وشدّد الشناوي أنّ على الأطباء بكل القطاعات العامة والخاصة والعسكرية أن يتحملوا مسؤوليتهم في تصحيح الانزلاقات التي خاض فيها رئيس الهيئة ومن معه، بابتعاده عن المبادئ النبيلة وأهداف الهيئة الوطنية للأطباء، والمتمثلة أساسا في الدفاع عن صحة المواطنين والسهر على احترام أخلاقيات مهنة الطب وممارستها السليمة، مضيفا: "هذه الانزلاقات والأخطاء التي تراكمت عمّقت الهوة بين الهيئة والمهنة والمواطنين؛ وهو ما ناهَضناه منذ سنة 2004، وحاولنا تصحيحه وتغييره، لكن المناهضين للتغيير غيروا مسار الهيئة عن الطريق الصحيح وحولوها إلى 'محلبة'".

واعتذر البرلماني للمواطنات والمواطنين عمّا صدر عن رئيس هيئة الأطباء، داعيا إيّاهم إلى عدم إعطاء أهمية أكثر من اللازم لـ"زلقة" رئيس الهيئة، وطالبا منهم البقاء في منازلهم "لأننا لا نريد أن تضيع منا المزيد من الأرواح"، كما حيّى "كافة مهنيي الصحة الذين يضحون بصحتهم وأرواحهم في مواجهة الفيروس الخبيث".

تجدر الإشارة إلى أنّ الهيئة الوطنية للأطبّاء والطبيبات وجّهت باسم رئيسها طلبا استعجاليا لرئيس الحكومة، تتحدّث فيه عن الحصار الذي وجد أطباء القطاع الخاص نفسهم فيهم بين الواجب والقانون الذي يحتّم عليهم إبقاء مصحّاتهم وعياداتهم مفتوحة، وقلّة أو انعدام المتردّدين عليها، وشبح تعرّض هؤلاء الأطباء للإفلاس والخسائر المادية الفادحة التي تهدّد أمنهم الاقتصادي، والتمست "إيجاد حلول ناجعة لتستفيد المصحّات والعيادات الطبية من الإعفاءات والتسهيلات الضريبية، والإجراءات المتعلقة بصندوق الضمان الاجتماعي، وكل إجراء متاح".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (35)

1 - N.H الأربعاء 01 أبريل 2020 - 14:17
كل مصاصي دماء الشعب من مصحات خاصة و تعليم خاص بلا حشمة بلا حية كيطلبو نصيبهم من الكعكة صندوق جائحة كورونا عوض يساهمو فيه دارو العكس يجب على الدولة بعد نهاية هذه الجائحة أن تحارب المدارس و المستشفيات الخاصة و تشدد عليهم الرقابة و الضرب عليهم بيد من حديد
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100
2 - مواطنة الأربعاء 01 أبريل 2020 - 14:18
عار و حشومة في عز أزمة البلاد.و لكن هنا نرى الروح الوطنية.لم يكتفوا بما اكتنزوه فالاعوام الماضية على ظهور المغاربة
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64
3 - برافو الأربعاء 01 أبريل 2020 - 14:19
تحياتي استادي هاد قرار ضرب فكل مجهودات لي كيديرو حماة الوطن كان عليه يحشم و يسكت عواض اسلوب مقايضة و فهامات انا شاب ف سن 17سنة و ضرنيي خاطري منين نشوف صاحب نضافة خدام بكل وفاء من اجل الوطن و المواطنين و هدا باغي. اعفاء و تسهيلات
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49
4 - السيدة الحرة الأربعاء 01 أبريل 2020 - 14:20
الطبيب الذي يعمل في جميع الظروف ليس بطبيب و لدي أدلة أن أطباء القطاع الخاص رفضوا علاج المرضى بحالات خطيرة نتج عنها حالة وفاة بسبب الإهمال و عدم تقديم يد المساعدة من جميع أطباء القطاع الخاص بتطوان؛ كيف لهؤولاء الاطبة أن يرفضوا استقبال المرضى و في نفس الوقت يطالبون بالتعويض من صندوق كورونا، نطالب بفتح تحقيق عاجل بسبب رفض هؤولاء الاطباء استقبال المرضى خصوصا بتطوان و سأقوم برفع دعوى قضائية بعد نهاية الحجر الصحي ضد 3 مصحات بتطوان رفضوا استقبال أختي المستة التي كانت في حالة خطيرة توفيت بسبب عدم تدخل أي طبيب لأنه حسب زعم ممرضيه لا يعملون في زمن كورونا.. الطبيب الذي لا يعمل في جميع الظروف ليس طبيب انتهى
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62
5 - عزيز الأربعاء 01 أبريل 2020 - 14:21
سبحان الله القطاع الخاص من المصحات والأطباء الخواص يعانون من أزمة؟؟؟ اي أزمة تتحدثون عنها عند هؤلاء هل أصبحوا فقراء في ضرف 20 يوما ام أنهم محتاجين إلى الملايين اليومية التي كانوا يحصلون عليها من جيوب المرضى....
إذا لم تستحي فاصنع ماشئت....
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55
6 - Bilal الأربعاء 01 أبريل 2020 - 14:21
للأسف الشديد "الرجل الغير مناسب في المكان المناسب" ، كنا ننتظر منكم فتح المصحات الخاصة للتصدي من هذة الكارثة لكن هذا متوقع منكم لأن جل الأطباء الخواص اصبحوا مقاولين يفكرون في الملايين والملايير ونسوا الضمير الإنساني و المهني ، تحية الأطباء الشرفاء، وانتم ايها البرلمانيون بادروا بالتخلي على المستحقات للصندوق .
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34
7 - المدرسة الوطنية الأربعاء 01 أبريل 2020 - 14:21
هذا ما جنته الدولة نتشجيعها القطاع الخاص في التعليم والصحة. البارحة قطاع الخاص في التعليم يطلب إعانة من صندرق كورونا واليوم نشهد مصحات القطاع الخاص تطالب هي كذلك بإعانات، لكن الخطأ آتي من سيايات الدولة والحكومة التي نهجت سياسة تدمير القطاع العام سواءا في التعليم أو الصحة. لكن كما نرى عند الأزمات لا تجد إلا جنود القطاع العام وهنا أحيى إخواننا في قطاع الصحة
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33
8 - abdel الأربعاء 01 أبريل 2020 - 14:22
في فرنسا كل المستشفيات الخاصة في يد الدولة حتى المستخدمين تم نقلهم الى مستشفيات عمومية هنا نرى ان الدولة هي التي تتحكم في الأمور و لكن في المغرب عكس ذلك
شفتو حقوق إنسان فين تتوصل
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27
9 - souad الأربعاء 01 أبريل 2020 - 14:22
عجبا لهولاء الناس الذين رغم خطة الظروف الكارثية التي تعيشها بلادنا ورغم راءحة المرض والموت في كل ساعة يفكرون بالضراءب والأرباح وتعطيل المصالح ،الا يخجلون من انفسهم ؟لان حتى مجرد التفكير في المصلحة الشخصية في هذا الوقت بالذات يسمى خيانة وجبنا واستهتارا بحياة الناس .الناس تموت وكل الموازين في الحياة تغيرت وهولاء يفكرون في أنفسهم ؟؟؟لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ، حسبنا الله ونعم الوكيل
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18
10 - Citoyen الأربعاء 01 أبريل 2020 - 14:23
على الدولة إعلان المصحات الخاصة في حالة تأميم مؤقتة مع وضع جميع أطقمها الطبية و التمريضية تحت تصرف و سلطة وزارة الصحة تحسبا للأسوأ. الجائحة مستجدة و لا ندري المسار الذي قد تأخده. المفاجئة قد تكون وخيمة العواقب.
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18
11 - عزيز الأربعاء 01 أبريل 2020 - 14:23
لن تخسر العيادات الخاصة شيأ فالناس اما لديهم مرض عاجل فهم يدطرون للعلاج حاليا كالولادة او....واما مرضهم يستحمل التأجيل فهم يخافون من العدوى لكن لابد بعد الازمة سيدهبون عند الطبيب وسيزدحمون.هل سيرضون انداك ان يردو ماساعدتهم به الدوله ان هي ساعدتهم حاليا
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13
12 - abdou الأربعاء 01 أبريل 2020 - 14:26
إنه استفزاز مقصود و في وقت لا حاجة للدولة بمشاكل من هذا القبيل.
لكن لا غرابة في الامر،فنحن المغاربة نعرف جيدا أصحاب العيادات الخاصة و لهفتهم على المال الذي يجنوه من جيوب المرضى المغاربة....
لا يملأ عين بن آدم إلا التراب.
و تحية لأطباء القطاع الخاص،الذين هم الآن في الصف الاول لخط المواجهة،رغم هزالة ما يربحونه.
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13
13 - Abdelali Bennis الأربعاء 01 أبريل 2020 - 14:27
Merci beaucoup Mr Chennaoui pour votre veille parlementaire. On marche sur la tête... alors que le pays est entrain de vivre des moments très difficiles, ce monsieur représentant le corps médical "privé " veut profiter de la situation.
c'est une honte et un revers du sermon qu'il a prononcé devant ses pairs !!!
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14
14 - حميدو الأربعاء 01 أبريل 2020 - 14:27
ايها البرلماني كلامك جميل لكن. اضن كان عليك ان تطلب من الدولة ان تستعمل حقها في حالة الطوارى. وهي تعميم جميع الخدمات وتدير شؤونها تحت قيادة واحدة. ولا ترضخ لاي ابتزاز مهما كان نوعه لان الوطن اولى بالمصالح الخاصة. وهدا ما اقول حق دستوري. حان الوقت للتدخل الدولة في القطاع الخاص الطبي. وتضرب بيد من حديد لمن خولت له نفسه بالتلاعب. ان كانت فعلا جادة للقضاء في اقرب وقت ممكن على هدا الفيروس
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15 - azizo الأربعاء 01 أبريل 2020 - 14:28
اولا تحية لكل الأطباء والممرضين والممرضات على مجهوداتهم في هذه الآفة.
نحن والمغاربة كلهم يعرفون كم يربح اطباء الخواص يوميا من أموال طائلة في عياداتهم من 8 صباحا الى 9 مساء بدون حسيب ولا رقيب. اكثرهم يملكون فيلات وسيارات فارهة ويعيشون هم واسرهم في النعيم.
لكن الشجع والطمع دفع بعضهم بالمطالبة أيضا الإستفادة من الصندوق بدون وجه حق عوض ان يشمرون على سواعدهم ويشاركون الطب العام في المستشفيات العمومية لمواجهة هذه الجريحة.
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16 - عبدو من الرباط الأربعاء 01 أبريل 2020 - 14:29
شكرا كورونا بفضلها اكتشفنا ان البلاد يمكن ان تسير وبطريقة أحسن بواسطة ملك البلاد محمد السادس نصره الله وثلاث او اربع وزراء بدون برلمان او مجلس مستشارين او رؤساء جماعات فقط تبدير الأموال التي نحن في امس الحاجة إليها بالنهوض بالتعليم والصحة والشكر الجزيل للأمن والسلطات والوقاية المدنية ورجال النظافة وغيرهم ممن وقفوا مع الشعب ضد هذا الوباء ٱن الاوان ان يكون كل في مكانه الطبيعي .
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17 - خالد الأربعاء 01 أبريل 2020 - 14:30
يجب تأميم قطاع الصحة الخاص الذي لم يقدر على مواجهة أزمة لم تتعدى مدتها شهر واحد مما يعني أن هذا القطاع مريض ويجب علاجه بتأميمه ومسحه لأنه عبء على الوطن والمواطنين.
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18 - حميد الأربعاء 01 أبريل 2020 - 14:30
على الدولة ان تراجع رقابتها على (المصحات الخاصة والمدارس الخاصة)كذاك والتي كانتا تغرف الاموال من جيوب المواطنين دون حسيب ولا رقيب،ومع ذالك ومع اول ظرفية اسثتنائية تعيشها البلاد كشرو عن انيابهم وغلبت عليهم انانيتهم وجشعهم واردو بتزاز الدولة في المطالبة بالتعويض
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19 - محمد برادة الأربعاء 01 أبريل 2020 - 14:30
الاطباء يجب ان يتبرعوا بالملايين و ان يعملوا بدون مقابل و ان يفتحوا عياداتهم و مصحاتهم بدون مقابل .ان اقل واحد منهم كان يربح ملايين يوميا .ان التطبيب في المغرب غالي جدا جدا جدا .تحد طبيب يفتح عيادة و بعد شهر او شهرين تجده بالسيارات الفارهة و الفيلا و الفيرمات وووووو.....
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20 - sifao الأربعاء 01 أبريل 2020 - 14:30
كما يجب على وزارة الصحة متابعة الرخص الطبية للاطباء والممرضين باجراء الفحوصات المضادة ومعاودتهم في مقرات سكناهم للتأكد من مدى مصداقية الشواهد المقدمة واتخاذ الاجراءات اللازمة في حق المتهربين من الواجب الوطني ...
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21 - أحمد الأربعاء 01 أبريل 2020 - 14:31
أخطر آفة ووباء وابتلاء هو داء فقدان القناعة. بالطبع هؤلاء الأباطرة لم يستسيغوا أن المغاربة فهموا أن من تهمهم صحة المواطنين ودون مقابل هم السادة والسيدات أطباء وأطر القطاع العام . كما ان الخوف استشرى في اوساطهم فيما يخص الدخل اليومي لكل عيادة او مصحة خاصين وكلنا يعلم أن أقلهم له دخل 1500 درهم يوميا وان إدارة الضرائب لاتملك الوستئل الكافية لمراقبتهم.
الله يكون فعونهم مدخولهم اليومي نقص وهوما ماكتهمهم لا لبلاد ولا ماايها ولا صحتهم حيت أغلبيتهم مجنسين فأوربا وغيرها.
والله ينعل ليما يحشم.
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22 - driss الأربعاء 01 أبريل 2020 - 14:32
هذا وقت التضامن مع المغاربة ولا داعي لفرض الشروط لخدمة الوطن والمغاربة.
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23 - محمد الأربعاء 01 أبريل 2020 - 14:33
أنها المهزلة و الجشع الذي أصاب رئيس هيئة أطباء القطاع الخاص بدل من أن يطلب من أطباء القطاع الخاص يضعوا خبرتهم و تجربتهم و كافة إمكاناتهم اللوجسيكية رهن إشارة القطاع العام في إطار التضامن الوطني لمواجهة هذه الجاءحة الدي يفرضه دستور المملكة لسنة 2011
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24 - مغربى الأربعاء 01 أبريل 2020 - 14:33
كتيرون سيطلبون المساعد لكن يجب التفريق بين من يبيع خدمة سيكون مدخولها عاديا بعد الازمة كالمقاهي والمطاعم....وبين الخدمات المأجلة التي سيرتفع الطلب عليها في ما بعد فهده الفأة تحتاج قرضا بدون فائدة
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25 - رياض الأربعاء 01 أبريل 2020 - 14:33
هذا الضحك على الذقون،بعد سنوات من مراكمة الارقام الينكية،يطالبون الدعم،اخجلني طلبهم.
الم تستحي فافعل ما تشاء.
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26 - عبدو الأربعاء 01 أبريل 2020 - 14:36
كنت أسمع عن أغنياء الحرب و جشعهم الذي يلامس أحيانا خيانة الوطن ولكن أن يكون من أهل قسم أبقراط، فهو شيء لا يصدق.
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27 - mekkaoui moulay lhoussaine الأربعاء 01 أبريل 2020 - 14:37
بصفة عامة النظام العالمي دخل مرحلة ركود عام بصفة عامة والقطاع الصحي (( الصحة البشرية والصحة الحيوانية )) الطب البشري والطب البيطري بصفة خاصة ، لا يوجد لا حصار ولا هم يحزنون ، هناك تغيرات كونية الجميع في علاج من الطبيعة ولا دخل لأحد في هذا الشأن ، كم مرة كتبت على صفحتي وعلاقة على المقالات مع هذه الجريدة ، لكن لا احد يهتم ، ربما كان الجميع يظن انتي اكتب من أجل الإشهار أو من أجل أغراض شخصية ، قلت ولا زلت اقولها يجب إعادة التأهيل للعلماء و الباحثين في جميع المجالات قبل فوات الأوان ، الطبيب الطب البشري والطب البيطري والصيدلي و الجمركي والمحامي و الخبير في الحسابات قريبا سيتجاوزهم الزمان .
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28 - بكلي الأربعاء 01 أبريل 2020 - 14:38
كل المهن متوقفة من مهندسين معماريين ومختصين والمقاولات والحرف الغير المهيكلة وحتى بائعي الدخان بالتقسيط والكل تفهم الوضع الدي يمر به الوطن الوطن ليس منصة للربح فقط الوطن لمن يعرق حق الوطن عليه هو من قال سأقدم كل تروتي حتى لاتسقط ايطاليا والغريب لما تكون مهمتك مهمة انسانية اكيد انك ستكون انسان اكتر من الانسانية ولما تكون تاجرا فليس يهمك الوطن ولا غير الوطن لانك حبيس الجشع
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29 - متتبع من المغرب الأربعاء 01 أبريل 2020 - 14:43
يجب على جميع الأطباء سواء العامين أو المختصين أن يساعدوا بما لديهم من إمكانيات زملائهم في الميدان والذين هم في الخط الأمامي لمواجهة هذا الوباء الفتاك وخصوصًا في هذه الظرفية الحساسة بدلًا من يقوموا بابتزاز الدولة بمطالبة مساعدات من صندوق التدبير لأن هذا الابتزاز سيجردهم من روحهم الوطنية إن كانت لديهم.
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30 - mekkaoui moulay lhoussaine الأربعاء 01 أبريل 2020 - 14:45
رايك يخترم رفيقي ، هناك تغيرات كونية غيرت مجرى الحياة ، مهمة الاحزاب والمجالس المنتخبة و البرلمان تجاوزهم الزمان ، مجرد ضياع أموال الشعب ، ان كنت تهتم بالمجتمع الوقت غير مناسب لهذا العمل التي تتحدث عنه ، يجب ربط الاتصال مع من يهمه الأمر ، وناقش معه بالتي احسن ، الوقت ليس وقت تصفية حسابات .
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31 - رشا الأربعاء 01 أبريل 2020 - 14:47
لا حول ولا قوة الا بالله المصحات المغربية اتكلم عنها لان امي رحمها الله سنة وشهرين ونحن من مصحة الى مصحة لا يهمهم سوى المال التجارة في دم المرضى المال قبل الدخول للعلاج كنت بمصة ورجل في غرفة العمليات من اجل 170 درهم كانوا سيخرجون المريض من غرفة العمليات مصاصين الدماء نتمنى من الدولة ان تزيدهم في الضرائب
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32 - مواطن غيور الأربعاء 01 أبريل 2020 - 14:48
والله ما عشته شخصيا وشاهدته مرارا في المصحات الخاصة لمؤسف للغاية وغير مشرف... حالات لا تستحق عملية جراحية او ولادة قيصرية توصف للمرضى فقط لإدخال الأموال الطائلة دون حسيب ولا رقيب و عمليات جراحية لمن لهم حق التخفيض من الضمان الإجتماعي ينهبون بتسبيق مبالغ مالية كبيرة ليعالجون في هذه المصحات وتكون لهم الأسبقية... والآن عوض أن تكون مساهماتهم تطوعية او على الأقل يلتزمون بالحجر الصحي يطالبون بالتعويض من صندوق كورونا المخصص للجائحة والفقراء... لا يستحيون من قدموا هذا الطلب ./.
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33 - المخلوف الأربعاء 01 أبريل 2020 - 14:49
من لا وطنية له فلا وطن له.
حب الوطن من الإيمان.كل من ثبت تقصيره او تعاقسه في مسؤولياته وواجباته نحو الوطن والمواطن وجب ردعه ومعاقبته دون رأفة ولا رحمة.
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34 - ali الأربعاء 01 أبريل 2020 - 14:51
اطالب الحكومة باتخاد اجراءات صارمة خلال الازمة وبعدها. 1)فتح جميع المصحات للمرضى بمرسوم حكومي لاننا في حالة حرب مهما يكون العدو .اليس الوباء بعدو؟ 2) تقنين اثمنة الفحص خلال الزمة وبعدها .3) فرض المزيد من الضراءب على القطاع الخاص 4) اغلاق مصحة او مدرسة لكل مخالف. ونحن واثقون لما شهدناه خلال الا زمة ان الحكومة قادرة ان تلبي طلبات كل المغاربة من تطبيب وتعليم .
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35 - إلى السيدة الحرة الأربعاء 01 أبريل 2020 - 14:51
وباسم الشعب أختي سيدتي نساعدك ونساندك في مواجهة هؤلاء المافيات الذين نهبوا كل شيء تحولوا إلى مصاصي دماء حولوا أنبل مهنة لسمسرة وشيدوا عماراتهم وفيلاتهم وضيعاتهم على ارواحنا.
يا أمير البلاد انظر من حولك واكتشف الآن فقط من هم في صفك انهم. نحن البسطاء من الناس. وانظر لمن حاولوا تحصل الامتيازات منذ بداية الأزمة فكيف لهم أن يعشقوا الوطن
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