الفلسفة تضع وباء "كورونا" تحت مجهر الفيزياء والمنطق والأخلاق

ماسيمو بيغليوشي | ترجمة: محمد بعدي

مثلما أنا متأكد من أنني لست مضطرا لقول ذلك، فقد وصل الوباء المنتظر منذ فترة طويلة، وسرعان ما أصبح واقعا جديدا بالنسبة لنا جميعا. مرحبا بكم في عصر COVID-19. كما هو متوقع أيضا، أنك كنت مستهدفا بالفعل بوابل من المفاهيم غير المنطقية أو الزائفة حول الفيروس، والتي قيل لك من قبل مسؤولين حكوميين غير أكفاء بشكل واضح أنه لا يوجد سبب للذعر، وأن تكون قلقا بشأن ما قد يحدث لك ولأحبائك في المستقبل القريب. لكل هذه الأسباب، يوجد هنا دليل رواقي لوباء COVID-19 ، وبشكل عام - لأي جائحة مستقبلية. احتفظ به في متناول يدك.

الطريقة التي سأتناول بها هذه المشكلة هي استخدام منهج رواقي ثلاثي الأبعاد كما تم تدريسه في المدارس القديمة: سوف ننظر إلى الوباء من وجهة نظر "الفيزياء"، المنطق والأخلاق. فكلمة فيزياء تشير، بالنسبة للرواقيين، في الواقع إلى مقاربة واسعة لفهم العالم، والتي تتضمن ما نسميه في الوقت الحاضر بالعلوم الطبيعية والميتافيزيقا. ويُفهم المنطق أيضا بمعنى أوسع من المعتاد، على أنه يعني كل ما يتعلق بالاستدلال السليم. وأخيرا، الأخلاق التي لها أيضا معنى واسع في الرواقية، لأنها لا تشمل فقط دراسة الحق والباطل، ولكن فهمنا الأفضل لكيفية العيش في حياة إنسانية تستحق فعلا أن تعاش.

"المذهب الفلسفي، كما يقول الرواقيون، ينقسم إلى ثلاثة أجزاء: واحد فيزيائي، والآخر أخلاقي، والثالث منطقي... إن الفلسفة، كما يقولون، يمكن تشبيهها بالحيوان؛ فالمنطق يقابل العظام والأعصاب، والأخلاق تقابل الأجزاء اللحمية، والفيزياء تقابل الروح. والتشابه الآخر الذي يستخدمونه هو البيضة: فالقشرة هي المنطق، ويأتي بعد ذلك الأبيض وهو الأخلاق، ثم الصفار في المركز وهو الفيزياء. أو، مرة أخرى، يشبهون الفلسفة بحقل خصب: المنطق هو السور المطوق، والأخلاق هي المحصول، والفيزياء هي التربة أو الأشجار. أو، أيضا، إلى مدينة مسوَّرة بقوة ويحكمها العقل." (ديوجين Diogenes Laertius، حياة وآراء الفلاسفة البارزين، VII.39-40)

وهذا يعني، بالنسبة للرواقيين، أن الأخلاق السليمة أصبحت ممكنة بفضل الفيزياء والمنطق الجيدين. أو بعبارة أخرى، نعيش حياة جيدة إذا استخدمنا العقل والأدلة للإبحار فيها. لذلك دعونا نبدأ!

"فيزياء" COVID-19

ينتمي الفيروس المعني إلى عائلة تعرف باسم Coronaviridae (مما يعني أن تسميته بـ "Coronavirus" غير دقيق إلى حد ما)، وهو الاسم النابع من "corona" اللاتينية، أي تاج، بسبب ظهور الجسيمات الفيروسية. وتشمل الفيروسات التاجية الأخرى نزلات البرد، وكذلك فيروس كورونا المميت والسارس. على النقيض من ذلك، فإن الأنفلونزا الشائعة ليست فيروس كورونا، لأنها تنتمي إلى عائلة مختلفة، تعرف باسم Orthomyxoviridae. لماذا هذا مهم؟ لأنه يساعدنا على وضع COVID-19 في سياقه البيولوجي المناسب، مخبرا إيانا عما هو وما ليس هو.

وفيما يلي الحقائق الأساسية بخصوص COVID-19 التي يجب أن نضعها في الاعتبار:

أولا. لا يوجد لقاح، ولن يكون هناك لقاح متاح لمدة عام على الأقل.

ثانيا. لا يوجد علاج فعال في الوقت الحالي، على الرغم من أن البعض يتم تجربته.

ثالثا. أكثر الأشياء العملية التي يمكنك القيام بها هي: (أ) اغسل يديك بعناية (20 ثانية على الأقل)، خاصة بعد أن تكون في الخارج، وخاصة إذا كنت على اتصال مع أشخاص آخرين، على سبيل المثال أثناء استخدام وسائل النقل العام؛ (ب) البقاء في المنزل (أي ممارسة "التباعد الاجتماعي") ما لم يكن ذلك ضروريا للغاية، حتى لو كنت بصحة جيدة، ولكن بالتأكيد إذا كنت مريضا؛ (ج) اشرب الكثير من السوائل. (د) اتصل بطبيبك إذا شعرت بالمرض واتبع تعليماته. هذا تقريبا كل ما في الأمر. لنتحدث عن استجابة ضعيفة للتقنية لتحدي القرن الحادي والعشرين.

رابعًا. لا تحتاج إلى ارتداء الأقنعة، إلا إذا كنت مريضا أو كنت تقدم رعاية صحية. والأقنعة لا تقوم بتصفية الفيروس، لأن جزيئاته صغيرة جدا. ومع ذلك، فإنها تقلل من فرص وصول المخاط - إذا كنت مصابا - إلى أشخاص آخرين ويصيبهم.

خامسا. COVID-19 أكثر عدوى من الأنفلونزا الموسمية أو السارس أو التهاب الكبد أو فيروس نقص المناعة البشرية، ولكنه أقل عدوى من الحصبة والجدري والسل. وذلك لأن القطرات التي تحتوي على COVID-19 تقع على بعد بضعة أقدام من الأفراد المصابين، بينما في الأمراض الثلاثة الأخيرة يكون للجسيمات مدى عدوى يبلغ 100 قدم. السبب في أن الأمراض الأربعة الأولى أقل عدوى من COVID-19 هو أن الأنفلونزا الموسمية تتباطأ عادة بسبب اللقاحات، وكان من السهل احتواء السارس بعد التفشي الأولي، ويتطلب التهاب الكبد وفيروس نقص المناعة البشرية انتقالا مباشرا لسوائل الجسم.

سادسا. تم تقدير فترة حضانة الفيروس - أي الفترة من العدوى إلى ظهور الأعراض، والتي يستطيع الشخص خلالها نقل العدوى - بين 5 و7 أيام (على الرغم من أن التقديرات تتراوح من يومين إلى 14 يوما). يمكن المقارنة مع الأنفلونزا الشائعة، التي لها فترة حضانة من يومين إلى 3 أيام. هذا يعني أنه لا توجد طريقة لمعرفة ما إذا كنت قد أصبت بالفيروس لعدة أيام، حتى تظهر الأعراض. ولا توجد طريقة لتعرف ما إذا كنت قد اتصلت بالفعل بشخص مصاب خلال الأيام القليلة الماضية.

سابعا. أعراض COVID-19، للأسف، عامة جدا، لا يمكن تمييزها في كثير من الحالات عن نزلات البرد أو الأنفلونزا الخفيفة: الحمى والسعال وصعوبة التنفس. في بعض الأحيان تشمل الإسهال أو القيء.

ثامنا. معدل الوفيات المقدر لـ COVID-19 يتراوح بين 2٪ و3٪ (مع هوامش خطأ كبيرة إلى حد ما، لأن البيانات محدودة). يمكن مقارنة ذلك بمعدل الوفيات في الأنفلونزا الشائعة (0.1٪، التي لا تزال تُترجم إلى 35000 حالة وفاة سنوية في الولايات المتحدة وحدها)، ومرض السارس (10٪)، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (33٪!). وكما هو الحال بشكل عام مع فيروسات الجهاز التنفسي، فإن فرصة التعرض للقتل بسبب العدوى تختلف حسب العمر والحالة الصحية. في حالة COVID-19، لا يبدو أن الأطفال في خطر متزايد، ولكن كبار السن أو الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية يكونون في خطر. وتظهر تحليلات البيانات، حتى الآن، معدل وفيات 8 ٪ للأشخاص في السبعينيات، و15 ٪ للأشخاص في الثمانينيات.

بالطبع، لم يعرف الرواقيون القدماء أيا من هذا. لكن كان عليهم التعامل مع الأمراض المعدية. فقد عاش سقراط (الملهم الرئيسي للفلسفة الرواقية) في أثينا خلال الطاعون الذي ضرب المدينة في السنة الثانية من الحرب البيلوبونيزية. ونجا منه، ويعود الأمر في جزء منه إلى أنه كان لديه نظام قوي، وإلى أن احتياجاته - من حيث الطعام والشراب والترفيه الاجتماعي - كانت قليلة. كما كان على الإمبراطور ماركوس أوريليوس، وهو أيضا رواقي، التعامل مع الآثار المدمرة للطاعون الأنطوني، وربما الجدري الذي عاد مع الجحافل بعد الحرب ضد البارثيين على الحدود الشرقية للإمبراطورية. وكان الطاعون هو الأسوأ في العصور القديمة، مما تسبب في وفاة الملايين.

المنطق (الرواقي) لـCOVID-19

الآن بعد أن عرفنا الحقائق الأساسية، دعونا نتحدث عنها. في المقام الأول، هل يجب أن نشعر بالذعر؟ من الواضح أن الأمر ليس كذلك. فالذعر هو تجاوز عاطفي للعقل، مما يعني أنه تلقائيا غير مقبول لممارس الرواقية - أو للإنسانوي العلماني. علاوة على ذلك، ليس هناك سبب وجيه للقلق الشديد، بالنظر إلى الحقائق المذكورة أعلاه.

احتمال الإصابة بالفيروس، حتى في البلدان التي ينتشر فيها حاليا، لا يزال معتدلا. وحتى إذا أصبت بالفيروس، فهناك فرص جيدة جدا للتعافي، خاصة إذا لم تكن تعاني من ظروف صحية شديدة أو كبيرا في السن.

وعلى نفس المنوال، فإن العقل يملي أيضا عدم المبالغة في الحديث عن الخطر؛ فلا يزال الفيروس مقلقًا، والشيء العقلاني الواجب القيام به هو الاستجابة بطريقة محسوسة للتهديد. أي نشر الفضيلة الرواقية في الاعتدال، مما يعني القيام بالأشياء بالطريقة الصحيحة، لا المبالغة فيها أو التقصير في القيام بها.

في هذا الوضع المعني، هذا يعني اتباع التوصيات الواردة أعلاه، لا سيما حول غسل اليدين تماما والحد من مخالطة الحشود الكبيرة أو الأماكن العامة، إن أمكن. من حيث السفر، استخدم ما أسماه ماركوس أوريليوس "حكمتك الموجهة" – والتي هي، العقل - ولا تسافر على الإطلاق إلا في حالة الضرورة القصوى. من المفيد أن نأخذ في الاعتبار ما يسميه الرواقيون انقسام السيطرة: "بعض الأشياء تكون في حدود قدرتنا، والبعض الآخر ليس كذلك. الأشياء التي في حدود قدرتنا هي الرأي، والدافع، والرغبة، والنفور، وبكلمة واحدة، كل ما يكون نتيجة أفعالنا الخاصة. وما ليس بقدرتنا هي جسدنا، ممتلكاتنا، سمعتنا، مكتبنا، وبكلمة واحدة، كل ما هو ليس من فعلنا الخاص." (Epictetus، Enchiridion 1.1)

في اللغة الحديثة، هذا يعني أن الأشياء الوحيدة التي تعود إليك حقا هي أحكامك المدروسة وقراراتك للتصرف أو عدم التصرف. ويعتمد كل شيء آخر في النهاية على عوامل خارجية، والموقف العقلاني الوحيد تجاهها هو قبول فكرة أن الأشياء في الحياة تسير في بعض الأحيان في طريقنا، وفي أوقات أخرى لا تفعل ذلك، على الرغم من بذل أفضل جهودنا.

أخلاق (الرواقية) من COVID-19

وأخيرا، ماذا يعني ما قيل أعلاه من منظور أخلاقي؟ بصفتنا رواقيين، نحن كونيون، مما يعني أننا يجب أن نهتم بجميع أعضاء الكوسموبوليس البشري. ومن الناحية العملية، هذا يعني أنه، على سبيل المثال، لا ينبغي لنا تخزين الأقنعة (أو أي شيء آخر، في الواقع) التي لا نحتاجها، لأن هذا قد يتسبب في نقص قد يؤثر على أولئك الذين يحتاجون إليها - المرضى وعمال الرعاية الصحية.

كما يتعين علينا ألا نعرّض الآخرين للفيروس. لذا، علينا واجب أخلاقي بعدم الذهاب إلى العمل، إذا كنا مرضى. إضافة إلى ذلك، لدينا التزام بمساعدة الآخرين على التفكير، وليس الذعر، بشأن ما يجري. وسيكون الأمر متسقا مع الفضيلة الرواقية، على ما أعتقد، التبرع بالمال للمنظمات التي تساعد في مكافحة الأوبئة (مخازن الطعام، على سبيل المثال)، خاصة في البلدان التي من المحتمل أن تتعرض للإصابة قريبا ولديها موارد طبية غير كافية، مثل العديد من الأماكن في أفريقيا.

ماذا لو أننا أصبنا بعد كل هذا بالفيروس؟ في هذه الحالة، سنتبع بالطبع جميع الإجراءات الطبية الموصى بها؛ لكننا سنضع في الاعتبار أيضا انقسام السيطرة: إن قراراتنا المدروسة وقراراتنا للتصرف أو عدم التصرف متروكة لنا، لكن النتائج ليست كذلك. وهذا يشمل بالطبع النتائج الصحية.

حتى في حالة المرض، يجب أن نتعامل مع الآخرين بلطف، ولا سيما مقدمي الرعاية، مثل الأطباء والممرضات، وما إلى ذلك. فهم موجودون لمساعدتنا، وهم يقومون بعمل مرهق للغاية. وبشكل عام، يجب أن نطبق فضيلتنا عندما تكون الظروف صعبة للغاية. والوباء المحتمل هو بكل تأكيد ظرف مريع.

ومع تقدم الوضع، علينا أيضا أن نواجه احتمال أن يكون هناك المزيد من النقص والمشقة والوفيات. بما في ذلك الأحبة. والموت، بالنسبة للرواقيين، هو أمر طبيعي ولا مناص منه، وعلاوة على ذلك، لا يوجد شيء اسمه "الموت المبكر": نحن نرحل كلما حددت الشبكة الكونية لنظام السببية ذلك، ليس قبل دقيقة واحدة من الموعد ولا دقيقة واحدة بعد فوات الأوان. والأدب الرواقي غني بخصوص هذا الموضوع. يمكنك قراءة الكثير من تأملات ماركوس أوريليوس كتأمل في عدم الثبات وكيفية الارتباط به بشكل أفضل. والعديد من الرسائل التي كتبها سينيكا إلى صديقه لوسيليوس تعالج نفس القضية، وكتب ثلاث رسائل عزاء منفصلة، اثنتان منها - إلى أصدقائه مارسيا وبوليبيوس - كانتا تهدفان إلى الطمأنينة بسبب فقدان أحد الأحبة.

الرواقية تعتبر الموت ذاته شبيها بالموت عند الأبيقورية:

"من يخشى الموت يخشى فقدان الإحساس أو يخشى نوعا آخر من الإحساس. ولكن إذا لم يكن لديك إحساس، فلن تشعر بأي ضرر؛ وإذا اكتسبت نوعا آخر من الإحساس، فستكون نوعا مختلفا من الكائنات الحية ولن تتوقف عن العيش ". (ماركوس أوريليوس، تأملات 8.58)

ينشر الرواقيون حتى روح الدعابة للتعامل مع احتمال الموت:

"الموت ضروري ولا يمكن تجنبه. أعني، أين سأذهب للابتعاد عنه؟ " (Epictetus، الخطابات 1.17.7)

ومع ذلك، على وجه التحديد لأن الموت هو القاعدة، وقد يصل في أي لحظة، يركز الرواقيون على هنا والآن، وبشكل خاص على تقدير ما لديهم، والأشخاص الذين يحبونهم. إنه أهم شيء يمكننا القيام به كبشر، ونترك الباقي كما هو. هذه ليست عدمية أو هزيمة: إنه موقف يتطلب الشجاعة للنظر إلى الأشياء كما هي، بالإضافة إلى الحكمة لتقدير والاستمتاع بما لدينا، بين ما لدينا.

لن يكون COVID-19 حدثا ينهي الحضارة. على الرغم من أنه حتى على هذا المستوى كان الرواقيون واقعيين إلى حد ما. بالانخراط فيما يعرف اليوم باسم الميتافيزيقا العملية، وهي مقاربة بدأت مع الفيلسوف ما قبل السقراطي هيراقليط، فقد فهموا أن التغيير هو القاعدة الحتمية في الكون. سيبدو العالم مختلفا بعد الوباء الحالي؛ ولكن ليس بشكل لا يمكن التعرف عليه. ومهمتنا ستكون إعادة بنائه، وجعله أفضل مما كان عليه من قبل.

في النهاية، وكما قال سينيكا:

"إن العاصفة لا تتداخل مع عمل الطيار، بل فقط مع نجاحه.... فهي بالفعل بعيدة عن إعاقة فن الطيار إلى حد أنها تبرز ذلك الفن؛ لأي شخص، على حد قول المثل، يكون طيارا في بحر هادئ". (رسائل إلى لوسيليوس، 85.33).

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