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الرئيسية | مدارات | كورونا يُبقي 100 جنوب إفريقي على أرض المغرب

كورونا يُبقي 100 جنوب إفريقي على أرض المغرب

كورونا يُبقي 100 جنوب إفريقي على أرض المغرب
هسبريس ـ مصطفى شاكري
الخميس 02 أبريل 2020 - 15:40

مازال مئات السياح الأجانب عالقين في المملكة المغربية التي أغلقت حدودها الجوية والبحرية إلى إشعار آخر، بفعل تداعيات فيروس "كورونا" المستجد، وضمنهم أزيد من مائة مواطن جنوب إفريقي ظلوا عالقين في بعض مدن المملكة بعد وقف الرحلات.

وكانت رحلات السياح المنحدرين من جنوب إفريقيا مبرمجة للعودة إلى "بلاد مانديلا"، لكن إغلاق الحدود البحرية والجوية من طرف السلطات المغربية دفع هذه المجموعة إلى المكوث قسريا في المملكة، حتى ينجلي الوضع في مستقبل الأسابيع بعد انتهاء حالة "الطوارئ الصحية".

جيمس دي ويت، مواطن جنوب إفريقي عالِق في مدينة الدار البيضاء، قال: "المجموعة التي مازالت في المملكة تترقب تداعيات وباء كورونا، لكن ينبغي على الحكومة أن تنسق مع السلطات المغربية قصد إجلائنا في أقرب وقت ممكن".

وأضاف السائح عينه، في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي: "يوجد بيننا بعض كبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و70 سنة، والبعض الآخر يعاني من أمراض مزمنة"، وزاد: "نواجه مشاكل في التواصل مع عموم المواطنين بسبب اللغة المعتمدة في البلاد".

وأنشأ السياح العالقون مجموعة تواصلية في تطبيق "واتساب"، وفق ما كشفه المتحدث، بغية ضمان التنسيق في ما بينهم بخصوص مستجدات الوضع بالمملكة، وتتبّع تعليمات وزارة الشؤون الخارجية في جنوب إفريقيا، مطالبين بترحيل السياح العالقين إلى بلدهم الأم.

ومازال مئات المواطنين الأجانب عالقين في المملكة، حيث تواصل الحكومة المغربية التنسيق مع حكومات العالم قصد إجلاء رعاياها، بعد إعلان السلطات المغربية إنفاذ حالة "الطوارئ الصحية" قصد احتواء ومحاصرة فيروس "كوفيد-19" الذي ينتشر في كافة بقاع العالم.

وتمكّنت عشرات البلدان الأوروبية من إجلاء آلاف من مواطنيها من المملكة منذ تعليقها الرحلات الجوية والبحرية نتيجة تداعيات "أزمة كورونا"، بتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عبر رحلات جوية مخصصة لهذا الغرض.

وقررت المملكة تعليق جميع الرحلات الجوية والنقل البحري للمسافرين من وإلى ترابها، إلى إشعار آخر، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية؛ وذلك في إطار تتبع تطور وباء فيروس كورونا العالمي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - إغلاق الحدود! الخميس 02 أبريل 2020 - 16:01
تحية للسلطات المغربية على القرار الشجاع بإغلاق الحدود وترسيم الحدود البحرية مما يعكس سيادة وطنية حقيقية على قرارات المملكة الشريفة مع تولي تحرير المدن مليلية وسبتة والجزر المستعمرة والأراضي شرق البلاد، إن شاء الله تعالى، تحت حكم ملكنا المحبوب، وديما مغرب
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19
2 - سعيد من ورزازات الخميس 02 أبريل 2020 - 16:06
السلام عليكم ورحمة الله راه هنا فش خاص المغاربة العبوا الداور ديالهم، ياخدوا بإديهم أويرحبوا بهم أويكرموهم بش إوجهوا رسالة قوية الى شعب جنوي أفريقيا. هذا فقط رايي المتواضع والله اعلم.
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31
3 - محمد الخميس 02 أبريل 2020 - 16:07
العالقين بالمملكة من السياح ستعتني بهم السلطات فلا خوف عليهم، كانهم في وطنهم او اكثر اللهم احفظ المغاربة والضيوف والعالم، سبحان مبدل الاحوال، الله
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18
4 - karim الخميس 02 أبريل 2020 - 16:19
السي مول إغلاق الحدود، راه كاينين مغاربة مقيمين فب الخارج اللي خلاو ولادهم و خدمتهم و كاين اللي مريض و اللي ما عندو ما ياكل
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7
5 - اجديك الخميس 02 أبريل 2020 - 16:20
صحيح أن بلادنا نهجت ولله الحمد خطوات استباقية قلصت وبشكل كبير انتشار هاته الآفة بين الناس؛ من بين ضحايا هاته الإجراءات هم السياح الأجانب الدين كانوا موجودين في المغرب؛ دون أن ننسي رعايانا العالقين في دول اخري من العالم؛ يعني هدا الوباء فاجا الجميع؛ وكان ولابد من اخد قرارات شجاعة؛ والا لما تمكن المغرب من السيطرة والحد من الإنتشار؛ فرغم عدد الإصابات المعلن إلا أنه ومقارنة مع دول ليست ببعيدة لا يسعنا إلا أن نجدد الله؛ تغمد الله أرواح الأموات ةنحسبهم شهداء؛ الشفاء تلاعجل لجميع المرضي؛ ونجانا واياكم الله من شر هاته الجايحة؛ امين يارب العالمين...
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