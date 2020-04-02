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كُتّاب وآراء
المغرب يُواصل جلب أجهزة طبية من الصين لمواجهة جائحة كورونا
يواصل المغرب جلب مساعدات طبية من الجمهورية الصينية لمواجه فيروس "كورونا" المستجد؛ إذ وصلت اليوم الخميس إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء طائرة للخطوط الملكية المغربية محملة بشحنة جديدة من الأجهزة الطبية.
وكانت الطائرة المغربية توجهت أول أمس الثلاثاء إلى جمهورية الصينية الشعبية لجلب مساعدات طبية لمكافحة جائحة "كوفيد - 19"، في إطار العلاقات الثنائية التي تجمع بين الرباط وبكين.
وشرعت وزارة الصحة المغربية مند أيام في اقتناء أجهزة الكشف السريع على "كوفيد 19"، بهدف توسيع العرض المختبري إلى المناطق النائية والمستشفيات الجامعية بدل الاكتفاء بالمختبرات المرجعية الثلاثة التي يتوفر عليها المغرب.
وأكد مدير الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي أن "تحليلات الكشف لا يقتصر إجراؤها على مختبرات المعهد الوطني للسلامة الصحية أو معهد باستور أو المستشفيات العسكرية، ولكن هناك مختبرات المراكز الاستشفائية الجامعية بكل من الدار البيضاء والرباط وفاس التي شرعت في إجراء مثل هذه التحليلات".
وأضاف المسؤول بوزارة الصحة، في تصريح صحافي: "نحن بصدد اقتناء تقنيات أخرى للكشف، هي بسيطة بالتأكيد، لكن نتائجها موثوق بها أكثر من تلك المجراة بمختبرات تستعمل تقنية الـ"بي سي إر". إذن نحن في طور اقتناء وتنويع العرض الوطني للتقنيات والتحليلات لتأكيد الكشف". والمصدر ذاته أكد أن المغرب في طور اقتناء ما مجموعه مائة ألف "تحليلة" للكشف السريع لفيروس كورونا المستجد.
ومباشرة بعد إعطاء الملك محمد السادس تعليمات بخلق الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، وتدفق المساهمات التي حددها المرسوم المنظم للصندوق، بدأت وزارة الاقتصاد والمالية في توجيه الأموال نحو الأهداف التي وضعت، وفي مقدمتها دعم وزارة الصحة.
وقال وزير الاقتصاد والمالية، في تصريح سابق، أمام نواب الأمة إن "الوزارة قامت بتحويل مليار درهم، أي 100 مليار سنتيم، لوزارة الصحة، لبدء الإجراءات التي جاءت ضمن اختصاصات الصندوق"، كاشفا أنه تم "تسهيل مسطرة الطلبات لأننا في وضع استعجالي، وهو ما يتضمنه مرسوم الطلبات العمومية لمرور الطلبات بشكل سلس".
وتوصلت وزارة الصحة بمبلغ 2 مليار درهم من الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا المحدث بتعليمات من الملك. ويخصص هذا المبلغ بشكل رئيسي من أجل شراء المعدات الطبية ومعدات المستشفيات؛ ممثلة أساسا في 1000 سرير للإنعاش و550 جهازا للتنفس، و100 ألف عدة للكشف وأجهزة للفحص بالأشعة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (29)
قرار جيد لمحاربة فيروس كورونا الصين لها تجربة عالمية في محاربة في ضرف شهر واحد فقط واكتر من 80 الف مصاب سيطرو على الفيروس
بالنسبة لاسبانيا ,, الاسبان الجشع لي فيهم هو الي خسرهم شراو الاجهزة من سوق سوداء باسعار رخيصة جدا ووقع في مصيدة المنتحلون وخارجية الصين اوصت بالتعامل فقط مع الحكومة في هذا المجال
الله عز وجل رأى بكثرة فسك الدماء وأرسل هدا وباء لنقص من الحروب له الحكمة في كل شيء سبحانه وتعالى
السؤال اللذي يطرح نفسه و لماذا هذه الدولة بقيت في دار غفلون حتى حلت الكارثة
الجواب الصين كذبت على العالم بأسره و زورت الأرقام و البيانات
بعد الفاجعة العالمية يجب محاسبة هاذ البلد
1-اوريوك من الفضل قنطار وديو ليك راس المال
2- أخطاء يوما من ظن أن للثعلب دينا
للمعلومة منابر اعلامية دولية منها جريدة * البايس * الاسبانية انتقدت حكومة بلدها على تاخير اجراءات الوقاية واشادت بالاجراءات التي اقدمت عليها المملكة رغم الهوة في الامكانيات .
كما نتمنى الرحمة للموتى والشفاء للمرضى والصبر لجميع الاطر والمتطوعين الذين يسهرون على عدم تفشي المرض بيننا والهداية للذين يفضلون رؤية كل شيء اسود - اصحاب المعادلة الجبرية الجديدة 140في المائة - .
الصين لا تصنع الا الخردة و الجميع يعرف ذلك.
عنذما ترى الدول الاروبية الامثر تضررا من الفيروس..بالدارجة المغربية ( وصلات فيهوم للعظم) ورغم ذلك رفضوا بشكل قااااطع التجهيزات الصينية لأنها لا تستجيب لأبسط معايير الجودة...علما ان الصين في تعاملها مع اوروبا فإنها تأتي بأفضل ما عندها...فما بالكم بالدول المتخلفة متلنا...فهي لن تصدر لنا إلا الخردة...والأيام بيننا.
نحن لسنا ضد الصين كشعب ولا كدولة..ولكن منتجات الصين كلها لا تتوفر على ابسط معايير الجودة و اغلبها ينطوي على مخاطر كثيرة...حتى اصبحت الصين مضربا للمثل في انعدام الجودة.
ان تكون في ضرف استعجالي لا يعني ان ترتكب حماقة....فالصفقات ايها المحترمون لم تعد تبرم على اساس اقل ثمن في السوق...بل على اساس الاكثر جودة في السوق.
كيف يعقل لهدا البلد الي نشر الفيروس في العالم ولأن يعطي أجهزة غير دقيقة ولا تستجيب لمعاير السلامة مادا تريد الصين بالضبط؟