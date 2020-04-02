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المغرب يُواصل جلب أجهزة طبية من الصين لمواجهة جائحة كورونا

المغرب يُواصل جلب أجهزة طبية من الصين لمواجهة جائحة كورونا
هسبريس من الرباط
الخميس 02 أبريل 2020 - 14:00

يواصل المغرب جلب مساعدات طبية من الجمهورية الصينية لمواجه فيروس "كورونا" المستجد؛ إذ وصلت اليوم الخميس إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء طائرة للخطوط الملكية المغربية محملة بشحنة جديدة من الأجهزة الطبية.

وكانت الطائرة المغربية توجهت أول أمس الثلاثاء إلى جمهورية الصينية الشعبية لجلب مساعدات طبية لمكافحة جائحة "كوفيد - 19"، في إطار العلاقات الثنائية التي تجمع بين الرباط وبكين.

وشرعت وزارة الصحة المغربية مند أيام في اقتناء أجهزة الكشف السريع على "كوفيد 19"، بهدف توسيع العرض المختبري إلى المناطق النائية والمستشفيات الجامعية بدل الاكتفاء بالمختبرات المرجعية الثلاثة التي يتوفر عليها المغرب.

وأكد مدير الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي أن "تحليلات الكشف لا يقتصر إجراؤها على مختبرات المعهد الوطني للسلامة الصحية أو معهد باستور أو المستشفيات العسكرية، ولكن هناك مختبرات المراكز الاستشفائية الجامعية بكل من الدار البيضاء والرباط وفاس التي شرعت في إجراء مثل هذه التحليلات".

وأضاف المسؤول بوزارة الصحة، في تصريح صحافي: "نحن بصدد اقتناء تقنيات أخرى للكشف، هي بسيطة بالتأكيد، لكن نتائجها موثوق بها أكثر من تلك المجراة بمختبرات تستعمل تقنية الـ"بي سي إر". إذن نحن في طور اقتناء وتنويع العرض الوطني للتقنيات والتحليلات لتأكيد الكشف". والمصدر ذاته أكد أن المغرب في طور اقتناء ما مجموعه مائة ألف "تحليلة" للكشف السريع لفيروس كورونا المستجد.

ومباشرة بعد إعطاء الملك محمد السادس تعليمات بخلق الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، وتدفق المساهمات التي حددها المرسوم المنظم للصندوق، بدأت وزارة الاقتصاد والمالية في توجيه الأموال نحو الأهداف التي وضعت، وفي مقدمتها دعم وزارة الصحة.

وقال وزير الاقتصاد والمالية، في تصريح سابق، أمام نواب الأمة إن "الوزارة قامت بتحويل مليار درهم، أي 100 مليار سنتيم، لوزارة الصحة، لبدء الإجراءات التي جاءت ضمن اختصاصات الصندوق"، كاشفا أنه تم "تسهيل مسطرة الطلبات لأننا في وضع استعجالي، وهو ما يتضمنه مرسوم الطلبات العمومية لمرور الطلبات بشكل سلس".

وتوصلت وزارة الصحة بمبلغ 2 مليار درهم من الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا المحدث بتعليمات من الملك. ويخصص هذا المبلغ بشكل رئيسي من أجل شراء المعدات الطبية ومعدات المستشفيات؛ ممثلة أساسا في 1000 سرير للإنعاش و550 جهازا للتنفس، و100 ألف عدة للكشف وأجهزة للفحص بالأشعة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - عبدو من الرباط الخميس 02 أبريل 2020 - 14:08
يجب التاكد من فعاليتها كما فعل الاوربيون لان معظم الأجهزة الصينية مغشوشة ونسبة فعاليتها لا تروق للمستوى المطلوب إنها صحة وحياة المواطنين أرجوكم
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59
2 - بطولة زائفة الخميس 02 أبريل 2020 - 14:11
الصين نشرت الفيروس بانكار وجوده لمدة شهرين والان تريد لعب دور "المحسن' بارسال ماسكات ذات جودة رديئة .ادعو الاطباء والممرضين لعدم استعمالها
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46
3 - JAMAL الخميس 02 أبريل 2020 - 14:12
المهم الله ينصر سيدنا هو كلشي فهاد البلاد اما كانت على الحكومة كانت البلاد غرقت. كيما عملوا فالتصويت د الميزانية د الصحة و التعليم خرجوا على البلاد ..كيما قولنا عاش الملك
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16
4 - عبدالحي الخميس 02 أبريل 2020 - 14:13
إن كانت هذه المعدات الصينية شبيهة بجهاز شحن الهواتف التي تسبب كوارث في صفوف المغاربة فنحن عن غنى عنها.
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39
5 - هل تم تسليمها إلى المستشفيات الخميس 02 أبريل 2020 - 14:15
وهل وصلت هذه المستلزمات والمعدات الطبية إلى المستشفيات العمومية أم مازالت وماسبب تأخير توزيع هذه المعدات نرجو التوضيح منذ اسبوعين ونحن نسمع وصول طايرات محلات بالمعدات بدون وصولها الي المستشفيات
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16
6 - yass الخميس 02 أبريل 2020 - 14:16
الحل في التصنيع المحلي و تشجيع الصناغة و الابتكار.. اكا التبعية و السلعة الرخيصة نحن في غاية عنها. اضف الى ذلك اننا في امس الحاجة للعملة
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31
7 - jalila الخميس 02 أبريل 2020 - 14:16
على ما يظهر ان الصين استفادت كما يجب من هذا الوباء.. جميع الدول تتهافت لاقتناء المعدات الطبية و الكمامات و المعقمات ما ادخل الملايير من الدولار الى الخزينة الصينية في ظرف شهر واحد..
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30
8 - السعيدي الخميس 02 أبريل 2020 - 14:18
المرجو من السلطات المختصة في الجمارك بالموانى والمطارات بمراقبة هاته المعدات مراقبة دقيقة حتى لا تكون نقمة على المرضى، وخير مثال ما حصل مع هولاندا واسبانيا.
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22
9 - hassan الخميس 02 أبريل 2020 - 14:18
اتمنى ان تتعلم الدولة والشعب من هذه الازمة وتحس بالنعمة التي كانت فيها وتأخذ الدولة العبر وإعطاء الصحة والتعليم الميزانية الكافية دون انتظار الدعم وترشيد النفقات فما دور كثرة البرلمانيين و كثرة المناصب التي لا تسمن ولا تغني من جوع .كثرة السيارات الفارهة كثرة المصاريف بدون فائدة
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27
10 - علاء الأسواني الخميس 02 أبريل 2020 - 14:20
ما يقوم به المغرب من اجراءات تبين مقدرات الدولة المغربية للتعاطي مع القضايا الاستعجالية، يبقى وللأسف فإن بعض المغاربة وهم قليلون لا يحترمون الوقت، يخرجون بلا سبب. فهذا تربورتر يبيع حتى الثانية والنصف دون أن يهتم بأن التوقيت المحدد بقرارات حول حالة الطوارئ من السابعة صباحا الى الواحدة بالنسبة للأسواق النموذجية والسويقات.. وهو يعرف ويعلم انه يمكنه العمل حتى الواحدة.. يصيح في الزقاق بصوت مرتفع يخيف الطيور.. ويقف شباب جنب محل بيع السجائر قبل السادسة حتى تأتي القوات المساعدة ويهربون منا مثل لعبة القط والفأر.. كيف يمكننا أن نتقدم أذا لم نحترم القوانين ونقدسها.. كيف نتحول من مجتمع تسود فيه عشوائية الباعة المتجولين الى مجتمع مهحضر يحترم القوانين. في وجود الجهل وعدم احترام القوانين لن نتمكن من التقدم، والتحول الى بشر محترمين...
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7
11 - وسيم الخميس 02 أبريل 2020 - 14:20
يجب عدم اقتصار علي الصين فلمعداتةالصينية معروفة بجودتها الضعيفة يجب الاستفادة من التجربة الكورية الجنوبية والمانيا في استطاعتها السيطرة علي المرض وحد من عدد الوفيات عن طريق انتجاها وتوزيعها علي مواطنيها اجهزة كشف سريعة وانتاجها لعدد هاءل من اجهزة التنفس الاسطناعي العالي الجودة
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3
12 - Issam الخميس 02 أبريل 2020 - 14:21
Made in China products are more dangerous than Covid19 stop buying Chinese stuff
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13 - مواطن تماري الخميس 02 أبريل 2020 - 14:22
حفظ الله مولانا الامام بما حفظ به الذكر الحكيم وأدام على بلادنا نعمة الأمن والامان والإستقرار والرقي والإزدهار ، الله يحفظ ملكنا العزيز و الغالي و يشافيه
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14 - امين الخميس 02 أبريل 2020 - 14:22
كنتمنى يتم شرائه من شركات حكومية صينية
قرار جيد لمحاربة فيروس كورونا الصين لها تجربة عالمية في محاربة في ضرف شهر واحد فقط واكتر من 80 الف مصاب سيطرو على الفيروس
بالنسبة لاسبانيا ,, الاسبان الجشع لي فيهم هو الي خسرهم شراو الاجهزة من سوق سوداء باسعار رخيصة جدا ووقع في مصيدة المنتحلون وخارجية الصين اوصت بالتعامل فقط مع الحكومة في هذا المجال
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15 - الذهبي المهاجر الخميس 02 أبريل 2020 - 14:23
أغلبية الدول العالم كانت سياستها سباق التسلح من بين هده الدول ايطاليا بسبب هدا الوباء ستغير فكرتها وتصلح قطاع الصحي الشعب إيطالي يلوم الحكومة إيطالية ويطلب بعناية فائقة لقطاع الصحة وكدالك اسبانيا وفرنسا ......
الله عز وجل رأى بكثرة فسك الدماء وأرسل هدا وباء لنقص من الحروب له الحكمة في كل شيء سبحانه وتعالى
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16 - مهاجر الخميس 02 أبريل 2020 - 14:24
يجب على المغرب ان يتأكد من جودة الاجهزة المستوردة ومطابقتها لمعايير السلامة قبل استعمالها حتى لا يسقط في الفخ الدي وقعت فيه بعض الدول الأوروبية كإسبانيا مثلا. والله المعين
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17 - أحمد الخميس 02 أبريل 2020 - 14:28
التسابق مع الزمن و المبادرة بالحجر الصحي جاءت نتيجة الأرقام المهولة التي بدأت تتصاعد في إيطاليا فرنسا و اسبانيا لولا هذه الدول لكنا في دار غفلون
السؤال اللذي يطرح نفسه و لماذا هذه الدولة بقيت في دار غفلون حتى حلت الكارثة
الجواب الصين كذبت على العالم بأسره و زورت الأرقام و البيانات
بعد الفاجعة العالمية يجب محاسبة هاذ البلد
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18 - ملاحظ الخميس 02 أبريل 2020 - 14:30
ثالث أكبر مستشفى في العالم يوجد في تركيا ..بلغت تكلفة إنجازه تقريبا 890 مليون يورو ...قالوا انه سيقدم العلاج لاكثر من 100 الف مريض يوميا ...بعملية بسيطة ان ما تم جمعه من صندوق كورونا إلى حد هذه الساعة ...ثلث المبلغ فقط اقول ثلث المبلغ قادر على إنشاء اكبر وثالث مستشفى في العالم ...ان كنت على خطأ فليصحح لي احدكم ..المعلومة...المبلغ المرصود غير كاف بالمرة ...أضف إلى ذلك أن المغرب يعرف خصاصا مهولا في الاطقم الطبية ...فالدولة لم تجعل ضمن أولوياتها قطاع الصحة ولاتعتبره قطاعا استراتيجيا ..تنظر إليه انه قطاع يكلف ميزانية الدولة...وبالتالي لا توظف العدد الكبير من الأطباء بل تكتفي بتعويض من أحيل على التقاعد...وها نحن اليوم نؤدي الثمن...
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19 - المخلوف الخميس 02 أبريل 2020 - 14:33
يجب الكشف عن هذه الاجهزة قبل تداولها.فربما تكون حاملة للڤيروس او غير واقية او فعالة للحد منه ومقاومته. فالصين وما ادراك ما الصين وقد صح قولان في هذا السياق:
1-اوريوك من الفضل قنطار وديو ليك راس المال
2- أخطاء يوما من ظن أن للثعلب دينا
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20 - احمد ابو عبد الله الخميس 02 أبريل 2020 - 14:34
الإشكالية المطروحة هذه الأزمة ستمر بإذن الباري جل وعلا ويبقى السؤال العالق لماذا اقتناء 100 الف تحليلة للكشف السريع نحن في غنى عنها في هذه الظرفية لا سيما وأن الوضع متحكم فيه
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0
21 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الخميس 02 أبريل 2020 - 14:36
لماذا هذه الحكومة مرتهنة بالمنتوج الصيني في مجال الأجهزة الطبية ومعظم الدول اشتكت من ردائتها. لماذا لا تُستورد من كوريا الجنوبية أو من اليابان او من التايوان او من روسيا او من أوكرانيا... لماذا بالضبط الصين؟؟؟ هل الحكومة تستهتر بأرواح المواطنين بمنتوجات رديئة؟؟
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22 - تختلف حسب الجودة الخميس 02 أبريل 2020 - 14:37
المنتوجات الصنية تختلف حسب الجودة كأحال الهواتف وأجهزات أخرى وعند الطلب يتم تقديم المنتوج ولكل جودة ثمن بمعنى أنت وجيبك المهم للي بغيتي عندهم صح ولمعقول وديشي حتى هوا....
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23 - الوقاية اولا واخيرا الخميس 02 أبريل 2020 - 14:41
الحل الوحيد لمحاربة الوباء هو الوقاية ثم الوقاية لانه حتى اقوى النظم الصحية التي تصرف عليها ميزانية المغرب بعشر مرات كايطاليا امريكا فرنسا انجلترا المانيا اسبانيا ...... لم تستطع توفير الامن الصحي لدافعي الضرائب من شعوبها لدى تبقى الوقاية اولا واخيرا .
للمعلومة منابر اعلامية دولية منها جريدة * البايس * الاسبانية انتقدت حكومة بلدها على تاخير اجراءات الوقاية واشادت بالاجراءات التي اقدمت عليها المملكة رغم الهوة في الامكانيات .
كما نتمنى الرحمة للموتى والشفاء للمرضى والصبر لجميع الاطر والمتطوعين الذين يسهرون على عدم تفشي المرض بيننا والهداية للذين يفضلون رؤية كل شيء اسود - اصحاب المعادلة الجبرية الجديدة 140في المائة - .
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24 - Mosi الخميس 02 أبريل 2020 - 14:42
والله لن يأتوا من الصين إلا بالخردة...
الصين لا تصنع الا الخردة و الجميع يعرف ذلك.
عنذما ترى الدول الاروبية الامثر تضررا من الفيروس..بالدارجة المغربية ( وصلات فيهوم للعظم) ورغم ذلك رفضوا بشكل قااااطع التجهيزات الصينية لأنها لا تستجيب لأبسط معايير الجودة...علما ان الصين في تعاملها مع اوروبا فإنها تأتي بأفضل ما عندها...فما بالكم بالدول المتخلفة متلنا...فهي لن تصدر لنا إلا الخردة...والأيام بيننا.
نحن لسنا ضد الصين كشعب ولا كدولة..ولكن منتجات الصين كلها لا تتوفر على ابسط معايير الجودة و اغلبها ينطوي على مخاطر كثيرة...حتى اصبحت الصين مضربا للمثل في انعدام الجودة.
ان تكون في ضرف استعجالي لا يعني ان ترتكب حماقة....فالصفقات ايها المحترمون لم تعد تبرم على اساس اقل ثمن في السوق...بل على اساس الاكثر جودة في السوق.
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25 - زكرياء أيت الطالبي الخميس 02 أبريل 2020 - 14:43
هاذ جاءحة كورونا جات فالوقت المناسب لأن الدولة المغربية كانت غير كاتخسر الفلوس ديالها فالخواء الخاوي _ _ مهرجان السينما بمراكش _ موازين _ تيميتار _كناوة _ و كاتشري 20 مليار دولار ديال السلاح فالعام عند ميريكان بحال إلا أحنا غادي نتحاربوا مع كوريا الشمالية و زيد عليها أن النص ديال الشعب خدام بلا وراق ماعندوش الضمان الإجتماعي Cnss وماكايستافدش من التعويضات العاءلية و من التغطية الصحية وكاين اللي كايخدم 12 ساعة فالنهار وكايشد 1500 درهم.دابا خاصها تعيد النظر وأول قرار خاصها تديروا هوا تحدد ميزانية السلاح وتقلصها بشكل كبير وثاني قرار هو جميع العمال الغير المصرحين فال Cnss يتم تصريحهوم و يفرضوا على الشركات تعطيهوم الحد الأدنى للأجور Smig ثالث قرار وهو إلغاء المهرجانات بصفة نهاءية و رابع قرار هو بناء المستشفيات وخامس قرار هو تكوين الدكاترة فجميع مدن المغرب .
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26 - Hamza الخميس 02 أبريل 2020 - 14:45
"نحن بصدد اقتناء تقنيات أخرى للكشف، هي بسيطة بالتأكيد، لكن نتائجها موثوق بها أكثر من تلك المجراة بمختبرات تستعمل تقنية الـ"بي سي إر". PCR تعتمد على ADN أما kits diagnostic يعتمد على الكشف عن المضادات الحيوية التى يطلقها الجسم لمحاربة الفيروس هذه التقنية تمكن من معرفة هل الشخص مصاب أم كان مصابا من قبل لكنها لا تسمح بمعرفة la charge virale
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27 - تعويض الخميس 02 أبريل 2020 - 14:46
الشينوا خاصهم يعوضو جميع البلدان حيت خباو وجود الفيروس الصيني لمدة شهرين را ماشي بارسال ماسكات رديئة السمعة ديالهم هتزيان
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28 - ادفونتيس الخميس 02 أبريل 2020 - 14:46
لو وفرت الدولة فرص للمحتاجين وقامت بتنظيم الباعة العشوائيين والمتجولين لما حصل ما يحصل الان عيش الواقع وكون شخص واقعي واش صندوق كورونا دخل ثلاث ميزانيات ديال المغرب صافية بدون ديون ومازال مبغاوش المسؤولين يلقاو حلول متبقاش اخويا تكدب على نفسك هضرتك فيها أشياء واقعية ولكن أشياء اخرى تضر بعض الفئة من الناس نزيدك شي حتى تجمعات القوات الأمنية بدون كمامات او قفازات راه من الجهل وراهم عرضة ينشرو المرض
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29 - Virus الخميس 02 أبريل 2020 - 14:50
يا عالم الصين تخدعكم الصين تعطيكم الوهم الصين وباء بحد داته.
كيف يعقل لهدا البلد الي نشر الفيروس في العالم ولأن يعطي أجهزة غير دقيقة ولا تستجيب لمعاير السلامة مادا تريد الصين بالضبط؟
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