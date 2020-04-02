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كُتّاب وآراء
رحلتان جديدتان ترحل مواطنين فرنسيين من المغرب
تواصل فرنسا إجلاء مواطنيها العالقين بالمغرب بشكل تدريجي، بعد أن قررت تخصيص رحلتين جديدتين يوم غد الجمعة من مطار مراكش.
وقالت سفارة فرنسا في المغرب إن السلطات الفرنسية تشتغل قدر المستطاع من أجل حل جميع مشاكل العالقين، وذلك وفق الإجراءات المعتادة المتمثلة في الاتصالات الهاتفية، وطالبت بعدم معاودة التواصل في حالة تحققه في مرات سابقة.
وسبق للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن وعد المواطنين الفرنسيين الراغبين في السفر من المغرب إلى بلادهم بتنظيم رحلات جديدة في أقرب وقت.
وقال ماكرون في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "أطلب من السلطات المغربية الحرص على القيام بكل الإجراءات الضرورية حول الموضوع".