الملك: الراحل "مارسيل بوطبول" فنان رائد موهوب

هسبريس من الرباط

بعث الملك محمد السادس ببرقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة الراحل الفنان مارسيل بوطبول، معربا فيها عن بالغ تأثره وتعاطفه.

وأعرب الملك لكافة أهل وذوي الفنان الراحل ولسائر أفراد الطائفة اليهودية المغربية، ولأسرته الفنية الكبيرة، عن أحر تعازيه وأصدق مواساته، "في رحيل فنان رائد موهوب أثرى الخزانة الفنية الوطنية بإبداعاته الغنائية المتميزة المستلهمة من التراث اليهودي المغربي الأصيل".

ومما جاء في برقية الملك "وإذ نشاطركم مشاعركم في هذا المصاب الأليم، مستحضرين بكل تقدير، ما كان يتحلى به الراحل من غيرة وطنية صادقة، وتعلق متين بالعرش العلوي المجيد، لنسأل الله تعالى أن يجزيه الجزاء الحسن على ما أسدى لوطنه من جليل الخدمات وأن يلهمكم جميل الصبر والسلوان".

حري بالذكر أن الفنان المغربي المقيم بفرنسا مارسيل بوطبول، توفي أمس بإحدى مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.