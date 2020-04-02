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الرئيسية | مدارات | الملك: الراحل "مارسيل بوطبول" فنان رائد موهوب

الملك: الراحل "مارسيل بوطبول" فنان رائد موهوب

الملك: الراحل "مارسيل بوطبول" فنان رائد موهوب
هسبريس من الرباط
الخميس 02 أبريل 2020 - 17:25

بعث الملك محمد السادس ببرقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة الراحل الفنان مارسيل بوطبول، معربا فيها عن بالغ تأثره وتعاطفه.

وأعرب الملك لكافة أهل وذوي الفنان الراحل ولسائر أفراد الطائفة اليهودية المغربية، ولأسرته الفنية الكبيرة، عن أحر تعازيه وأصدق مواساته، "في رحيل فنان رائد موهوب أثرى الخزانة الفنية الوطنية بإبداعاته الغنائية المتميزة المستلهمة من التراث اليهودي المغربي الأصيل".

ومما جاء في برقية الملك "وإذ نشاطركم مشاعركم في هذا المصاب الأليم، مستحضرين بكل تقدير، ما كان يتحلى به الراحل من غيرة وطنية صادقة، وتعلق متين بالعرش العلوي المجيد، لنسأل الله تعالى أن يجزيه الجزاء الحسن على ما أسدى لوطنه من جليل الخدمات وأن يلهمكم جميل الصبر والسلوان".

حري بالذكر أن الفنان المغربي المقيم بفرنسا مارسيل بوطبول، توفي أمس بإحدى مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عادل مدريد الخميس 02 أبريل 2020 - 17:33
تعازينا الحارة لاسر ضحايا فيروس كورونا في المغرب وجميع المسلمين
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8
2 - محمد الخميس 02 أبريل 2020 - 17:45
في المغرب كل الإحترام و التشريفات و الأحتضان و التعازي و التكريم للشيخات و الراقصات و لا شئ من هذا العلماء و المخترعين للرفع من مستوى العلم و التعليم مما يضطر أصحاب الفكر و الشواهد العليا للهجرة إلى بلاد غرب حيث احترام العالم و المثقف هههههه
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5
3 - باحث جامعي الخميس 02 أبريل 2020 - 17:55
الفنان المغربي مارسيل بوطبول من الشخصيات التي كان لها الاثر الكبير على الاغنية المغربية فهو صاحب اغنية " هاكا ماما" المشهورة الى جانب اغاني اخرى رحمة الله عليه و تعازينا لاهله ولكافة المغاربة يهودا و مسلمين في فقدان هده المعلمة الفنية العظيمة
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0
4 - اعصيم سمير الخميس 02 أبريل 2020 - 17:58
اللهم ارحمه واغفر له.واسكنه فسيح جناتك رفقة الصديقين والشهداء .وملكنا محمد السادس الله يحفظو وينصرو ويحفظ ليه الميمة لي ولداتو.
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