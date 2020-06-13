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الرئيسية | مدارات | سفارة فرنسا تكشف خطة إجلاء عالقين في المغرب‎

سفارة فرنسا تكشف خطة إجلاء عالقين في المغرب‎

سفارة فرنسا تكشف خطة إجلاء عالقين في المغرب‎
هسبريس - أمال كنين
السبت 13 يونيو 2020 - 17:15

قالت السفارة الفرنسية في المغرب إنها تجندت رفقة القنصليات التابعة لها للسماح بعودة أكثر من ثلاثين ألف شخص من الفرنسيين العالقين في المغرب إلى فرنسا، مؤكدة أن عملية إجلاء المقيمين بأراضيها لا تزال مستمرة ولا يزال بضعة آلاف بالمغرب.

السفارة أوضحت أنه جرى تخفيض عدد الموظفين التابعين لها إلا أنه ومع ذلك تمت تعبئة الموظفين للعمل سبعة أيام في الأسبوع لمدة ثلاثة أشهر، وقد ردوا على أكثر من ثمانين ألف مكالمة من أصل ثلاثمائة وخمسين ألف مكالمة تم تلقيها وأكثر من ستين ألف رسالة بريد إلكتروني، فيما ساهموا في إعادة خمسة وثلاثين ألف شخص إلى فرنسا.

وتقول السفارة: "منذ الإعلان عن إغلاق الحدود في المغرب، نواصل العمل مع السلطات المغربية للحصول على تصاريح طيران استثنائية غادرت 220 رحلة جوية المغرب منذ إغلاق الطرق الجوية، مما سمح لخمسة وثلاثين ألف شخص بالعودة إلى فرنسا منذ 13 مارس. وتمكن 7500 شخص من المغادرة على متن 11 عبّارة من طنجة والناظور وعبر سبتة".

وتؤكد السفارة أنه، بين 8 يونيو و26 يونيو الجاري، تم تأسيس برنامج خاص، مدعوم بما يقرب من أربعين رحلة طيران من قبل شركة ترانسافيا التي تربط مدينتي الدار البيضاء ومراكش بباريس، مؤكدة أن "الوضع استثنائي، ولا يزال هناك عدة آلاف من المواطنين العالقين في المغرب. لذا، فقد يكون الانتظار طويلاً".

وتشير السفارة إلى أنه تعطى الأولوية للحالات التي لديها سبب طبي مؤكد وعاجل لا يمكن علاجه في المغرب، عند تقديم شهادة طبية وخطاب من طبيب في فرنسا، أو لم شمل الأسرة الضروري المتعلق بالآباء والأطفال، خاصة إذا كان الأمر مرتبطا بأطفال قاصرين، إضافة إلى خطر فقدان الوظيفة أو إفلاس الشركة بسبب الغياب الطويل ويشترط تقديم المستندات المهنية.

وتقول السفارة: "الأزمة الصحية التي نمر بها استثنائية من حيث مدتها، ولم يسبق لها مثيل، فقط القيود الصارمة المفروضة على حركة الناس يمكن أن تحتوي الوباء، وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية".

يذكر أنه تم تعليق الرحلات الجوية من وإلى المغرب منذ منتصف ليل السبت 21 مارس، "لم تستثن السفارة أو القنصليات العامة من عواقب الأزمة الصحية. تقطعت السبل بفريق العمل في فرنسا بسبب عدم وجود خطوط جوية، وقد تم حصر الآخرين في منازلهم، العديد من العملاء المغتربين مثلك يعيشون منفصلين عن عائلاتهم العالقة في فرنسا وهم في حالة عدم يقين"، تقول السفارة الفرنسية.

وتواصل مخاطبة مواطنيها بالمغرب: "مثلك هم متعبون ويتعرضون لضغوط شخصية ومهنية كثيرة بسبب كل عدم اليقين في الوقت الراهن. ومع ذلك، فإنهم يبذلون جهدًا دائمًا ليكونوا هادئين ومهذبين ويتوقعون نفس الشيء منك".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - ثريا الغاشيمي السبت 13 يونيو 2020 - 17:43
اعلنت الحكومة الفرنسية اليوم استئناف الرحلات الدولية ابتداءا من 01/07/2020 تدريجيا- لقد افاقت الحكومة من صدمة كورونا و ربما وقعت في فخ الحدر و الحيطة و تضخيم الوباء من قبل بعض المختصين و هالها مناظر الموتى في ايطاليا مما جعلها ترتبك و ترتعد و تحسب الف حساب و تقيم الحجر الصحي مما نتج عنه توقف كامل للاقتصاد و انهيار تاريخي لم تعرف في السابق -و قد تضرر اقتصادها لانه صار يعتمد على 3 قطاعات: السياحة و الطيران و تجارة الكماليات الغالية و هي القطاعات التي ضربت بالكامل نتيجة توقف حركة النقل الجوي و الطرقي و تدفق السياح من اسيا و اوربا و اغلاق المطاعم و الفنادق و النقل و المتاحف و المهرجانات التي تحرك الاقتصاد- و ازمة فرنسا عميقة اكثر من الدول الاخرى بما فيها ايطاليا و اسبانيا كما يقال رغم المظاهر- ثم انها اختارت تكلفة عالية بحيث ادت الحكومة رواتب العمال و الموظفين و التجار و تكلفت بالمصاريف الاخرى من قروض و كراء و ضخ للملايير في الاقتصاد و هذا خطر سيتنتج عنه عواقب في القريب القادم- و من هنا الاختلاف مع اوربا الشمالية: هل تضحي هي ايضا باقتصادها من اجل دول سخية لا تعرف ضبط موازنتها و ماليتها؟؟؟
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4
2 - طالب عالق بأوكرانيا السبت 13 يونيو 2020 - 17:51
عقبالنا حنا الطلبة والطالبات في أوكرانيا و روسيا أن تخرجنا الدولة المغربية من هؤلاء البلدان
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5
3 - مغربي السبت 13 يونيو 2020 - 17:59
الى العثماني رئيس الحكومة العدالة والتنمية ، ما مصير الطلبة المغاربة العالقين و المحاصرين في مطارات لندن مند 17 مارس 2020 ؟ وهل وزارتك الوصية على علم بهم وأهتمت بهم ؟ الجواب : لا مع الأسف، نفس الشيء بالنسبة للطلبة العالقين بكييف، بوسطن، تونس، برشلونة وغيرها من الدول ،!!!!!! انهم مغاربة من جنستك يحملون جواز سفر مغربي ، أو أن الطلبة المغاربة بالخارج لا قيمة لهم عندكم ؟
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7
4 - مهاجر السبت 13 يونيو 2020 - 18:15
اعادت فرنسا 35 الف من مواطنيها ومازالت تعيد المزيد رغم غلق المجال الجوي والبحري دون ضجيج ولا جلسات برلمان ولا اي شيء. اعاد المغرب اقل من 1500شخص ومات بعضهم مقهورا وتم استدعاء الوزراء والنواب والاعلام للبرلمان والتضخيم والتهريج في نشرات التلفاز و...الفرق كبير جدا بين من انتخب ديمقراطيا ويحترم ويخذم شعبه وبين من فرض على المغاربة ويسرق خيراته ويخزنها عند الغرب. اه اينك ياعمرابن الخطاب لترى ما اوصلنا اليه من اؤتمن على هاته الامة.
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2
5 - سعيد السبت 13 يونيو 2020 - 18:16
بالأمس عدت إلى فرنسا من المغرب.
صارت الخطوط الفرنسية تستخدم طائرات كبيرة لنقل المسافرين، لكن المشكل هو عدم احترام مسافة الأمان داخل الطائرة، كل المسافرين وضعوا الكمامات، لكن كل المقاعد كانت مملوءة على طائرة بوينغ 777 ذات الحمولة التي تصل إلى حوالي 480 مسافرا.
نسأل الله أن يحفظ الجميع داخل الوطن وخارجه من هذا الوباء.
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