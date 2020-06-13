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الرئيسية | مدارات | رابطة شباب مغربية تتفاعل مع القضية الفلسطينية

رابطة شباب مغربية تتفاعل مع القضية الفلسطينية

رابطة شباب مغربية تتفاعل مع القضية الفلسطينية
هسبريس من الرباط
السبت 13 يونيو 2020 - 21:45

قالت "لجنة القضية الفلسطينية" بالرابطة المغربية للشباب والطلبة إن "كيان الاحتلال أقدم على اقتطاع أجزاء تلو الأخرى من أراضي الضفة الغربية لفلسطين المحتلة، إلا أنه اليوم مع تنامي نزعات التطرف الداخلي فيه، وبمساعدة الثالوث الإمبريالي الرجعي المتمثل في الجشع الرأسمالي النيوليبرالي، يحاول أن يجهز على ما تبقى من أراضي الضفة في اعتداء سافر على مقدرات الشعب الفلسطيني وضرب لكل المواثيق الدولية والأعراف الإقليمية".

وأضافت اللجنة، في بيان تنديدي ضد ما أسمته "سياسة الضم الصهيو-امبريالية"، إن "هذه الموجة الجديدة من الهيجان الامبريالي الصهيوني في ضم أجزاء الضفة الغربية ومرتفعات الجولان، والموقف المتلكئ للاحتلال من أراضي الباقورة والغمر التي تستغلهما إسرائيل بموجب اتفاقية سنة 1994 التي انتهت صلاحيتها، وآن للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة استرجاعها، تأتي استكمالا لمسلسل النهب والسلب الصهيوني التوسعي المشرعن تحت أغطية دولية واهية".

ونظرا للظرفية الحرجة التي تمر منها قضيتنا الفلسطينية، يضيف البيان، تؤكد الرابطة المغربية للشباب والطلبة للرأي العام الوطني والدولي "تحذير المنتظم الدولي من خطورة الموقف، وضرورة لجم أنياب الكيان الصهيوني لتجنب اصطدام يكسر عملية السلام"، ودعوة الرابطة لـ"تدخل عربي عاجل، وموقف حازم من جامعة الدول العربية ضد هذا التغطرس الإمبريالي للكيان الصهيوني".

وناشدت الرابطة في بيانها التنديدي مجلس الأمن "اتخاذ قرار تجاه هذا التغول الصهيوني الذي جاء في ظل أزمة جائحة كورونا"، وطالبت "بالإفراج الفوري عن كل الأسرى الفلسطينيين دون قيد أو شرط"، ورفضت رفضا تاما "صفقة القرن، وسياسة الضم الإمبريالي".

كما أعلنت تشبثها "بقرار حل الدولتين، وتأسيس دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف"، والتزامها بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - يوسف السبت 13 يونيو 2020 - 22:03
و مادا عسانا ان نفعل فكل الدول المحيطة باسرائيل تخلت عن فلسطين و اصبحت هب حارسة اسرائيل و المدافعة عن اسرائيل بل و تتمنى نجاح اسرائيل اما نحن فلا حول و لا قوة لنا المهم ان نهتم ببلدنا فهو بحاجة ماسى لنا لاننا ابتلينا فجار حقود غدار اسواء من الشيطان.
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0
2 - العريشي السبت 13 يونيو 2020 - 22:05
لولا دعم الصليبيين لليهود بالمال والأسلحة و العتاد والدعم السياسي " vétos " لرموا الفلسطينيين اليهود في البحر في يوم واحد التاريخ يكرر نفسه طودوا الصليبيي وسيطردون اليهود
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2
3 - [email protected] السبت 13 يونيو 2020 - 22:11
ما علاقتنا بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أنا مع الإنسان بعيدا عن السياسة، ليكن في علم تجار الدين الإنسان الفلسطيني يعيش في ضروف أفضل منا، يعمل سكان الضفة عند الإسرائيلين و يتقاضون أجورا مرتفعة جدا توازي أجور الإسرائيلين حوالي 32 ألف دولار في السنة، دخل المغربي لا يتجاوز 4 آلاف دولار في السنة.
فكرو بعقولكم و تجاوزو المنطق الديني لتفهموا.
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-4
4 - alhyan abdellah السبت 13 يونيو 2020 - 22:29
وهل تعرف هذه الرابطة ان هناك اراض مغربية محتلة من طرف اسبانيا والجزاءر واراض اخرى تحتلها البوليساريو وهل يعرفون ان هناك فصاءل فلسطينية تساند البوليساريو وان هناك في غزة نشاط لجمعية فلسطينية متضامنة مع ما يسمى الشعب الفلسطيني!!!!!!!
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5 - خالد السبت 13 يونيو 2020 - 22:38
للأسف شباب يحمل هم القضية الفلسطينية و قضية القدس لكنه ينطلق من مقدمات خاطئة.. يجب أولا قراءة التاريخ و معرفة حقيقة الصراع ثم الايمان بان الحل هو المقاومة حتى النصر و تحرير اراضي فلسطين و ليس اللهث وراء الصهاينة لأجل حل الدولتين. دولة واحدة هي فلسطين الإسلامية العربية.
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6 - Nomade السبت 13 يونيو 2020 - 22:41
البيانات التنديدية لا تجدي نفعا، بما أن الصهاينة استطاعوا أن يستقطبوا دولا عربية لا تهمها قضية فلسطين، ولا مصير الشعب الفلسطيني. لو كانت القضية فعلا تشغل بال البطاريق لتحررت الأرض والإنسان. لكن الخوابي مشغولة بأمور أخرى... والعرب يجيدون الكلام. نندد، نرفض، ننادي، نشجب... ثم نبلع اللسان ونتناسى، في انتظار مآسي أخرى لنندد ونرفض وننادي... وهكذا ينتشر السرطان الصهيوني غير مبال بالتنديد الشفوي الأجوف...
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