خبراء يشرّحون "مرحلة كورونا" ضمن ندوة رقمية

هسبريس من الرباط

تنظم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في سلا ومختبر الدراسات والأبحاث في القانون العام والعلوم السياسية - شعبة القانون العام- ومختبر المالية والمقولاتية والتنمية، بشراكة إعلامية مع جريدة هسبريس الإلكترونية، ندوة وطنية حول موضوع "إدارة المغرب لأزمة كوفيد-19 .. المؤسسات والمرحلة".

ويشارك في هذه الندوة، التي ستبث مباشرة على صفحة "فيسبوك" الخاصة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، كل من خالد حمص، عميد الكلية التابعة إلى جامعة محمد الخامس، والأساتذة الباحثون المصطفى منار وأحمد مفيد والمنتصر السويني ومحمد بنحمو.

وستتطرق الندوة، يوم الجمعة 19 يونيو الجاري على الساعة الثامنة مساء، إلى مواضيع تلامس تساؤلات كبرى من قبل: "كيف تدبر المؤسسة الملكية والحكومة والبرلمان المرحلة؟" و"حكومة سياسية أم حكومة كفاءات؟"، و"ما هي الخيارات للخروج من الأزمة؟".