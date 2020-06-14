مساعدات طبية مغربية تصل إلى النيجر وموريتانيا

هسبريس من الرباط

وصلت إلى مطار نواكشوط الدولي، اليوم الأحد، طائرتان تابعتان للخطوط الملكية المغربية محملتان بمساعدات طبية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.

كما وصلت أيضا طائرة شحن تابعة للخطوط الملكية المغربية اليوم الأحد إلى نيامي، محملة بمعدات طبية وقائية موجهة إلى دولة النيجر.

وكان الملك محمد السادس قد أعطى تعليماته لإرسال مساعدات طبية إلى دول إفريقية شقيقة عديدة.

وتهدف هذه المساعدات إلى تقديم معدات طبية وقائية من أجل مواكبة الدول الإفريقية الشقيقة في جهودها لمحاربة جائحة كورونا المستجد.

وتتكون هذه المساعدات من حوالي 8 ملايين كمامة و900 ألف من الأقنعة الواقية، و600 ألف غطاء للرأس و60 ألف سترة طبية، و30 ألف لتر من المطهرات الكحولية، و75 ألف علبة من دواء الكلوروكين و15 ألف علبة من دواء أزيثروميسين.

وبالإضافة إلى موريتانيا والنيجر، ستستفيد من هذه المساعدات 13 دولة إفريقية أخرى هي بوركينا فاسو والكاميرون، وجزر القمر والكونغو، وإيسواتيني وغينيا، وغينيا بيساو ومالاوي وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والسنغال وتنزانيا، وتشاد وزامبيا.