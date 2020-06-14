24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:24
|06:12
|13:33
|17:13
|20:44
|22:17
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هل يعيد "كورونا" النظر في درس التاريخ الاجتماعي بالجامعات؟
- واقع وآفاق تداعيات "كورونا" يسائلان دور العلماء وأطباء النفس
- الأمن في كورنيش أكادير
- النموذج التنموي والتحرر من التبعية
- يوم الخروج
الجوار الصعب للمغرب والجزائر .. ألغام التاريخ ومفاتيح المستقبل (5.00)
مؤرخة أمريكية: نعيش في "دولة بوليسية".. والعنصرية "نظامية" (5.00)
السفير البريطاني يسدل الستار على ثلاث سنوات رائعة في المغرب (5.00)
شيخي يدعو إلى حوار وطني أوسع من "لجنة النموذج التنموي" (5.00)
- أمني يضحي بسلامته لإيقاف "تريبورتور" في سلا - (153)
- الملك محمد السادس يأمر بمساندة 15 دولة إفريقية ضد "كورونا" - (120)
- الجوار الصعب للمغرب والجزائر .. ألغام التاريخ ومفاتيح المستقبل - (111)
- المغرب يجمّع الحالات النشطة بـ"كورونا" في بنسليمان وبنجرير - (111)
- رصيف الصحافة: غضبة ملكية تطال مسؤولي مدينة الصخيرات - (100)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مساعدات طبية مغربية تصل إلى النيجر وموريتانيا
وصلت إلى مطار نواكشوط الدولي، اليوم الأحد، طائرتان تابعتان للخطوط الملكية المغربية محملتان بمساعدات طبية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
كما وصلت أيضا طائرة شحن تابعة للخطوط الملكية المغربية اليوم الأحد إلى نيامي، محملة بمعدات طبية وقائية موجهة إلى دولة النيجر.
وكان الملك محمد السادس قد أعطى تعليماته لإرسال مساعدات طبية إلى دول إفريقية شقيقة عديدة.
وتهدف هذه المساعدات إلى تقديم معدات طبية وقائية من أجل مواكبة الدول الإفريقية الشقيقة في جهودها لمحاربة جائحة كورونا المستجد.
وتتكون هذه المساعدات من حوالي 8 ملايين كمامة و900 ألف من الأقنعة الواقية، و600 ألف غطاء للرأس و60 ألف سترة طبية، و30 ألف لتر من المطهرات الكحولية، و75 ألف علبة من دواء الكلوروكين و15 ألف علبة من دواء أزيثروميسين.
وبالإضافة إلى موريتانيا والنيجر، ستستفيد من هذه المساعدات 13 دولة إفريقية أخرى هي بوركينا فاسو والكاميرون، وجزر القمر والكونغو، وإيسواتيني وغينيا، وغينيا بيساو ومالاوي وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والسنغال وتنزانيا، وتشاد وزامبيا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
على أساس متين