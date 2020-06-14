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الرئيسية | مدارات | مساعدات طبية مغربية تصل إلى النيجر وموريتانيا

مساعدات طبية مغربية تصل إلى النيجر وموريتانيا

مساعدات طبية مغربية تصل إلى النيجر وموريتانيا
هسبريس من الرباط
الأحد 14 يونيو 2020 - 17:05

وصلت إلى مطار نواكشوط الدولي، اليوم الأحد، طائرتان تابعتان للخطوط الملكية المغربية محملتان بمساعدات طبية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.

كما وصلت أيضا طائرة شحن تابعة للخطوط الملكية المغربية اليوم الأحد إلى نيامي، محملة بمعدات طبية وقائية موجهة إلى دولة النيجر.

وكان الملك محمد السادس قد أعطى تعليماته لإرسال مساعدات طبية إلى دول إفريقية شقيقة عديدة.

وتهدف هذه المساعدات إلى تقديم معدات طبية وقائية من أجل مواكبة الدول الإفريقية الشقيقة في جهودها لمحاربة جائحة كورونا المستجد.

وتتكون هذه المساعدات من حوالي 8 ملايين كمامة و900 ألف من الأقنعة الواقية، و600 ألف غطاء للرأس و60 ألف سترة طبية، و30 ألف لتر من المطهرات الكحولية، و75 ألف علبة من دواء الكلوروكين و15 ألف علبة من دواء أزيثروميسين.

وبالإضافة إلى موريتانيا والنيجر، ستستفيد من هذه المساعدات 13 دولة إفريقية أخرى هي بوركينا فاسو والكاميرون، وجزر القمر والكونغو، وإيسواتيني وغينيا، وغينيا بيساو ومالاوي وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والسنغال وتنزانيا، وتشاد وزامبيا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - amaghrabi الأحد 14 يونيو 2020 - 17:20
الناس بالناس فمن يعن يعن."الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه",كلام من ذهب تركه حكماء امتنا ولكن ومع الأسف عند جيراننا ينطبق عليهم المثل"لا حياة لمن تنادي" بحيث نحن كمغاربة لا نطلب منهم عونا فقط يبعدون عنا شرهم ومكائدهم زسمومهم.ولكن فاعل الخير دائما هو الفائز عند الله أولا وعند العبد ثانيا وفاعل الشر هو الخاسر في الدنيا والاخرة.فمثل اخلاق جلالة الملك حفظه الله وكرمه وبصيرته وحمله لهم شعبه والشعوب الأخرى الفقيرة التي تنتظر من يعينها وينظر الى حالها,فمغربنا ليس غنيا ولكن تضامن الفقراء بما اكرم الله بعضهم عن بعض هو من شيم النفوس العظيمة وما عساي أقوله لك ياجلالة الملك"اكرمك الله واعزك في الدنيا والاخرة وابقاك سترا واقيا لاسرتك الصغيرة والكبيرة ولاخوانك الافارقة الذين يتقاسمون معك المحبة والصدق والثقة من اجل السير معا نحو مستقبل افضل ان شاء الله
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12
2 - متقاعد الأحد 14 يونيو 2020 - 17:23
الواجب اولا على الدولة و الحكومة هو ارجاع العلقين في الخارج بدلا من الصدقة لافريقيا هل اصبح المغاربة لايساوون اي شيء فهذه وصمة عار على الحكومة ان تتخلى على مواطنيها و تهتم باعانة دول اخرى فالتاريخ سوف يحاسبكم .ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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-9
3 - حلل وناقش الأحد 14 يونيو 2020 - 17:23
بفظل الله وهده المساعدات قبت ايها والمواطن أجرك الشهري من صاحب المعمل
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-7
4 - المغرب بيتنا الأحد 14 يونيو 2020 - 17:24
قريبا سيتم شفط. صندوق كورونا عن طريق ضخ اموال ضخمه في ميزانية (Ram) بحجة انها اموال تستحقها نظير خدمتها الجويه لنقل السلع الى الدول الافريقيه بالاضافه الى ثمن السلع ( او المساعدات) المرسله , وبمانه لا متابعه ولا محاسبه لعمليه تدبير هدا الصندوق ,,,, فقريبا سيلجئ المغرب الى الاقتراض من الخارج و بحجه دعم صندوق كورونا . . . دون ان ننسى الاقتطاعات الالزاميه من رواتب المستخدمين . (سجل يا تاريخ )
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-7
5 - المذغري الأحد 14 يونيو 2020 - 17:26
هذه المساعدات ستلغي اثار الزيارة التي قام بها وفد وزاري جزاءري الى نواكشوط للاستفراد بموريطانيا،ومن تم محاصرة المغرب وعزله ديبلوماسيا،ولكن مع من اللي في راس الجمل،راه في راس جمالة.
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-1
6 - مهتم الأحد 14 يونيو 2020 - 17:26
هذه هي الاخوة أما مرتزقة البوليساريو ماذا سيقدمون غير الفتة والابتزاز وعدم الاستقرار
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10
7 - علي الأحد 14 يونيو 2020 - 17:32
حفض الله ملكنا وقاءدنا العضيم ،رغم اعتراف موريطانيا علانية بالكيان الوهمي وانضمامها الى جنرالات الخراءر لزعزعة استقرار مملكتنا الشريفة،تبقى يد المغرب ممدودة لكل بلاد العالم لما فيه من خير وسلم وحسن الجوار
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5
8 - أصيلة الأحد 14 يونيو 2020 - 17:38
حفض الله الوطن وحفض الله أمير البلاد محمد السادي اللهم وفقه للخير كله واجعل على يديه كل ما يتمناه للوطن والشعب المغربي
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4
9 - عبدالله الأحد 14 يونيو 2020 - 17:44
لامشكلة قد يكون خيرها أكتر من قيمتها فألعلاقات القوية تبني بالتضحية والإنسانية . ستكون بداية لمستقبل مشرق للصناعة المغربية وعلى المغرب إستغلال هده الفرصة قبل فوات الأوان وكدالك يجب الإهتمام بمشاكل الشعب وخصوصا الطبقة الفقير التي تعاني من تصلط بعض المسؤولين فالدولة القوية تبنى
على أساس متين
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