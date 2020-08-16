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الرئيسية | مدارات | الطب العسكري المغربي يقدم آلاف الخدمات ببيروت

الطب العسكري المغربي يقدم آلاف الخدمات ببيروت

الطب العسكري المغربي يقدم آلاف الخدمات ببيروت
هسبريس من الرباط
الأحد 16 غشت 2020 - 12:22

تفعيلا لتعليمات الملك محمد السادس، عقب الانفجار الذي هز مرفأ بيروت بالجمهورية اللبنانية، قدم الطاقم الطبي للمستشفى العسكري الميداني المغربي 3240 خدمة طبية لفائدة المتضررين من الحادث.

المستشفى الميداني، ووفق أرقام رسمية، قدم خدماته الطبية لـ 1435 شخصا، تلقوا علاجات وفحوصات في مختلف التخصصات، وأجرى 24 عملية جراحية في مختلف التخصصات، من بينها الجراحة العامة، وطب العظام والمفاصل، والدماغ والأعصاب، والعيون والأنف والأذن والحنجرة، والنساء والتوليد، وجراحة الحروق، والجراحة التقويمية، والإنعاش والتخدير والمستعجلات، وطب الأطفال، والطب العام.

كما قدم خدمات علاجية أساسية متعددة، من بينها 81 خدمة خاصة بالتحاليل الطبية، وإجراء 165 فحصا بالأشعة، فضلا عن توزيع الأدوية مجانا لفائدة أزيد من 1200 شخص.

وفي تصريح صحافي، قال الطبيب الرئيسي للمستشفى العسكري الميداني، الكولونيل ماجور شكار قاسم، إن المستشفى الذي أقيم بتعليمات من الملك محمد السادس، يهدف إلى تقديم خدمات طبية علاجية لفائدة اللبنانيين المصابين جراء الانفجار الذي هز مرفأ بيروت، ومساعدتهم على تجاوز تداعيات الانفجار.

وأضاف شكار، البروفسور الأخصائي في جراحة العظام والمفاصل، أن "الطاقم الطبي للمستشفى، الذي يشهد إقبالا مكثفا مند انطلاقته، حريص على تقديم خدمات طبية جيدة لفائدة المرضى والمتضررين من الانفجار من جميع الجنسيات والفئات التي تضررت من الحادث المفجع، وكذا توزيع الأدوية مجانا على المستفيدين من خدمات المستشفى".

ويضم المستشفى الميداني طاقما طبيا وتمريضيا يتألف من حوالي 45 شخصا، إلى جانب المساعدين والتقنيين وفريق للدعم والمواكبة، ويعرف بشكل يومي إقبالا ملحوظا من مختلف الشرائح الاجتماعية والراغبين في الاستفادة من الخدمات الطبية، خاصة تلك المرتبطة بالجراحة العامة والطب العام والعظام والمفاصل والحروق والمستعجلات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - essadki الأحد 16 غشت 2020 - 12:33
الصدقة في المقربين أولى ........
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53
2 - انس الأحد 16 غشت 2020 - 12:34
كان جديرا إقامة المستشفى العسكري على تراب المملكة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من مرضى كوفيد بالمغرب، مساعدة الغير أمر حميد، بيد أن الواقع و الظرفية الصعبة يفرضان الاهتمام أولا بالشأن الداخلي قبل التوجه لمساعدة الغير
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51
3 - المواطن المغربي الأحد 16 غشت 2020 - 12:34
نريد مثل هذه الخدمات كذلك للمواطن المغربي داخل مستشفياتنا
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70
4 - محمد الأحد 16 غشت 2020 - 12:36
متل هدا المستشفى العسكري هو الدي يجب ان يكون في المغرب .لو تكلف الطب العسكري بمستشفيات المغرب لنجح نجاحا باهرا .انه دي كفائة عالية و يعمل باخلاص كببر .ادا استمر وزير الصحة الحالي في منصبه فانتظر اكتر من الفي حالة يوميا او اكتر .الله يحفظ
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43
5 - التضامن الأحد 16 غشت 2020 - 12:37
التضامن مزيان و لكن في المقربين اولا... و لا مفخبارهمش ان الشعب المغربي محتاج لهاد المساعدة
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52
6 - مغربي الأحد 16 غشت 2020 - 12:38
فليقدم خدماته في المغرب أولا ...
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38
7 - جهنم الأحد 16 غشت 2020 - 12:39
لا اتفق مع أصحاب القرار، لأن الشعب المغرب محتاج الى مستشفيات مدنية وعسكري واطباء ومساعدات لان الشعب المغربي يعيش أوقات عصيبة لا مستشفيات لا أطباء؟
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44
8 - مٌـــــواطن مَغربــــــي الأحد 16 غشت 2020 - 12:44
لماذا لا تكون في كل جهة من جهات المغرب ولا أقول كل إقليم. مستشفى عسكري كبير يلجأ إليه المرضى الذين حرموا من الاستشفاء داخل المستشفيات العمومية التي لا تكفي ان تكون حتى لتخصص الولادة
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33
9 - mehdi Frankfurt الأحد 16 غشت 2020 - 12:47
والله حتى هاد البلاد متفهم فيها شي حاجة امعلم والله تيهبلوك اودي طلع لأول جبل فالمغرب الناس معندها متاكل اخويا الصدقة والخير فالمقرببن أولى
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36
10 - مواطنة 1 الأحد 16 غشت 2020 - 12:51
مبادرة طيبة ، نتمنى ان يستفيد من مثلها حاملو فيروس كوفيد 19 نظرا لما يعانون من إهمال بسبب الخصاص في الموارد البشرية العاملة في مستشفياتنا والمعدات الطبية الضرورية !!!!!
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26
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