الطب العسكري المغربي يقدم آلاف الخدمات ببيروت

هسبريس من الرباط

تفعيلا لتعليمات الملك محمد السادس، عقب الانفجار الذي هز مرفأ بيروت بالجمهورية اللبنانية، قدم الطاقم الطبي للمستشفى العسكري الميداني المغربي 3240 خدمة طبية لفائدة المتضررين من الحادث.

المستشفى الميداني، ووفق أرقام رسمية، قدم خدماته الطبية لـ 1435 شخصا، تلقوا علاجات وفحوصات في مختلف التخصصات، وأجرى 24 عملية جراحية في مختلف التخصصات، من بينها الجراحة العامة، وطب العظام والمفاصل، والدماغ والأعصاب، والعيون والأنف والأذن والحنجرة، والنساء والتوليد، وجراحة الحروق، والجراحة التقويمية، والإنعاش والتخدير والمستعجلات، وطب الأطفال، والطب العام.

كما قدم خدمات علاجية أساسية متعددة، من بينها 81 خدمة خاصة بالتحاليل الطبية، وإجراء 165 فحصا بالأشعة، فضلا عن توزيع الأدوية مجانا لفائدة أزيد من 1200 شخص.

وفي تصريح صحافي، قال الطبيب الرئيسي للمستشفى العسكري الميداني، الكولونيل ماجور شكار قاسم، إن المستشفى الذي أقيم بتعليمات من الملك محمد السادس، يهدف إلى تقديم خدمات طبية علاجية لفائدة اللبنانيين المصابين جراء الانفجار الذي هز مرفأ بيروت، ومساعدتهم على تجاوز تداعيات الانفجار.

وأضاف شكار، البروفسور الأخصائي في جراحة العظام والمفاصل، أن "الطاقم الطبي للمستشفى، الذي يشهد إقبالا مكثفا مند انطلاقته، حريص على تقديم خدمات طبية جيدة لفائدة المرضى والمتضررين من الانفجار من جميع الجنسيات والفئات التي تضررت من الحادث المفجع، وكذا توزيع الأدوية مجانا على المستفيدين من خدمات المستشفى".

ويضم المستشفى الميداني طاقما طبيا وتمريضيا يتألف من حوالي 45 شخصا، إلى جانب المساعدين والتقنيين وفريق للدعم والمواكبة، ويعرف بشكل يومي إقبالا ملحوظا من مختلف الشرائح الاجتماعية والراغبين في الاستفادة من الخدمات الطبية، خاصة تلك المرتبطة بالجراحة العامة والطب العام والعظام والمفاصل والحروق والمستعجلات.