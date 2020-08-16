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كُتّاب وآراء
المغرب يغيب عن قائمة "أفضل 1000 جامعة" بالعالم في 2020
كشف تصنيف "شنغهاي" الشهير عن قائمة أفضل 1000 جامعة في العالم خلال سنة 2020، وهو التصنيف الذي لم تستطع ولا جامعة مغربية واحدة، سواء عمومية أو خاصة، التموقع فيه.
ومنذ إحداثه في 2003، تستمر الجامعات الأمريكية في تصدر تصنيف "شنغهاي" للسنة الثامنة عشرة على التوالي؛ إذ حلت جامعة هارفرد الأميركية في المرتبة الأولى تلتها في المرتبة الثانية ستانفورد الأميركية أيضاً، وجاءت كمبريدج البريطانية في الرتبة الثالثة، بينما جاء معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) الأمريكي في المرتبة الرابعة، وجامعة كاليفورنيا بيركلي الأمريكية خامسة.
ولم تستطع ولا جامعة عربية الحلول ضمن ترتيب الـ100؛ إذ حلت جامعة الملك عبد العزيز السعودية في الفئة من 101 إلى 150 عالمياً والأفضل عربيا، تلتها جامعة الملك سعود في الفئة من 151 إلى 200، ثم جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية السعودية ضمن الفئة من 201 إلى 300، بينما جاءت جامعة القاهرة المصرية في المرتبة الرابعة.
واستطاعت أربع جامعات سعودية احتلال مراتب من 100 إلى 500 كأفضل الجامعات العربية، وهي جامعة الملك عبد العزيز وجامعة الملك سعود وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، ثم جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
وجاءت خمس جامعات مصرية ضمن قائمة من 401 إلى 1000، وهي جامعة القاهرة وجامعة الإسكندرية وجامعة عين شمس وجامعة المنصورة وجامعة الزقازيق، فيما حلت لبنان ضمن القائمة من 601 إلى 700 ممثلة بجامعة بيروت الأمريكية، وتونس مثلتها جامعة تونس المنار في تصنيف من 901 إلى 1000، بينما جاءت جامعة قطر ضمن اللائحة من 601 إلى 700.
الجامعات الإيرانية وعددها 12 جامعة تمكنت من دخول التصنيف الأكاديمي ما بين المراكز 301 و1000، فيما تفوقت جامعات جنوب إفريقيا بتسع جامعات ضمن مراتب من 201 إلى 1000.
وفي الوقت الذي لم تتمكن فيه الجامعات المغربية من دخول تصنيف "شنغهاي"، حلت جامعة أديس أبابا الإثيوبية ضمن المرتبة من 801 إلى 900.
وجاءت أول جامعة فرنسية في التصنيف في المرتبة الرابعة عشرة عالميا، وهي باري ساكلي، فيما حلت أول جامعة إسبانية في القائمة من 151 إلى 200، وهي جامعة برشلونة.
ويشمل هذا التصنيف مجموعة من المؤشرات، أبرزها جودة البحث والتعليم بنسبة 30 بالمائة من مجموع المعدل الممنوح لترتيب الجامعات، ثم تقييم الجوائز الممنوحة عالميا للباحثين المنتمين للجامعات.
ويدرس تصنيف "شنغهاي" إسهامات الباحثين بالجامعات على مستوى إصدار البحوث والمقالات بالمجلات العلمية المرموقة، ويأخذ أيضا بعين الاعتبار عدد الفائزين بجوائز "نوبل" وميدالية "فيلدز" بين خريجيها وأساتذتها، فضلا عن عدد الباحثين الذين ترد أسماؤهم كثيرا في مجال اختصاصهم، أو حتى عدد المقالات المنشورة في مجلتي "ساينس" و"نيتشر".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (58)
المشكل هو أن الجامعات المغربية لا يمكن منافستها من طرف باقي الجامعات في العالم...
المحسوبية والزبونية في كل شيء.
إضافة إلى تجارب من سبقوني مع بعض "الأساتذة الجامعيين" ومحنة طلبة الدكتوراه معهم...
المنحة أو المحنة لا تكفي حتى لشراء المستلزمات الضرورية للباحث...الخ.
تركنا طلب العلم واحلامنا الطفولية واتجهنا لطلب الرزق مع اصحاب الشكارة ووكلنا فيهم الحق سبحانه. لك الله يا أمة محمد
المؤسسات التي تنتج البطالة والفقر والأمراض النفسية ليست بجامعات
التعليم يبدأ بالأخلاق و الأخلاق تتعلم تحت رعاية الأسرة
ورحم الله من عرف قدره.
أصبحنا نتذيل الترتيب في مجالات حيوية عدة كالصحة والتعليم والتنمية البشرية وغيرها من المجالات.
والأدهى والأمر أنها كلها مجالات حيوية للتقدم والتنمية.
اذا غاب المغرب عن لائحة أفضل ١٠٠٠ جامعة فيكفيه انه لا يغيب عن لائحة ال ١٠٠٠ برلماني أمي. حتى هذا شرف لنا كمغاربة. وهذا يشرفنا كذلك. لاننا نقلد مناصب عليا وحساسة بدون ان ندرس في هارفرد او كمبريتش او لوند السويدية او الجامعات الراقية في العالم. حنا العلم منزول علينا بلا منبذلو مجهود. شكون بحالنا
أما النموذج المغربي يكفي أن سوق لنفسه أنه استناء . سيأتي علينا يوم لن نسطيع أن نستوعب ما ينشر بالمقالات و المجلات العلمية و الأكاديمية بكثرة التأخر و عدم مجارة البحث العلمي التي تعود أسبابه بالدرجد الأولى الى التمويل كيف يعقل أن يطلب من طلبة الدكتوراه التسجيل بمبلغ 10000 درهم كل سنة (جامعة محمد الخامس نموذجا) و بالأخير لم تصنف حتى رقم 1000,أين ذهبت بملايين التسجيل ؟
القليل جدا من الباحثين في المغرب يستطيعوا الحصول عل جوائز العالمية.
للتذكير هذه الصورة مأخوذة من جامعة محمد السادس بنجرير . هذه الجامعة الوطنية المواطنة ستكون مع الأوائل في السنوات القادمة. فالجامعة استقطبت ثلة من الباحثين المغاربة و الافارقة و الأهم أنها جامعة تحت قيادة شابة مؤثرة و حكيمة همها الشاغل الوصول بالجامعة و البحث العلمي إلى أعلى الرتب العالمية.
"...وجاءت خمس جامعات مصرية ضمن قائمة من 401 إلى 1000، وهي جامعة القاهرة وجامعة الإسكندرية وجامعة عين شمس وجامعة المنصورة وجامعة الزقازيق"
هناك حوالي 20000 جامعة في العالم فغالبا سنكون ضمن 17000 فما فوق.
دائما نتظاهر بالتفاجأ ونفكر في المشكل لا في الحل
Si tu ne comprend pas la corrélation entre le niveau des universités et le niveau de leurs étudiants c’est compréhensible...hahah
Il faut arreter avec le system francophone, si on veut competer avec le monde.
sinon, nous resteront au bas du gouffre
اساتذتنا كسلاء لا يهمهم الا الثراء والبيلا واخر موديل في السيارات
اشتغلت كصيدلي داخلي اربع سنوات في البحث العلمي في فرنسا ولي عدة اصدارات في مجلات علمية لم ينفع ذلك في المغرب فاكتفيت بالصيدلية
كاين مشاكيل فالتعليم من القاعدة من المدارس مرورا الى الاعداديات الى الثانوي عاد نشوفو الجامعات ... المهم انا لله و انا اليه راجعون في كل شيء فبلادنا . الله يرحمنا .