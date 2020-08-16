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الرئيسية | مدارات | المغرب يغيب عن قائمة "أفضل 1000 جامعة" بالعالم في 2020

المغرب يغيب عن قائمة "أفضل 1000 جامعة" بالعالم في 2020

المغرب يغيب عن قائمة "أفضل 1000 جامعة" بالعالم في 2020
هسبريس من الرباط
الأحد 16 غشت 2020 - 21:00

كشف تصنيف "شنغهاي" الشهير عن قائمة أفضل 1000 جامعة في العالم خلال سنة 2020، وهو التصنيف الذي لم تستطع ولا جامعة مغربية واحدة، سواء عمومية أو خاصة، التموقع فيه.

ومنذ إحداثه في 2003، تستمر الجامعات الأمريكية في تصدر تصنيف "شنغهاي" للسنة الثامنة عشرة على التوالي؛ إذ حلت جامعة هارفرد الأميركية في المرتبة الأولى تلتها في المرتبة الثانية ستانفورد الأميركية أيضاً، وجاءت كمبريدج البريطانية في الرتبة الثالثة، بينما جاء معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) الأمريكي في المرتبة الرابعة، وجامعة كاليفورنيا بيركلي الأمريكية خامسة.

ولم تستطع ولا جامعة عربية الحلول ضمن ترتيب الـ100؛ إذ حلت جامعة الملك عبد العزيز السعودية في الفئة من 101 إلى 150 عالمياً والأفضل عربيا، تلتها جامعة الملك سعود في الفئة من 151 إلى 200، ثم جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية السعودية ضمن الفئة من 201 إلى 300، بينما جاءت جامعة القاهرة المصرية في المرتبة الرابعة.

واستطاعت أربع جامعات سعودية احتلال مراتب من 100 إلى 500 كأفضل الجامعات العربية، وهي جامعة الملك عبد العزيز وجامعة الملك سعود وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، ثم جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

وجاءت خمس جامعات مصرية ضمن قائمة من 401 إلى 1000، وهي جامعة القاهرة وجامعة الإسكندرية وجامعة عين شمس وجامعة المنصورة وجامعة الزقازيق، فيما حلت لبنان ضمن القائمة من 601 إلى 700 ممثلة بجامعة بيروت الأمريكية، وتونس مثلتها جامعة تونس المنار في تصنيف من 901 إلى 1000، بينما جاءت جامعة قطر ضمن اللائحة من 601 إلى 700.

الجامعات الإيرانية وعددها 12 جامعة تمكنت من دخول التصنيف الأكاديمي ما بين المراكز 301 و1000، فيما تفوقت جامعات جنوب إفريقيا بتسع جامعات ضمن مراتب من 201 إلى 1000.

وفي الوقت الذي لم تتمكن فيه الجامعات المغربية من دخول تصنيف "شنغهاي"، حلت جامعة أديس أبابا الإثيوبية ضمن المرتبة من 801 إلى 900.

وجاءت أول جامعة فرنسية في التصنيف في المرتبة الرابعة عشرة عالميا، وهي باري ساكلي، فيما حلت أول جامعة إسبانية في القائمة من 151 إلى 200، وهي جامعة برشلونة.

ويشمل هذا التصنيف مجموعة من المؤشرات، أبرزها جودة البحث والتعليم بنسبة 30 بالمائة من مجموع المعدل الممنوح لترتيب الجامعات، ثم تقييم الجوائز الممنوحة عالميا للباحثين المنتمين للجامعات.

ويدرس تصنيف "شنغهاي" إسهامات الباحثين بالجامعات على مستوى إصدار البحوث والمقالات بالمجلات العلمية المرموقة، ويأخذ أيضا بعين الاعتبار عدد الفائزين بجوائز "نوبل" وميدالية "فيلدز" بين خريجيها وأساتذتها، فضلا عن عدد الباحثين الذين ترد أسماؤهم كثيرا في مجال اختصاصهم، أو حتى عدد المقالات المنشورة في مجلتي "ساينس" و"نيتشر".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (58)

1 - مغربي قح الأحد 16 غشت 2020 - 21:06
ومع هاد التعليم عن بعد ديال المغرب غادي نوليو بحال الموزمبيق والمالاوي !
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139
2 - غاب يغيب الأحد 16 غشت 2020 - 21:08
المغرب يغيب عن الكرة الارضية .
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199
3 - ملاحظ الأحد 16 غشت 2020 - 21:08
أين هي الأخوين بإفران، محمد الخامس بالرباط، ميكابوليس في الرباط؟ عيب وعار لأن لدينا احسن الأساتذة الجامعيين في مختلف جامعات العالم، لماذا لايتم استقطابهم وخلق جامعات نموذجية بالمغرب وهذا يجلب السياحة العلمية ذات القيمة المضافة العالمية ويشعل المنافسة العلمية في البلد....
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72
4 - Bruxelles الأحد 16 غشت 2020 - 21:09
اش هدا المنكر أول جامعة بنيت في العالم القرويين دابا لم نصنف حتى من بين ألف والله لهذا لمنكر لبلاد مشات احمادي
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114
5 - مصطفى أبويحيى الأحد 16 غشت 2020 - 21:09
ما هي المعايير التي تتحكم في ترتيب الجامعات؟
المشكل هو أن الجامعات المغربية لا يمكن منافستها من طرف باقي الجامعات في العالم...
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-136
6 - saber الأحد 16 غشت 2020 - 21:09
لان الميزانية التي سيمول بها البحث العلمي في المغرب يثم انفاقها في المهرجانات والمنتخب الوطني
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210
7 - bekai الأحد 16 غشت 2020 - 21:09
أش جتبنا حنا ل شي ترتيب ديال أحسن الجامعات !!!! الله يهديكم .حنا إلا ما كناش فآخر الترتيب في شي حاجة زوينة منكونوش ملاح . ضروري الصحة حنا توالا التعليم توالا التنمية البشرية التوالا ......
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52
8 - عبدالإله الأحد 16 غشت 2020 - 21:10
إحصائية في منتهى النزاهة. المغرب يحتاج عقوووود ليغير منضومته، أغلب الدول بدأت في السبعينات والثمانينات تغير منضومتها وهناك بعضها فقط التسعينيات (بعض دول البترول مثلا) اما المغرب فما زال يترنح. أتكلم عن التعليم والصحة خااصة
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81
9 - اسعيد مول المشينة د الدراس الأحد 16 غشت 2020 - 21:10
المشكلة في الجامعات هو الاكتظاظ .الكل يختار نفس التخصص. نحن محتاجون الى مهندسين في الاعلاميات و اللغات و الطبخ والالكترونيك والتواصل.الشركان اصبح تختار عمال بدون شهادات عليا حتى لا تدفع كثيرا. لماذا نختار نفس التخصصات .سوق الشغل يطلب اللغة الانجليزية و الصينية و الفرنسية والكورية و اليابانية وحتى العربية. لماذا لا يستغل الطلبة العطلة في التدرب على اللغات و الاعلاميات عن طريق الهاتف او الحاسوب بدل اتباع الكلام الفارغ و الجري وراء السراب.
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24
10 - Mohamed الأحد 16 غشت 2020 - 21:11
نعم صحيح وبالفعل في كل سنة نفس المقال ونفس الشيء الأمر الذي يعكس جودة التعليم في مدارسنا، إذن السؤال الذي يطرح نفسه هنا أين الخلل؟
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32
11 - ADAM الأحد 16 غشت 2020 - 21:11
نموذج التعليم الفرانكفوني يبقى بعيد عن التطلعات بل يتسبب بالعديد من المشاكل التي تظهر بشكل واضح في التعليم العالي مما يؤدي إلى ضياع العديد من التلاميذ المتفوقين بسبب سوء التوجيه و عشوائية ذلك النموذج بشكل عام!
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30
12 - tadlawi الأحد 16 غشت 2020 - 21:13
قريت صباح فى جريدتكم المحترمة على واحد السفير هضر على الإستثناء المغربي.هذا هو الإستثناء أسي السفير
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69
13 - Tanja balia الأحد 16 غشت 2020 - 21:13
اول جامعة في العالم كانت في المغرب واليوم احسن جامعاتنا لا وجود لها حتى ضمن الألف. شيء محزن والله. اين الخلل يا أمة إقرأ ؟
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40
14 - راغب في الدكتوراه الأحد 16 غشت 2020 - 21:14
كنت أمني النفس في 2007 أن أكون أستاذ باحث. لكن للأسف صدمت من أجواء و وطريقة الاختيار...
المحسوبية والزبونية في كل شيء.
إضافة إلى تجارب من سبقوني مع بعض "الأساتذة الجامعيين" ومحنة طلبة الدكتوراه معهم...
المنحة أو المحنة لا تكفي حتى لشراء المستلزمات الضرورية للباحث...الخ.
تركنا طلب العلم واحلامنا الطفولية واتجهنا لطلب الرزق مع اصحاب الشكارة ووكلنا فيهم الحق سبحانه. لك الله يا أمة محمد
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70
15 - سباتة الأحد 16 غشت 2020 - 21:14
واش الجامعة لي كتسيرها وزارة الداخلية جامعة. أغلب عمداء رجال السلطة
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70
16 - خالد الأحد 16 غشت 2020 - 21:14
المشكل هو التبعية الفرنسية و النضام الدراسي الفرنكفوني الفاشل...الجامعات الانجليزية و الامريكية (انكوسكسونية) هي الاولى العالمية...عليكم بالاستثمار في المراكز العلمية و اعتماد اللغة الانجليزية و التحول الى النضام انكوسكسونية...
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30
17 - Mouatene الأحد 16 غشت 2020 - 21:14
les résultats de covide19 ont montré l'absence totale de l'enseignement
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26
18 - محمد الأحد 16 غشت 2020 - 21:14
ومتى سيصنفون احسن طجين وكسكس في العالم.اكيد سنكون في الرتبة الأولى.
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45
19 - Younes Yoo الأحد 16 غشت 2020 - 21:15
دول مثل كوريا الجنوبية و المكسيك و إسبانيا و جنوب إفريقيا كانت مثلنا او أسوء منا في جميع المجالات قبل عقود، لكنهم استثمروا في تثقيف الإنسان و تعليمه لبناء مجتمع سليم و متطور. أما عندنا فكان الشغل الشاغل تطويع المواطن (..) و تثبيت الحكم بقوة الحديد و النار و تجهيل الجاهل و إفقار الفقير لتبقى الأمور كما خطط لها من طرف الإستعمار و من بقي منهم !! و تكفي إحصائيتان فقط: نسبة الأمية في بلدنا تقريبا 43٪ و المغرب مصنف في المرتبة 120 عالميا على مستوى التعليم متأخرا على دول تعرف الحروب و المجاعات !! لا داعي لان لا تصنف جامعاتنا لا تتعجبوا إذن
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46
20 - طالب مقهور الأحد 16 غشت 2020 - 21:16
تشجيع البحث العلمي وتخصيص ميزانية ضخمة له والزيادة في أجور الأساتذة، وإعادة النظر في منظومة الترقية الخاصة بهم، هو الحل لتجاوز هذا العائق وباركة من مهرجانات موازين التي تنفق فيها الملايير ديال الدراهم وعيقوا وفيقوا الى متى المنظومة التعليمة المغربية غادي تبقى مهمشة وغير مذكورة في اي تصنيف مسبق والله القسم حتى حشمت مركت بلاستكم والسلام عليكم ورحمة الله
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16
21 - يوسف الأحد 16 غشت 2020 - 21:17
وهل توجد جامعات في المغرب لكي تصنف ؟
المؤسسات التي تنتج البطالة والفقر والأمراض النفسية ليست بجامعات
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42
22 - نيشان الأحد 16 غشت 2020 - 21:18
واش حنا عندنا المدارس الخاصة بمبالغ فلكية و بدون جودة لا في العمومي ولا الخصوصي. تسقيف أسعار المدارس الخاصة هو الحل مثل ماهو موجود في مراكز الفحص التقني للسيارات اللي الثمن ديالها موحد في المغرب مع العلم أن ملاكها خواص. الحل الثاني يبقى هو المقاطعة حنا عارفين أن يصعب مقاطعة التعليم والصحة ولكن لابد من فهم بعض الأمور الدولة تلهث وراء المسثمرين لأنهم كايجيبوا للدولة عملة صعبة زائد أنهم تايخلقو فرص شغل يبقى المقاطعة لابد أنها تكون مقاطعة المستثمرين الأجانب لأنه بكل بساطة هاد المسثمرين حكوماتهم واقفا في ظهرهم وإذا تم مقاطعتهم من طرف الشعب و إعلان أن السبب "ليس ضدا فيهم" فهم مرحب بهم بل لأن الدولة لاتريد حل مشكل القطاع الخاص في التعليم و الصحة سوف يعرفون أن ليس لهم ذنب في المقاطعة و سوف يبدأون يتهديد الدولة بسحب إستثماراتهم بسبب أخطاء و غباء الحكومة و هنا الدولة ستكون مجبرة على التدخل السريع لإنقاد الإستثمارات و إنقاد سمعتها على المستوى الدولي لتتجنب فضيحة أن المستثمرين هربوا من المغرب بسبب مشكل ليس لهم دخل فيه. وهادشي علاش الحكومة حاولت تعمل قانون تكميم الأفواه 22.20 المرجو النشر وشكرا.
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16
23 - Jaouad الأحد 16 غشت 2020 - 21:18
ادا أردت السيطرة على شعب فاضرب التعليم وازرع المشاكل بين الرجل والمراة وهدا ما يفعله المخزن باقتدار.
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36
24 - متقاعدة الأحد 16 غشت 2020 - 21:18
التعليم بالمغرب في الحضيض والتلاميذ مكلخين وبدل دعمهم لتحسين مستواهم الدراسي جاءت هذه القرارات الغير الناجعة لتزيد في الطين بلة في المغرب لا تستغرب ان ينتشر الجهل والفقر والغباء وخير دليل على ذلك هو ما وصل إليه الحال فيما يخص التعامل مع كورونا.
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31
25 - Said الأحد 16 غشت 2020 - 21:21
لاتحزنوا. فلدينا مهرجان موازين من افضل المهرجانات في العالم. اتركو العالم يدرس ونحن نرقص. الله اصاوب
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57
26 - المغرب مصنف 1 في موازين الأحد 16 غشت 2020 - 21:21
المغرب ما تحكروهش غير هو مصنف في الاتجاه الاخر الشطيح والفن والمهرجانات
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38
27 - RMICH Mohamed الأحد 16 غشت 2020 - 21:22
لا حول و لا قوة الا بالله
التعليم يبدأ بالأخلاق و الأخلاق تتعلم تحت رعاية الأسرة
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14
28 - gachi الأحد 16 غشت 2020 - 21:23
لان نظام التعليم في المغرب لا محل له من الاعراب
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8
29 - عاقل الأحد 16 غشت 2020 - 21:25
شئ طبيعي ومقبول وعلينا أن نرضى بواقعنا المرير. فأي جامعة لنا تستهل دخول القائمة. فجامعاتنا مقسمة بين الأحزاب. مثلا جامعة محمد بن عبد الله بفاس. أصبحت جامعة (لطالبان)وليس للطلبة. كلها فئات حزبية مسلحة بالسلاح الأبيض. وكلها محتلة من طرف. الرفاق. والشيوعيين. والاستقلال. والمصباح. وعدد ما شئت. زد على ذالك مستوى نخبنا في البحث العلمي. نأخذ مثلا واحدا فقط. الأستاذ. عصيد. رمز النخبة والبحث. فبما أفاد الدولة. وقس عليه ما شئت.
ورحم الله من عرف قدره.
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11
30 - abdel الأحد 16 غشت 2020 - 21:25
عادي التعليم والصحة في المغرب دخلا في غيبوبة منذ التقويم الهيكلي.
أصبحنا نتذيل الترتيب في مجالات حيوية عدة كالصحة والتعليم والتنمية البشرية وغيرها من المجالات.
والأدهى والأمر أنها كلها مجالات حيوية للتقدم والتنمية.
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18
31 - اشن امحمد الأحد 16 غشت 2020 - 21:27
امر طبيعي.... للأسف الشديد، لو كان العكس لتفاجئنا......
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12
32 - Le moi الأحد 16 غشت 2020 - 21:28
اهلا بكم

اذا غاب المغرب عن لائحة أفضل ١٠٠٠ جامعة فيكفيه انه لا يغيب عن لائحة ال ١٠٠٠ برلماني أمي. حتى هذا شرف لنا كمغاربة. وهذا يشرفنا كذلك. لاننا نقلد مناصب عليا وحساسة بدون ان ندرس في هارفرد او كمبريتش او لوند السويدية او الجامعات الراقية في العالم. حنا العلم منزول علينا بلا منبذلو مجهود. شكون بحالنا
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17
33 - طالب الأحد 16 غشت 2020 - 21:30
النظام الانكلوسكسوني ناجح بامتياز و المنافسة شرسة
أما النموذج المغربي يكفي أن سوق لنفسه أنه استناء . سيأتي علينا يوم لن نسطيع أن نستوعب ما ينشر بالمقالات و المجلات العلمية و الأكاديمية بكثرة التأخر و عدم مجارة البحث العلمي التي تعود أسبابه بالدرجد الأولى الى التمويل كيف يعقل أن يطلب من طلبة الدكتوراه التسجيل بمبلغ 10000 درهم كل سنة (جامعة محمد الخامس نموذجا) و بالأخير لم تصنف حتى رقم 1000,أين ذهبت بملايين التسجيل ؟
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13
34 - اي تعليم الأحد 16 غشت 2020 - 21:30
التعليم في المغرب اصبح مهزلة. الان التعليم الجامعي في المغرب الى ما خديتيش كتاب الاستاد ما غديش تنجح. الى ما درتيش عندو الساعات الإضافية. ماتفليديش. او بغيتي التعليم اكون مزيان. لافاك رجعات النجاح بالمعارف. ومن الصعب جدا جدا نهضروا على الاصلاح من الصعب من الصعب. لي دار طبيلة على الجمعات اعرف علاش كنهضر
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9
35 - الجامعات المغربية الأحد 16 غشت 2020 - 21:32
ويشمل هذا التصنيف مجموعة من المؤشرات، أبرزها جودة البحث والتعليم بنسبة 30 بالمائة من مجموع المعدل الممنوح لترتيب الجامعات، ثم تقييم الجوائز الممنوحة عالميا للباحثين المنتمين للجامعات.
القليل جدا من الباحثين في المغرب يستطيعوا الحصول عل جوائز العالمية.
للتذكير هذه الصورة مأخوذة من جامعة محمد السادس بنجرير . هذه الجامعة الوطنية المواطنة ستكون مع الأوائل في السنوات القادمة. فالجامعة استقطبت ثلة من الباحثين المغاربة و الافارقة و الأهم أنها جامعة تحت قيادة شابة مؤثرة و حكيمة همها الشاغل الوصول بالجامعة و البحث العلمي إلى أعلى الرتب العالمية.
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-11
36 - زكرياء الأحد 16 غشت 2020 - 21:34
و الخطير في الأمر هو أن جامعتنا تراجعت كثيرا حتى على المستوى الإفريقي. فجامعة القاضي عياض تراجعت من الرتبة 22 إلى 65 إفريقيا و الأخوين من 25 إلى 135. بينما نرى جامعات دول مثل الصومال و إثيوبيا و بوتسوانا و.. و.. و التي كانت في الأمس القريب تشتكي المجاعة تتصدر القائمة. هنيئا لهم بهذا الرقي أما نحن فالسؤال المطروح هو متى سوف نستفيق؟
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12
37 - Said الأحد 16 غشت 2020 - 21:37
Les Universités en Arabie Saoudite ont beaucoup de moyens comparent au Universités marocaines. de plus les Universités de Arabie Saoudite recrute des Professeurs de qualités de tout le monde, des arabes, des européens, des américain. Contrairement au Maroc vous devrez être un marocain pour avoir un poste a l Université. Plus de 75% des professeur marocains n ont pas un niveau d un Prof Universitaires. La plus part des Prof ou bien ils ne publie pas ou bien ils publie des article sans valeurs dans des journaux de Qualité 4. Pour être honnête avec vous il y a peut de Prof marocain qui ont des articles de Qualité 1.
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6
38 - تكاليف خيالية الأحد 16 غشت 2020 - 21:37
إذا كيف يمكن للجامعات الخاصة من قبيل الأخوين والجامعة الدولية بالرباط ومونديابوليس وغيرهما أن يبرروا المبالغ الخيالية التي يطلبونها من قبيل 70 ألف درهم و100 ألف درهم في السنة؟
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9
39 - أنا الأحد 16 غشت 2020 - 21:37
مبروك
"...وجاءت خمس جامعات مصرية ضمن قائمة من 401 إلى 1000، وهي جامعة القاهرة وجامعة الإسكندرية وجامعة عين شمس وجامعة المنصورة وجامعة الزقازيق"
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10
40 - عبد الهادي الأحد 16 غشت 2020 - 21:39
وما سر تدفق الكم اله من طلبة العلم من مختلف دول العالم، هذا النوع من التصنيفات تشوبها شوائب وتشرف على ءنجازها جهات تفتقد إلى المصداقيةا
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-14
41 - oussama الأحد 16 غشت 2020 - 21:39
نحتل المركز ماقبل الأخير في التعليم ونطالب بتصنيف جامعاتنا؟
هناك حوالي 20000 جامعة في العالم فغالبا سنكون ضمن 17000 فما فوق.
دائما نتظاهر بالتفاجأ ونفكر في المشكل لا في الحل
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6
42 - أورس الأحد 16 غشت 2020 - 21:39
إيلا كان عقلي ينفعني،السنة الماضية كانت إحدى الجامعات المغربية فالتصنيف د الألف،ولكن لظروف صحية عالمية ولعدم سقوط الأمطار والمناخ والتحكيم شاءت الأقدار الإلهية نتكركبو نوعا ما إلى الوراء،حيث قرينا قبل الإلتحاق بالجامعة خاصية الرجوع خطوة إلى الوراء من أجل القيام بخطوتبن إلى الوراء ،اه بغيت نقول إلى الأمام.
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0
43 - مهندس مغربي في كندا الأحد 16 غشت 2020 - 21:40
الشعب الذي لا يقراء يموت قبل الأوان
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9
44 - رشيد الأحد 16 غشت 2020 - 21:43
هذا دليل على ان جامعاتنا دون المستوى المطلوب،وعدم مسايراها للتطور المعرفي والتقني الحاصل.في الحقيقة شعورنا بالاحباط،سؤالي كيف سيكون شعور الآباء الذين ينفقون كل مالهم من أجل تعليم أبناءهم من الطبقة الوسطى والفقيرة ،والمحصلة في النهاية شهادة من جامعة خارج التصنيف،
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7
45 - استاد فيزياء متعاقد الأحد 16 غشت 2020 - 21:44
من أجل تشحيع البحت العلمي تفرض جامعة محمد 5 على الموضف الي مقاتل مع طرف د الخبز اداء بين 5000 و 10000 درهم سنويا للتسجيل في الدكتوراة و منين يبغي ينشر الابحات ديالو فشي صحيفة علمية ولا يشارك فشي مؤتمر باش يشهر سميت الجامعة ويحسن ترتيب المملكة فالعالم خاصو يخلص تكاليف النشر و التنقل من جيبو وحتى من التجارب و الادوات الي تيحتاجها تيشريها حيت المختبرات فيهم غير الكراسة و الضس.
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13
46 - مغربية الأحد 16 غشت 2020 - 21:44
بالدارجة كلش عارف التعليم والو والتلاميذ الا من رحم ربي بذكاء رباني ..اما من عنده تعثرات او صعوبات في المدرسة تيزيد يتكلخ ماعندناش استراتيجية بناء الانسان ..في بلدان تشوف اطفال باعاقات ذهنية متفوقين ..حنا تنتبعو المتفوق حت يولي معاق ذهني ..اول شيء تكوين الاستاذ علميا ونفسيا ويكون مرتاح هو اقتصاديا باش يقدر يخدم ..من بعد نشوف دك المدارس بلا تواليت بلا رياضة بلا اعمال يدوية بلا ساحة الشجر مهرس اما القسم اما اامقاتلة في الساحة قبل ماتصفط ولدك مدرسة عمومية دخلو يلعب التكواندو ..تنمش نتسنا ولاد خويا ش مرة تنتخلع وتنخاف ..ولو عندي امكانيات نخلص عليهم زيد يقولك الولد قالت لنا الاستاذة غدا ماتجوش انا ماكيناش كل واحد فيهم عندو نهار عطلة فالاسبوع ..اما الكتب خاويين كفاش دك الاستاذة دخل تلميذ وهو ماكاتب والو زمان ال درس مامكتوب يصفطونا وسط الحصة نجيبو واي الامر داب كلش شاري دماغو ..نظري ال الولد يتعلم صنعة بل مايبق يضيع عمرو يمكن رايي غلط ولكن هدش تيدوخ.
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47 - محمد الأحد 16 غشت 2020 - 21:46
من البديهي ان تكون الجامعات الامريكية والبريطانية والكندية من الدرجة الاولى . كل كبار العلماء واصحاب جاءزات نوبل وغيرها هم من درسو في هاده الجامعات التي توفر مستوى تعليم هدفه ليس الحصول على الشهادة بحفض القديم ولكن صناعة علماء مبتكرين لتغير العالم بتقديم الجديد التكنلوجي وابتكار حلول علمية دقيقة لحل مشاكل تقنية تقدمها الشركات لتغير العالم ورفع الاقتصاد ( تطوير الطيران والفضاء ، الطب ، الاتصالات ، الاعلاميات وغير دالك . فد يكون هاد هو معيار الترتيب . مشكلتنا تبدء من التعليم الابتدائي حتى اخر التانوي التي يجب ان يبنى فيها حب العلم والتحدي لكن المدرسة الخصوصية هي اكتر مدرسة تجارية لا مدرسة تكوينية علمية . نجد نفسنا مضطرين لتدريس ابناءنا في البيت وتوجيههم ليفهمو معنا العلم
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48 - طيف خيال الأحد 16 غشت 2020 - 21:48
هذا التصنيف لادخل للدول العربيه فيه هو من جهة موثوق بها . الجامعات السعودية في المقدمة تبتعد عن جامعات المغرب بأزمنة ضوئية .رسالة ورد على الذين لا يتوقفون عن شتم العرب والسعودية ونعتهم بأقدح الأوصاف متحمسين بعرقيتهم وايديولوجتهم وقوميتهم .هاهي السعودية بجامعاتها تأتي متقدمة على العديد من الجامعات الغير العربية والاسلامية
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49 - Médiocrité الأحد 16 غشت 2020 - 21:48
Ca veut dire que le niveau des jeunes marocains avec leurs masters et doctorats est très médiocre
Si tu ne comprend pas la corrélation entre le niveau des universités et le niveau de leurs étudiants c’est compréhensible...hahah
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50 - طالب ب FSR الأحد 16 غشت 2020 - 21:50
اضن ان سبب تفوق جامعات لاجنبية بسبب تكاليف الدراسة الباهضة جدا على عكس المغرب التعليم مجاني الحمدلله و لاساتذة الجامعيين مكافحين رغم عدم توفر شروط العمل(اتحدث عن جامعة العلمية).
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-8
51 - مواطن2 الأحد 16 غشت 2020 - 21:53
قد تصنف جامعاتنا في المراتب الاولى من حيث تكاليف بنائها والاعتمادات التي تخصص لها. وخروجها من التصنيف عالميا هو فرصة للتامل والبحث في الاسباب. والبحث في تجويد التعليم الجامعي اصبح امرا لابد منه .
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52 - حسن سويسرا الأحد 16 غشت 2020 - 21:54
هدا دليل على ان المغرب فاشل في جميع المجالات والسبب القطاع الصحي والتعليم من أهم أولويات الدولة لك الله يا وطني قرأت عليكم الفاتحة
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53 - علال بن علال الأحد 16 غشت 2020 - 21:58
والله حتى حشومة وعيب وعار دكاترة باحثين تقصاوا من المنحة بدون سبب....
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54 - Darif الأحد 16 غشت 2020 - 22:02
La solution: l'anglification de l'enseignement universitaire au Maroc. L'Arabie saoudite Egypte etc ont un system anglophone, c'est pour cela qu'ils sont au top.

Il faut arreter avec le system francophone, si on veut competer avec le monde.

sinon, nous resteront au bas du gouffre
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55 - Amine الأحد 16 غشت 2020 - 22:03
أمر عادي في ظل سياسة تكليخ الشعب
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56 - حسن الأحد 16 غشت 2020 - 22:04
المشكل لا يكمن في التعليم ولكن في المعلم الذي لا يقوم بالواجب كالبحث العلمي الذي يعتبر العمود الفقري للتصنيف العالمي للجامعات
اساتذتنا كسلاء لا يهمهم الا الثراء والبيلا واخر موديل في السيارات
اشتغلت كصيدلي داخلي اربع سنوات في البحث العلمي في فرنسا ولي عدة اصدارات في مجلات علمية لم ينفع ذلك في المغرب فاكتفيت بالصيدلية
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57 - رأي حر الأحد 16 غشت 2020 - 22:06
عن أي جامعات تتحدثون و عن أي دراسة وعن أي طلاب ... وخا يصنفونا راه مكاين والو أصلا .
كاين مشاكيل فالتعليم من القاعدة من المدارس مرورا الى الاعداديات الى الثانوي عاد نشوفو الجامعات ... المهم انا لله و انا اليه راجعون في كل شيء فبلادنا . الله يرحمنا .
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58 - سعيد. 2020 الأحد 16 غشت 2020 - 22:07
مشكل الجامعات المغربية ا ساسه هو أن اغلب "الأساتذة الجامعيون" دون المستوى و لا يملكون اية مهارات وابحاثهم اذا وجدت فهي عبارة عن: كوبي كولي.
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