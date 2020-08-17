24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:13
|06:47
|13:37
|17:13
|20:16
|21:37
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- معهد "إسفور" يواصل التفوق في التكوين الجامعي
- صرف تعويضات مؤلفين ومبدعين يطرح إشكالية "معايير الاستفادة"
- إقليم أزيلال يعزز التدابير الاحترازية ضد "كورونا"
- وطن لأحلام اليقظة، مدرسة للحلم الوطني
- في الصين .. "كمامة ذكية" تحلل الهواء الذي يتنفسه المستخدم
الغلوسي: تعويضات "الريع السياسي" تستنزف المال العام في المغرب (5.00)
هل ترفع حكومة العثماني "الرّاية البيضاء" أمام "الجائحة السوداء"؟ (5.00)
طلبة يخشون انتشار "جائحة كورونا" ويطالبون بتأجيل الامتحانات (5.00)
- "كورونا المغرب" يتجاوز أوروبا .. و"سيناريو مخيف" ينذر بكارثة - (165)
- المغرب يغيب عن قائمة "أفضل 1000 جامعة" بالعالم في 2020 - (127)
- المغرب يسجل 1472 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (101)
- مستشارون يقترحون زيادة "أعضاء النواب" و"كوطا مغاربة العالم" - (84)
- هل ترفع حكومة العثماني "الرّاية البيضاء" أمام "الجائحة السوداء"؟ - (80)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
عودة مرتقبة للرحلات المباشرة بين المغرب وهولندا
تلوح في الأفق بادرة استئناف الرحلات الجوية بين المغرب وهولندا بعد تعليقها بسبب انتهاء الاتفاقية الثنائية الموقعة بين البلدين بشأن تدبير الرحلات الاستثنائية يوم 10 غشت الجاري.
مصادر جد موثوقة أكدت لجريدة هسبريس الإلكترونية أن الرحلات الجوية بين المملكتين من المرجح جدا أن يتم استئنافها يوم الأربعاء المقبل، بعد سلسلة من المفاوضات بين الجانبين المغربي والهولندي.
وفي انتظار تفاصيل الاتفاق المرتقب أن يتم التوصل إليه، أفادت المصادر نفسها بأن جملة من المعطيات تم أخذها بعين الاعتبار لإعادة استئناف الرحلات المباشرة، من بينها مراعاة التحاق الأطفال المتمدرسين بمدارسهم بعد اقتراب عطلة الصيف من نهايتها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
المهم : الناس تتعاون على الصعوبات...