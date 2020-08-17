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الرئيسية | مدارات | عودة مرتقبة للرحلات المباشرة بين المغرب وهولندا

عودة مرتقبة للرحلات المباشرة بين المغرب وهولندا

عودة مرتقبة للرحلات المباشرة بين المغرب وهولندا
حسن الركاز من هولندا
الاثنين 17 غشت 2020 - 17:34

تلوح في الأفق بادرة استئناف الرحلات الجوية بين المغرب وهولندا بعد تعليقها بسبب انتهاء الاتفاقية الثنائية الموقعة بين البلدين بشأن تدبير الرحلات الاستثنائية يوم 10 غشت الجاري.

مصادر جد موثوقة أكدت لجريدة هسبريس الإلكترونية أن الرحلات الجوية بين المملكتين من المرجح جدا أن يتم استئنافها يوم الأربعاء المقبل، بعد سلسلة من المفاوضات بين الجانبين المغربي والهولندي.

وفي انتظار تفاصيل الاتفاق المرتقب أن يتم التوصل إليه، أفادت المصادر نفسها بأن جملة من المعطيات تم أخذها بعين الاعتبار لإعادة استئناف الرحلات المباشرة، من بينها مراعاة التحاق الأطفال المتمدرسين بمدارسهم بعد اقتراب عطلة الصيف من نهايتها.

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1 - ابو انس ج- الاثنين 17 غشت 2020 - 17:46
اوربا دوما متفهمة و تساعد على حل المشاكل او الازمات و تعطي الحلول...نطلب الله جل و على ان يرفع عنا عن هذا البلاء جميعا في اوربا و في افريقيا خصوصا -
المهم : الناس تتعاون على الصعوبات...
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