عودة مرتقبة للرحلات المباشرة بين المغرب وهولندا

حسن الركاز من هولندا

تلوح في الأفق بادرة استئناف الرحلات الجوية بين المغرب وهولندا بعد تعليقها بسبب انتهاء الاتفاقية الثنائية الموقعة بين البلدين بشأن تدبير الرحلات الاستثنائية يوم 10 غشت الجاري.

مصادر جد موثوقة أكدت لجريدة هسبريس الإلكترونية أن الرحلات الجوية بين المملكتين من المرجح جدا أن يتم استئنافها يوم الأربعاء المقبل، بعد سلسلة من المفاوضات بين الجانبين المغربي والهولندي.

وفي انتظار تفاصيل الاتفاق المرتقب أن يتم التوصل إليه، أفادت المصادر نفسها بأن جملة من المعطيات تم أخذها بعين الاعتبار لإعادة استئناف الرحلات المباشرة، من بينها مراعاة التحاق الأطفال المتمدرسين بمدارسهم بعد اقتراب عطلة الصيف من نهايتها.